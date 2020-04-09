Apex Trading Dashboard PRO
- Utilidades
- Cedric Landry Shema
- Versión: 1.20
Apex Trading Dashboard PRO es un panel de trading profesional con gestión avanzada de riesgos, análisis en tiempo real y ejecución rápida. Gestiona fácilmente stop loss, take profit, tamaños de lote y límites de riesgo desde un panel intuitivo. Ideal para traders que buscan precisión, disciplina y control total.
Características principales
• Panel avanzado: ejecutar órdenes Buy/Sell, cerrar posiciones y gestionar operaciones al instante.
• Gestión de riesgo: riesgo por operación, riesgo diario, límites de drawdown y trailing stop.
• Cálculo flexible de lotes: automático según balance, equity, margen libre o riesgo fijo.
• SL/TP personalizables: valores por defecto o ajustes individuales.
• Analítica en tiempo real: balance, equity, margen, P/L, posiciones y exposición al riesgo.
• Interfaz amigable: estilo TradingView con colores y diseño configurables.
• Alertas: drawdown, RSI y brechas de límites de riesgo.
• Inputs Tab: ajustes rápidos de SL, TP, riesgo y lotes.
• Conmutador Units/Lots para más precisión.
Parámetros de entrada
Configuración de Riesgo
• RiskPercent — porcentaje de riesgo por operación.
• MaxDailyRisk — riesgo diario máximo.
• MaxDrawdown — drawdown máximo permitido.
• DefaultSL — stop loss en pips.
• DefaultTP — take profit en pips.
• RiskRewardRatio — cálculo automático de TP.
• MaxPositions — límite de posiciones abiertas.
• UseTrailingStop — activar trailing stop.
• TrailingStop — distancia inicial.
• TrailingStep — paso de ajuste.
Método de Cálculo de Riesgo
• RiskCalcMethod:
– RISK_BALANCE_PERCENT
– RISK_EQUITY_PERCENT
– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT
– RISK_FIXED_DOLLAR
• LotCalcMethod:
– LOT_RISK_BASED
– LOT_FIXED
– LOT_EQUITY_PERCENT
– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT
• FixedLotSize — tamaño fijo del lote.
• UseUnitsInsteadOfLots — usar unidades.
Alertas
• EnableAlerts — activar alertas.
• RSI_Period — período RSI.
• RSI_Overbought / RSI_Oversold — niveles RSI.
• AlertOnDrawdown — alerta por drawdown.