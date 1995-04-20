RSI with Alerts mq
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.1
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "RSI con alertas" para MT4, sin repintado.
- El RSI es uno de los osciladores más populares para operar.
- Alertas integradas para PC y móvil: entrada y salida a zona de sobreventa/sobrecompra.
- Activación de alertas con niveles ajustables.
- Este indicador es excelente para sistemas de trading de momentum.
- Ideal para entradas de venta desde una zona de sobrecompra fuerte (por encima de 70) y entradas de compra desde una zona de sobreventa fuerte (por debajo de 30).
- El RSI es muy útil para detectar divergencias.
- El indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal.
- Este indicador también es excelente para combinarlo con técnicas de acción del precio.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.