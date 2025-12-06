Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT5

Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 5

Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 5 es una solución profesional diseñada específicamente para los operadores de prop-firm. Esta herramienta ofrece a los operadores de Forex un control preciso sobre el riesgo y el tamaño de la posición, ayudándoles a proteger el capital y mantener un rendimiento constante.

Diseñado con una estructura modular de Asesores Expertos multisímbolo, el sistema agiliza la gestión de órdenes, por lo que es rápido e intuitivo configurar el stop loss, la toma de beneficios, la lógica del punto de equilibrio y las ejecuciones de cierre parcial.

Su avanzada interfaz de gestión del capital abarca siete pestañas especializadas, lo que permite a los operadores adaptar cada ajuste a su plan de riesgo. Y lo que es más importante, impone límites estrictos de reducción de capital, ya sea en dólares o en porcentajes, lo que proporciona protección diaria contra el riesgo y evita infracciones durante las impugnaciones de la firma de props o las evaluaciones de cuentas financiadas.

Especificaciones

Características

Detalles

Categorías de indicadores

Gestión monetaria, Ayuda a la negociación, Gestión de riesgos para MT5

Plataforma

MetaTrader 5

Nivel de habilidad

Avanzado

Marco temporal

Multi-Tiempo

Estilo de negociación

Day Trading, Scalping, Intradía

Instrumentos

Acciones, Índices, Divisas, Criptomonedas

Lo más destacado

Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro ofrece funciones completas de gestión de operaciones, incluidas configuraciones de TP/SL multinivel, límites de operaciones diarios y semanales, restricciones temporales y permisos específicos para cada símbolo. Los operadores obtienen un mayor control sobre la sincronización con el mercado y la gestión de posiciones, al tiempo que mantienen la disciplina de la empresa de apoyo.

Admite el cierre parcial, la automatización del punto de equilibrio y otras funciones de control de riesgos, lo que permite tomar decisiones más rápidas y precisas.

Activación de la licencia

Para activar Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro en MetaTrader 5, necesitará una licencia válida. Póngase en contacto con nosotros a través del chat en vivo en nuestro sitio web o a través de Telegram / WhatsApp para recibir su código de activación o licencia de cortesía.

Ejemplo de operación de compra (NDQ100, gráfico de 30 minutos)

En el gráfico de 30 minutos del NDQ100, una operación de compra ejecutada con el panel de operaciones muestra la gestión estructurada del capital. El intuitivo panel principal y el cuadro de operaciones muestran datos en tiempo real: tipo de orden, volumen, P/L en tiempo real y parámetros de riesgo. Los operadores pueden acceder instantáneamente a las funciones de punto de equilibrio, cierre parcial o cierre para un mayor control de la operación.

Ejemplo de operación de venta (GBP/USD, gráfico de 4 horas)

Una operación de venta en GBP/USD ilustra la colocación de un stop loss completo y múltiples objetivos de toma de beneficios. Con la función Multi-TP, los operadores bloquean los beneficios en diferentes niveles a medida que se mueve el precio. Las funciones esenciales -Cierre total, Punto de equilibrio y Cierre parcial- están disponibles inmediatamente después de la entrada. Las herramientas de sincronización inteligente también permiten operar en torno a las aperturas y cierres de sesión.

Panel principal de gestión de operaciones

Este panel central proporciona un acceso rápido a las órdenes de mercado y pendientes, a los ajustes de volumen y a la configuración de TP/SL.

Entre sus funciones se incluyen:

  • Operaciones con un solo clic
  • TP/SL personalizable
  • TP/SL virtual (ejecución sin servidor)
  • Cierre parcial automatizado
  • Alternar la visibilidad de los niveles TP/SL
  • Cuenta atrás de velas
  • Controles de órdenes de compra/venta y pendientes
  • Ajustes de riesgo en dólares, % o pips
  • Configuraciones de uno o varios TP
  • Opciones de equilibrio sin riesgo
  • Cerrar todo/cerrar la última posición
  • Paneles visuales de riesgo-recompensa y protector

Panel de gestión del protector de cuenta

Un sólido centro de control diseñado para prevenir el exceso de operaciones y evitar pérdidas consecutivas. Sus siete pestañas ofrecen una amplia personalización para una negociación de puntales disciplinada.

Pestaña Volumen

Establezca límites diarios/semanales de tamaño de operación, número máximo de operaciones y umbrales secuenciales de ganancias/pérdidas.

Pestaña Tiempo

Defina las horas de negociación aprobadas para cada día de la semana, asegurándose de que las operaciones se ejecutan sólo en las condiciones de mercado preferidas.

Pestaña Ganancias/Pérdidas

Controle los límites diarios/semanales de ganancias/pérdidas por dólar, porcentaje o pipos, bloqueando automáticamente las operaciones cuando se alcancen los umbrales.

Ficha Símbolo

Restrinja la negociación a los instrumentos seleccionados para mantener el enfoque estratégico.

Pestaña Operaciones

Vea resúmenes en tiempo real de saldos, rachas de ganancias/pérdidas, detracciones y métricas opcionales en tiempo real.

Pestaña TP y SL

Aplique las reglas obligatorias de stop loss y take profit, incluyendo alertas si no se cumplen, y evite ajustes no autorizados.

Pestaña Noticias

Integre filtros de noticias económicas de alto impacto, incluyendo periodos de congelación antes/después de los eventos, perfecto para los principales pares volátiles.

Conclusión

Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MT5 es un sistema completo de gestión de riesgos y protección del capital diseñado para operadores serios de prop-firm. Con una amplia personalización, control avanzado de órdenes, y características de disciplina estricta, que apoya el rendimiento constante al tiempo que reduce el comercio emocional.

Ya sea siguiendo las TIC, Smart Money Concepts, o estrategias tradicionales, los operadores se benefician de una mayor precisión, ejecución disciplinada, y la protección contra la reducción innecesaria o riesgo de margen.

