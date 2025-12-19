Quantum Gold Master v333 Manual Trade
- Indicadores
- George Fayek Francis Abdelmalak
- Versión: 4.3
- Actualizado: 26 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Quantum Trading Master v3.33 - Versión universal
📊 Visión general
Quantum Trading Master es un sofisticado indicador de trading multi timeframe para MetaTrader 5 que se adapta automáticamente a diferentes instrumentos financieros, incluyendo Forex, Oro (XAUUSD) e índices. El sistema utiliza algoritmos de detección inteligentes para optimizar los parámetros para cada tipo de instrumento, asegurando un rendimiento óptimo en todos los mercados.
Características principales
🎯 Compatibilidad universal con instrumentos
-
Sistema de detección automática: Identifica automáticamente si está operando con divisas, oro u otros instrumentos
-
Sugerencias inteligentes de parámetros: Recomienda ajustes óptimos en función del tipo de instrumento detectado
-
Conversión de unidades: Muestra los beneficios y diferenciales en las unidades adecuadas (pips para Forex, dólares para Oro)
📈 Generación avanzada de señales
-
Sistema de Puntuación Multi-Factor: Puntúa las señales de 0-100 basándose en 5 dimensiones clave:
-
Fuerza de la tendencia (40 puntos máximo)
-
Momentum (30 puntos máx.)
-
Reconocimiento de patrones (30 puntos como máximo)
-
Sesión de negociación (20 puntos como máximo)
-
Análisis de volumen (20 puntos como máximo)
-
-
Verificación de señales: Verificación opcional con el cierre de la siguiente barra
-
Sistema de enfriamiento: Evita el spam de señales con periodos de enfriamiento configurables
🛡️ Gestión inteligente del riesgo
-
Cálculo dinámico de lotes: Calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta y el porcentaje de riesgo
-
Múltiples niveles de Take Profit: Hasta 3 niveles de TP con opciones de cierre parcial
-
Stop Loss basado en ATR: Stop Loss ajustado a la volatilidad mediante Average True Range
-
Filtrado de diferenciales: Filtra las operaciones en condiciones de spread alto
Cuadro de mandos profesional
-
Estado de la señal en tiempo real: Visualización codificada por colores de las señales activas
-
Seguimiento de pérdidas y ganancias: Cálculo de pérdidas y ganancias en tiempo real
-
Condiciones del mercado: Indicadores de diferencial, volatilidad e impulso
-
Estadísticas de rendimiento: Tasa de ganancias, total de operaciones y beneficio acumulado
Optimización inteligente
-
Valores predeterminados optimizados para Forex: Preconfigurados para EURUSD y los principales pares.
-
Ajustes específicos para el oro: Recomendaciones automáticas para XAUUSD
-
Backtest-Friendly: Filtrado de diferenciales relajado para probar estrategias
⚙️ Parámetros de entrada
Gestión del riesgo
-
RiskRewardRatio: Relación riesgo:recompensa objetivo (por defecto: 2,5)
-
ATR_MultiplierSL: Multiplicador ATR para el cálculo del stop loss (por defecto: 2.0)
-
ATR_Period: Periodo para el cálculo de la volatilidad ATR (por defecto: 14)
-
MaxRiskPercent: Riesgo máximo por operación como % de la cuenta (por defecto: 0,5%)
Ajustes de Spread (Forex Optimizado)
-
MaxSpread: Máximo spread permitido en puntos (por defecto: 15 = 1.5 pips para Forex)
-
UseSpreadFilter: Activar/desactivar filtro de spread
-
RelaxSpreadInBacktest: Relaja el filtro de spread en el Probador de Estrategias
Niveles de Take Profit
-
UseMultipleTP: Habilita múltiples niveles de take profit
-
TP1_Ratio: Primer ratio TP relativo al riesgo (por defecto: 1.5)
-
TP2_Ratio: Segundo ratio TP relativo al riesgo (por defecto: 2.5)
-
TP3_Ratio: Tercer ratio TP relativo al riesgo (por defecto: 4,0)
-
TP1_ClosePercent: Porcentaje para cerrar en TP1 (por defecto: 30%)
-
TP2_ClosePercent: Porcentaje de cierre en TP2 (por defecto: 50%)
Indicadores Técnicos
-
RSI_Period: Periodo del RSI para el impulso (por defecto: 7)
-
MACD_Fast: Periodo EMA rápido para MACD (por defecto: 12)
-
MACD_Slow: Periodo EMA lento para MACD (por defecto: 26)
-
MACD_Signal: Periodo de la línea de señal para MACD (por defecto: 9)
-
EMA_Fast: Periodo EMA rápido (por defecto: 21)
-
EMA_Mid: Periodo medio de EMA (por defecto: 55)
-
EMA_Slow: Periodo EMA lento (por defecto: 200)
Filtros de señal
-
MinSignalScore: Puntuación mínima para una señal válida (0-100, por defecto: 70)
-
EnableSignalCooldown: Habilitar enfriamiento entre señales
-
SignalCooldownHours: Horas entre señales (por defecto: 24)
-
MaxSignalsPerDay: Máximo de señales por día (por defecto: 2)
-
MinSignalDurationBars: Barras mínimas entre señales (por defecto: 3)
Timeframe & Display
-
MainTimeframe: Marco temporal principal para el análisis (por defecto: H4)
-
ShowSLTPLines: Mostrar líneas de soporte/resistencia en el gráfico
-
DashboardFontSize: Tamaño de fuente para la pantalla del panel de control
-
ColorCodeLines: Codificación por colores de las líneas SL/TP en función de su estado
Alertas y notificaciones
-
ActivarAlertasPopup: Activar notificaciones emergentes
-
ActivarAlertasSonoras: Habilitar notificaciones de sonido
-
AlertSoundFile: Archivo de sonido para las alertas
-
AlertCooldownSeconds: Segundos entre alertas repetidas
🎯 Recomendaciones específicas para cada instrumento
Para Forex (EURUSD, GBPUSD, etc.)
-
Los ajustes por defecto son óptimos
-
MaxSpread: 15 puntos = 1,5 pips
-
ATR_MultiplierSL: 2.0
-
Riesgo %: 0.5%.
Para Oro (XAUUSD)
-
Ajustes recomendados:
-
MaxSpread: 20-30 puntos ($2-$3 por lote)
-
ATR_MultiplierSL: 2.5
-
Risk %: 0.5%-1.0%
Para índices y otros instrumentos
-
MaxSpread: 10-20 puntos
-
ATR_MultiplierSL: 2.0-3.0
-
Riesgo %: 0.5%-1.0%
📊 Pantalla de información del cuadro de mandos
El indicador proporciona un tablero de instrumentos completo que muestra:
-
Estado de la señal: Señales activas de compra/venta con código de colores.
-
Detalles de entrada: Precio de entrada, stop loss y 3 niveles de toma de beneficios
-
Calidad de la señal: Puntuación numérica con desglose
-
Ganancias y pérdidas actuales: Ganancias/pérdidas en tiempo real en unidades apropiadas
-
Condiciones del mercado: Diferencial, volatilidad (ATR), RSI, MACD
-
Estadísticas de rendimiento: Tasa de ganancias, total de operaciones, beneficio acumulado
-
Gestión de señales: Recuento diario de señales y temporizador de enfriamiento
Ventajas para los operadores
-
Ahorro de tiempo: No hay necesidad de ajustar manualmente la configuración para diferentes instrumentos
-
Gestión coherente del riesgo: Dimensionamiento automatizado de las posiciones en función del saldo de la cuenta
-
Señales de alta calidad: La puntuación multifactor garantiza que sólo se realicen configuraciones de alta probabilidad.
-
Grado profesional: Gestión y supervisión del riesgo de calidad institucional
-
Educativo: El panel de control proporciona información sobre el proceso de toma de decisiones del sistema
-
Flexible: Funciona en cualquier marco temporal y se adapta a las condiciones del mercado
Cómo funciona
-
Detección de instrumentos: Detecta automáticamente si está operando en Forex, Oro u otros instrumentos
-
Análisis de mercado: Analiza la tendencia, el impulso, los patrones, el momento de la sesión y el volumen.
-
Puntuación de señales: Genera una puntuación compuesta de 0 a 100 para cada posible configuración.
-
Cálculo del riesgo: Determina el tamaño óptimo de la posición en función de los parámetros de riesgo de la cuenta.
-
Gestión de operaciones: Supervisa las operaciones activas con varios niveles de TP y opciones de arrastre.
-
Seguimiento del rendimiento: Registra todas las operaciones para su análisis estadístico
Consejos profesionales
-
Comience con la configuración predeterminada para su tipo de instrumento
-
Ajusta MaxSpreaden función de los spreads típicos de tu broker
-
Utilice la función de enfriamiento para evitar el overtrading
-
Supervise el desglose de la puntuación para entender por qué se generan las señales
-
Realice primero una prueba retrospectiva con RelaxSpreadInBacktest activado.
⚠️ Notas importantes
-
Pruebe siempre primero con una cuenta demo
-
Ajuste los parámetros de riesgo según su tolerancia al riesgo
-
El sistema está diseñado para el marco de tiempo H4, pero funciona en todos los marcos de tiempo
-
Los resultados pueden variar en función de las condiciones del mercado y los spreads del broker
Quantum Trading Master v3.33 proporciona herramientas de trading de nivel institucional en un paquete accesible, poniendo las técnicas de trading profesional al alcance de todos los niveles de traders.
AVISO IMPORTANTE SOBRE RIESGOS
🚨 NO HAY GARANTÍA DE RENDIMIENTO
Quantum Trading Master v3.33 es un indicador de trading y un generador de señales - NO un sistema de beneficios garantizados. No hay absolutamenteNINGUNA garantía de que cualquier operación generada por este indicador sea rentable. Operar en los mercados financieros implica unriesgo sustancial de pérdida.
FACTORES CLAVE DE RIESGO
1.Riesgo de mercado
-
Toda negociación implica riesgo de pérdida de capital
-
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
-
Las condiciones del mercado pueden cambiar de forma rápida e impredecible.
2.Limitaciones de los indicadores
-
Se trata de una herramienta de análisis técnico basada en datos históricos
-
Las señales son probabilidades, no certezas
-
Se producirán señales falsas
-
Ningún indicador puede predecir los movimientos del mercado con una precisión del 100%.
3.Riesgo de ejecución
-
El deslizamiento puede afectar a los precios de entrada/salida
-
La velocidad de ejecución de los brokers varía
-
Los diferenciales pueden ampliarse durante las noticias
⚠️ AVISOS DE NEGOCIACIÓN
NO ARRIESGUE MÁS DE LO QUE PUEDA PERMITIRSE PERDER
-
Opere sólo con capital de riesgo
-
Nunca utilice el dinero necesario para gastos esenciales
-
Considere todos los fondos depositados como potencialmente perdidos