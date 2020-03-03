Iron Silk MT5
- Asesores Expertos
- Najlaa Alsalih
- Versión: 1.32
- Actualizado: 14 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Iron Silk - El Futuro del Trading
- Detalles adicionales sobre la configuración: (enlace)
- Por favor contáctenos para el enlace de señal en vivo después de la compra.
-
Bonificación de lealtad — envíame un mensaje después de comprar para obtener un EA de regalo.
-
Por favor, únete a nuestro canal de MQL5 (para Telegram contáctame): (enlace)
Las pruebas retrospectivas funcionan mejor con mis configuraciones proporcionadas. Contáctame para el archivo.
Los precios comienzan en 1000. Solo 1 traders tienen acceso hasta ahora. Después de que se emitan 10 licencias, el precio aumentará a 1576.
****** Háganme saber si quieren un archivo de versión de prueba solo para uso en demostración. ******
- Gestión de Riesgos: Funciones integradas de stop-loss y take-profit aseguran que sus operaciones estén siempre protegidas (contáctame para más información).
- Configuración Sencilla: EA de un gráfico- Iron Silk debe ejecutarse en un gráfico solamente (XAGUSD) M30 y opera automáticamente en todos los símbolos.
- Estrategia: Aplica el "Patrón de Olas de Wolfe" para detectar puntos de reversión potenciales al identificar patrones de cinco ondas en los movimientos de precios.
Iron Silk?
- Algoritmos avanzados para una toma de decisiones más rápida.
- Optimizado para mercados volátiles como XAGUSD.
- Soporta varios brokers con cualquier spread.
- Funciona muy bien con desafíos de prop-firm y cuentas financiadas (contáctame para más detalles).
Usando nuestras estrategias sofisticadas, Iron Silk asegura un trading estable, eficiente y rentable bajo diferentes condiciones del mercado. Ya seas un principiante o un trader experimentado, este EA se adapta a tus necesidades.
Instalación y Configuración
- Instala el EA en tu plataforma MetaTrader y aplícalo a un gráfico (XAGUSD).
- Selecciona el marco temporal (M30), ajusta el tamaño del lote si es necesario, y deja que el EA haga el resto.
- Asegúrate de que tu cuenta esté funcionando en un VPS para un trading continuo.
Depósito Mínimo: Recomendamos al menos $200 para los mejores resultados.
Contáctenos
Después de la compra, por favor envíanos un mensaje privado para obtener acceso al canal privado de Telegram, donde recibirás las últimas actualizaciones, noticias e instrucciones. ¡Este canal exclusivo solo está disponible para nuestros clientes!