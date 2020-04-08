ICT Suspension Blocks
- Indicadores
- Kaveh Vaheddehkordi
- Versión: 1.0
📝Unindicador ICT profesional que detecta automáticamente los Bloques de Suspensión frescos. Es la versión LITE del potente sistema ICT Gold Sweeper.
📝El ICT Bloques de Suspensión está diseñado para ayudarle a identificar zonas de inversión de alta probabilidad (Bloques de Suspensión) basadas en Conceptos de Dinero Inteligente (ICT).
A diferencia de los indicadores básicos de soporte/resistencia, esta herramienta se centra en patrones específicos de 3 velas donde el precio se ha "suspendido" y es probable que vuelva por liquidez.
🚀 Características de esta versión GRATUITA:
✅ Auto-Detección: Encuentra instantáneamente bloques alcistas (verdes) y bajistas (rojos).
Seguimiento de estado: Automáticamente gris bloques cuando se invalidan (roto).
✅ Moderno panel de control: Un panel de información limpio y profesional que muestra los recuentos de Market Bias y Active Block.
✅ Filtros inteligentes: Incluye una lógica de botón "Ocultar Usado" para mantener su gráfico limpio (función limitada).
✅ Alertas básicas: Recibe una notificación vía pop-up/sonido cuando se forma un Nuevo Bloque.
🔓 ¿Por qué actualizar a PRO? (La Lógica "Dorada")
Esta versión gratuita es potente, pero la versión PRO desbloquea el verdadero potencial de este sistema con el Motor de Superposición de Oro.
|Característica
|🟢 Versión GRATUITA
|🟡 Versión PRO (Gold Sweeper)
|Auto-Detección
|✅ Sí
|✅ Sí
|Superposición dorada (HTF)
|❌ No
|✅ S Í (cambio de juego)
|Botones interactivos
|❌ Bloqueado
|✅ Control total
|Alertas Push para móviles
|❌ No
|✅ S Í
|Alertas táctiles/de mitigación
|❌ No
|✅ S Í
|Haga clic para navegar
|❌ No
|✅ S Í
👉[Haga clic aquí para obtener la versión PRO: ICT Gold Sweeper]
💡 Cómo usar (Estrategia de la versión gratuita):
Añada el indicador a su gráfico (por ejemplo, M15 o H1).
Mire el Market Bias en el panel.
Espere a que se forme un nuevo bloque verde/rojo en la dirección de la tendencia.
Entre en la nueva prueba del bloque.
Sencillo. Limpio. Eficaz.
Descargue esta herramienta gratuita hoy mismo y empiece a ver la estructura del mercado con claridad.