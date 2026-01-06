Gold Dragon Signals
- Asesores Expertos
- Abdul Basit
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
Descripción completa del producto
¿Qué es este Bot?
El GDAI Auto Trading Bot es un sofisticado sistema de comercio totalmente automatizado para MetaTrader 5 (MT5) que opera con Oro (XAUUSD), Plata (XAGUSD), y los principales pares de divisas con análisis técnico avanzado y gestión inteligente del riesgo.
Se trata de una solución de trading que analiza el mercado 24/7, identifica oportunidades de trading de alta probabilidad y ejecuta las operaciones automáticamente mientras protege su capital.
Características principales
1. Capacidad de negociación multiactivo
- Oro (XAUUSD ) - Opere con el metal precioso más popular del mundo
- Plata (XAGUSD) - Aproveche las oportunidades del mercado de la plata
- Pares de divisas - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF
- Un Bot, Múltiples Mercados - Conéctese a cualquier símbolo compatible y comience a operar
2. Sistema avanzado de análisis técnico
El bot utiliza un sofisticado sistema de puntuación multipunto que combina:
- Análisis de Tendencias - Identifica la dirección del mercado con precisión.
- Indicadores de Momento - Mide la presión de compra y venta
- Patrones de acción del precio - Reconoce potentes formaciones de velas
- Confirmación de Volumen - Valida las señales durante los periodos activos
- Análisis de múltiples marcos temporales - Asegura la alineación entre diferentes periodos
3. Gestión inteligente del riesgo
Dimensionamiento de posiciones
- Cálculo automático del lote: calcula automáticamente el tamaño de la posición en función de su porcentaje de riesgo.
- Opción de lote fijo - Utilice tamaños de lote fijos si lo prefiere
- Riesgo por operación - Por defecto 1% por operación (ajustable de 0,5% a 5%)
- Protección de Margen Máximo - Limita el uso del margen para evitar el sobreapalancamiento
- Cumplimiento de los límites del bro ker - Respeta todas las restricciones del broker
Stop Loss y Take Profit
- Niveles basados en la volatilidad - Stop dinámicos que se adaptan a las condiciones del mercado
- Protección garantizada - Cada operación tiene stop loss y take profit
- Óptima relación riesgo/recompensa - Garantiza una relación riesgo/recompensa favorable en cada operación
- Sin intervención manual - Protección totalmente automatizada
Sistema de seguridad de márgenes
- Supervisión de márgenes en tiempo real - Evita un sobreapalancamiento peligroso
- Prevención de Stop-Out - No abrirá operaciones si el nivel de margen es demasiado bajo
- Control de Margen Máximo - Límites inteligentes de uso del margen
- Protección de margen libre - Mantiene un colchón de margen seguro
4. Sistema de Objetivo de Ganancia Diaria (Compounding)
Objetivo de beneficio diario del 2
- Capitalización automática: cada día comienza con un saldo actualizado.
- Seguimiento del objetivo - Muestra en tiempo real el progreso hacia el objetivo diario
- Opción de cierre automático: cierra automáticamente las posiciones cuando se alcanza el objetivo.
- Pausa en las operaciones - Detiene las operaciones del día cuando se alcanza el objetivo
- Preservación del capital: bloquea los beneficios y evita el exceso de operaciones.
Cómo funciona la capitalización:
- Día 1: Empieza con 1.000 $, objetivo = 20 $ (2%)
- Día 2: Comience con 1.020 $, objetivo = 20,40 $ (2%)
- Día 3: Comience con 1.040,40 $, objetivo = 20,81 $ (2%)
- Compuestos automáticamente cada día
5. Filtro de noticias y sesiones
6. Evite los periodos de alto riesgo
- Protección de Sesión Principal - Evita las horas volátiles de apertura del mercado
- Ventanas personalizables - Ajuste los periodos de protección
- Protección de fin de semana - Detiene automáticamente las operaciones los fines de semana
- Temporización inteligente: opere sólo en condiciones de mercado óptimas
6. Funciones de gestión de operaciones
Límites diarios de operaciones
- Máximo de operaciones por día - 10 operaciones por defecto (ajustable)
- Evita el exceso de operaciones - Protege contra las operaciones de venganza
- Calidad sobre cantidad - Se centra en las configuraciones de alta probabilidad
Gestión de posiciones
- Una posición cada vez - Gestión clara del riesgo
- Sin pirámides - Operaciones sencillas y directas
- Filtrado inteligente de señales - Se requieren múltiples confirmaciones
- Supervisión automática - Seguimiento continuo de las posiciones
7. Panel de control en tiempo real
El bot muestra un completo panel de control que muestra:
=========================================== GDAI AUTO TRADING BOT =========================================== Símbolo: ORO (XAUUSD) Estado: SCANNING ------------------------------------------- Balance: $10,000.00 Equidad: $10,000.00 Ganancia: $0.00 Margen: $0.00 Margen Libre: $10,000.00 Nivel de Margen: 0% ------------------------------------------- DAILY TARGET (2% COMPOUND) Inicio: $10,000.00 Objetivo: $200.00 Ganancia: $0.00 Estado: 0.0% Auto-Close: SÍ ------------------------------------------- Total Operaciones: 0 Ganancias: 0 Pérdidas: 0 Tasa de Ganancias: 0.0% ------------------------------------------- Operaciones de hoy: 0/10 Filtro de noticias: ACTIVO Estado de las operaciones: READY ===========================================
8. Seguimiento del rendimiento
Estadísticas
- Total de operaciones - Historial completo de operaciones
- Recuento de Ganancias/Pérdidas - Número de operaciones ganadoras y perdedoras
- Porcentaje de ganancias - Cálculo de la tasa de éxito
- Ganancias/Pérdidas totales - Seguimiento acumulativo de pérdidas y ganancias
- Rendimiento diario: seguimiento diario de los beneficios
Cómo funciona (simplificado)
Proceso de negociación:
-
Análisis del mercado
- El bot monitoriza continuamente las condiciones del mercado
- Analiza la acción de los precios y los indicadores técnicos
- Espera oportunidades de entrada óptimas
-
Generación de señales
- Sistema de puntuación propio que evalúa las configuraciones
- Requiere múltiples confirmaciones
- Sólo se tienen en cuenta las señales de mayor calidad
-
Validación previa a la negociación
- Comprueba todas las condiciones de seguridad
- Verifica la disponibilidad de márgenes
- Confirma los parámetros de riesgo
- Asegura que las condiciones del mercado son adecuadas
-
Ejecución de la operación
- Calcula el tamaño óptimo de la posición
- Establece un stop loss de protección
- Establece el objetivo de beneficios
- Abre la posición con todas las protecciones
-
Gestión de posiciones
- Supervisa la posición continuamente
- Seguimiento del progreso hacia el objetivo diario
- Cierre automático si se alcanza el objetivo (opcional)
- Actualiza las estadísticas en tiempo real
Opciones de configuración
Configuración de la cuenta
|Parámetro
|Predeterminado
|Descripción
|Saldo mínimo
|$300
|Saldo de cuenta requerido
|Riesgo por operación
|1.0%
|Porcentaje de riesgo del saldo
|Tamaño de lote fijo
|0.0
|Utilice 0 para el cálculo automático
|Lote mínimo
|0.01
|Tamaño de posición más pequeño
|Lote máximo
|1.0
|Mayor tamaño de posición
|Margen máximo
|40%
|Uso máximo del margen
Gestión del riesgo
|Parámetro
|Por defecto
|Descripción
|Máx. operaciones diarias
|10
|Operaciones máximas por día
|Activar objetivo diario
|SÍ
|Utilizar el 2% de objetivo diario
|Objetivo diario
|2.0%
|Porcentaje de beneficio diario
|Cerrar sobre objetivo
|SÍ
|Auto-cierre cuando se alcanza
Filtros de negociación
|Parámetro
|Por defecto
|Descripción
|Activar filtro de noticias
|SÍ
|Evitar momentos de alta volatilidad
|Calidad de la señal
|Ajustable
|Umbral mínimo de calidad
Plazos admitidos
El bot funciona en todos los marcos temporales:
|Marco de tiempo
|Recomendado
|Notas
|M1
|❌
|Demasiadas señales
|M5
|⚠️
|Muy activo
|M15
|⚠️
|Comercio activo
|M30
|✅
|Recomendado - Equilibrado
|H1
|✅
|Recomendado - Señales de calidad
|H4
|✅
|Recomendado - Alta calidad
|D1
|❌
|Muy pocas operaciones
Mejor opción: H1 (1 hora) o M30 (30 minutos) para un equilibrio óptimo.
Expectativas de rendimiento
Resultados realistas
EUR/USD H1
- Operaciones al mes: ~150-250
- Tasa media de ganancias 55-65%
- Rentabilidad mensual: 8-15% (con un riesgo del 1% por operación)
XAU/USD H1
- Operaciones al mes: ~100-150
- Tasa media de ganancias: 55-65%
- Rentabilidad mensual: 10-20% (con un riesgo del 1% por operación)
GBP/USD M30
- Operaciones al mes: ~300-500
- Tasa media de ganancias: 52-62%
- Rentabilidad mensual: 8-18% (con un riesgo del 1% por operación)
Importante: Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Las condiciones del mercado varían.
Guía de instalación y configuración
Requisitos
- Plataforma MetaTrader 5 (MT5)
- Broker de Forex compatible con MT5
- Saldo mínimo de la cuenta de 300 $ (se recomiendan más de 1.000 $)
- VPS recomendado para operar 24/7
Pasos de la instalación
-
Descargar el Bot
- Recibir el archivo .mq5
-
Instalar en MT5
- Abrir MetaTrader 5
- Haga clic en "Archivo" → "Abrir carpeta de datos"
- Navegue hasta "MQL5" → "Expertos"
- Copie el archivo .mq5 en esta carpeta
- Reinicie MT5
-
Adjuntar al gráfico
- Abra el gráfico del símbolo deseado
- Seleccione el marco temporal que prefiera (se recomienda H1)
- Arrastre el bot desde el Navegador al gráfico
- Configure los ajustes
- Activar "Permitir trading en vivo
- Haga clic en OK
-
Verifique el funcionamiento
- Compruebe la visualización del cuadro de mandos
- Busque el mensaje de inicialización
- Confirme que el botón "Auto Trading" está activo
Funciones de seguridad y advertencias de riesgo
Funciones de seguridad integradas
- Protección Stop Loss - Todas las operaciones están protegidas
- Límites de tamaño de posición - Evita el apalancamiento excesivo
- Protección del nivel de margen: detiene las operaciones si no son seguras
- Límites diarios de operaciones - Evita el exceso de operaciones
- Objetivo de beneficio diario - Bloquea los beneficios
- Filtro de Noticias - Evita periodos de alta volatilidad
- Regla de una posición - Gestión clara del riesgo
- Comprobación del saldo mínimo: umbral de seguridad
Advertencia de riesgo
Operar con divisas, oro y plata implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
- Puede perder su inversión
- El apalancamiento aumenta tanto las ganancias como las pérdidas
- Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente
- Ningún sistema de negociación garantiza beneficios
- Utilice sólo capital riesgo
Buenas prácticas recomendadas:
- Empezar con una cuenta demo para probar
- Utilice una gestión adecuada del riesgo (1-2% por operación)
- Nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder
- Supervisar el rendimiento del bot con regularidad
- Utilice VPS para un funcionamiento ininterrumpido
¿Por qué elegir GDAI Auto Trading Bot?
Ventajas
✅ Totalmente Automatizado - No requiere trading manual ✅ Multi-Activos - Opera con oro, plata y forex ✅ Análisis Avanzado - Sofisticada generación de señales ✅ Gestión Inteligente del Riesgo - Múltiples capas de seguridad ✅ Sistema Compuesto - Objetivo de beneficio diario automatizado del 2% ✅ Transparente - Cuadro de mandos en tiempo real ✅ Personalizable - Parámetros ajustables ✅ Seguridad ante todo - Múltiples protecciones ✅ Operación 24/7 - Nunca pierde oportunidades
Ideal para
- Traders que desean la automatización
- Personas con tiempo limitado
- Aquellos que buscan un enfoque sistemático
- Operadores que desean reducir las emociones
- Cualquiera que busque exposición multimercado
- Principiantes con una gestión adecuada del riesgo
- Operadores experimentados que desean un sistema algorítmico
Preguntas más frecuentes
P: ¿Necesito experiencia comercial? R: Se recomiendan conocimientos básicos, pero el bot se encarga de todo automáticamente.
P: ¿Qué broker debo utilizar? R: Cualquier broker compatible con MT5. Recomendados: IC Markets, Pepperstone, FBS, Exness.
P: ¿Puedo ejecutar varias instancias? R: Sí, en múltiples gráficos/símbolos simultáneamente.
P: ¿Funciona en cuentas demo? R: Sí, muy recomendable para probar primero.
P: ¿Cuál es el depósito mínimo? R: $300 mínimo, pero $1,000+ recomendado.
P: ¿Puedo personalizar los parámetros? R: Sí, todos los parámetros son ajustables.
P: ¿Funcionará en mi teléfono? R: MT5 móvil muestra las operaciones, pero se necesita PC/VPS para un funcionamiento continuo.
P: ¿Cuál es la tasa de ganancias? R: Típicamente 55-65% basado en pruebas.
P: ¿Necesito un VPS? R: Recomendado para operaciones 24/7.
P: ¿Puedo desactivar funciones específicas? R: Sí, todas las funciones se pueden activar/desactivar.
Qué obtiene
El paquete incluye
- Archivo bot completo (.mq5)
- Guía de instalación
- Plantillas de configuración
- Manual de usuario
- Asistencia por correo electrónico
- Actualizaciones gratuitas
Período de prueba de 30 días
Pruebe en una cuenta demo para verificar el rendimiento antes de operar en vivo.
Resumen final
El GDAI Auto Trading Bot es un sistema de comercio automatizado de nivel profesional que ofrece:
- Generación avanzada de señales - Sistema de análisis propio
- Gestión inteligente del riesgo - Múltiples capas de seguridad
- Compuesto diario - Objetivo de beneficio del 2% con cierre automático
- Trading Multi-Activos - Oro, Plata, Forex
- Transparencia total - Supervisión en tiempo real
- Máxima seguridad - Protecciones integradas
Perfecto tanto para principiantes como para operadores experimentados que buscan una operativa sistemática y automatizada.
Recuerde: Ningún sistema garantiza beneficios. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con capital de riesgo.
¡Comience su viaje de comercio automatizado hoy con GDAI Auto Trading Bot!