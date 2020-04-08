Wysiwyg ORB
- Indicadores
- Syamsurizal Dimjati
- Versión: 1.0
WYSIWYG OPEN RANGE BREAKOUT - EDICIÓN PRO
Indicador ORB ultrapreciso con ruptura de línea inteligente, objetivos dinámicos basados en ATR y adaptabilidad multisesión. Perfecto para traders diarios, swing y algorítmicos que buscan imágenes claras y niveles accionables. Opere con confianza - vea lo que opera, opere lo que ve.
"Lo que ves es lo que obtienes".
"What You See Is What You Get" – The ultimate ORB indicator delivering ultra-precise trading range visualization with a smart line-breaking system. Built for professional traders seeking maximum chart clarity without compromise.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
VISUALIZACIÓN DE ALTO NIVEL
-
Sistema Smart Line Breaking - Líneas horizontales perfectamente segmentadas por sesión
-
Caja ORB con transparencia ajustable - Sombreado personalizable (0-100% de opacidad)
-
Gradientes de color profesionales - Tonos cálidos para objetivos superiores, tonos fríos para objetivos inferiores
-
16 niveles de precios objetivo - Desde el 50% hasta el 800% de extensión de rango para swing y breakout trading
MULTISESIÓN ADAPTABLE
-
8 Sesiones predefinidas: Asia, Londres, Nueva York, 24H, Apertura del día, Apertura de EE.UU., Apertura de la UE, Personalizada
-
Ajuste automático del marco temporal - ORB se adapta a cualquier marco temporal del gráfico
-
Filtro de días de negociación: se centra únicamente en los días de negociación activos (de lunes a viernes).
MODOS DE CÁLCULO FLEXIBLES
-
Alto/Bajo - Rango de precios tradicional
-
Apertura/Cierre - Basado en la apertura y cierre de la sesión
-
Precio típico - (H+L+C)/3
-
Precio ponderado - (H+L+2C)/4
-
Sólo cuerpo real - Ignora las mechas para un análisis más centrado
OBJETIVOS AVANZADOS
-
Objetivos dinámicos basados en ATR - Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado
-
Objetivos ampliables - Hasta 8 veces el rango de la sesión (800%)
-
Colores totalmente personalizables - Establezca su propio color para cada nivel de objetivo
CÓMO USARLO
1. CONFIGURACIÓN RÁPIDA
Tipo de Sesión: SESSION_US_OPEN Periodo ORB: 15 minutos Mostrar precio objetivo: ON Mostrar Caja Sombreada: ON
2. SEÑALES DE TRADING
-
Breakout - El precio rompe el ORB High/Low
-
Retest - El precio vuelve a probar el nivel ORB después de la ruptura
-
Breakoutfallido - Breakout no confirmado
-
Price Touch - Alerta cuando el precio toca el nivel ORB
3. GUÍA VISUAL
Caja ORB : Zona de consolidación inicial Líneas horizontales : Soporte/Resistencia post-sesión Niveles objetivo : Zonas de toma de beneficios Punto medio : Referencia de equilibrio
VENTAJAS
PRECISIÓN VISUAL
-
Concepto WYSIWYG - Sin ambigüedades, todo claro de un vistazo
-
Líneas perfectamente rotas - Cada sesión claramente separada
-
Diseño limpio - Informativo pero despejado
MÁXIMA ADAPTABILIDAD
-
Funciona en todos los plazos: M1 → MN1
-
Compatibilidad con sesiones de varios mercados
-
Colores, estilos y transparencia totalmente personalizables
POTENCIA ANALÍTICA
-
Objetivos de precio ampliados hasta un 800
-
Volatilidad ajustada mediante ATR para proyecciones dinámicas
-
Múltiples métodos de cálculo para una aplicación flexible de estrategias
SISTEMA DE ALERTAS INTELIGENTES
-
5 tipos de alertas: Breakout, Retest, Fallido, Toque, Sesión
-
Notificaciones multicanal: Plataforma, Email, Push
-
Condiciones configurables para adaptarse a su estilo de negociación
JERARQUÍA VISUAL
NIVEL 1: Caja ORB (Área sombreada) - Zona primaria de consolidación NIVEL 2: ORB Alto/Bajo (Sólido) - Niveles clave de ruptura NIVEL 3: Objetivos 50%/100% (Sólido) - Zonas primarias de beneficios NIVEL 4: Objetivos ampliados (Punteado) - Objetivos secundarios NIVEL 5: Punto medio (Opcional) - Referencia de equilibrio
OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO
-
Gestión eficiente de buff ers - Maneja 35 buffers para todos los trazados
-
Limpieza inteligente de objetos - Elimina automáticamente los objetos antiguos
-
Uso mínimo de la CPU - Optimizado para operaciones multitrazado
IDEAL PARA
-
Operadores diarios - Desglose claro de la sesión
-
Swing Traders - Objetivos ampliados para movimientos más grandes
-
Operadores institucionales - Análisis multisesión
-
Operadores algorítmicos - Detección precisa de niveles
-
Visual Traders - Gráficos claros y sin ambigüedades
COMPATIBILIDAD
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Plazos: Todos (M1 → MN1)
-
Mercados: Divisas, Acciones, Futuros, Criptomonedas
-
Nivel de Experiencia: Principiante → Profesional
SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
-
Actualizaciones periódicas basadas en los comentarios de los usuarios
-
Correcciones prioritarias de errores para un rendimiento sin problemas
"Opere con claridad, precisión y confianza".
Con WYSIWYG ORB Pro Edition, no obtienes sólo un indicador, sino un completo sistema visual de trading. Cada nivel es preciso, cada sesión definida, cada objetivo medible.
¡Negocie lo que ve, vea lo que negocia!