Quantum Gold Master v333 Manual Trade

Quantum Trading Master v3.33 - Versión universal

📊 Visión general

Quantum Trading Master es un sofisticado indicador de trading multi timeframe para MetaTrader 5 que se adapta automáticamente a diferentes instrumentos financieros, incluyendo Forex, Oro (XAUUSD) e índices. El sistema utiliza algoritmos de detección inteligentes para optimizar los parámetros para cada tipo de instrumento, asegurando un rendimiento óptimo en todos los mercados.

Características principales

🎯 Compatibilidad universal con instrumentos

  • Sistema de detección automática: Identifica automáticamente si está operando con divisas, oro u otros instrumentos

  • Sugerencias inteligentes de parámetros: Recomienda ajustes óptimos en función del tipo de instrumento detectado

  • Conversión de unidades: Muestra los beneficios y diferenciales en las unidades adecuadas (pips para Forex, dólares para Oro)

📈 Generación avanzada de señales

  • Sistema de Puntuación Multi-Factor: Puntúa las señales de 0-100 basándose en 5 dimensiones clave:

    • Fuerza de la tendencia (40 puntos máximo)

    • Momentum (30 puntos máx.)

    • Reconocimiento de patrones (30 puntos como máximo)

    • Sesión de negociación (20 puntos como máximo)

    • Análisis de volumen (20 puntos como máximo)

  • Verificación de señales: Verificación opcional con el cierre de la siguiente barra

  • Sistema de enfriamiento: Evita el spam de señales con periodos de enfriamiento configurables

🛡️ Gestión inteligente del riesgo

  • Cálculo dinámico de lotes: Calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta y el porcentaje de riesgo

  • Múltiples niveles de Take Profit: Hasta 3 niveles de TP con opciones de cierre parcial

  • Stop Loss basado en ATR: Stop Loss ajustado a la volatilidad mediante Average True Range

  • Filtrado de diferenciales: Filtra las operaciones en condiciones de spread alto

Cuadro de mandos profesional

  • Estado de la señal en tiempo real: Visualización codificada por colores de las señales activas

  • Seguimiento de pérdidas y ganancias: Cálculo de pérdidas y ganancias en tiempo real

  • Condiciones del mercado: Indicadores de diferencial, volatilidad e impulso

  • Estadísticas de rendimiento: Tasa de ganancias, total de operaciones y beneficio acumulado

Optimización inteligente

  • Valores predeterminados optimizados para Forex: Preconfigurados para EURUSD y los principales pares.

  • Ajustes específicos para el oro: Recomendaciones automáticas para XAUUSD

  • Backtest-Friendly: Filtrado de diferenciales relajado para probar estrategias

⚙️ Parámetros de entrada

Gestión del riesgo

  • RiskRewardRatio: Relación riesgo:recompensa objetivo (por defecto: 2,5)

  • ATR_MultiplierSL: Multiplicador ATR para el cálculo del stop loss (por defecto: 2.0)

  • ATR_Period: Periodo para el cálculo de la volatilidad ATR (por defecto: 14)

  • MaxRiskPercent: Riesgo máximo por operación como % de la cuenta (por defecto: 0,5%)

Ajustes de Spread (Forex Optimizado)

  • MaxSpread: Máximo spread permitido en puntos (por defecto: 15 = 1.5 pips para Forex)

  • UseSpreadFilter: Activar/desactivar filtro de spread

  • RelaxSpreadInBacktest: Relaja el filtro de spread en el Probador de Estrategias

Niveles de Take Profit

  • UseMultipleTP: Habilita múltiples niveles de take profit

  • TP1_Ratio: Primer ratio TP relativo al riesgo (por defecto: 1.5)

  • TP2_Ratio: Segundo ratio TP relativo al riesgo (por defecto: 2.5)

  • TP3_Ratio: Tercer ratio TP relativo al riesgo (por defecto: 4,0)

  • TP1_ClosePercent: Porcentaje para cerrar en TP1 (por defecto: 30%)

  • TP2_ClosePercent: Porcentaje de cierre en TP2 (por defecto: 50%)

Indicadores Técnicos

  • RSI_Period: Periodo del RSI para el impulso (por defecto: 7)

  • MACD_Fast: Periodo EMA rápido para MACD (por defecto: 12)

  • MACD_Slow: Periodo EMA lento para MACD (por defecto: 26)

  • MACD_Signal: Periodo de la línea de señal para MACD (por defecto: 9)

  • EMA_Fast: Periodo EMA rápido (por defecto: 21)

  • EMA_Mid: Periodo medio de EMA (por defecto: 55)

  • EMA_Slow: Periodo EMA lento (por defecto: 200)

Filtros de señal

  • MinSignalScore: Puntuación mínima para una señal válida (0-100, por defecto: 70)

  • EnableSignalCooldown: Habilitar enfriamiento entre señales

  • SignalCooldownHours: Horas entre señales (por defecto: 24)

  • MaxSignalsPerDay: Máximo de señales por día (por defecto: 2)

  • MinSignalDurationBars: Barras mínimas entre señales (por defecto: 3)

Timeframe & Display

  • MainTimeframe: Marco temporal principal para el análisis (por defecto: H4)

  • ShowSLTPLines: Mostrar líneas de soporte/resistencia en el gráfico

  • DashboardFontSize: Tamaño de fuente para la pantalla del panel de control

  • ColorCodeLines: Codificación por colores de las líneas SL/TP en función de su estado

Alertas y notificaciones

  • ActivarAlertasPopup: Activar notificaciones emergentes

  • ActivarAlertasSonoras: Habilitar notificaciones de sonido

  • AlertSoundFile: Archivo de sonido para las alertas

  • AlertCooldownSeconds: Segundos entre alertas repetidas

🎯 Recomendaciones específicas para cada instrumento

Para Forex (EURUSD, GBPUSD, etc.)

  • Los ajustes por defecto son óptimos

  • MaxSpread: 15 puntos = 1,5 pips

  • ATR_MultiplierSL: 2.0

  • Riesgo %: 0.5%.

Para Oro (XAUUSD)

  • Ajustes recomendados:

  • MaxSpread: 20-30 puntos ($2-$3 por lote)

  • ATR_MultiplierSL: 2.5

  • Risk %: 0.5%-1.0%

Para índices y otros instrumentos

  • MaxSpread: 10-20 puntos

  • ATR_MultiplierSL: 2.0-3.0

  • Riesgo %: 0.5%-1.0%

📊 Pantalla de información del cuadro de mandos

El indicador proporciona un tablero de instrumentos completo que muestra:

  1. Estado de la señal: Señales activas de compra/venta con código de colores.

  2. Detalles de entrada: Precio de entrada, stop loss y 3 niveles de toma de beneficios

  3. Calidad de la señal: Puntuación numérica con desglose

  4. Ganancias y pérdidas actuales: Ganancias/pérdidas en tiempo real en unidades apropiadas

  5. Condiciones del mercado: Diferencial, volatilidad (ATR), RSI, MACD

  6. Estadísticas de rendimiento: Tasa de ganancias, total de operaciones, beneficio acumulado

  7. Gestión de señales: Recuento diario de señales y temporizador de enfriamiento

Ventajas para los operadores

  1. Ahorro de tiempo: No hay necesidad de ajustar manualmente la configuración para diferentes instrumentos

  2. Gestión coherente del riesgo: Dimensionamiento automatizado de las posiciones en función del saldo de la cuenta

  3. Señales de alta calidad: La puntuación multifactor garantiza que sólo se realicen configuraciones de alta probabilidad.

  4. Grado profesional: Gestión y supervisión del riesgo de calidad institucional

  5. Educativo: El panel de control proporciona información sobre el proceso de toma de decisiones del sistema

  6. Flexible: Funciona en cualquier marco temporal y se adapta a las condiciones del mercado

Cómo funciona

  1. Detección de instrumentos: Detecta automáticamente si está operando en Forex, Oro u otros instrumentos

  2. Análisis de mercado: Analiza la tendencia, el impulso, los patrones, el momento de la sesión y el volumen.

  3. Puntuación de señales: Genera una puntuación compuesta de 0 a 100 para cada posible configuración.

  4. Cálculo del riesgo: Determina el tamaño óptimo de la posición en función de los parámetros de riesgo de la cuenta.

  5. Gestión de operaciones: Supervisa las operaciones activas con varios niveles de TP y opciones de arrastre.

  6. Seguimiento del rendimiento: Registra todas las operaciones para su análisis estadístico

Consejos profesionales

  • Comience con la configuración predeterminada para su tipo de instrumento

  • Ajusta MaxSpreaden función de los spreads típicos de tu broker

  • Utilice la función de enfriamiento para evitar el overtrading

  • Supervise el desglose de la puntuación para entender por qué se generan las señales

  • Realice primero una prueba retrospectiva con RelaxSpreadInBacktest activado.

⚠️ Notas importantes

  • Pruebe siempre primero con una cuenta demo

  • Ajuste los parámetros de riesgo según su tolerancia al riesgo

  • El sistema está diseñado para el marco de tiempo H4, pero funciona en todos los marcos de tiempo

  • Los resultados pueden variar en función de las condiciones del mercado y los spreads del broker

Quantum Trading Master v3.33 proporciona herramientas de trading de nivel institucional en un paquete accesible, poniendo las técnicas de trading profesional al alcance de todos los niveles de traders.

AVISO IMPORTANTE SOBRE RIESGOS

🚨 NO HAY GARANTÍA DE RENDIMIENTO

Quantum Trading Master v3.33 es un indicador de trading y un generador de señales - NO un sistema de beneficios garantizados. No hay absolutamenteNINGUNA garantía de que cualquier operación generada por este indicador sea rentable. Operar en los mercados financieros implica unriesgo sustancial de pérdida.

FACTORES CLAVE DE RIESGO

1.Riesgo de mercado

  • Toda negociación implica riesgo de pérdida de capital

  • Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

  • Las condiciones del mercado pueden cambiar de forma rápida e impredecible.

2.Limitaciones de los indicadores

  • Se trata de una herramienta de análisis técnico basada en datos históricos

  • Las señales son probabilidades, no certezas

  • Se producirán señales falsas

  • Ningún indicador puede predecir los movimientos del mercado con una precisión del 100%.

3.Riesgo de ejecución

  • El deslizamiento puede afectar a los precios de entrada/salida

  • La velocidad de ejecución de los brokers varía

  • Los diferenciales pueden ampliarse durante las noticias

⚠️ AVISOS DE NEGOCIACIÓN

NO ARRIESGUE MÁS DE LO QUE PUEDA PERMITIRSE PERDER

  • Opere sólo con capital de riesgo

  • Nunca utilice el dinero necesario para gastos esenciales

  • Considere todos los fondos depositados como potencialmente perdidos

NINGÚN ASESORAMIENTO FINANCIERO


Productos recomendados
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
HandleTrend
Kirill Subot
Indicadores
Indicador de tendencia, una solución única y revolucionaria para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencia importantes integradas en una sola herramienta. Se trata de un indicador 100% sin repintado, multi-marco de tiempo y multi-moneda que se puede utilizar en todos los pares de divisas. HandleTrend es un eficaz indicador de seguimiento de tendencias que da señales de tendencia en forma de flechas en el gráfico.
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Definición : TPO es una Oportunidad de Precio de Tiempo. En lugar de usar barras o velas con un precio de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, cada "barra" en un Perfil de Mercado está representada por barras horizontales contra el precio Se llama terminología de Perfil de Mercado. En otras palabras, los perfiles de tiempo-precio-oportunidad (TPO) son histogramas de cuánto tiempo se pasó en cada precio dentro del lapso del perfil. Al usar un gráfico TPO, usted puede analizar la cantidad de activid
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicadores
Fractales Consecutivos Ajustables busca 2 o más fractales en una dirección y envía una alerta en pantalla, una alerta sonora y una notificación push, para puntos de inversión fuertes. Fractales Consecutivos Ajustables, muestra los fractales en el gráfico junto con un texto que cambia de color para señales de compra y venta cuando uno o más fractales aparecen en un lado del precio. Fractales Consecutivos Ajustables se basa en los Fractales de Bill Williams. El estándar Bill Williams fractales se
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
Indicadores
Nuestro indicador BOOM SELL ALERT está diseñado específicamente para tomar velas en BOOM 1000 , BOOM 500 es una herramienta optimizada para el marco temporal M1 (1 minuto), asegurando que usted reciba información oportuna y procesable. El indicador es una combinación de muchos indicadores. - Oscilador AO - Estocástico COMO USAR ESTE INDICADOR Para usar bien este indicador, necesita usar SCHAFF TREND RSX ( 5 MIN O M5) SI SCHAFF TREND RSX es VERDE y tiene una señal entonces VENDA cuando tenga ENTR
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indicadores
Antes de instalar el indicador HeatMap, asegúrese de que utiliza un broker que le da acceso a la profundidad de mercado (DOM). Este indicador crea un mapa de calor en su gráfico que le permite ver las órdenes limitadas de compra o venta fácilmente y en tiempo real. Usted tiene la posibilidad de cambiar la configuración y los colores del HeatMap con el fin de adaptarse a todos los mercados y todos los gráficos. Aquí tiene un ejemplo de configuración que puede utilizar con el NASDAQ100 en el brok
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Matrix Currency – Herramienta de Análisis Multi-Timeframe Matrix Currency es un indicador avanzado diseñado para el análisis de la fortaleza de las divisas en el mercado Forex. Ofrece monitoreo eficiente y soporte estratégico para traders que buscan claridad en sus operaciones. Características Principales Análisis Multi-Timeframe : Monitoreo simultáneo de múltiples marcos de tiempo (de M1 a MN1) con actualizaciones en tiempo real, presentado en un formato de matriz intuitivo. Sistema de Alertas
FREE
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) BOIL Indicador de Señales proporciona señales basadas en Ana Trader Estrategia de Opciones Binarias. Indicadores: Estocástico Deje de perder operaciones, deje de saltar de un gráfico a otro en busca de configuraciones comerciales y obtenga todas las señales en 1 gráfico. Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Asistente de Opciones Binarias (BOA) . Todos los ajustes del Indicador de Señales BOA son ajustables para ofrecerle más combinaci
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicadores
¿Está listo para llevar su trading a nuevas cotas? No busque más, MarketMagnet es un indicador innovador diseñado para impulsar el éxito de sus operaciones con emoción y precisión. Impulsado por la convergencia de Momentum y CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equipa a los operadores con la herramienta definitiva para determinar la dirección y los precios de entrada para una amplia gama de pares de divisas e instrumentos recomendados. Está diseñado para los operadores que buscan scalping
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Naked Forex Kangaroo Tail indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Naked Forex Indicador Cola de Canguro El Indicador Cola de Canguro es un indicador de reconocimiento de patrones para Forex, Acciones, Índices, Futuros, Materias Primas y Criptomonedas . La Cola de Canguro es un patrón multibarra. El patrón Cola de Canguro es muy efectivo y es muy simple de operar. La estrategia que viene con la Cola de Canguro se basa en la acción del precio. El indicador hace lo que fue diseñado para: mostrar patrones de Cola de Canguro . No espere seguir las flechas hacia
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicadores
¡ Hola Allí, Hoy quiero mostrarles mi nuevo indicador investigable fore COMPRA VENTA, funciona todos los activos, y también funciona Derive activo volatilidad! que el trabajo de todos los plazos, pero recomiendo empezar 5 minutos a H1 cuando reciba una señal acaba de tomar el comercio y la estancia esperar a que su toma de beneficios activo Todos los principales pares y menores TRABAJA TAMBIÉN XAUUSD resultados fantásticos, para obtener más información,,, mensaje gracias
Break Retest
Ongkysetiawan
Indicadores
ROMPER VOLVER A PROBAR NO REPINTAR. FUNCIONA MEJOR A PARTIR DE M15. Ventajas Menos falsas rupturas . Combinando confirmación de cierre + retest + filtro de cierre previo se reduce el ruido frente a las rupturas de máximos y mínimos. Planes de ejecución más ajustados . La línea de nivel trazada proporciona un punto objetivo para las entradas, la colocación del stop (justo por encima del nivel) y la estructura de toma de beneficios parciales. Confianza sin repintado . Las señales se colocan en la
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Indicadores
El indicador de zona de oferta y demanda es una herramienta potente y fácil de usar diseñada para ayudar a los operadores a identificar zonas críticas de oferta y demanda en el gráfico. Estas zonas pueden proporcionar información valiosa sobre posibles retrocesos del mercado, rupturas y niveles de precios importantes en los que es probable que los compradores o vendedores tomen el control. El mejor Gestor de Operaciones GRATUITO . Si desea crear su propia cobertura o estrategias de cuadrícula si
FREE
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Gold Trend 5
Sergei Linskii
4 (3)
Indicadores
Tendencia del oro : se trata de un buen indicador técnico bursátil. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Las mejores señales del indicador: - Para VENTA = histograma rojo + puntero rojo CORTO + flecha amarilla de señal en la misma dirección + flecha roja de dirección de tendencia . - Para COMPRA = histograma azul + puntero azul LARGO + flecha de señal aqua en la misma dirección + flecha azul de dire
RSI Arrows Profesional
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
RSI Arrows Professional v1.00 Indicador Técnico Avanzado para MetaTrader 5 Descripción General El RSI Arrows Professional es un indicador técnico sofisticado que combina el poder del RSI (Relative Strength Index) tradicional con un sistema inteligente de señales direccionales. Diseñado específicamente para traders que buscan identificar puntos de entrada y salida óptimos en el mercado, este indicador implementa estrategias conservadoras de trading basadas en análisis de momentum. Característica
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indicadores
Las zonas de oferta y demanda son el núcleo de la negociación de la oferta y la demanda . Estas zonas son áreas que muestran liquidez a un precio específico. La zona de oferta también se denomina zona de distribución, mientras que la zona de demanda se denomina zona de acumulación . Nuestro indicador dibuja automáticamente las zonas de oferta y demanda en Metatrader 5. Le da la oportunidad de entender la zona de negociación y evitar riesgos.
Blahtech VWAP MT5
Blahtech Limited
5 (1)
Indicadores
Antes: $69 Ahora: $49 Blahtech VWAP - Precio medio ponderado por volumen (VWAP) es la relación entre el precio y el volumen total. Proporciona un precio medio en un intervalo de tiempo especificado. Enlaces [ Instalar | Actualizar | Documentación ] Características destacadas Línea VWAP configurable Sesiones, intervalos, anclado o continuo Línea de liquidación del día anterior Bandas de desviación estándar Alertas al cierre de barra o en tiempo real Volúmenes automáticos de Broker o Tick Uso de
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Es muy fácil utilizar el indicador Fibrilar , ya que lo más sencillo es mirar el gráfico y actuar según las indicaciones de las flechas de colores. El algoritmo tiene en cuenta la medición de los precios, y este método también se centra en la medición de cada una de las caídas de precios (H / C, H / O, LC, LO) - que da una información más detallada, pero también más promediado. Al calcular este indicador, primero se calculan las ganancias logarítmicas al precio de cierre, lo que permite filtra
Los compradores de este producto también adquieren
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 4 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Analizador de Ondas de Elliot Pro calcula las Ondas de Elliot para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los niveles de entrada. Principalmente para Swing Trading Estrategias. Por lo general, uno abriría una posición en la dirección de la tendencia de la onda 3 o una corrección de la onda C . Este indicador traza los niveles objetivo para la onda actual y la siguiente. Las reglas más importantes para el análisis de la onda de Elliot son verificadas por el indicador. La versión Pro
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Indicador profesional de scalping para XAUUSD y los principales pares de divisas Orderflow Scalp Pro ofrece inteligencia comercial de nivel institucional a través de análisis avanzados de volumen, cálculos dinámicos de VWAP y señales de flecha de precisión. Este completo sistema de trading transforma los complejos datos del mercado en señales claras y procesables para una rentabilidad consistente en plazos de 3-4 minutos. Tres potentes componentes en un solo sistema Perfil de volumen HeatMap Tra
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
Este indicador crea un mapa térmico basado en la profundidad de mercado del símbolo actual o de otro símbolo. Otro símbolo es útil cuando se negocia en el mercado de futuros y un contrato tiene una división "mini" y "completa". Por ejemplo, en Brasil (B3 - BMF&Bovespa), WDO y DOL son contratos de futuros Forex de BRL/USD (donde 1 DOL = 5 WDO) y los grandes bancos trabajan principalmente con DOL (donde la liquidez es importante). Por favor, utilice con M1 timeframe , los objetos son demasiado pe
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indicadores
El indicador Volume Spread Analysis se basa en el método original Volume Spread Analysis. Fue diseñado para el reconocimiento rápido y fácil de patrones VSA. Aunque este indicador parece muy simple, es la herramienta más sofisticada que hemos creado. Es una herramienta analítica realmente potente que genera señales de trading muy fiables. Debido a que es muy fácil de usar y comprensible, es adecuado para todo tipo de trader, independientemente de su experiencia. ¿Qué es VSA? VSA - Volume Spread
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indicadores
100PIPSsignals — Sistema de cruce rápido de EMA para oro (M1) Un indicador ligero de cruce de EMA diseñado para CFD de oro en gráficos de 1 minuto. Marca los puntos de entrada de bajo riesgo con flechas claras y círculos dorados, valida los movimientos según un objetivo mínimo de pips configurable y puede enviar alertas/notificaciones. Cómo funciona (simple) El indicador utiliza dos medias móviles exponenciales (EMA rápida y EMA media). Cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA media, a
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader. Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas, constelaciones y movimientos celestes en tiempo real, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de negociación. Este indic
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
Este indicador utiliza soporte y resistencia, volumen y alguna fórmula especial para calcular el volumen para filtrar las velas. Si el volumen alcanza un valor específico, y al mismo tiempo, la vela rompe la línea de soporte / resistencia, habría una señal y podemos entrar en el mercado. Las señales aparecen cuando la vela actual se cierra. entonces usted puede entrar en el comercio cuando una nueva vela aparece. Por favor no olvide seguir su plan de manejo de dinero. Versión MT4 Soporte/Resi
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Otros productos de este autor
Quantum Market Scanner V333
George Fayek Francis Abdelmalak
Utilidades
Quantum Market Scanner v4.0 - Escáner avanzado de señales multisímbolo Resumen: Quantum Market Scanner v4.0 es un sofisticado indicador de escaneo multimercado que monitoriza continuamente múltiples instrumentos financieros para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Mediante un exclusivo sistema de confirmación progresiva, realiza un seguimiento de las señales desde la detección inicial hasta las principales condiciones de entrada, ayudando a los operadores a tomar decisio
Daily High Quality Signal
George Fayek Francis Abdelmalak
Utilidades
Señal Diaria de Alta Calidad v2.0 Visión general El "Daily High Quality Signal v2.0" es un sofisticado indicador MQL5 diseñado para generar señales de trading de alta confianza utilizando un sistema de confirmación basado en velas . Escanea múltiples instrumentos financieros a través de varias clases de activos y proporciona pantallas visuales con validación progresiva de señales. Filosofía Confirmación basada en velas : Las señales comienzan con 0 confirmaciones y ganan confirmaciones adicional
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario