Academia Gold utiliza unsistema avanzado de ruptura inteligente para analizar eficazmente las condiciones del mercado, diseñado específicamente para estrategias de scalping. Esta característica única optimiza sus beneficios al tiempo que minimiza las caídas. Cada operación está equipada con un nivel de stop-loss individual y se gestiona activamente mediante un trailing stop, garantizando la máxima seguridad y rentabilidad.

Con una configuración de scalping excepcional y una base sólida de principios de negociación inteligentes y seguros,Academia Gold se ha desarrollado durante un largo período para crear una estrategia rentable de forma constante. Funciona mejor con brokers ECN de reputación y bajo spread, por lo que es ideal para traders profesionales.

Cómo funciona
Este Robot Forex entra estratégicamente en las operaciones basadas en el momento óptimo y las condiciones más favorables del mercado. La lógica de salida combina múltiples algoritmos avanzados para proteger los beneficios y reducir las caídas. Estos algoritmos aseguran que las operaciones se cierren en los momentos más ventajosos, asegurando las ganancias y minimizando las pérdidas potenciales.Academia Gold opera durante toda la sesión de negociación, maximizando su potencial de ganancias.

Características principales

  • Sin estrategias arriesgadas: No utiliza martingala, arbitraje, cobertura u otros métodos de alto riesgo.

  • Control de spread y deslizamiento: Garantiza que las operaciones se ejecuten con precisión.

  • Gestión inteligente del riesgo: Incluye un módulo inteligente de control de riesgos.

  • Análisis automatizado del mercado: Utiliza indicadores propios para obtener información precisa sobre el mercado.

  • Gestión monetaria no lineal: Adapta las estrategias en función del capital y las condiciones del mercado.

  • Algoritmos de protección del capital: Protege sus inversiones de forma eficaz.

Consejos de uso

  • Pares soportados: XAUUSD (ORO)

  • Cuenta recomendada: Cualquier tipo de cuenta

  • Apalancamiento: Apto para todas las opciones de apalancamiento

  • Plazos: M5

  • Recomendación adicional: El uso de un VPS garantiza un rendimiento óptimo.

Libere el poder del trading inteligente conAcademia Gold y experimente un nuevo nivel de eficiencia y rentabilidad.


