Orange Bear trap pot

🚀 ¡INMEJORABLE OFERTA DE LANZAMIENTO! (Por tiempo limitado)

Estamos tan seguros del rendimiento de BTP que lo estamos lanzando GRATIS para nuestros usuarios fundadores. El precionunca volverá a ser tan bajo.

Tragaperras Descuento Precio ¿Para quién?
Primeros x compradores afortunados GRATIS $0 Los Pioneros. El dinero inteligente.
Próximos 100 compradores 90% DESCUENTO $330 Los pioneros.
Próximos 300 compradores 50% DE DESCUENTO $1,650 Los Inversores Estratégicos.
Todos los futuros compradores PRECIO COMPLETO $3,300 El Estándar Institucional.

>>> El temporizador está corriendo. Las primeras 10 ranuras se habrá ido en un instante. <<<
compra y hacer una buena revisión a continuación, me msg para enviarle mi primera EA que vale 77 $ de forma gratuita

Descripción del producto:

Cansado de EAs que soplan cuentas en mercados volátiles? Bienvenido aBear Trap Pot (BTP), la próxima evolución en el comercio de la red. No sólo sobrevivimos a las tormentas del mercado, sino que prosperamos en ellas. BTP es unsistema de cuadrícula inteligente y autocorrectivo diseñado con unacuadrícula cuántica ADX adaptativapatentada y unsistema de seguridad progresivo y de rescatede varias capas que hace que la liquidación de cuentas sea una pesadilla lejana.

🪤 ¿Por qué "Bear Trap"?
Porque está diseñado para atrapar beneficios tanto de movimientos alcistas como bajistas, convirtiendo la volatilidad del mercado en su mejor aliado. No predice la dirección; se beneficia del movimiento.

🧠 LA DIFERENCIA BTP: Cómo Logramos ~99% de Protección de Liquidación

Los EA de cuadrícula tradicionales fracasan porque son rígidos. BTP es adaptativo e inteligente.

  1. ADX-Adaptive Quantum Grid: El EA analiza dinámicamente la volatilidad del mercado utilizando el indicador ADX.

    • Baja Volatilidad: Aprieta la rejilla para recoger pequeños y frecuentes beneficios.

    • Alta Volatilidad: Ensancha la rejilla significativamente, dando a la operación espacio para respirar y evitando la peligrosa acumulación de cúmulos.¡Esta es la clave para sobrevivir a los eventos noticiosos!

  2. Sistema de Rescate Progresivo (La "Red de Seguridad"): Si la parrilla se extiende hasta su nivel máximo, el EA no se rinde. Activa su modo de Rescate Progresivo, desplegando contraoperaciones estratégicamente calculadas con un multiplicador de lotes conservador para promediar a la baja y guiar sistemáticamente toda la posición de vuelta a beneficios.

  3. Condición de Inicio Inteligente: BTP es paciente. Utiliza unaCondición de Inicio ADX para comenzar a operar sólo en entornos de baja volatilidad, entrando en el mercado en el punto más tranquilo posible y evitando los picos inmediatos.

  4. Gestión de Riesgos Múltiples:

    • Límites de Reducción Diaria y Total:Límites codificados para evitar pérdidas descontroladas.

    • Toma de beneficios inteligente: Cierra todas las posiciones una vez que se alcanza un objetivo de beneficios definido por el usuario, reiniciando el sistema para un nuevo comienzo seguro.

⚙️ Elija su estilo de negociación
Pares EUR/USD M1

BTP se adapta a tu capital y a tu apetito de riesgo con tres modos optimizados y autocalculados:

  • Modo AGRESIVO: Para el trader seguro de sí mismo.

    • Capital recomendado: $3,000+

    • Mayor potencial de beneficios, tiempos de ciclo más rápidos.

  • Modo NORMAL: El equilibrio perfecto.

    • Capital recomendado: $6.000+

    • El punto óptimo para un crecimiento sólido y seguridad.

  • Modo BAJO RIESGO: Para preservar el capital.

    • Capital recomendado: $9.000+

    • Máxima seguridad, curva de renta variable más suave.

⚠️ CRITICAL CAPITAL DISCLAIMER - POR FAVOR LEA

¿Se puede ejecutar en una cuenta de 1.000 $? Técnicamente , sí.¿Debería?NO ES SEGURO.

  • Los mínimos recomendados ($3k/$6k/$9k) están calculados para proporcionar al sistema el capital suficiente para utilizar eficazmente todo suSistema de Rescate y Seguridad Progresiva.

  • Operar con un capital significativamente menor (por ejemplo, $ 1,000) perjudica gravemente los mecanismos de protección del EA, aumentando el riesgo durante períodos prolongados de alta volatilidad.

  • Para una puntuación de seguridad del ~99% contra la liquidación, por favor, adhiérase al capital mínimo recomendado. Proporcionamos las herramientas para la seguridad; utilizarlas correctamente es la clave del éxito (pero un evento importante como la caída del COVID puede estresar al EA, así que para minimizar el riesgo, deténgalo mientras el mercado se estabiliza).

🎯 Es hora de decidir

Usted puede continuar con los EAs queesperanque el mercado va a su manera, o puede actualizar a un sistema quegestiona el mercado no importa qué camino va.

BTP EA no es una apuesta; es una estrategia calculada y diseñada para el crecimiento constante del capital.

Haga clic en el botón COMPRAR AHORA antes de que aumente el precio. Únase al selecto grupo de operadores que han descubierto una forma más inteligente de obtener beneficios.

Opere con confianza. Opere con BTP.


Productos recomendados
Breakout of range
Bachir Chermiti
5 (4)
Asesores Expertos
Range Breakout Asesor Experto (EA) para MetaTrader5 PS: Este Experto fue descargado más de 1200 veces, cuando lleguemos a 2000 descargas aumentaré el precio. Características principales: Tamaño de Lote Fijo / Opción Martingala: Tamaño de Lote Fijo:* El EA le permite establecer un tamaño de lote constante para cada operación. Opción Martingala:* Alternativamente, puede activar la estrategia Martingala, que aumenta el tamaño del lote después de una operación perdedora para recuperar las pérdida
FREE
RSI Moving Average Expert
Mohammed Lamine Kasmi
Utilidades
RSI & Moving Average Expert v1.0 Un robot de trading totalmente automatizado que combina el poder de dos indicadores clásicos: medias móviles y RSI, para identificar entradas sólidas y de bajo riesgo alineadas con la tendencia del mercado. Cómo funciona: Usa cruce de medias móviles rápidas y lentas en M15 para generar señales. Confirma la dirección de la tendencia con una EMA en temporalidad superior (por defecto H1, 100 períodos). Aplica un filtro RSI para evitar rupturas falsas y zonas ext
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Candle Amplitude Oscillator
Daniel Naranjo Morales
Indicadores
Oscilador de Amplitud de Vela (Candle Amplitude Oscillator) Obtenga una perspectiva clara de la volatilidad del mercado con el Oscilador de Amplitud de Vela. Esta herramienta ligera y eficiente va más allá del simple análisis de precios para mostrarle la verdadera energía dentro de cada vela, ayudándole a tomar decisiones de trading más informadas. En lugar de adivinar si un mercado está activo o tranquilo, este indicador le ofrece una medida precisa y estandarizada de la volatilidad que funcion
FREE
Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Se trata de un motor CBDR extremadamente limpio, eficiente y bien diseñado. Calcula el rango de los distribuidores del banco central de ICT (CBDR). Utilizando sólo los cuerpos de las velas - NO las mechas (estructura abierto-cerrado). Para una ventana de tiempo definida (por ejemplo, 00:00-05:00 Nueva York). Para cada día pasado y también para hoy en tiempo real. Dibuja lo siguiente en el gráfico: Un rectángulo que muestra todo el rango del cuerpo CBDR La línea CBDR High (cuerpo superior) La lí
FREE
XAUUSD 5 minute
Branislav Bridzik
4.5 (50)
Asesores Expertos
¿EA rentable con ventaja real gratis? En un mundo de mentiras y estafadores, quiero dar un poco de esperanza, una pequeña luz en la oscuridad. Quiero mostrar que un bot robusto real no tiene que costar miles, pero de hecho se puede encontrar en la sección libre. XAUUSD 5 Minute no es mi mejor proyecto, pero es robusto, fiable y sencillo. Puede que no haga millones, pero tiene una ventaja real. No promete nada, no es un "sistema que nunca pierde", sino un Asesor Experto real. Please read short
FREE
Dynamic SR and Trendline Indicator
Adebowale Adeniyi Adeleke
5 (1)
Indicadores
El MTF Support/Resistance & Trendline Analyzer es un potente indicador multitemporal que detecta automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia , traza líneas de tendencia dinámicas y proporciona un panel de control de la estructura del mercado en tiempo real, todo ello en una pantalla limpia y ligera. Combina la lógica fractal y la detección de la acción del precio en tres marcos temporales para ofrecerle una visión unificada de la dirección y la estructura del mercado. Tanto si ope
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indicadores
Ideal para scalpers, day traders y swing traders. Basado en el historial de precios, el indicador dibuja automáticamente líneas horizontales que destacan áreas estratégicas. Además, muestra en tiempo real la zona actual donde se está negociando la vela , proporcionando una visión clara de las áreas críticas de decisión. El   Tenet Support & Resistance Pro   es un indicador avanzado para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a los traders a identificar con precisión las   principales zonas de sopo
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indicadores
Pivot Point Fibo RSJ es un indicador que rastrea las líneas de soporte y resistencia del día utilizando las tasas de Fibonacci. Este espectacular indicador crea hasta 7 niveles de soporte y resistencia a través del Pivot Point utilizando las tasas de Fibonacci. Es fantástico cómo los precios respetan cada nivel de este soporte y resistencia, donde es posible percibir posibles puntos de entrada / salida de una operación. Características Hasta 7 niveles de soporte y 7 niveles de resistencia Es
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Asesores Expertos
FusionTrailing EA - ¡Tu arma definitiva para dominar el mercado! Transforme sus operaciones y aplaste cada movimiento del mercado con el sistema de trailing stop más avanzado disponible. FusionTrailing EA ofrece un poder imparable con su configuración de modo dual: - Modo Fusión: Establece automáticamente un stop loss a prueba de balas utilizando un umbral de pérdida máxima y activa el trailing inteligente sólo cuando el mercado le favorece, asegurando un riesgo mínimo y la máxima protección de
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
EV GoldFish
Enrique Valeros Muriana
Asesores Expertos
Goldfish EMA Risk Manager MT5 es un Asesor Experto de cruces EMA totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para la operativa intradía con un fuerte énfasis en la gestión del riesgo y del dinero. La estrategia principal se basa en un concepto clásico de seguimiento de tendencias utilizando dos medias móviles exponenciales (rápida y lenta) en un marco temporal definido por el usuario. El EA busca cruces de EMA alcistas y bajistas para abrir posiciones de compra o venta, sólo permite una
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTA: Activar Pattern Scan Este indicador identifica Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), patrones de contracción y expansión que se trazan en los gráficos. También viene con alertas y notificaciones móviles para que no se pierda ninguna operación. Se puede utilizar en todos los instrumentos de negociación y en todos los plazos. La característica de no repintar lo hace particularmente útil en backtesting y en el desarrollo de modelos de trading rentables. La prof
FREE
The Candlestick Pattern
Onyekachi Franklin Agbo
1 (1)
Asesores Expertos
Aquí está la descripción MQL5 para "4 Candlestick Pattern": 4 Candlestick Pattern es una potente herramienta diseñada para MetaTrader 5 que detecta patrones de acción de precios fiables basados en formaciones consecutivas de cuatro velas. Este indicador simplifica el reconocimiento de patrones tanto para señales de reversión como de continuación, mejorando su análisis técnico. Tanto si es un operador principiante como profesional, esta herramienta le ayudará a identificar fácilmente los puntos d
FREE
ET1 for MT5
Hui Qiu
4 (5)
Asesores Expertos
ET1 para MT5 es nuevo y completamente gratis！！. ET1 para MT5 v4.20 ¡¡¡Actualizado!!! Ahora el uso en XAUUSD (Oro) !! La tasa de éxito es más del 75% !!! actualización importante: Combinar ET9 's estrategia de ruptura ¡Advertencia! Puede utilizar ET1 completamente gratis, pero no garantizamos la estabilidad de ET1, Se recomienda que la versión más potente ET9 para MT5 incluye la estrategia ET1 y garantiza rendimientos completos y estables. El Mejor Asesor Experto en XAUUSD cualquier marco de
FREE
Dinosaur Hunter
Cao Wang
Asesores Expertos
Este EA se llama Dinosaur Hunter(DH) porque puede capturar tendencias muy grandes, como 5000-10000 pips. DH opera con poca frecuencia ya que espera pacientemente las condiciones adecuadas del mercado. DH puede cargar múltiples pares de divisas en un solo gráfico para aumentar el número de operaciones. Señal en vivo Esta es una versión demo que sólo para el tamaño de lote fijo de 0,01. Para obtener la versión completa, por favor compre Dinosaur Hunter Pro . Este EA ha sido probado desde 2015 ha
FREE
Automatic Trendlines
Pasi Hakamaki
4.69 (48)
Indicadores
El indicador dibuja líneas de tendencia en el gráfico. Este indicador tiene seis entradas. El usuario puede especificar etiquetas alternativas para ambas líneas. Si se utilizan varias instancias del indicador, las etiquetas deben ser diferentes. El usuario puede establecer el ancho y el color de las líneas y la profundidad, lo que especifica qué picos significativos deben usarse. Por ejemplo, Depth = 10 establece líneas de tendencia utilizando los picos y valles actuales que tienen al menos 10 b
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Stop Loss With Ptofit Free
JOSE LUIS MOLINA RAJA
Utilidades
Stop Loss with Profit Free Versión Gratuita*. Versión completa aquí. Esta utilidad/experto para MetaTrader 5 modifica el stop loss de todas tus operaciones de forma dinámica y automática para asegurar los beneficios mínimos que quieres, y poder operar con o sin Take Profit. Maximiza tus beneficios, al poder operar con Take Profit Ilimitado. Asegurarás el número de puntos mínimos que quieras ganar en cada operación y el stop loss se irá ajustándose siempre que el beneficio de la operación crez
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
Aurea Stella
Daniel Suk
5 (1)
Asesores Expertos
Aurea Stella EA - Ilumina tu camino de trading Al igual que las estrellas que guían a los marineros a través de aguas desconocidas, Aurea Stella EA le permite navegar por los mares impredecibles de los mercados financieros. Cree su propia constelación de estrategias: Infinitas Combinaciones - Entrelaza Bandas de Bollinger, Estocástico, RSI, MACD, Envolventes y Canales de Donchian para crear tus patrones de trading únicos. Control de Precisión - Ajusta stop loss, take profit, trailing stops,
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Asesores Expertos
Asesor Experto Renko basado en la simulación de barras Renko. El EA tiene dos opciones para construir barras Renko. Clásica y ATR. En la versión clásica, las barras renko se marcan con áreas en el gráfico principal; en la versión ATR, las barras renko se modelan y dibujan en la ventana del indicador. Modelar las barras renko dentro del EA permite optimizar el robot mejor que dibujar las barras renko offline. Nuestro nuevo producto basado en inteligencia artificial https://www.mql5.com/ru/market/
FREE
Nexus Breakout line
Mohammed Kaddour
5 (1)
Indicadores
INTRODUCCIÓN : El medidor de fuerza de ruptura es una herramienta de negociación que se utiliza para identificar qué divisas son las más fuertes para romper, y qué divisas son las más débiles para romper. Los ajustes para el indicador son fáciles, y si usted no puede encontrar la configuración, por favor deje un comentario Las herramientas son de uso totalmente gratuito Por favor, si te gusta el indicador, por favor deje un comentario y evaluar el indicador con el fin de desarrollarlo
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Beat Trend Pro
Bassem Charfeddine
Asesores Expertos
¡INMEJORABLE OFERTA DE LANZAMIENTO! (Tiempo limitado) >>> El temporizador está corriendo. Los primeros 10 slots se irán en un santiamén. <<< compra y haz una buena crítica entonces msgame para enviarte mi primer EA que vale 77$ gratis Ranura Descuento Precio Primeros x compradores afortunados GRATIS $0 Próximos 100 compradores 90% DESCUENTO $330 Próximos 300 compradores 50% DE DESCUENTO $1,650 Todos los futuros compradores PRECIO COMPLETO $3,300 Descripcion del Producto: ¿Cansado de los
FREE
Bear Trap Pot of gold
Bassem Charfeddine
Asesores Expertos
¡INMEJORABLE OFERTA DE LANZAMIENTO! (Por tiempo limitado) Estamos tan seguros del rendimiento de BTP que lo estamos lanzando con un descuento masivo para nuestros usuarios fundadores. El precio nunca volverá a ser tan bajo. Tragaperras Descuento Precio ¿Para quién? Primeros 10 afortunados compradores 99% DE DESCUENTO $33 Los pioneros. El dinero inteligente. Los 10 siguientes compradores 90% DE DESCUENTO $330 Los pioneros. Próximos 30 compradores 50% DE DESCUENTO $1,650 Los Inversores Estratég
Bear Trap Pot
Bassem Charfeddine
Asesores Expertos
BEAR TRAP POT (BTP) EA El EA que convierte las trampas del mercado en su tesoro ¿Qué es el Bear Trap Pot? La mayoría de los sistemas de trading son presas del mercado. El Bear Trap Pot (BTP) es el cazador. Este no es un EA de cuadrícula. Se trata de una sofisticada trampa de mercado diseñada para obtener beneficios cuando otros sistemas fallan. Establece una cuadrícula estratégica, espera a que el mercado se extienda más de la cuenta, y luego atrapa los beneficios , llenando su bote mientras ot
Filtro:
Igor Tonov
309
Igor Tonov 2025.12.16 17:25 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Bassem Charfeddine
735
Respuesta del desarrollador Bassem Charfeddine 2025.12.16 17:28
thanks
Powerman5000
112
Powerman5000 2025.12.10 16:16 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Bassem Charfeddine
735
Respuesta del desarrollador Bassem Charfeddine 2025.12.10 21:02
thank you :D
bas44
24
bas44 2025.12.09 11:22 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Bassem Charfeddine
735
Respuesta del desarrollador Bassem Charfeddine 2025.12.09 11:28
thank you
Respuesta al comentario