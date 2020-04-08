Wysiwyg ORB

WYSIWYG OPEN RANGE BREAKOUT - EDICIÓN PRO



Indicador ORB ultrapreciso con ruptura de línea inteligente, objetivos dinámicos basados en ATR y adaptabilidad multisesión. Perfecto para traders diarios, swing y algorítmicos que buscan imágenes claras y niveles accionables. Opere con confianza - vea lo que opera, opere lo que ve. "Lo que ves es lo que obtienes".

"What You See Is What You Get" – The ultimate ORB indicator delivering ultra-precise trading range visualization with a smart line-breaking system. Built for professional traders seeking maximum chart clarity without compromise.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

VISUALIZACIÓN DE ALTO NIVEL

Sistema Smart Line Breaking - Líneas horizontales perfectamente segmentadas por sesión

Caja ORB con transparencia ajustable - Sombreado personalizable (0-100% de opacidad)

Gradientes de color profesionales - Tonos cálidos para objetivos superiores, tonos fríos para objetivos inferiores

16 niveles de precios objetivo - Desde el 50% hasta el 800% de extensión de rango para swing y breakout trading

MULTISESIÓN ADAPTABLE

8 Sesiones predefinidas : Asia, Londres, Nueva York, 24H, Apertura del día, Apertura de EE.UU., Apertura de la UE, Personalizada

Ajuste automático del marco temporal - ORB se adapta a cualquier marco temporal del gráfico

Filtro de días de negociación: se centra únicamente en los días de negociación activos (de lunes a viernes).

MODOS DE CÁLCULO FLEXIBLES

Alto/Bajo - Rango de precios tradicional

Apertura/Cierre - Basado en la apertura y cierre de la sesión

Precio típico - (H+L+C)/3

Precio ponderado - (H+L+2C)/4

Sólo cuerpo real - Ignora las mechas para un análisis más centrado

OBJETIVOS AVANZADOS

Objetivos dinámicos basados en ATR - Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado

Objetivos ampliables - Hasta 8 veces el rango de la sesión (800%)

Colores totalmente personalizables - Establezca su propio color para cada nivel de objetivo

CÓMO USARLO

1. CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Tipo de Sesión: SESSION_US_OPEN Periodo ORB: 15 minutos Mostrar precio objetivo: ON Mostrar Caja Sombreada: ON

2. SEÑALES DE TRADING

Breakout - El precio rompe el ORB High/Low

Retest - El precio vuelve a probar el nivel ORB después de la ruptura

Breakout fallido - Breakout no confirmado

Price Touch - Alerta cuando el precio toca el nivel ORB

3. GUÍA VISUAL

Caja ORB : Zona de consolidación inicial Líneas horizontales : Soporte/Resistencia post-sesión Niveles objetivo : Zonas de toma de beneficios Punto medio : Referencia de equilibrio

VENTAJAS

PRECISIÓN VISUAL

Concepto WYSIWYG - Sin ambigüedades, todo claro de un vistazo

Líneas perfectamente rotas - Cada sesión claramente separada

Diseño limpio - Informativo pero despejado

MÁXIMA ADAPTABILIDAD

Funciona en todos los plazos: M1 → MN1

Compatibilidad con sesiones de varios mercados

Colores, estilos y transparencia totalmente personalizables

POTENCIA ANALÍTICA

Objetivos de precio ampliados hasta un 800

Volatilidad ajustada mediante ATR para proyecciones dinámicas

Múltiples métodos de cálculo para una aplicación flexible de estrategias

SISTEMA DE ALERTAS INTELIGENTES

5 tipos de alertas: Breakout, Retest, Fallido, Toque, Sesión

Notificaciones multicanal: Plataforma, Email, Push

Condiciones configurables para adaptarse a su estilo de negociación

JERARQUÍA VISUAL

NIVEL 1: Caja ORB (Área sombreada) - Zona primaria de consolidación NIVEL 2: ORB Alto/Bajo (Sólido) - Niveles clave de ruptura NIVEL 3: Objetivos 50%/100% (Sólido) - Zonas primarias de beneficios NIVEL 4: Objetivos ampliados (Punteado) - Objetivos secundarios NIVEL 5: Punto medio (Opcional) - Referencia de equilibrio

OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO

Gestión eficiente de buff ers - Maneja 35 buffers para todos los trazados

Limpieza inteligente de objetos - Elimina automáticamente los objetos antiguos

Uso mínimo de la CPU - Optimizado para operaciones multitrazado

IDEAL PARA

Operadores diarios - Desglose claro de la sesión

Swing Traders - Objetivos ampliados para movimientos más grandes

Operadores institucionales - Análisis multisesión

Operadores algorítmicos - Detección precisa de niveles

Visual Traders - Gráficos claros y sin ambigüedades

COMPATIBILIDAD

Plataforma : MetaTrader 5

Plazos : Todos (M1 → MN1)

Mercados : Divisas, Acciones, Futuros, Criptomonedas

Nivel de Experiencia: Principiante → Profesional

SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

Actualizaciones periódicas basadas en los comentarios de los usuarios

Correcciones prioritarias de errores para un rendimiento sin problemas





"Opere con claridad, precisión y confianza".

Con WYSIWYG ORB Pro Edition, no obtienes sólo un indicador, sino un completo sistema visual de trading. Cada nivel es preciso, cada sesión definida, cada objetivo medible.

¡Negocie lo que ve, vea lo que negocia!