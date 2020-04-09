Apex Trading Dashboard PRO

Apex Trading Dashboard PRO es un panel de trading profesional con gestión avanzada de riesgos, análisis en tiempo real y ejecución rápida. Gestiona fácilmente stop loss, take profit, tamaños de lote y límites de riesgo desde un panel intuitivo. Ideal para traders que buscan precisión, disciplina y control total.

Características principales
• Panel avanzado: ejecutar órdenes Buy/Sell, cerrar posiciones y gestionar operaciones al instante.
• Gestión de riesgo: riesgo por operación, riesgo diario, límites de drawdown y trailing stop.
• Cálculo flexible de lotes: automático según balance, equity, margen libre o riesgo fijo.
• SL/TP personalizables: valores por defecto o ajustes individuales.
• Analítica en tiempo real: balance, equity, margen, P/L, posiciones y exposición al riesgo.
• Interfaz amigable: estilo TradingView con colores y diseño configurables.
• Alertas: drawdown, RSI y brechas de límites de riesgo.
• Inputs Tab: ajustes rápidos de SL, TP, riesgo y lotes.
• Conmutador Units/Lots para más precisión.

Parámetros de entrada

Configuración de Riesgo
• RiskPercent — porcentaje de riesgo por operación.
• MaxDailyRisk — riesgo diario máximo.
• MaxDrawdown — drawdown máximo permitido.
• DefaultSL — stop loss en pips.
• DefaultTP — take profit en pips.
• RiskRewardRatio — cálculo automático de TP.
• MaxPositions — límite de posiciones abiertas.
• UseTrailingStop — activar trailing stop.
• TrailingStop — distancia inicial.
• TrailingStep — paso de ajuste.

Método de Cálculo de Riesgo
• RiskCalcMethod:
– RISK_BALANCE_PERCENT
– RISK_EQUITY_PERCENT
– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT
– RISK_FIXED_DOLLAR
• LotCalcMethod:
– LOT_RISK_BASED
– LOT_FIXED
– LOT_EQUITY_PERCENT
– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT
• FixedLotSize — tamaño fijo del lote.
• UseUnitsInsteadOfLots — usar unidades.

Alertas
• EnableAlerts — activar alertas.
• RSI_Period — período RSI.
• RSI_Overbought / RSI_Oversold — niveles RSI.
• AlertOnDrawdown — alerta por drawdown.


Productos recomendados
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicadores
Daily Support and Resistance Levels es un indicador profesional que calcula y muestra automáticamente los niveles clave de precio para el trading intradía mediante Puntos Pivote clásicos. Características principales: Cálculo automático del Punto Pivote (PP) 3 niveles de resistencia (R1, R2, R3) 3 niveles de soporte (S1, S2, S3) Máximo/Mínimo del día anterior Panel de información en tiempo real Sesgo del mercado (Alcista/Bajista) Distancia a los niveles más cercanos Colores y visualización person
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indicadores
Indicador Heiken Ashi MT5 Mejore su análisis técnico con el indicador Heiken Ashi MT5. Esta poderosa herramienta transforma los datos de precios estándar en velas más suaves y orientadas a la tendencia, facilitando la identificación de tendencias del mercado y posibles puntos de inversión. Características principales: Identificación clara de tendencias: Distinga visualmente entre tendencias alcistas y bajistas con diferentes colores de velas. Reducción del ruido: Filtre las fluctuaciones de pre
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilidades
Introducción Bienvenido al mundo del mercado de divisas, donde cada tick del mercado puede verse influido por las noticias. Presentamos nuestro asesor experto para MetaTrader, su herramienta definitiva para navegar por las complejidades de la negociación de noticias. Este innovador asesor está diseñado específicamente para automatizar su estrategia de negociación durante las publicaciones macroeconómicas clave, garantizando que nunca pierda una oportunidad. Cuando se anuncian indicadores import
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
Buscador de Patrones ABCD con RSI: Estrategia Técnica 1. Cómo Funciona el Indicador Combina el RSI clásico con detección automática de patrones armónicos ABCD . Componentes Clave RSI estándar (período ajustable) Marcadores de picos y valles (flechas) Patrones ABCD (líneas verdes/rojas) Filtros de sobrecompra (70) y sobreventa (30) 2. Configuración en MT5 period = 14 ; // Período del RSI size = 4 ; // Tamaño máximo del patrón OverBought = 70 ; // Nivel de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nivel de s
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend es un indicador de seguimiento de tendencia muy popular entre los operadores FOREX . Suele utilizarse en confluencia con otros indicadores. Utiliza combinaciones de medias móviles con complejas fórmulas de suavizado. Tiene dos parámetros configurables: Coeficiente - ratio de suavizado (*) Precio aplicado Cálculo: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicador y Asesor Experto EA Disponible en la sección de comentarios de este producto. Descargar con indicador debe tener indicador instalado para EA para trabajar. El indicador Mt5 alerta de los extremos de la banda de Bollinger y de la envolvente que se producen al mismo tiempo. Las alertas de señales de compra se producen cuando Una vela alcista se ha formado por debajo tanto de la banda inferior de Bollinger como de la envolvente inferior. La barra debe abrir y cerrar por debajo de ambos
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   "Haven Key Levels PDH PDL"   ayuda a los traders a visualizar los niveles clave en el gráfico. Marca automáticamente los siguientes niveles: DO (Daily Open)   — el nivel de apertura diaria. NYM (New York Midnight)   — el nivel de la medianoche de Nueva York. PDH (Previous Day High)   — el máximo del día anterior. PDL (Previous Day Low)   — el mínimo del día anterior. WO (Weekly Open)   — el nivel de apertura semanal. MO (Monthly Open)   — el nivel de apertura mensual. PWH (Previo
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indicadores
El indicador identifica cuando ocurre una divergencia entre el precio y un indicador u oscilador. Identifica divergencias tanto regulares como ocultas. Combinado con sus propias reglas y técnicas, este indicador le permitirá crear (o mejorar) su propio sistema poderoso. Características Puede detectar divergencias para los siguientes osciladores / indicadores:       MACD, OsMA, estocásticos, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, índice compuesto, MFI y Momentum. Solo se puede seleccionar un osc
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Indicadores
Este es un indicador de agresión comprador y vendedor que analiza la forma de cada vela y proyecta estos datos en forma de histograma. Hay 4 histogramas en uno. En la parte delantera tenemos dos: Superior - Fuerza del comprador. Inferior - Fuerza vendedora. En el fondo también tenemos dos histogramas, ambos con el mismo color. Miden la fuerza combinada de compradores y vendedores. Estos histogramas pueden ser desactivados en Parámetros de Entrada. También es posible tener el volumen real o tick
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Indicador Easy Correlations El indicador Easy Correlations está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la relación entre dos instrumentos correlacionados. Mediante el seguimiento de la distancia entre sus valores del Índice de Fuerza Relativa (RSI), el indicador destaca las situaciones en las que un instrumento se ha movido significativamente más que el otro. Esto crea oportunidades potenciales de negociación: Vender el instrumento más fuerte (RSI rebasado) Comprar el instrumento más d
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicadores
Visión general El indicador Magic 7 es un completo indicador de MetaTrader 5 (MQL5) que identifica siete escenarios de negociación diferentes basados en patrones de velas y análisis técnico. El indicador combina patrones tradicionales de acción del precio con conceptos modernos como Fair Value Gaps (FVG) para proporcionar señales de trading con puntos de entrada precisos y niveles de stop loss. Características 7 escenarios de negociación : Cada escenario identifica condiciones de mercado específ
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicadores
El indicador se basa en la metodología de Robert Miner descrita en su libro "High probability trading strategies" y muestra señales junto con el impulso de 2 marcos temporales. Como indicador de impulso se utiliza un oscilador estocástico. Los ajustes hablan por sí mismos period_1 es el marco temporal actual, 'current period_2 se indica - el plazo superior es 4 o 5 veces mayor que el actual. Por ejemplo, si el actual es de 5 minutos, entonces el más antiguo será de 20 minutos El resto de los a
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
Indicadores
RSI Dinámico Avanzado - Especial Cumpleaños (temporalmente GRATIS) ¿Por qué es gratis ahora? Es nuestro cumpleaños - estamos devolviendo a la comunidad. Durante este especial de cumpleaños por tiempo limitado, el indicador es totalmente funcional (sin bloqueos de características) para que pueda experimentar niveles RSI dinámicamente adaptables en su propio flujo de trabajo. Después de la promoción, el precio regular se reanudará. Nota: Puede encontrar nuestras otras herramientas profesionales
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicadores
Descripción : Rainbow MT5 es un indicador técnico basado en la Media Móvil con período 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, entonces esta es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, entonces esta es una señal de venta. El Asesor Experto ( Rainbow EA MT5 ) basado en el indicador Rainbow MT5 ya está disponible aquí . MT4 versión está disponible aquí .
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Otros productos de este autor
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Asesores Expertos
HFT Dominator – Sistema de Ejecución de Mercado Ultra Rápido Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operaciones de mercado de alta velocidad y baja latencia . Ejecuta entradas precisas dentro de spreads ajustados, ideal para mercados rápidos como metales, índices y pares de divisas, con un control de deslizamiento optimizado. Promoción: Alquile el EA por 30 días a $30 — oferta por tiempo limitado. El sistema admite múltiples modos de gestión monetaria , timing de trade adaptativo y lógica d
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
Asesores Expertos
ORB Guardian – Breakout de Rango + Protección para Prop Firms EA rápido y confiable diseñado para desafíos de prop firms y trading intradía disciplinado. Sin martingala. Sin grid. Solo reglas claras. Por qué los traders eligen ORB Guardian • Sincronización automática de operaciones con nuestro diario de trading profesional • Entradas automáticas de Opening Range Breakout • Modos de una señal o confirmación • Protección integrada (drawdown diario/semanal/mensual/total) • Detención automática al
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
Indicadores
TripleWave Signal Indicator - Sistema de Confirmación de Tendencia Multitemporal ¡Nunca más se pierda una operación de alta probabilidad! TripleWave Signal Indicator es un sistema de nivel profesional que analiza tres marcos de tiempo simultáneamente (M15, H1, H4) para entregar solo las señales de BUY y SELL más confiables. Ajustes Recomendados: XAUUSD: La configuración predeterminada es correcta por ahora. Lo que obtiene: Motor de análisis de tendencias multitemporal. Flechas visuales BUY/SELL/
FREE
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy Quant Pulse , el asesor experto de confirmación de tendencia más sofisticado con múltiples marcos de tiempo jamás diseñado. ¿Mi especialidad? El trading de tendencia con precisión quirúrgica en múltiples mercados, con exactitud implacable. Opero GOLD (XAUUSD) y GBPUSD con precisión quirúrgica, brindándote oportunidades de trading consistentes mediante el aprovechamiento del análisis triple de marcos temporales. ¿Qué me hace especial? Soy un EA de confirmación de tendencia, m
FREE
HFT Dominator MT5
Cedric Landry Shema
Asesores Expertos
MyfxBook Reports:  HFT Dominator – Sistema de Ejecución de Mercado Ultra Rápido Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operaciones de mercado de alta velocidad y baja latencia . Ejecuta entradas precisas dentro de spreads ajustados, ideal para mercados rápidos como metales, índices y pares de divisas, con un control de deslizamiento optimizado. Promoción: Alquile el EA por 30 días a $30 — oferta por tiempo limitado. El sistema admite múltiples modos de gestión monetaria , timing de trade a
KnightWatcher Trade Sync Utility
Cedric Landry Shema
Utilidades
TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) es una herramienta ligera y segura para sincronizar datos, diseñada para conectar su actividad de trading en MT4/MT5 con su diario de trading KnightWatcher. Lee automáticamente todas las posiciones abiertas e historial de operaciones cerradas sin ejecutar, modificar ni gestionar ninguna operación en su cuenta. La utilidad envía actualizaciones cada 5 segundos para garantizar que su panel muestre siempre información precisa y en tiempo real de ganancias
FREE
The ORB Guardian MT4
Cedric Landry Shema
Asesores Expertos
ORB Guardian – Breakout de Rango + Protección para Prop Firms EA rápido y confiable diseñado para desafíos de prop firms y trading intradía disciplinado. Sin martingala. Sin grid. Solo reglas claras. Por qué los traders eligen ORB Guardian • Sincronización automática de operaciones con nuestro diario de trading profesional • Entradas automáticas de Opening Range Breakout • Modos de una señal o confirmación • Protección integrada (drawdown diario/semanal/mensual/total) • Detención automática al
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario