ICT Suspension Blocks

📝Unindicador ICT profesional que detecta automáticamente los Bloques de Suspensión frescos. Es la versión LITE del potente sistema ICT Gold Sweeper.


📝El ICT Bloques de Suspensión está diseñado para ayudarle a identificar zonas de inversión de alta probabilidad (Bloques de Suspensión) basadas en Conceptos de Dinero Inteligente (ICT).

A diferencia de los indicadores básicos de soporte/resistencia, esta herramienta se centra en patrones específicos de 3 velas donde el precio se ha "suspendido" y es probable que vuelva por liquidez.

🚀 Características de esta versión GRATUITA:

  • Auto-Detección: Encuentra instantáneamente bloques alcistas (verdes) y bajistas (rojos).

  • Seguimiento de estado: Automáticamente gris bloques cuando se invalidan (roto).

  • Moderno panel de control: Un panel de información limpio y profesional que muestra los recuentos de Market Bias y Active Block.

  • ✅ Filtros inteligentes: Incluye una lógica de botón "Ocultar Usado" para mantener su gráfico limpio (función limitada).

  • Alertas básicas: Recibe una notificación vía pop-up/sonido cuando se forma un Nuevo Bloque.

🔓 ¿Por qué actualizar a PRO? (La Lógica "Dorada")

Esta versión gratuita es potente, pero la versión PRO desbloquea el verdadero potencial de este sistema con el Motor de Superposición de Oro.

Característica 🟢 Versión GRATUITA 🟡 Versión PRO (Gold Sweeper)
Auto-Detección ✅ Sí ✅ Sí
Superposición dorada (HTF) ❌ No ✅ S Í (cambio de juego)
Botones interactivos ❌ Bloqueado Control total
Alertas Push para móviles ❌ No ✅ S Í
Alertas táctiles/de mitigación ❌ No ✅ S Í
Haga clic para navegar ❌ No ✅ S Í

👉[Haga clic aquí para obtener la versión PRO: ICT Gold Sweeper]

💡 Cómo usar (Estrategia de la versión gratuita):

  1. Añada el indicador a su gráfico (por ejemplo, M15 o H1).

  2. Mire el Market Bias en el panel.

  3. Espere a que se forme un nuevo bloque verde/rojo en la dirección de la tendencia.

  4. Entre en la nueva prueba del bloque.

Sencillo. Limpio. Eficaz.

Descargue esta herramienta gratuita hoy mismo y empiece a ver la estructura del mercado con claridad.


