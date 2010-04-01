🌟 Evergreen Stop Raid EA

El Evergreen Stop Raid EA es un sistema de trading de precisión construido alrededor de uno de los conceptos más poderosos y fiables en la acción del precio moderno: barridos de liquidez, también conocidos como stop raids.

Estos eventos ocurren cuando el mercado intencionalmente empuja más allá de un soporte clave o nivel de resistencia para activar órdenes de stop-loss, capturar liquidez, y luego revertir bruscamente.

Este EA está diseñado para detectar esos retrocesos en tiempo real y operar con ellos con un motor inteligente basado en reglas que es fácil de usar y extremadamente robusto en múltiples mercados.

Cómo funciona

El EA escanea continuamente el gráfico en busca de:

Grupos de liquidez (máximos y mínimos oscilantes). Falsas rupturas que barren stops Una vela de reversión fuerte (filtrada por el tamaño del cuerpo, ATR y estructura) Un retorno confirmado dentro del rango Desplazamiento opcional de la estructura del mercado para una precisión aún mayor

Cuando estas condiciones se alinean, el EA abre una operación con:

Un stop-loss seguro tras el barrido de liquidez

Un sistema de salida dinámico basado en R con tres fases : Fase de protección Fase de equilibrio Fase de seguimiento de la tendencia



El diseño es a la vez mecánico y flexible, lo que le permite ajustar la sensibilidad de la detección de stop-raid de conservador a agresivo.

Por qué funciona

Los stop raids son comportamientos estructurales que se encuentran en todos los mercados líquidos:

Divisas

Oro (XAUUSD)

Índices

Cripto

Incluso mercados sintéticos

Como la caza de liquidez es universal, el EA sigue siendo válido aunque cambien las condiciones del mercado.

Puntos fuertes

✔ Extremadamente sencillo de configurar

Sólo un puñado de parámetros importan para el motor de entrada principal.

✔ Funciona en muchos mercados

No está atado a un símbolo, volatilidad o marco temporal específico.

✔ Lógica robusta, basada en reglas

Sin conjeturas, sin indicadores, sin ajuste de curvas.

✔ Gestión de riesgos de nivel profesional

La lógica de salida basada en reglas protege el capital y bloquea los beneficios de forma inteligente.

✔ Fácil de usar para principiantes

Estructura clara, entradas legibles, optimización sencilla.

✔ Preparado para expertos

Filtros avanzados (ATR, tendencia, estructura de mercado, killzones) permiten un ajuste preciso y una profunda personalización.

A quién va dirigido