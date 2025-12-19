Quantum Gold Master v333 Manual Trade

Quantum Trading Master v3.33 - Versión universal

📊 Visión general

Quantum Trading Master es un sofisticado indicador de trading multi timeframe para MetaTrader 5 que se adapta automáticamente a diferentes instrumentos financieros, incluyendo Forex, Oro (XAUUSD) e índices. El sistema utiliza algoritmos de detección inteligentes para optimizar los parámetros para cada tipo de instrumento, asegurando un rendimiento óptimo en todos los mercados.

Características principales

🎯 Compatibilidad universal con instrumentos

Sistema de detección automática : Identifica automáticamente si está operando con divisas, oro u otros instrumentos

Sugerencias inteligentes de parámetros : Recomienda ajustes óptimos en función del tipo de instrumento detectado

Conversión de unidades: Muestra los beneficios y diferenciales en las unidades adecuadas (pips para Forex, dólares para Oro)

📈 Generación avanzada de señales

Sistema de Puntuación Multi-Factor : Puntúa las señales de 0-100 basándose en 5 dimensiones clave: Fuerza de la tendencia (40 puntos máximo) Momentum (30 puntos máx.) Reconocimiento de patrones (30 puntos como máximo) Sesión de negociación (20 puntos como máximo) Análisis de volumen (20 puntos como máximo)

Verificación de señales : Verificación opcional con el cierre de la siguiente barra

Sistema de enfriamiento: Evita el spam de señales con periodos de enfriamiento configurables

🛡️ Gestión inteligente del riesgo

Cálculo dinámico de lotes : Calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta y el porcentaje de riesgo

Múltiples niveles de Take Profit : Hasta 3 niveles de TP con opciones de cierre parcial

Stop Loss basado en ATR : Stop Loss ajustado a la volatilidad mediante Average True Range

Filtrado de diferenciales: Filtra las operaciones en condiciones de spread alto

Cuadro de mandos profesional

Estado de la señal en tiempo real : Visualización codificada por colores de las señales activas

Seguimiento de pérdidas y ganancias : Cálculo de pérdidas y ganancias en tiempo real

Condiciones del mercado : Indicadores de diferencial, volatilidad e impulso

Estadísticas de rendimiento: Tasa de ganancias, total de operaciones y beneficio acumulado

Optimización inteligente

Valores predeterminados optimizados para Forex : Preconfigurados para EURUSD y los principales pares.

Ajustes específicos para el oro : Recomendaciones automáticas para XAUUSD

Backtest-Friendly: Filtrado de diferenciales relajado para probar estrategias

⚙️ Parámetros de entrada

Gestión del riesgo

RiskRewardRatio : Relación riesgo:recompensa objetivo (por defecto: 2,5)

ATR_MultiplierSL : Multiplicador ATR para el cálculo del stop loss (por defecto: 2.0)

ATR_Period : Periodo para el cálculo de la volatilidad ATR (por defecto: 14)

MaxRiskPercent: Riesgo máximo por operación como % de la cuenta (por defecto: 0,5%)

Ajustes de Spread (Forex Optimizado)

MaxSpread : Máximo spread permitido en puntos (por defecto: 15 = 1.5 pips para Forex)

UseSpreadFilter : Activar/desactivar filtro de spread

RelaxSpreadInBacktest: Relaja el filtro de spread en el Probador de Estrategias

Niveles de Take Profit

UseMultipleTP : Habilita múltiples niveles de take profit

TP1_Ratio : Primer ratio TP relativo al riesgo (por defecto: 1.5)

TP2_Ratio : Segundo ratio TP relativo al riesgo (por defecto: 2.5)

TP3_Ratio : Tercer ratio TP relativo al riesgo (por defecto: 4,0)

TP1_ClosePercent : Porcentaje para cerrar en TP1 (por defecto: 30%)

TP2_ClosePercent: Porcentaje de cierre en TP2 (por defecto: 50%)

Indicadores Técnicos

RSI_Period : Periodo del RSI para el impulso (por defecto: 7)

MACD_Fast : Periodo EMA rápido para MACD (por defecto: 12)

MACD_Slow : Periodo EMA lento para MACD (por defecto: 26)

MACD_Signal : Periodo de la línea de señal para MACD (por defecto: 9)

EMA_Fast : Periodo EMA rápido (por defecto: 21)

EMA_Mid : Periodo medio de EMA (por defecto: 55)

EMA_Slow: Periodo EMA lento (por defecto: 200)

Filtros de señal

MinSignalScore : Puntuación mínima para una señal válida (0-100, por defecto: 70)

EnableSignalCooldown : Habilitar enfriamiento entre señales

SignalCooldownHours : Horas entre señales (por defecto: 24)

MaxSignalsPerDay : Máximo de señales por día (por defecto: 2)

MinSignalDurationBars: Barras mínimas entre señales (por defecto: 3)

Timeframe & Display

MainTimeframe : Marco temporal principal para el análisis (por defecto: H4)

ShowSLTPLines : Mostrar líneas de soporte/resistencia en el gráfico

DashboardFontSize : Tamaño de fuente para la pantalla del panel de control

ColorCodeLines: Codificación por colores de las líneas SL/TP en función de su estado

Alertas y notificaciones

ActivarAlertasPopup : Activar notificaciones emergentes

ActivarAlertasSonoras : Habilitar notificaciones de sonido

AlertSoundFile : Archivo de sonido para las alertas

AlertCooldownSeconds: Segundos entre alertas repetidas

🎯 Recomendaciones específicas para cada instrumento

Para Forex (EURUSD, GBPUSD, etc.)

Los ajustes por defecto son óptimos

MaxSpread: 15 puntos = 1,5 pips

ATR_MultiplierSL: 2.0

Riesgo %: 0.5%.

Para Oro (XAUUSD)

Ajustes recomendados:

MaxSpread: 20-30 puntos ($2-$3 por lote)

ATR_MultiplierSL: 2.5

Risk %: 0.5%-1.0%

Para índices y otros instrumentos

MaxSpread: 10-20 puntos

ATR_MultiplierSL: 2.0-3.0

Riesgo %: 0.5%-1.0%

📊 Pantalla de información del cuadro de mandos

El indicador proporciona un tablero de instrumentos completo que muestra:

Estado de la señal: Señales activas de compra/venta con código de colores. Detalles de entrada: Precio de entrada, stop loss y 3 niveles de toma de beneficios Calidad de la señal: Puntuación numérica con desglose Ganancias y pérdidas actuales: Ganancias/pérdidas en tiempo real en unidades apropiadas Condiciones del mercado: Diferencial, volatilidad (ATR), RSI, MACD Estadísticas de rendimiento: Tasa de ganancias, total de operaciones, beneficio acumulado Gestión de señales: Recuento diario de señales y temporizador de enfriamiento

Ventajas para los operadores

Ahorro de tiempo: No hay necesidad de ajustar manualmente la configuración para diferentes instrumentos Gestión coherente del riesgo: Dimensionamiento automatizado de las posiciones en función del saldo de la cuenta Señales de alta calidad: La puntuación multifactor garantiza que sólo se realicen configuraciones de alta probabilidad. Grado profesional: Gestión y supervisión del riesgo de calidad institucional Educativo: El panel de control proporciona información sobre el proceso de toma de decisiones del sistema Flexible: Funciona en cualquier marco temporal y se adapta a las condiciones del mercado

Cómo funciona

Detección de instrumentos: Detecta automáticamente si está operando en Forex, Oro u otros instrumentos Análisis de mercado: Analiza la tendencia, el impulso, los patrones, el momento de la sesión y el volumen. Puntuación de señales: Genera una puntuación compuesta de 0 a 100 para cada posible configuración. Cálculo del riesgo: Determina el tamaño óptimo de la posición en función de los parámetros de riesgo de la cuenta. Gestión de operaciones: Supervisa las operaciones activas con varios niveles de TP y opciones de arrastre. Seguimiento del rendimiento: Registra todas las operaciones para su análisis estadístico

Consejos profesionales

Comience con la configuración predeterminada para su tipo de instrumento

Ajusta MaxSpread en función de los spreads típicos de tu broker

Utilice la función de enfriamiento para evitar el overtrading

Supervise el desglose de la puntuación para entender por qué se generan las señales

Realice primero una prueba retrospectiva con RelaxSpreadInBacktest activado.

⚠️ Notas importantes

Pruebe siempre primero con una cuenta demo

Ajuste los parámetros de riesgo según su tolerancia al riesgo

El sistema está diseñado para el marco de tiempo H4, pero funciona en todos los marcos de tiempo

Los resultados pueden variar en función de las condiciones del mercado y los spreads del broker

Quantum Trading Master v3.33 proporciona herramientas de trading de nivel institucional en un paquete accesible, poniendo las técnicas de trading profesional al alcance de todos los niveles de traders.

AVISO IMPORTANTE SOBRE RIESGOS

🚨 NO HAY GARANTÍA DE RENDIMIENTO

Quantum Trading Master v3.33 es un indicador de trading y un generador de señales - NO un sistema de beneficios garantizados. No hay absolutamenteNINGUNA garantía de que cualquier operación generada por este indicador sea rentable. Operar en los mercados financieros implica unriesgo sustancial de pérdida.

FACTORES CLAVE DE RIESGO

1. Riesgo de mercado

Toda negociación implica riesgo de pérdida de capital

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

Las condiciones del mercado pueden cambiar de forma rápida e impredecible.

2. Limitaciones de los indicadores

Se trata de una herramienta de análisis técnico basada en datos históricos

Las señales son probabilidades, no certezas

Se producirán señales falsas

Ningún indicador puede predecir los movimientos del mercado con una precisión del 100%.

3. Riesgo de ejecución

El deslizamiento puede afectar a los precios de entrada/salida

La velocidad de ejecución de los brokers varía

Los diferenciales pueden ampliarse durante las noticias

⚠️ AVISOS DE NEGOCIACIÓN

NO ARRIESGUE MÁS DE LO QUE PUEDA PERMITIRSE PERDER

Opere sólo con capital de riesgo

Nunca utilice el dinero necesario para gastos esenciales

Considere todos los fondos depositados como potencialmente perdidos