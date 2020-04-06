One Expert General MT5
- Asesores Expertos
- Wendell Aganos
- Versión: 3.1
- Actualizado: 26 diciembre 2025
- Activaciones: 10
One Expert General MT5 - Motor de Trading AI
One Expert General MT5 es un EA de tendencia rápido, estable y basado en sesiones construido para XAUUSD.
Impulsado por un núcleo basado en IA, analiza el impulso, la volatilidad y la fuerza direccional para ejecutar operaciones de alta probabilidad durante las sesiones de Asia y Londres.
Características principales
-
✔ Detección de tendencias mejorada por IA
-
Precisión basada en la sesión (Asia y Londres)
-
Sistema de lote dinámico (MODO GENERAL)
-
Aislamiento lógico estricto
-
✔ Filtros de Riesgo
-
FIX STOPLOSS -TAKE PROFIT , NO MARTINGALE
Ajustes Recomendados
-
Marco de tiempo: M5
-
Saldo inicial: $200
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Construido para la estabilidad
Filtrado inteligente, límites diarios y fuertes protecciones internas hacen que este EA sea adecuado tanto para cuentas de bajo capital como para cuentas escalables.
One Expert General MT5 no es sólo otro EA -
es un sistema de trading finamente ajustado y disciplinado construido con lógica profesional, mecánica segura y adaptabilidad dinámica.
Perfecto para traders que buscan estabilidad a largo plazo con un enfoque moderno basado en IA.