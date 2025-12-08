Price Action Trading Box Manager Expert For MT5

Price Action Trading Box Manager Expert para MT5

El Price Action Trading Box Manager Expert es una potente herramienta diseñada para operadores que confían en estrategias de acción de precios y desean una automatización parcial en la ejecución y monitorización de sus operaciones. El Experto muestra una variedad de patrones de acción de precios dentro de un tablero dedicado, organizado en un formato de lista simple.

Al seleccionar cualquier patrón del panel, los operadores pueden colocar una zona de negociación (cuadro) directamente en el gráfico. Cuando el precio interactúa con estas zonas, el Experto coloca automáticamente órdenes de compra o venta. También incluye funciones esenciales, como herramientas de gestión del riesgo, dimensionamiento personalizable de las posiciones, configuración de la relación riesgo-recompensa (R:R) y un filtro de noticias integrado.

Especificaciones - Price Action Trading Box Manager Expert

Características Detalles Categoría Herramienta de negociación - Acción del precio - Gestión de riesgos Plataforma MetaTrader 5 (MT5) Habilidades Requeridas Intermedio Tipo de Indicador NO DISPONIBLE Soporte temporal Multi-Tiempo Métodos de negociación Scalping - Intradía - Swing Trading Mercados aplicables Todos los mercados financieros

Visión general



Cuando el Experto se carga en un gráfico MT5, aparece un panel de control en la parte inferior de la pantalla. Este panel combina la simplicidad con herramientas de nivel profesional, dando a los operadores un acceso rápido a listas de patrones categorizados, configuraciones de entrada de operaciones y ajustes generales.

Entre las principales funciones se incluyen puntos de control de precisión, opciones de inversión de la dirección de la operación, confirmación de entrada Sí/No y mensajes de alerta en el panel.

Cómo instalar y utilizar el Experto en MetaTrader 5



Para el proceso de instalación completo, por favor consulte la guía titulada Instalación de Expertos en MetaTrader 5.





Cómo habilitar el acceso a DLL en MT5



Para asegurar que el Experto funciona correctamente, las importaciones DLL deben estar habilitadas. Siga estos pasos:

Abra MT5 y haga clic en Herramientas Seleccione Opciones Vaya a la pestaña Asesores Expertos Habilite lo siguiente: Permitir trading automatizado

Permitir importación de DLL

Sección 1 del Panel - Tabla de Gestión de Patrones



Esta sección muestra patrones clave de acción del precio en formato de tabla. Cada fila proporciona herramientas interactivas para examinar o actuar sobre cada patrón. Los patrones están disponibles en las variantes Comprar (alcista) y Vender (bajista).

Nota: El Experto no dibuja automáticamente el patrón; los usuarios deben ajustar manualmente las casillas.

Desglose por columnas

Nu - Número de secuencia de la pauta

Logo - Icono de la pauta

Info - Información detallada de la pauta

C.P - Indicador de punto de control para verificar la alineación del gráfico

S - Cambio de dirección de la operación (invierte la lógica)

Compra - Dibuja un cuadro de zona alcista

Vender - Dibuja un cuadro de zona bajista

Descripciones de patrones y lógica de cajas



Doble Techo / Doble Fondo

Se forma cuando el precio vuelve a probar un nivel de resistencia o soporte dos veces sin romperlo. Al seleccionar el patrón se dibuja una caja ajustable de Compra o Venta. Después de que la estructura de 5 ondas se forma correctamente, el Experto ejecuta una operación.

Zonas secuenciales

Construidas a partir de un máximo, un mínimo y un segundo máximo inferior. El Experto dibuja dos cuadros para ayudar a los operadores a trazar la estructura.

Repetición de soporte o resistencia

El precio toca un nivel clave, retrocede y vuelve a probarlo, lo que a menudo indica continuación o retroceso.

Cabeza y hombros

Una conocida formación de inversión con tres picos, siendo el central el más alto. El Experto permite ajustes de caja para alinear el patrón con precisión. Las configuraciones alcistas utilizan la estructura reflejada.

Patrón QM (Quasimodo)

Comienza con un fuerte máximo, se mueve hacia abajo, casi vuelve a probar el máximo sin romperlo, y luego cae de nuevo. Una fuerte configuración potencial corta cuando se alinea correctamente.

Rechazo en Soporte/Resistencia

El precio interactúa con un nivel significativo y se invierte instantáneamente. El Experto identifica estas zonas y genera oportunidades comerciales en torno a la reacción.

Ajustes de Capital y Riesgo - Panel del Gestor



Esta sección permite a los operadores gestionar la asignación de capital, el tamaño de la posición y las configuraciones R:R. Un filtro de noticias integrado controla las operaciones durante eventos económicos volátiles.

Opciones de gestión monetaria

Lote Fijo - Mismo tamaño de lote por operación

% de Saldo - Tamaño de lote dinámico basado en el porcentaje de la cuenta

Riesgo/Recompensa - Ratios R:R personalizados para TP y SL

Filtrado de Noticias

Alternar filtro - Activar o desactivar el filtrado de noticias

X Min Antes/Después - Establezca intervalos de negociación restringidos

Importante: El filtro de noticias requiere acceso WebRequest.

Para activarlo:

Vaya a Herramientas > Opciones En Asesores Expertos, seleccione Permitir WebRequest para la URL listada Añadir:

https://nfs.faireconomy.media/

Conclusión



El Price Action Trading Box Manager Expert para MT5 es una herramienta altamente eficiente para los traders que aplican métodos de acción de precios.

Gracias a la creación práctica de zonas, la gestión avanzada de operaciones, las funciones de control de riesgos y el filtrado inteligente, mejora la velocidad de reacción y reduce la carga de trabajo manual.

Su combinación de simplicidad y funcionalidad sofisticada lo convierte en un valioso complemento para los operadores técnicos modernos.