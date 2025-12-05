XP Trade Manager

1. Visión general

XP Trade Manager es un panel de negociación visual profesional diseñado para operadores manuales en MetaTrader 5. Simplifica la ejecución y proporciona herramientas avanzadas de gestión de riesgos como cierres masivos, cobertura y reversión de posiciones directamente desde el gráfico.

2. Interfaz y controles

A. Sección de Entrada Comercial

  • LOTE: Entrada de volumen de operación. Utilice las flechas para ajustar por el Paso de Caja de Lote.
  • TP / SL: Entradas de Take Profit y Stop Loss (en Puntos).
  • VENTA / COMPRA: Botones de ejecución instantánea.
  • COMENTARIO: Comentario de la operación.

B. Cierres masivos

  • Cerrar Ventas/Compras: Cierra todas las posiciones de ese tipo específico.
  • CierreAlto/Bajo: El cierre inteligente se dirige sólo a la posición más alta o más baja (ideal para recortar la exposición).
  • Cerrar Pérdida/Beneficio: Cierra todas las operaciones que se encuentren en territorio negativo o positivo.
  • Cerrar todo: Botón de pánico para liquidar todas las posiciones gestionadas por el panel.

C. Funciones avanzadas

  • Invertir: Cierra las posiciones actuales y abre las opuestas (Mismo Tamaño de Lote).
  • Reverse X2: Cierra la posición actual y abre la contraria con doble tamaño de lote (modo recuperación).
  • Cobertura: Abre posiciones opuestas para asegurar P/L sin cerrar las operaciones originales.
  • Punto de equilibrio: Mueve el Stop Loss al Precio de Entrada para operaciones rentables.

3. Parámetros de entrada

Opciones de Operación

Nombre de entrada Por defecto Descripción
Tamaño Lote 0.01 Volumen inicial por defecto.
Puntos TakeProfit 200 Distancia de Take Profit por defecto.
StopLoss Puntos 200 Distancia de Stop Loss por defecto.
¿Mostrar Comentario? (SÍ/NO) Adjuntar comentarios a las órdenes.
Comentario Gestor de operaciones Etiqueta de texto para las órdenes.
Diferencial máximo 100 Filtro de spread máximo permitido.
Número Mágico 12345 ID manual (si Autogenerar es No).
¿Autogenerar Magic? Crea un ID único por carta/símbolo.

Opciones del panel

Nombre de entrada Por defecto Descripción
Panel X 20 Distancia horizontal desde la esquina.
Panel Y 20 Distancia vertical desde la esquina.
Alineación del panel Izquierda Superior Esquina para anclar el panel.
Paso Caja Lote 0.01 Incremento para las flechas arriba/abajo del Lote.
Paso Caja TP/SL 10 Incremento para las flechas arriba/abajo de TP/SL.

Alertas

Entrada Nombre Por defecto Descripción
Alertas emergentes Mostrar alertas del terminal MT5.
Enviar Emails No Enviar al correo electrónico configurado.
Notificaciones Móviles No Enviar a MT5 Mobile App.


Desarrollado por XPWORX

