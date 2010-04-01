Evergreen Stop Raid EA

🌟 Evergreen Stop Raid EA

El Evergreen Stop Raid EA es un sistema de trading de precisión construido alrededor de uno de los conceptos más poderosos y fiables en la acción del precio moderno: barridos de liquidez, también conocidos como stop raids.
Estos eventos ocurren cuando el mercado intencionalmente empuja más allá de un soporte clave o nivel de resistencia para activar órdenes de stop-loss, capturar liquidez, y luego revertir bruscamente.

Este EA está diseñado para detectar esos retrocesos en tiempo real y operar con ellos con un motor inteligente basado en reglas que es fácil de usar y extremadamente robusto en múltiples mercados.

Cómo funciona

El EA escanea continuamente el gráfico en busca de:

  1. Grupos de liquidez (máximos y mínimos oscilantes).

  2. Falsas rupturas que barren stops

  3. Una vela de reversión fuerte (filtrada por el tamaño del cuerpo, ATR y estructura)

  4. Un retorno confirmado dentro del rango

  5. Desplazamiento opcional de la estructura del mercado para una precisión aún mayor

Cuando estas condiciones se alinean, el EA abre una operación con:

  • Un stop-loss seguro tras el barrido de liquidez

  • Un sistema de salida dinámico basado en R con tres fases:

    • Fase de protección

    • Fase de equilibrio

    • Fase de seguimiento de la tendencia

El diseño es a la vez mecánico y flexible, lo que le permite ajustar la sensibilidad de la detección de stop-raid de conservador a agresivo.

Por qué funciona

Los stop raids son comportamientos estructurales que se encuentran en todos los mercados líquidos:

  • Divisas

  • Oro (XAUUSD)

  • Índices

  • Cripto

  • Incluso mercados sintéticos

Como la caza de liquidez es universal, el EA sigue siendo válido aunque cambien las condiciones del mercado.

Puntos fuertes

Extremadamente sencillo de configurar

Sólo un puñado de parámetros importan para el motor de entrada principal.

Funciona en muchos mercados

No está atado a un símbolo, volatilidad o marco temporal específico.

Lógica robusta, basada en reglas

Sin conjeturas, sin indicadores, sin ajuste de curvas.

Gestión de riesgos de nivel profesional

La lógica de salida basada en reglas protege el capital y bloquea los beneficios de forma inteligente.

Fácil de usar para principiantes

Estructura clara, entradas legibles, optimización sencilla.

Preparado para expertos

Filtros avanzados (ATR, tendencia, estructura de mercado, killzones) permiten un ajuste preciso y una profunda personalización.

A quién va dirigido

  • Principiantes que quieren un sistema simple y lógico basado en la mecánica real del mercado

  • Traders intermedios que quieren un EA limpio y estructurado que evite la sobrecomplicación

  • Traders avanzados que quieren afinar un concepto institucional con control total

  • Lado a Lado: Comparaciones de fuerza
    Características Evergreen Stop Raid Evergreen Pivot Trader
    Concepto básico Barridos de liquidez (caza de stops) Estructura de pivote diario
    Estilo Precisión de reversión Reversión + continuación de tendencia
    Adaptabilidad al mercado Muy alta Muy alta
    Facilidad de uso Alta Muy alta
    Complejidad de entrada Media Baja-Media
    Mercados ideales Oro, divisas, índices Divisas, índices, metales
    Dificultad de optimización Baja-Media Muy baja
    Estabilidad Alta Muy alta
    Amigable para principiantes ✔✔ ✔✔✔
    Personalización Experto ✔✔✔ ✔✔

