Quantum Market Scanner V333

Quantum Market Scanner v4.0 - Escáner avanzado de señales multisímbolo

Resumen:
Quantum Market Scanner v4.0 es un sofisticado indicador de escaneo multimercado que monitoriza continuamente múltiples instrumentos financieros para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Mediante un exclusivo sistema de confirmación progresiva, realiza un seguimiento de las señales desde la detección inicial hasta las principales condiciones de entrada, ayudando a los operadores a tomar decisiones informadas con mayor confianza.

Características principales:

🚀Sistema de Estado Progresivo (Innovación Clave):
El escáner implementa un revolucionario sistema de progresión de 5 etapas que rastrea el desarrollo de la señal:
- ★☆☆☆☆=DEMASIADO TEMPRANA - Detección inicial, vigilar sólo
-★★☆☆☆=SEÑAL TEMPRANA - Alerta, vigilar de cerca
- ★★★☆☆ = CONFIGURACIÓN DE OPERACIONES.-Planifique su estrategia comercial
- ★★★★☆ =SEÑAL FUERTE - Considere la posibilidad de entrar en posición
- ★★★★★ =ENTRADA PRIME - Condiciones óptimas para la ejecución de la operación.

📊Capacidad de escaneo multimercado:
- Escanea hasta 100 símbolos simultáneamente
- Soporta pares de divisas, oro (XAUUSD), índices y criptodivisas
- Opción de lista de símbolos personalizada para un escaneo personalizado
- Detección de señales en tiempo real en todos los instrumentos seleccionados.

🔍 Análisis Técnico Inteligente:
- Alineación de MA: Detección de convergencia/divergencia EMA 9/21 y SMA50
- Análisis RSI: Condiciones de sobrecompra/sobreventa con confirmación de tendencia
- Señales MACD: Análisis de momentos y cruces
- Gestión de riesgos basada en ATR: Cálculo dinámico de stop loss y take profit
- Detección de picos de volumen: Confirmación mediante actividad de volumen inusual

🎯 Puntuación y confirmación de señales:
- El sistema de puntuación de 0-100 puntos evalúa la calidad de las señales
- Seguimiento de múltiples confirmaciones por símbolo (1-5+ confirmaciones)
- Visualización de la puntuación por estrellas para una evaluación rápida
- Filtro de umbral de puntuación mínima (configurable)

📈 Visualización del panel en tiempo real:
- Panel limpio y organizado con señales codificadas por colores
- 11 columnas de datos críticos por señal:

  1. Símbolo

  2. Dirección de la señal (▲ COMPRA/▼ VENTA)

  3. Puntuación (0-100)

  4. Clasificación por estrellas

  5. Número de confirmaciones

  6. Precio de Entrada

  7. Stop Loss

  8. Toma de beneficios

  9. Relación Riesgo/Recompensa

  10. Resumen de estado

  11. Estado Progresivo

🔔 Completo sistema de alertas:
- Activación de alertas de varios niveles en función de la valoración por estrellas
- Opciones de notificación sonora, emergente y push
- Temporizador de enfriamiento de alertas para evitar la fatiga de notificaciones
- Alerta al aumentar la confirmación

⚙️ Configuración personalizable:

Configuración del escáner:
- Máximo de símbolos a escanear (1-100)
- Activar/desactivar clases de activos
- Campo de entrada de símbolos personalizado
- Filtro de dispersión máxima

Configuración de la señal:
- Puntuación mínima de la señal (0-100)
- Confirmaciones mínimas requeridas
- Activación del filtro de volumen
- Intensidad de la fuerza de la tendencia

Opciones de visualización:
- Mostrar todas las señales o sólo las fuertes
- Dimensiones del panel personalizables
- Conmutación del código de colores
- Ajuste del intervalo de exploración (segundos)
- Mostrar/ocultar niveles SL/TP

Gestión del riesgo:
- Ajustes del periodo ATR y del multiplicador
- Cálculo automático de SL/TP
- Visualización de la relación riesgo/recompensa

Especificaciones técnicas:
- Marco temporal principal: H4
- Indicadores requeridos: EMA 9, EMA 21, SMA 50, RSI 14, MACD (12,26,9), ATR 14
- Intervalo de actualización: Configurable (por defecto 60 segundos)
- Memoria eficiente: Limpia automáticamente las señales antiguas

Instalación y uso:

  1. Adjuntar a cualquier gráfico MT5 (escaneará todos los símbolos configurados)

  2. Configure los ajustes en los parámetros de entrada

  3. Supervise la progresión de la señal en el panel de control

  4. Utilice el sistema de estado progresivo para cronometrar las entradas

  5. Combinar con la acción del precio para la confirmación final

Ventajas de Pro-Trading:
- Ahorra horas de análisis gráfico manual
- Proporciona una evaluación objetiva de las señales
- Realiza un seguimiento del desarrollo de las señales a lo largo del tiempo
- Identifica las oportunidades más fuertes en todos los mercados
- Mejora la sincronización con el sistema de estado progresivo
- Reduce las decisiones de trading emocionales

Funciones de gestión de riesgos:
- El filtro de márgenes elimina las malas condiciones de negociación
- Sugerencias de dimensionamiento de posiciones basadas en ATR
- Visualización clara de la relación riesgo/recompensa
- Cálculo automático de los niveles de stop loss y take profit

Ideal para:
- Swing traders y operadores de posición
- Gestores de carteras multimercado
- Operadores que buscan confirmación antes de entrar
- Quienes desean reducir el tiempo de análisis
- Operadores que buscan un seguimiento sistemático de las señales

Nota:Se trata de una herramienta de análisis técnico, no de un asesor de operaciones. Practique siempre una gestión adecuada del riesgo y combine las señales con su estrategia de negociación y el contexto del mercado.

Versión: 4 .0
Compilación mínima de MT5: 2000+
Uso recomendado: H4 timeframe para resultados óptimos

Perfecto para operadores que deseen:
- Analizar múltiples mercados de forma eficiente
- Seguir el desarrollo de las señales a lo largo del tiempo
- Esperar a las condiciones óptimas de entrada
- Reducir la parálisis por análisis
- Operar con mayor confianza de confirmación

El sistema de estado progresivo elimina las conjeturas mostrando exactamente en qué punto del ciclo de desarrollo se encuentra una señal, ayudándole a esperar las condiciones de "ENTRADA ÓPTIMA" en lugar de entrar demasiado pronto.

