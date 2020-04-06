Gold Standee - Solución de trading totalmente automatizada





Gold Stand ee es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para hacer que el trading sea simple, eficiente y adaptable tanto para principiantes como para traders profesionales. Con la mayoría de los parámetros preconfigurados y optimizados, los usuarios pueden empezar a operar inmediatamente sin ajustes complejos.





Tanto si acaba de empezar como si ya tiene experiencia, Gold Standee le ofrece la flexibilidad, el control del riesgo y la estabilidad que necesita para tener éxito en sus operaciones a largo plazo.





Principales ventajas





- Instalación Plug-and-Play - Requiere una configuración mínima.





- Compatibilidad universal - Funciona con cualquier instrumento financiero.





- Fácil de usar para principiantes, pero lo suficientemente potente para operadores experimentados.





- Múltiples estilos de negociación: admite estrategias de seguimiento de tendencias y contra-tendencias.





- Opciones avanzadas de promediado: incluye modos de promediado inteligente y parcial para una gestión dinámica de las posiciones.





- Conocimiento total de los costes: tiene en cuenta automáticamente los diferenciales, las comisiones y los swaps.





- Optimizable - Puede ajustarse con precisión en el Probador de Estrategias integrado para obtener los mejores resultados.





- Flexibilidad de plazos: puede operar en todos los plazos.





⚙️ Gestión de riesgos





Gold Standee ofrece configuraciones personalizables de control de riesgo, lo que le permite ajustar el tamaño de la posición y la exposición en función de su tolerancia al riesgo preferida. Simplemente establezca su nivel de riesgo deseado, y el EA se encargará del resto.





Ajustes recomendados





- Símbolos:XAUUSD ( aunque técnicamente el EA puede funcionar con cualquier par).





-Marco temporal: M5



