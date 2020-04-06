Ultimate Breakout Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado construido específicamente para XAUUSD (Oro) en losmarcos temporales M1 y M5.

Se centra en las rupturas limpias de los niveles de oscilación bien definidos, utilizando filtros multi-marco de tiempo, pivotes dinámicos, y la gestión del riesgo basado en ATR para capturar movimientos explosivos al tiempo que protege el capital durante los mercados agitados.

Sin rejilla, sin martingala, sin trucos de arbitraje, sólo una lógica de ruptura estructurada con un sólido control del riesgo.

Core Trading Logic (Cómo Funciona)

El EA combina varios bloques de construcción:

Pivote Dinámico y Detección de Rango

Detecta los máximos y mínimos de las oscilaciones mediante un sistema de pivote flexible.

Opcionalmente utiliza la profundidad de pivote dinámico.

Gestión monetaria

RiskPercent - Riesgo por operación en % del saldo (por ejemplo, 0,5-2%).

InpNormMoneyPerPointPerLot - Normalización para brokers con diferentes especificaciones de contrato para que el EA pueda utilizar un riesgo comparable entre brokers.

Filtros de operaciones

Filtro de rango dinámico: Calcula si el rango actual es lo suficientemente bueno para colocar órdenes.

Filtro de tendencia: Evita las operaciones contra tendencia y hace que este EA sólo siga la tendencia.

Filtro de fin de tendencia: Calcula si la tendencia se está agotando y bloquea nuevas operaciones.

Filtro de velas: Comprueba la vela anterior para validar la calidad de la orden pendiente.

Filtro Multi Vela: Comprueba las últimas x barras para validar el impulso.

Filtro de volatilidad: Evita la colocación de órdenes en mercados poco volátiles.

Filtro de noticias: Detiene la negociación cuando se produce una noticia.

Horario de negociación: Impide la negociación fuera del horario de negociación.

Gestión de operaciones

Trailing stop - con función BE.

Trailing avanzado - cambia la distancia y el paso en función de las condiciones del mercado.







Ajustes recomendados

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M1 o M5. Filtros temporales superiores M15 o H1.

Tipo de cuenta: ECN / Raw spread con bajas comisiones.

Depósito Mínimo: Desde ~$200

Riesgo por Operación: Conservador: 0,25-0,5%. Equilibrado: 1%. Agresivo: 2%+ (sólo si comprende perfectamente el riesgo)

Apalancamiento: Preferiblemente 1:100 o superior (compruebe las reglas de su broker/prop)

Archivos de configuración: En el momento de la compra, recibirá archivos de configuración con diferentes perfiles: Conservador, Equilibrado y Agresivo. Todos los ajustes se pueden modificar para adaptarlos a sus preferencias.

Pruebe siempre primero en cuentas demo o cent y optimice sólo dentro de rangos realistas de spreads, deslizamientos y horas de negociación.





¿Qué hace que Ultimate Breakout Scalper sea diferente?

Cálculo avanzado para pivotes (máximos / mínimos)

Las entradas se posicionan con topes basados en ATR en lugar de distancias fijas arbitrarias.

El sistema se adapta a la fuerza de la tendencia vía ADX:

Mercado tranquilo → reglas más estrictas, menos operaciones.



Tendencia fuerte → más flexibilidad, más oportunidades.



Uso y Notas Adjunte el EA al gráfico XAUUSD M5. Compruebe el nombre de su símbolo (por ejemplo, XAUUSD , XAUUSD.m , etc.) y ajuste InpSymbol si es necesario. Ajuste su % de riesgo según su comodidad y tipo de cuenta. Utilice siempre los archivos de configuración más recientes: descripción y archivos de configuración. Compruebe MaxSpread, MaxSlippage, y las horas de negociación para su corredor. Configure: "For Market validation: skip OrderDelete in tester" a false en la parte inferior de la lista de entrada. Deje que el EA se ejecute continuamente en un VPS para obtener mejores resultados. Señal en vivo muy pronto. Estoy constantemente optimizando la estrategia, ¡así que esté atento a los comentarios para ver los archivos de configuración más recientes! No todos los corredores dan los mismos resultados. Esta EA está totalmente probado en una cuenta real RoboForex ECN.





