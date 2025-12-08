Gold RSIHunter es un Asesor Experto de grado profesional, totalmente automatizado, diseñado para capitalizar la alta volatilidad del Oro (XAUUSD) y de los principales pares de divisas.

A diferencia de los sistemas de cuadrícula estándar que operan a ciegas, Gold RSI Hunter entra en el mercado con precisión. Espera a las reversiones de sobrecompra/sobreventa del RSI de alta probabilidad antes de colocar la primera operación. Si el mercado se mueve en contra de la posición, el EA activa su Lógica de Recuperación Inteligente, utilizando promedios dinámicos para apuntar a una "Canasta de Toma de Ganancias" y salir de la serie de operaciones con ganancias.

Crucialmente, este EA resuelve el mayor problema con los sistemas de martingala: la Seguridad. Cuenta con un Protector de Equidad incorporado ( Porcentaje, Dinero y Pip-Distancia) para actuar como un freno de emergencia duro, asegurando que su cuenta nunca esté expuesta a un riesgo ilimitado.

📊 Monitorización en vivo

El EA cuenta con un tablero limpio On-Chart que muestra su Drawdown actual, Equidad, Recuento de posiciones, y los valores RSI en tiempo real, que le da un control total de un vistazo.

Características principales

Entrada de Precisión: Las operaciones sólo se toman cuando el RSI rompe los niveles críticos (Por defecto: Compra < 30, Venta > 70).

Recuperación Inteligente de Cuadrícula: Si el precio se desvía, el EA construye una posición usando un paso de cuadrícula definido por el usuario y un multiplicador para promediar el precio de entrada.

Gestión de dirección independiente: Las compras y las ventas se gestionan por separado. El EA puede cerrar una cesta de compra con beneficios mientras gestiona una cesta de venta simultáneamente.

Modo Híbrido: Grid Mode: Promedio de alto rendimiento con Basket TP. Modo Single Shot : Se puede cambiar a un trader clásico (Una entrada por señal) con Stop Loss y Take Profit duros.

Protección de triple capa: Cesta Take Profit: Cierra cestas específicas cuando se alcanza un objetivo monetario. Max Drawdown %: Cierra TODAS las operaciones si la equidad cae por debajo de un porcentaje específico. Max Pip Distance: Un "Hard Stop Loss" para la parrilla. Si el precio se aleja X pips de la primera orden, la cesta se cierra para evitar reventones.

Compatibilidad con Brokers:Detecta automáticamente la política de llenado de su broker (FOK/IOC) para prevenir errores de ejecución (Error 10035).

⚙️ Recomendaciones

Símbolo: Optimizado para XAUUSD (Oro) . Debería funcionar bien en EURUSD, GBPUSD y otros pares de divisas, pero en este momento no ha sido probado.

Plazo : M1

Saldo Mínimo : $1 ,000 para Cuentas Standard o $100 para Cuentas Cent.

Tipo de cuenta: Se recomiendan las cuentas ECN o de spread bajo.

VPS:Se recomienda un Servidor Privado Virtual (VPS) para operar 24/7.

🔧 Parámetros de entrada

Inp_RSI_Period: El período de retroceso para el indicador RSI (Predeterminado: 10).

Inp_RSI_Buy/Sell_Level : Los niveles de activación para las entradas (por ejemplo, 30/70).

Inp_Enable_Grid: Establecer entrue para Grid/Martingale,false para entradas simples.

Inp_Grid_Step: Distancia en puntos entre órdenes grid.

Inp_Martingale : El multiplicador de volumen para la siguiente orden de rejilla (por defecto 1.2).

Inp_Basket_TP_Money : El objetivo de beneficio en dinero ($) para cerrar una cesta.

Inp_Use_Protector: Activa/Desactiva el protector de emergencia de la equidad.

Inp_Max_DD_Percent: El porcentaje de pérdida de saldo de la cuenta que activa un "Cerrar todo".

⚠️ Advertencia de Riesgo

Este EA utiliza estrategias Martingale y Grid. Si bien estos métodos son eficaces para recuperar posiciones en mercados oscilantes, conllevan riesgos. El Gold RSI Hunter está equipado con características de protección de la equidad, pero el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga un backtest con los datos de su broker antes de operar en vivo.