Breakout Scalper X - Su mejor asistente en el comercio de oro.

Un asesor totalmente automatizado que no requiere ajustes adicionales, diseñado para operar en el par de divisas GOLD (XAUUSD) H1.

La estrategia se basa en la ruptura de niveles importantes (scalping rápido).

No utiliza métodos de negociación peligrosos, rejillas, martingalas, etc.

Se trata de un algoritmo de trading real. El resultado es una curva de crecimiento muy estable.

Nota: Por defecto, el Asesor Experto está configurado para cotizaciones de brokers de 2 dígitos (por ejemplo, RoboForex, etc.). Para los corredores con cotizaciones de 3 dígitos (por ejemplo, Exness), descargue el archivo set - 3Digit.set Después de la compra, descargue los archivos del set para operar en vivo: Cotizaciones de corredores de 2 dígitos - 2DigitLive.set Cotizaciones de corredores de 3 dígitos - 3DigitLive.set

Recomendaciones:

Par comercial: GOLD (XAUUSD)

Marco de tiempo: H1

Depósito mínimo: $100

Apalancamiento : 1 :100 y superior

:100 y superior Broker : Cualquier broker con un spread bajo

broker con un spread bajo VPS: Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7

Características principales:

Siempre utiliza stop loss / take profit.;

No martingala / rejilla / cobertura, etc ;





¡¡¡Date prisa para comprar al precio más bajo, el costo del asesor sólo aumentará!!!



Descargo de responsabilidad de riesgo:El comercio implica un riesgo sustancial. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe en demo antes de operar en vivo.





¡Feliz trading!