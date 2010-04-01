Evergreen Stop Raid EA
🌟 Evergreen Stop Raid EA
El Evergreen Stop Raid EA es un sistema de trading de precisión construido alrededor de uno de los conceptos más poderosos y fiables en la acción del precio moderno: barridos de liquidez, también conocidos como stop raids.
Estos eventos ocurren cuando el mercado intencionalmente empuja más allá de un soporte clave o nivel de resistencia para activar órdenes de stop-loss, capturar liquidez, y luego revertir bruscamente.
Este EA está diseñado para detectar esos retrocesos en tiempo real y operar con ellos con un motor inteligente basado en reglas que es fácil de usar y extremadamente robusto en múltiples mercados.
Cómo funciona
El EA escanea continuamente el gráfico en busca de:
Grupos de liquidez (máximos y mínimos oscilantes).
Falsas rupturas que barren stops
Una vela de reversión fuerte (filtrada por el tamaño del cuerpo, ATR y estructura)
Un retorno confirmado dentro del rango
Desplazamiento opcional de la estructura del mercado para una precisión aún mayor
Cuando estas condiciones se alinean, el EA abre una operación con:
Un stop-loss seguro tras el barrido de liquidez
Un sistema de salida dinámico basado en R con tres fases:
Fase de protección
Fase de equilibrio
Fase de seguimiento de la tendencia
El diseño es a la vez mecánico y flexible, lo que le permite ajustar la sensibilidad de la detección de stop-raid de conservador a agresivo.
Por qué funciona
Los stop raids son comportamientos estructurales que se encuentran en todos los mercados líquidos:
Divisas
Oro (XAUUSD)
Índices
Cripto
Incluso mercados sintéticos
Como la caza de liquidez es universal, el EA sigue siendo válido aunque cambien las condiciones del mercado.
Puntos fuertes
✔ Extremadamente sencillo de configurar
Sólo un puñado de parámetros importan para el motor de entrada principal.
✔ Funciona en muchos mercados
No está atado a un símbolo, volatilidad o marco temporal específico.
✔ Lógica robusta, basada en reglas
Sin conjeturas, sin indicadores, sin ajuste de curvas.
✔ Gestión de riesgos de nivel profesional
La lógica de salida basada en reglas protege el capital y bloquea los beneficios de forma inteligente.
✔ Fácil de usar para principiantes
Estructura clara, entradas legibles, optimización sencilla.
✔ Preparado para expertos
Filtros avanzados (ATR, tendencia, estructura de mercado, killzones) permiten un ajuste preciso y una profunda personalización.
A quién va dirigido
Principiantes que quieren un sistema simple y lógico basado en la mecánica real del mercado
Traders intermedios que quieren un EA limpio y estructurado que evite la sobrecomplicación
Traders avanzados que quieren afinar un concepto institucional con control total
- ⭐ Lado a Lado: Comparaciones de fuerza
Características Evergreen Stop Raid Evergreen Pivot Trader Concepto básico Barridos de liquidez (caza de stops) Estructura de pivote diario Estilo Precisión de reversión Reversión + continuación de tendencia Adaptabilidad al mercado Muy alta Muy alta Facilidad de uso Alta Muy alta Complejidad de entrada Media Baja-Media Mercados ideales Oro, divisas, índices Divisas, índices, metales Dificultad de optimización Baja-Media Muy baja Estabilidad Alta Muy alta Amigable para principiantes ✔✔ ✔✔✔ Personalización Experto ✔✔✔ ✔✔