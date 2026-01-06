Gold Dragon Signals

Descripción completa del producto

¿Qué es este Bot?

GDAI Auto Trading Bot - Sistema Profesional de Trading

El GDAI Auto Trading Bot es un sofisticado sistema de comercio totalmente automatizado para MetaTrader 5 (MT5) que opera con Oro (XAUUSD), Plata (XAGUSD), y los principales pares de divisas con análisis técnico avanzado y gestión inteligente del riesgo.

Se trata de una solución de trading que analiza el mercado 24/7, identifica oportunidades de trading de alta probabilidad y ejecuta las operaciones automáticamente mientras protege su capital.

Características principales

1. Capacidad de negociación multiactivo

Oro (XAUUSD ) - Opere con el metal precioso más popular del mundo

) - Opere con el metal precioso más popular del mundo Plata (XAGUSD) - Aproveche las oportunidades del mercado de la plata

- Aproveche las oportunidades del mercado de la plata Pares de divisas - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF

- EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF Un Bot, Múltiples Mercados - Conéctese a cualquier símbolo compatible y comience a operar

2. Sistema avanzado de análisis técnico

El bot utiliza un sofisticado sistema de puntuación multipunto que combina:

Análisis de Tendencias - Identifica la dirección del mercado con precisión.

- Identifica la dirección del mercado con precisión. Indicadores de Momento - Mide la presión de compra y venta

- Mide la presión de compra y venta Patrones de acción del precio - Reconoce potentes formaciones de velas

- Reconoce potentes formaciones de velas Confirmación de Volumen - Valida las señales durante los periodos activos

- Valida las señales durante los periodos activos Análisis de múltiples marcos temporales - Asegura la alineación entre diferentes periodos

3. Gestión inteligente del riesgo

Dimensionamiento de posiciones

Cálculo automático del lote: calcula automáticamente el tamaño de la posición en función de su porcentaje de riesgo.

automático del lote: calcula automáticamente el tamaño de la posición en función de su porcentaje de riesgo. Opción de lote fijo - Utilice tamaños de lote fijos si lo prefiere

de lote fijo - Utilice tamaños de lote fijos si lo prefiere Riesgo por operación - Por defecto 1% por operación (ajustable de 0,5% a 5%)

- Por defecto 1% por operación (ajustable de 0,5% a 5%) Protección de Margen Máximo - Limita el uso del margen para evitar el sobreapalancamiento

- Limita el uso del margen para evitar el sobreapalancamiento Cumplimiento de los límites del bro ker - Respeta todas las restricciones del broker

Stop Loss y Take Profit

Niveles basados en la volatilidad - Stop dinámicos que se adaptan a las condiciones del mercado

- Stop dinámicos que se adaptan a las condiciones del mercado Protección garantizada - Cada operación tiene stop loss y take profit

- Cada operación tiene stop loss y take profit Óptima relación riesgo/recompensa - Garantiza una relación riesgo/recompensa favorable en cada operación

- Garantiza una relación riesgo/recompensa favorable en cada operación Sin intervención manual - Protección totalmente automatizada

Sistema de seguridad de márgenes

Supervisión de márgenes en tiempo real - Evita un sobreapalancamiento peligroso

- Evita un sobreapalancamiento peligroso Prevención de Stop-Out - No abrirá operaciones si el nivel de margen es demasiado bajo

- No abrirá operaciones si el nivel de margen es demasiado bajo Control de Margen Máximo - Límites inteligentes de uso del margen

- Límites inteligentes de uso del margen Protección de margen libre - Mantiene un colchón de margen seguro

4. Sistema de Objetivo de Ganancia Diaria (Compounding)

Objetivo de beneficio diario del 2

Capitalización automática : cada día comienza con un saldo actualizado.

: cada día comienza con un saldo actualizado. Seguimiento del objetivo - Muestra en tiempo real el progreso hacia el objetivo diario

- Muestra en tiempo real el progreso hacia el objetivo diario Opción de cierre automático : cierra automáticamente las posiciones cuando se alcanza el objetivo.

: cierra automáticamente las posiciones cuando se alcanza el objetivo. Pausa en las operaciones - Detiene las operaciones del día cuando se alcanza el objetivo

- Detiene las operaciones del día cuando se alcanza el objetivo Preservación del capital: bloquea los beneficios y evita el exceso de operaciones.

Cómo funciona la capitalización:

Día 1: Empieza con 1.000 $, objetivo = 20 $ (2%) Día 2: Comience con 1.020 $, objetivo = 20,40 $ (2%) Día 3: Comience con 1.040,40 $, objetivo = 20,81 $ (2%) Compuestos automáticamente cada día

5. Filtro de noticias y sesiones

6. Evite los periodos de alto riesgo

Protección de Sesión Principal - Evita las horas volátiles de apertura del mercado

- Evita las horas volátiles de apertura del mercado Ventanas personalizables - Ajuste los periodos de protección

- Ajuste los periodos de protección Protección de fin de semana - Detiene automáticamente las operaciones los fines de semana

- Detiene automáticamente las operaciones los fines de semana Temporización inteligente: opere sólo en condiciones de mercado óptimas

6. Funciones de gestión de operaciones

Límites diarios de operaciones

Máximo de operaciones por día - 10 operaciones por defecto (ajustable)

- 10 operaciones por defecto (ajustable) Evita el exceso de operaciones - Protege contra las operaciones de venganza

- Protege contra las operaciones de venganza Calidad sobre cantidad - Se centra en las configuraciones de alta probabilidad

Gestión de posiciones

Una posición cada vez - Gestión clara del riesgo

- Gestión clara del riesgo Sin pirámides - Operaciones sencillas y directas

- Operaciones sencillas y directas Filtrado inteligente de señales - Se requieren múltiples confirmaciones

- Se requieren múltiples confirmaciones Supervisión automática - Seguimiento continuo de las posiciones

7. Panel de control en tiempo real

El bot muestra un completo panel de control que muestra:

=========================================== GDAI AUTO TRADING BOT =========================================== Símbolo: ORO (XAUUSD) Estado: SCANNING ------------------------------------------- Balance: $10,000.00 Equidad: $10,000.00 Ganancia: $0.00 Margen: $0.00 Margen Libre: $10,000.00 Nivel de Margen: 0% ------------------------------------------- DAILY TARGET (2% COMPOUND) Inicio: $10,000.00 Objetivo: $200.00 Ganancia: $0.00 Estado: 0.0% Auto-Close: SÍ ------------------------------------------- Total Operaciones: 0 Ganancias: 0 Pérdidas: 0 Tasa de Ganancias: 0.0% ------------------------------------------- Operaciones de hoy: 0/10 Filtro de noticias: ACTIVO Estado de las operaciones: READY ===========================================

8. Seguimiento del rendimiento

Estadísticas

Total de operaciones - Historial completo de operaciones

- Historial completo de operaciones Recuento de Ganancias/Pérdidas - Número de operaciones ganadoras y perdedoras

- Número de operaciones ganadoras y perdedoras Porcentaje de ganancias - Cálculo de la tasa de éxito

- Cálculo de la tasa de éxito Ganancias/Pérdidas totales - Seguimiento acumulativo de pérdidas y ganancias

- Seguimiento acumulativo de pérdidas y ganancias Rendimiento diario: seguimiento diario de los beneficios

Cómo funciona (simplificado)

Proceso de negociación:

Análisis del mercado El bot monitoriza continuamente las condiciones del mercado

Analiza la acción de los precios y los indicadores técnicos

Espera oportunidades de entrada óptimas Generación de señales Sistema de puntuación propio que evalúa las configuraciones

Requiere múltiples confirmaciones

Sólo se tienen en cuenta las señales de mayor calidad Validación previa a la negociación Comprueba todas las condiciones de seguridad

Verifica la disponibilidad de márgenes

Confirma los parámetros de riesgo

Asegura que las condiciones del mercado son adecuadas Ejecución de la operación Calcula el tamaño óptimo de la posición

Establece un stop loss de protección

Establece el objetivo de beneficios

Abre la posición con todas las protecciones Gestión de posiciones Supervisa la posición continuamente

Seguimiento del progreso hacia el objetivo diario

Cierre automático si se alcanza el objetivo (opcional)

Actualiza las estadísticas en tiempo real

Opciones de configuración

Configuración de la cuenta

Parámetro Predeterminado Descripción Saldo mínimo $300 Saldo de cuenta requerido Riesgo por operación 1.0% Porcentaje de riesgo del saldo Tamaño de lote fijo 0.0 Utilice 0 para el cálculo automático Lote mínimo 0.01 Tamaño de posición más pequeño Lote máximo 1.0 Mayor tamaño de posición Margen máximo 40% Uso máximo del margen

Gestión del riesgo

Parámetro Por defecto Descripción Máx. operaciones diarias 10 Operaciones máximas por día Activar objetivo diario SÍ Utilizar el 2% de objetivo diario Objetivo diario 2.0% Porcentaje de beneficio diario Cerrar sobre objetivo SÍ Auto-cierre cuando se alcanza

Filtros de negociación

Parámetro Por defecto Descripción Activar filtro de noticias SÍ Evitar momentos de alta volatilidad Calidad de la señal Ajustable Umbral mínimo de calidad

Plazos admitidos

El bot funciona en todos los marcos temporales:

Marco de tiempo Recomendado Notas M1 ❌ Demasiadas señales M5 ⚠️ Muy activo M15 ⚠️ Comercio activo M30 ✅ Recomendado - Equilibrado H1 ✅ Recomendado - Señales de calidad H4 ✅ Recomendado - Alta calidad D1 ❌ Muy pocas operaciones

Mejor opción: H1 (1 hora) o M30 (30 minutos) para un equilibrio óptimo.

Expectativas de rendimiento

Resultados realistas

EUR/USD H1

Operaciones al mes: ~150-250

Tasa media de ganancias 55-65%

Rentabilidad mensual: 8-15% (con un riesgo del 1% por operación)

XAU/USD H1

Operaciones al mes: ~100-150

Tasa media de ganancias: 55-65%

Rentabilidad mensual: 10-20% (con un riesgo del 1% por operación)

GBP/USD M30

Operaciones al mes: ~300-500

Tasa media de ganancias: 52-62%

Rentabilidad mensual: 8-18% (con un riesgo del 1% por operación)

Importante: Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Las condiciones del mercado varían.

Guía de instalación y configuración

Requisitos

Plataforma MetaTrader 5 (MT5)

Broker de Forex compatible con MT5

Saldo mínimo de la cuenta de 300 $ (se recomiendan más de 1.000 $)

VPS recomendado para operar 24/7

Pasos de la instalación

Descargar el Bot Recibir el archivo .mq5 Instalar en MT5 Abrir MetaTrader 5

Haga clic en "Archivo" → "Abrir carpeta de datos"

Navegue hasta "MQL5" → "Expertos"

Copie el archivo .mq5 en esta carpeta

Reinicie MT5 Adjuntar al gráfico Abra el gráfico del símbolo deseado

Seleccione el marco temporal que prefiera (se recomienda H1)

Arrastre el bot desde el Navegador al gráfico

Configure los ajustes

Activar "Permitir trading en vivo

Haga clic en OK Verifique el funcionamiento Compruebe la visualización del cuadro de mandos

Busque el mensaje de inicialización

Confirme que el botón "Auto Trading" está activo

Funciones de seguridad y advertencias de riesgo

Funciones de seguridad integradas

Protección Stop Loss - Todas las operaciones están protegidas Límites de tamaño de posición - Evita el apalancamiento excesivo Protección del nivel de margen: detiene las operaciones si no son seguras Límites diarios de operaciones - Evita el exceso de operaciones Objetivo de beneficio diario - Bloquea los beneficios Filtro de Noticias - Evita periodos de alta volatilidad Regla de una posición - Gestión clara del riesgo Comprobación del saldo mínimo: umbral de seguridad

Advertencia de riesgo

Operar con divisas, oro y plata implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.

Puede perder su inversión

El apalancamiento aumenta tanto las ganancias como las pérdidas

Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente

Ningún sistema de negociación garantiza beneficios

Utilice sólo capital riesgo

Buenas prácticas recomendadas:

Empezar con una cuenta demo para probar

Utilice una gestión adecuada del riesgo (1-2% por operación)

Nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder

Supervisar el rendimiento del bot con regularidad

Utilice VPS para un funcionamiento ininterrumpido

¿Por qué elegir GDAI Auto Trading Bot?

Ventajas

✅ Totalmente Automatizado - No requiere trading manual ✅ Multi-Activos - Opera con oro, plata y forex ✅ Análisis Avanzado - Sofisticada generación de señales ✅ Gestión Inteligente del Riesgo - Múltiples capas de seguridad ✅ Sistema Compuesto - Objetivo de beneficio diario automatizado del 2% ✅ Transparente - Cuadro de mandos en tiempo real ✅ Personalizable - Parámetros ajustables ✅ Seguridad ante todo - Múltiples protecciones ✅ Operación 24/7 - Nunca pierde oportunidades

Ideal para

Traders que desean la automatización

Personas con tiempo limitado

Aquellos que buscan un enfoque sistemático

Operadores que desean reducir las emociones

Cualquiera que busque exposición multimercado

Principiantes con una gestión adecuada del riesgo

Operadores experimentados que desean un sistema algorítmico

Preguntas más frecuentes

P: ¿Necesito experiencia comercial? R: Se recomiendan conocimientos básicos, pero el bot se encarga de todo automáticamente.

P: ¿Qué broker debo utilizar? R: Cualquier broker compatible con MT5. Recomendados: IC Markets, Pepperstone, FBS, Exness.

P: ¿Puedo ejecutar varias instancias? R: Sí, en múltiples gráficos/símbolos simultáneamente.

P: ¿Funciona en cuentas demo? R: Sí, muy recomendable para probar primero.

P: ¿Cuál es el depósito mínimo? R: $300 mínimo, pero $1,000+ recomendado.

P: ¿Puedo personalizar los parámetros? R: Sí, todos los parámetros son ajustables.

P: ¿Funcionará en mi teléfono? R: MT5 móvil muestra las operaciones, pero se necesita PC/VPS para un funcionamiento continuo.

P: ¿Cuál es la tasa de ganancias? R: Típicamente 55-65% basado en pruebas.

P: ¿Necesito un VPS? R: Recomendado para operaciones 24/7.

P: ¿Puedo desactivar funciones específicas? R: Sí, todas las funciones se pueden activar/desactivar.

Qué obtiene

El paquete incluye

Archivo bot completo (.mq5)

Guía de instalación

Plantillas de configuración

Manual de usuario

Asistencia por correo electrónico

Actualizaciones gratuitas

Período de prueba de 30 días

Pruebe en una cuenta demo para verificar el rendimiento antes de operar en vivo.

Resumen final

El GDAI Auto Trading Bot es un sistema de comercio automatizado de nivel profesional que ofrece:

Generación avanzada de señales - Sistema de análisis propio

- Sistema de análisis propio Gestión inteligente del riesgo - Múltiples capas de seguridad

- Múltiples capas de seguridad Compuesto diario - Objetivo de beneficio del 2% con cierre automático

- Objetivo de beneficio del 2% con cierre automático Trading Multi-Activos - Oro, Plata, Forex

- Oro, Plata, Forex Transparencia total - Supervisión en tiempo real

- Supervisión en tiempo real Máxima seguridad - Protecciones integradas

Perfecto tanto para principiantes como para operadores experimentados que buscan una operativa sistemática y automatizada.

Recuerde: Ningún sistema garantiza beneficios. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con capital de riesgo.

¡Comience su viaje de comercio automatizado hoy con GDAI Auto Trading Bot!