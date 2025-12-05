XP Trade Manager
1. Visión general
XP Trade Manager es un panel de negociación visual profesional diseñado para operadores manuales en MetaTrader 5. Simplifica la ejecución y proporciona herramientas avanzadas de gestión de riesgos como cierres masivos, cobertura y reversión de posiciones directamente desde el gráfico.
2. Interfaz y controles
A. Sección de Entrada Comercial
- LOTE: Entrada de volumen de operación. Utilice las flechas para ajustar por el Paso de Caja de Lote.
- TP / SL: Entradas de Take Profit y Stop Loss (en Puntos).
- VENTA / COMPRA: Botones de ejecución instantánea.
- COMENTARIO: Comentario de la operación.
B. Cierres masivos
- Cerrar Ventas/Compras: Cierra todas las posiciones de ese tipo específico.
- CierreAlto/Bajo: El cierre inteligente se dirige sólo a la posición más alta o más baja (ideal para recortar la exposición).
- Cerrar Pérdida/Beneficio: Cierra todas las operaciones que se encuentren en territorio negativo o positivo.
- Cerrar todo: Botón de pánico para liquidar todas las posiciones gestionadas por el panel.
C. Funciones avanzadas
- Invertir: Cierra las posiciones actuales y abre las opuestas (Mismo Tamaño de Lote).
- Reverse X2: Cierra la posición actual y abre la contraria con doble tamaño de lote (modo recuperación).
- Cobertura: Abre posiciones opuestas para asegurar P/L sin cerrar las operaciones originales.
- Punto de equilibrio: Mueve el Stop Loss al Precio de Entrada para operaciones rentables.
3. Parámetros de entrada
Opciones de Operación
|Nombre de entrada
|Por defecto
|Descripción
|Tamaño Lote
|0.01
|Volumen inicial por defecto.
|Puntos TakeProfit
|200
|Distancia de Take Profit por defecto.
|StopLoss Puntos
|200
|Distancia de Stop Loss por defecto.
|¿Mostrar Comentario? (SÍ/NO)
|Sí
|Adjuntar comentarios a las órdenes.
|Comentario
|Gestor de operaciones
|Etiqueta de texto para las órdenes.
|Diferencial máximo
|100
|Filtro de spread máximo permitido.
|Número Mágico
|12345
|ID manual (si Autogenerar es No).
|¿Autogenerar Magic?
|Sí
|Crea un ID único por carta/símbolo.
Opciones del panel
|Nombre de entrada
|Por defecto
|Descripción
|Panel X
|20
|Distancia horizontal desde la esquina.
|Panel Y
|20
|Distancia vertical desde la esquina.
|Alineación del panel
|Izquierda Superior
|Esquina para anclar el panel.
|Paso Caja Lote
|0.01
|Incremento para las flechas arriba/abajo del Lote.
|Paso Caja TP/SL
|10
|Incremento para las flechas arriba/abajo de TP/SL.
Alertas
|Entrada Nombre
|Por defecto
|Descripción
|Alertas emergentes
|Sí
|Mostrar alertas del terminal MT5.
|Enviar Emails
|No
|Enviar al correo electrónico configurado.
|Notificaciones Móviles
|No
|Enviar a MT5 Mobile App.
