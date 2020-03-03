Iron Silk MT5

Iron Silk - El Futuro del Trading

  • Detalles adicionales sobre la configuración: (enlace)
  • Por favor contáctenos para el enlace de señal en vivo después de la compra.

  • Bonificación de lealtad — envíame un mensaje después de comprar para obtener un EA de regalo.

  • Por favor, únete a nuestro canal de MQL5 (para Telegram contáctame): (enlace)


Las pruebas retrospectivas funcionan mejor con mis configuraciones proporcionadas. Contáctame para el archivo.

Los precios comienzan en 1000. Solo 1 traders tienen acceso hasta ahora. Después de que se emitan 10 licencias, el precio aumentará a 1576.

****** Háganme saber si quieren un archivo de versión de prueba solo para uso en demostración. ******


  • Gestión de Riesgos: Funciones integradas de stop-loss y take-profit aseguran que sus operaciones estén siempre protegidas (contáctame para más información).
  • Configuración Sencilla: EA de un gráfico- Iron Silk debe ejecutarse en un gráfico solamente (XAGUSD) M30  y opera automáticamente en todos los símbolos.
  • Estrategia: Aplica el "Patrón de Olas de Wolfe" para detectar puntos de reversión potenciales al identificar patrones de cinco ondas en los movimientos de precios.

Iron Silk?

  • Algoritmos avanzados para una toma de decisiones más rápida.
  • Optimizado para mercados volátiles como XAGUSD.
  • Soporta varios brokers con cualquier spread.
  • Funciona muy bien con desafíos de prop-firm y cuentas financiadas (contáctame para más detalles).

Usando nuestras estrategias sofisticadas, Iron Silk asegura un trading estable, eficiente y rentable bajo diferentes condiciones del mercado. Ya seas un principiante o un trader experimentado, este EA se adapta a tus necesidades.


Instalación y Configuración

  1. Instala el EA en tu plataforma MetaTrader y aplícalo a un gráfico (XAGUSD).
  2. Selecciona el marco temporal (M30), ajusta el tamaño del lote si es necesario, y deja que el EA haga el resto.
  3. Asegúrate de que tu cuenta esté funcionando en un VPS para un trading continuo.

Depósito Mínimo: Recomendamos al menos $200 para los mejores resultados.


Contáctenos

Después de la compra, por favor envíanos un mensaje privado para obtener acceso al canal privado de Telegram, donde recibirás las últimas actualizaciones, noticias e instrucciones. ¡Este canal exclusivo solo está disponible para nuestros clientes!


Productos recomendados
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Asesores Expertos
Sistema de Trading Automatizado Avanzado para Oro Gold Catalyst EA MT5 es una solución de trading completamente automatizada , optimizada específicamente para XAU/USD (Oro) . Al combinar estrategias de seguimiento de tendencia , confirmaciones de acción del precio y gestión dinámica del riesgo , este EA ha demostrado un rendimiento estable y fiable durante más de un año de pruebas en condiciones reales de mercado. 1. Descripción General de la Estrategia Gold Catalyst EA MT5 emplea un enfoque sis
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Suka MT5
John Folly Akwetey
Asesores Expertos
ATENCIÓN: ¡Este asesor experto debe ser utilizado SÓLO EN GRÁFICOS RENKO! El asesor experto opera en gráficos Renko, utilizando filtros de Índice Direccional Medio y Filtros de Media Móvil. A continuación se muestra la descripción de las entradas. Lote - volumen de la posición Max Slippage - deslizamiento máximo en puntos Magic Number - número mágico de órdenes abiertas por el asesor experto "Ajustes ADX" Period - periodo de ADX Level Trend - nivel de tendencia por ADX "Ajustes de la media móvi
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Asesores Expertos
Este es un EA de Cobertura para Mercados Laterales El mercado es lateral el 80% del tiempo. Este EA funciona bien durante esta fase y acepta stop-losses (SL) durante periodos de noticias fuertes y tendencias fuertes. El backtest a tiempo completo muestra buenos resultados, pero si lo ejecuta en vivo y activa y desactiva el EA durante los períodos críticos, su eficiencia será aún mayor. Ventajas: Take Profit (TP) para órdenes individuales , lo que es muy beneficioso para minimizar el deslizamien
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Sistema que acepta una lista de símbolos separados por comas y los itera creando una red neuronal con entrenamiento para cada uno de ellos, estas redes neuronales toman valores de price action, bandas de bollinger, macd y rsi. Se pueden configurar el número de neuronas para cada una de las tres capas que conforman cada red y además configurar un entrenamiento genético para los parámetros de los indicadores cada cierto período de tiempo.  Los valores de confianza se pueden ajustar para las neuron
Prometheus AI Gold
Aleksei Butler
2.83 (12)
Asesores Expertos
El experto opera utilizando una estrategia basada en estocásticos bajo el control de inteligencia artificial. Desarrollado utilizando tecnologías avanzadas en el campo de la inteligencia artificial y las redes neuronales. Establece stop loss y takeprofit para todas las operaciones, además también utiliza un trailing stop loss para minimizar el riesgo y maximizar el potencial de cada operación. No utiliza martingala, cuadrícula ni métodos peligrosos similares de administración de dinero. Recomend
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Asesores Expertos
Bienvenido a GoldTrend ExpertAI, su solución para operar con éxito en el par XAUUSD (ORO) utilizando técnicas de Inteligencia Artificial de vanguardia junto con una miríada de indicadores incluyendo ADX, Medias Móviles y detección de Acción del Precio. Desarrollado por un equipo experimentado con más de una década de experiencia en el comercio, GoldTrend ExpertAI cuenta con una estrategia única diseñada para optimizar la gestión de riesgos, asegurando que cada posición está protegida con Take Pr
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Asesores Expertos
El USDJPY Focused Breaker está diseñado específicamente para el marco temporal H1 (1 hora) del par de divisas USDJPY, basado en la tecnología Channel-Break FX. El canal de tendencia se identifica utilizando un modelo de IA, que emplea una red neuronal convolucional 1D (CNN) para reconocer las tendencias del mercado. Las principales características de esta versión son Optimización : Estrategias mejoradas para abrir y cerrar posiciones. Marcos temporales y pares : Utilizable en los marcos tempora
Willain72ATM
He Ping Qing
Asesores Expertos
Esta estrategia es adecuada principalmente para audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) y otras divisas. Utiliza estrategias de cierre por lotes y cobertura, con una posición máxima de 9 órdenes.La pérdida flotante máxima de 10 años es de unos 1.000$, y la rentabilidad media mensual es de un 5-10%.Se recomienda operar 2-3 divisas con 3000usd. Descripción de parámetros: Clots: cantidad inicial única; NoTrade1: No trading time 1, se recomienda evitar la hora de publicación de datos por la noche. Ex
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
SFE Swing EA MT5
Joel Juanpere
Asesores Expertos
Este asesor experto opera en plazos medios intentando captar grandes movimientos. Configuración en vivo El EA es muy fácil de configurar, y se puede utilizar con los parámetros por defecto. Sólo los parámetros relacionados con el tamaño de las órdenes deben ser revisados. El EA debe estar unido a un solo gráfico, por ejemplo, un gráfico BTCUSD en M5 timeframe. El EA es muy ligero en la demanda de recursos, y se puede utilizar con otros EAs.
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Asesores Expertos
Aquel día lo cambió todo. Comenzó tranquilo: un café con leche, una cafetería europea, el aroma de pasteles recién hechos. Entonces lo vi: elegante, con prisa, subiendo a un coche. Algo cayó: una memoria USB. No era común. Pesada, grabada con “R.D.”. Toqué el timbre del edificio del que había salido, pero no hubo respuesta. Me la guardé. Sentía que esto no era el final. Horas después, en el aeropuerto, la abrí. Una carpeta: alpha_1803 . Casi todo era código ilegible, salvo un archivo: un gráfic
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
Netting Scalper
Remi Passanello
5 (2)
Asesores Expertos
Este robot es parte de los sistemas RPTrade Pro Solutions. Netting Scalper es un robot de comercio rápido que utiliza la dinámica de ticks y el sistema de compensación. Está diseñado para ser utilizado por cualquier persona, incluso el principiante absoluto en el comercio puede usarlo. Diseñado para M1 SOLAMENTE Utiliza Take Profit, Stop Loss y Trailing stop. También puede funcionar como conmutador sin SL/TP Funciona con cualquier pareja. Como funciona Netting Scalper es un scalper M1 rápido.
Gold Sheesh
Renenjo Odonio Valente
Asesores Expertos
Gold Sheesh — Algoritmo de Trading Adaptativo de Alta Precisión Gold Sheesh es un sistema de trading automatizado diseñado para identificar y ejecutar operaciones basadas en el impulso de la sesión temprana y el reconocimiento de patrones técnicos. Originalmente desarrollado para el oro (XAU/USD), el algoritmo extiende su metodología a los principales pares de divisas e índices mediante el análisis de patrones de ruptura y estructura del mercado. Metodología Central El sistema opera bajo el marc
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Asesores Expertos
Señal en directo https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 versión: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ¡! Próximo precio --> $699 y final 1779$ Este es un sistema de trading automatizado basado en una red inteligente, meticulosamente desarrollado a partir de más de una década de experiencia en el trading. El sistema aprovecha el análisis cuantitativo, la evaluación de tendencias y los niveles clave de resistencia para ejecutar entradas precisas. Nuestro EA se especializa en el
GoldPip Dual TF Adv AI Grid MT5
Le Cuong Do
Asesores Expertos
Característica principal: Rejilla larga Rejilla corta Abre una nueva GridLong y una nueva GridShort siguiendo la tendencia EMA (Low Time Frame y High Time Frame) Ajustar Grid: Grid Level: Ejemplo 10 nivel Distancia cuadrícula: Ejemplo 10 pip Dinero de gestión: BreakEven Grid: Auto mover Stoploss cuando posición positiva Parrilla Trailing Stop: Mueve automáticamente el Stoploss cuando se activa el Trailing stop y mueve el SL siguiendo la distancia y el paso del Trailing stop Auto Stop EA cuando a
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Asesores Expertos
Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia. Qué hace Aureus Trader Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez. El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad,
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Asesores Expertos
Esto no es una cuadrícula, martingala o apuesta. QuantReaper Mean Reversion aplica la estadística pura y la lógica disciplinada para explotar las ineficiencias del mercado. Identifica las condiciones de precios estirados, cuantifica la volatilidad, y revierte las operaciones hacia el equilibrio con riesgo definido y sin promediar hacia abajo. Cada decisión es sistemática - sin aleatoriedad, sin emoción. QuantReaper Mean Reversion EA es un Asesor Experto limpio y basado en datos para gráficos H1
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Asesores Expertos
Presentamos el EA AI Neural Nexus Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiza
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
AI Gold Master
Jian Jie
Asesores Expertos
AI Gold Master es un Asesor Experto excepcional diseñado específicamente para operar con XAUUSD (ORO) en los marcos temporales M1 y M5. Aprovechando el poder de los modelos avanzados basados en GPT y las capacidades de aprendizaje profundo de DeepSeek, AI Gold Master ha sido entrenado en más de diez años de datos históricos, que van desde 2014 hasta febrero de 2025. Esta estrategia, probada con una inversión inicial de sólo 1.000 dólares, ha demostrado ser una potencia absoluta, mostrando un aso
Jarvis Gold EA
Aleksei Butler
Asesores Expertos
Un experto basado en redes neuronales es un programa diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex utilizando tecnologías de redes neuronales e inteligencia artificial. Este sistema procesa y analiza grandes cantidades de datos del mercado Forex, incluidos movimientos de precios, volúmenes de operaciones, indicadores técnicos y otros factores, para tomar decisiones de compra o venta y proporcionar resultados precisos y confiables. Siempre establece Stop Loss y tiene varios algoritmo
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Asesores Expertos
Opere con Bitcoin como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! ¿Por qué elegir Bitcoin Prince EA ? Ejecución a la velocidad del rayo- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo . Estrategia probada específica para Bitcoin - A diferencia de los EAs genéricos, el Bitcoin Prince EA está ajustado exclusivamente para BC/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas de
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
Xauron
Roberto Liguoro
Asesores Expertos
XAURON EA - Asesor Experto en Breakout de Oro Inteligente XAURON es un Asesor Experto de Oro Premium diseñado para capturar rupturas explosivas en XAU/USD utilizando algoritmos de alta precisión, protección dinámica y adaptabilidad en tiempo real a las condiciones del mercado. ENLACE A LA SEÑAL EN VIVO DE MYFXBOOK El rendimiento de las operaciones puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, incluyendo: Condiciones del broker Velocidad de ejecución y deslizamiento Late
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Asesores Expertos
Tree Of Life EA es un robot de trading totalmente automatizado que ejecuta operaciones utilizando una sofisticada mezcla de indicadores y algoritmos internos. Se ha desarrollado a lo largo de años de pruebas y operaciones en vivo, y reconoce los patrones y tendencias del mercado de forma muy precisa. Las cuentas de operaciones en vivo lo confirman. Los principales indicadores que utiliza Tree Of Life son la Media Móvil y el Estocástico. Junto con los cálculos internos, nuestras combinaciones han
Otros productos de este autor
Blue Chip Investing MT5
Najlaa Alsalih
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos Blue Chip Investing , un robot de Forex revolucionario diseñado para maximizar beneficios sin esfuerzo. Especializado en Trading de Volatilidad y de Breakout, es la herramienta definitiva para los traders que buscan ganancias consistentes. Para un rendimiento óptimo, utiliza Blue Chip Investing exclusivamente con el par EURCHF y en el marco de tiempo horario ( H1 ). Características clave: Potenciado por tecnología de AI avanzada, Blue Chip Investing analiza datos del mercado en tiemp
Feyra
Najlaa Alsalih
Asesores Expertos
Feyra - El Futuro del Comercio Asesor Experto de Un Gráfico: Feyra debe ejecutarse en un solo gráfico ( XAUUSD ) M15  y opera automáticamente en todos los símbolos. Extra details on set-up: (link) - Por favor contáctenos para obtener el enlace de señal en vivo después de la compra. Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 123. Kindly join our MQL5 channel : (link) Gestión de Riesgos: Las funciones de stop-loss y take-profit integ
Frozen Pulse
Najlaa Alsalih
Asesores Expertos
Frozen Pulse - El Futuro del Trading One-Chart EA: Frozen Pulse debe funcionar en un solo gráfico ( XAGUSD ) M15  y realiza operaciones automáticamente en todos los símbolos. Extra details on set-up: (link) - Por favor contáctenos para el enlace de señal en vivo después de la compra. Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details. Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 157. Kindly join our MQL5 chan
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario