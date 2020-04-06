BtcUsd H1 Edge Engine

BTCUSD H1 Edge Engine - EA de ruptura y tendencia filtrada para Bitcoin

Este Asesor Experto es una estrategia sistemática de ruptura/tendencia para BTCUSD en H1, primero construido y probado en Python y luego portado a MQL5 para operar en vivo.

La idea es simple:

  • Captar movimientos fuertes de Bitcoin después de la expansión de la volatilidad.

  • Filtrar tanto ruido criptográfico como sea posible

  • Controlar el riesgo por operación y a nivel de cuenta

No es un bot para "hacerse rico rápidamente" y no va a imprimir retornos mensuales absurdos.
Las caídas y las rachas perdedoras forman parte del diseño. La atención se centra en un rendimiento sólido y ajustado al riesgo durante muchos años, no en un único backtest afortunado.


Todos los EAs de Edge Engine - Precios y promoción de lanzamiento

Precio de lanzamiento: 129 USD para los 10 primeros compradores o hasta el 31 de enero de 2026 (lo que suceda primero).

Precio regular previsto: 199 USD después de la fase de early-adopter.


Idea general

El EA combina varios bloques de construcción estándar en una estrategia BTCUSD estrechamente filtrada:

  • Detección de ruptura mediante bandas de Bollinger

  • Filtro de régimen de volatilidad usando ATR (relativo a un ATR medio de BTC a largo plazo)

  • Filtro de fuerza de tendencia usando ADX y medias móviles

  • Filtro de desviación media / sobreextensión para evitar el picado aleatorio (opcional)

  • Filtros RSI y de velas opcionales para mantener sólo las configuraciones más limpias

  • SL/TP duro fijado inmediatamente en la entrada → SL/TP puede ser alcanzado ya en la barra de entrada

  • Trailing stop opcional con retardo de 1 barra (desactivado por defecto, basado en ATR)

Todos los parámetros principales (ventanas, umbrales, multiplicadores) están bloqueados dentro del EA, basado en una larga optimización de Python y tubería de robustez específicamente para BTCUSD H1.
El usuario no necesita ajustar los indicadores - usted controla principalmente el riesgo, el modo de gestión del dinero, la activación/desactivación de la escala (martingala) y la protección de la equidad.

Por construcción, el lado corto ha sido históricamente más fuerte en BTCUSD, pero el EA opera en ambas direcciones por defecto y se puede desactivar cualquiera de los lados.

¿Qué hace diferente a este EA?

Construido y optimizado en Python, operado en MQL5

La estrategia fue desarrollada, probada y estresada en Python usando un largo historial de BTCUSD.
Sólo después de que se portó a MQL5 con la coincidencia de barra por barra lógica.

Probado en MT5 Strategy Tester, 2018-2025

Las capturas de pantalla son de MT5 Strategy Tester, utilizando " Basado en ticks reales" a partir de 2018 con este EA exacto y la configuración predeterminada (1% de riesgo por operación, y trailing off).

En ese conjunto de datos:

  • Saldo inicial: 10 000

  • Saldo final: ≈ 43 500

  • Beneficio neto: ≈ +33 500

  • Reducción máxima del capital: ≈ 29

  • Operaciones: ≈ 480-500
    (aproximadamente una operación por semana de media)

El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros, pero el backtest muestra que la lógica es capaz de sobrevivir a regímenes de BTC muy diferentes (alcistas, bajistas, laterales).

Un símbolo, un marco temporal, bien hecho

Esto no es un monstruo "100-mercado, 10-marco de tiempo, hace-todo".
Se centra en BTCUSD, H1, con lógica y filtros ajustados específicamente para ese entorno.

Para otros símbolos o marcos de tiempo el EA automáticamente vuelve a un simple motor basado en MA, principalmente para que las pruebas de mercado sigan viendo operaciones. Sólo se recomienda operar con dinero real en BTCUSD H1.

Tres modos de gestión del dinero

Puede elegir entre:

  • Lotes fijos

  • % de riesgo por operación (basado en SL, usando el valor del tick del broker)

  • Auto-escalado con pasos de saldo de cuenta

Martingala limitada/escalado (opcional)

Cadenas de escala separadas y configurables para largos y cortos, con:

  • Un número máximo de pasos

  • Un tamaño de lote máximo permitido

La escala aumenta el tamaño del lote sólo después de pérdidas consecutivas en esa dirección y sólo hasta el tope configurado.
Puede desactivarse por completo si prefiere el tamaño de posición clásico.

Protección del capital

Seguridad opcional a nivel de cuenta:

  • Porcentaje máximo de pérdidas diarias (a partir del capital inicial del día)

  • Máximo de pérdidas consecutivas por dirección

  • Porcentaje máximo de reducción del capital desde el máximo

Valores por defecto limpios y conservadores

Los ajustes por defecto son los mismos que se utilizan en la ejecución larga del Probador de Estrategias.

Preparado para cartera

Este EA está diseñado para ser un componente de una cartera H1 multisímbolo.
Motores similares para índices, materias primas y acciones se están construyendo con la misma tubería Python → MQL5. La idea es ejecutar varios sistemas no correlacionados en paralelo, aumentando el recuento de operaciones y suavizando la equidad, sin complicar en exceso cualquier EA individual.

Uso recomendado

  • Símbolo: BTCUSD (Bitcoin / USD CFD o contrato de futuros - el nombre del símbolo puede variar según el broker)

  • Marco temporal: H1 (adjuntar EA a un gráfico H1)

  • Tipo de cuenta: cobertura o compensación, spread bajo, ejecución estable

  • Modo: funciona 24/5 en un VPS; las horas reales de negociación dependen del instrumento BTCUSD de su broker

  • Modo Tester para sus propios backtests:

    • "Basado en ticks reales

    • Utiliza el historial de ticks de BTCUSD de tu bróker desde 2018 en adelante para mayor realismo

Entradas

General

InpSymbol
Sólo etiqueta. EA siempre utiliza el símbolo del gráfico; mantener esto como un comentario.

InpTimeframe
Recomendado: PERIOD_H1 . La lógica y los parámetros están ajustados específicamente para H1.

InpMagic
Número mágico utilizado para identificar las posiciones del EA. Cambie si ejecuta múltiples EAs en el mismo símbolo.

InpSlippagePoints
Deslizamiento máximo permitido en puntos para las órdenes.

Dirección de la operación

InpEnableLong
Activar/desactivar operaciones largas.

InpEnableShort
Activar/desactivar operaciones cortas.

Puede ejecutar operaciones en corto, en largo o en ambas direcciones dependiendo de sus preferencias y de su cartera.

Gestión del dinero

InpMMMode
Modo de gestión monetaria:

  • MM_FIXED_LOT - utiliza un tamaño de lote fijo ( InpFixedLots )

  • MM_RISK_PERCENT - tamaño de lote basado en % de capital y distancia al SL

  • MM_BALANCE_STEPS - el tamaño del lote se escala en pasos a medida que crece la cuenta

InpRiskPerTradePct
Riesgo por operación en % del capital cuando se selecciona MM_RISK_PERCENT.

InpFixedLots
Tamaño de lote fijo cuando se selecciona MM_FIXED_LOT (y como fallback).

InpMaxLotsPerTrade
Límite máximo para el tamaño de lote por operación (0 = sin límite).

Modo de pasos de balance ( MM_BALANCE_STEPS )

  • InpStepBaseBalance - nivel de saldo base para el tamaño de lote inicial.

  • InpStepBaseLots - tamaño de lote en el balance base

  • InpStepBalanceStep - cada vez que el saldo aumenta en esta cantidad, el tamaño del lote aumenta en InpStepBaseLots

Protección de capital

InpEquityProtectionEnabled
Activa/desactiva todas las funciones de protección de la renta variable.

InpMaxDailyLossPct
Pérdida máxima permitida en % del capital inicial.
Si se alcanza, no se realizan nuevas operaciones durante el resto del día. (0 = desactivado)

InpMaxConsecLosses
Número máximo de operaciones perdedoras consecutivas por dirección (larga/corta).
Después del límite, no hay nuevas operaciones en esa dirección. (0 = desactivado)

InpMaxEquityDDPct
Reducción máxima total de la renta variable en % desde el máximo histórico de la renta variable.
Si se alcanza, se interrumpe la negociación. (0 = desactivado)

Martingala / escala (por dirección)

Estos ajustes controlan una martingala limitada que multiplica el tamaño del lote sólo después de las pérdidas y sólo hasta un número fijo de pasos. Puede desactivarse por completo.

Lado corto

  • InpUseMartingaleShort - activar/desactivar la escala para operaciones cortas.

  • InpMartingaleFactorShort - multiplicador aplicado al tamaño del lote después de cada pérdida corta consecutiva (p.ej. 1.3)

  • InpMartingaleMaxStepsShort - número máximo de pasos de martingala para operaciones cortas.

Lado largo

  • InpUseMartingaleLong - activar/desactivar la escala para operaciones largas

  • InpMartingaleFactorLong - multiplicador aplicado después de cada pérdida larga consecutiva

  • InpMartingaleMaxStepsLong - número máximo de pasos de martingala para operaciones largas

Tope dinámico

InpUseTrailing
Habilitar/deshabilitar trailing stop (1 barra de retraso, distancia basada en ATR).

InpTrailDistR
Distancia en "R" (múltiplos del riesgo SL inicial) tras la cual se activa el trailing.
El trailing utiliza el máximo/mínimo de la barra anterior para acercar el SL al precio, nunca para alejarlo.

Notas importantes

  • Este EA tendrá operaciones perdedoras, semanas perdedoras y drawdowns.

  • Es una herramienta de trading sistemático, no una garantía de beneficios.

  • Utilice tamaños de posición que se ajusten a su tolerancia al riesgo y al tamaño de su cuenta.

  • Pruebe siempre con los datos de BTCUSD de su propio broker en el Probador de Estrategias antes de empezar a operar.

  • Para obtener mejores resultados, considere ejecutar este EA como parte de una cartera junto con otros sistemas H1 no correlacionados.


