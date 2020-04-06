One Expert General MT5 - Motor de Trading AI

One Expert General MT5 es un EA de tendencia rápido, estable y basado en sesiones construido para XAUUSD.

Impulsado por un núcleo basado en IA, analiza el impulso, la volatilidad y la fuerza direccional para ejecutar operaciones de alta probabilidad durante las sesiones de Asia y Londres.

Características principales

✔ Detección de tendencias mejorada por IA

Precisión basada en la sesión (Asia y Londres)

Sistema de lote dinámico (MODO GENERAL)

Aislamiento lógico estricto

✔ Filtros de Riesgo

FIX STOPLOSS -TAKE PROFIT , NO MARTINGALE

Ajustes Recomendados

Marco de tiempo: M5

Saldo inicial: $200

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Construido para la estabilidad

Filtrado inteligente, límites diarios y fuertes protecciones internas hacen que este EA sea adecuado tanto para cuentas de bajo capital como para cuentas escalables.

One Expert General MT5 no es sólo otro EA -

es un sistema de trading finamente ajustado y disciplinado construido con lógica profesional, mecánica segura y adaptabilidad dinámica.

Perfecto para traders que buscan estabilidad a largo plazo con un enfoque moderno basado en IA.