ICT Suspension Blocks

📝Un indicador ICT profesional que detecta automáticamente los Bloques de Suspensión frescos. Es la versión LITE del potente sistema ICT Gold Sweeper





📝El ICT Bloques de Suspensión está diseñado para ayudarle a identificar zonas de inversión de alta probabilidad (Bloques de Suspensión) basadas en Conceptos de Dinero Inteligente (ICT).

A diferencia de los indicadores básicos de soporte/resistencia, esta herramienta se centra en patrones específicos de 3 velas donde el precio se ha "suspendido" y es probable que vuelva por liquidez.

🚀 Características de esta versión GRATUITA:

✅ Auto-Detección: Encuentra instantáneamente bloques alcistas (verdes) y bajistas (rojos).

Seguimiento de estado: Automáticamente gris bloques cuando se invalidan (roto).

✅ Moderno panel de control: Un panel de información limpio y profesional que muestra los recuentos de Market Bias y Active Block.

✅ Filtros inteligentes: Incluye una lógica de botón "Ocultar Usado" para mantener su gráfico limpio (función limitada).

✅ Alertas básicas: Recibe una notificación vía pop-up/sonido cuando se forma un Nuevo Bloque.

🔓 ¿Por qué actualizar a PRO? (La Lógica "Dorada")

Esta versión gratuita es potente, pero la versión PRO desbloquea el verdadero potencial de este sistema con el Motor de Superposición de Oro.

Característica 🟢 Versión GRATUITA 🟡 Versión PRO (Gold Sweeper) Auto-Detección ✅ Sí ✅ Sí Superposición dorada (HTF) ❌ No ✅ S Í (cambio de juego) Botones interactivos ❌ Bloqueado ✅ Control total Alertas Push para móviles ❌ No ✅ S Í Alertas táctiles/de mitigación ❌ No ✅ S Í Haga clic para navegar ❌ No ✅ S Í

👉[Haga clic aquí para obtener la versión PRO: ICT Gold Sweeper]

💡 Cómo usar (Estrategia de la versión gratuita):

Añada el indicador a su gráfico (por ejemplo, M15 o H1). Mire el Market Bias en el panel. Espere a que se forme un nuevo bloque verde/rojo en la dirección de la tendencia. Entre en la nueva prueba del bloque.

Sencillo. Limpio. Eficaz.

Descargue esta herramienta gratuita hoy mismo y empiece a ver la estructura del mercado con claridad.