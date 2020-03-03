Breakout Scalper X

Breakout Scalper X - Su mejor asistente en el comercio de oro.

Un asesor totalmente automatizado que no requiere ajustes adicionales, diseñado para operar en el par de divisas GOLD (XAUUSD) H1.

La estrategia se basa en la ruptura de niveles importantes (scalping rápido).

No utiliza métodos de negociación peligrosos, rejillas, martingalas, etc.

Se trata de un algoritmo de trading real. El resultado es una curva de crecimiento muy estable.

Nota: Por defecto, el Asesor Experto está configurado para cotizaciones de brokers de 2 dígitos (por ejemplo, RoboForex, etc.).

Para los corredores con cotizaciones de 3 dígitos (por ejemplo, Exness), descargue el archivo set - 3Digit.set

Después de la compra, descargue los archivos del set para operar en vivo:

Cotizaciones de corredores de 2 dígitos - 2DigitLive.set

Cotizaciones de corredores de 3 dígitos - 3DigitLive.set

Recomendaciones:

  • Par comercial:GOLD (XAUUSD)
  • Marco de tiempo:H1
  • Depósito mínimo:$100
  • Apalancamiento: 1 :100 y superior
  • Broker: Cualquier broker con un spread bajo
  • VPS: Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7

Características principales:

  • Siempre utiliza stop loss / take profit.;
  • No martingala / rejilla / cobertura, etc ;


¡¡¡Date prisa para comprar al precio más bajo, el costo del asesor sólo aumentará!!!

Descargo de responsabilidad de riesgo:El comercio implica un riesgo sustancial. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe en demo antes de operar en vivo.


¡Feliz trading!


Productos recomendados
AurumCore EA MT5
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
AurumCore EA - Solución profesional de comercio de oro. PERFECTO PARA EMPRESAS DE UTILERÍA Y TRADERS CONSCIENTES DEL RIESGO AurumCore EA es un sofisticado sistema de trading de bajo riesgo diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal de 15 minutos . Este Asesor Experto combina indicadores técnicos probados con una gestión avanzada del riesgo para ofrecer resultados consistentes y rentables manteniendo un drawdown mínimo, lo que lo convierte en la opción ideal para los re
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
King ElChart
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Asesores Expertos
King ElChart - EA avanzado de doble sistema para MetaTrader 5 Visión general King ElChart es un Asesor Experto premium diseñado para operadores serios que exigen precisión, estabilidad y flexibilidad en todas las condiciones del mercado. Combina lógica adaptativa, protección inteligente del capital y control de operaciones multifase en un marco unificado. Principales características - Arquitectura de doble núcleo que se ajusta dinámicamente a los cambios de volatilidad - Lógica inteligente de g
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
RSI crossmarket
Yoan, Sylvain Biesuz
5 (1)
Asesores Expertos
diversificación para dormir bien RSIcrossmarket es un EA que se adapta a todos los mercados . Se las arregla para mantener una reducción relativamente baja y realista ganancia coherente con la configuración básica , bueno en 36 mercados . Diseñado para la gestión de carteras a largo plazo La estrategia utiliza un enfoque de martingala y cobertura , lo que ayuda a evitar quedarse con un drawdown bajo. Como se mencionó anteriormente, debido a su relativamente bajo drawdown promedio, está dise
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Asesores Expertos
Liberar el potencial de comercio automático de oro de aureus Quantum surge - H1 ¡Descuento especial: ¡ precio actual $799 (descuento por tiempo limitado)! Siguiente precio: 899 dólares Dirección de la señal de la cuenta real: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + introducción + vendedor Aureus Quantum surge - H1 es un consultor experto de vanguardia (ea) diseñado para comerciar xauusd (oro) dentro del plazo h1. Combina una variedad de indicadores técnicos y una sólida estra
Ultimate Bot
Mr James Daniel Coe
4.38 (16)
Asesores Expertos
9 asesores por el precio de uno El último bot que tendrás que comprar. Ultimate Bot es un Asesor Experto multiestrategia que opera   con XAUUSD, GBPUSD, AUDCAD, USDCAD, EURGBP, EURUSD, GBPJPY, USDJPY y EURJPY, utilizando una combinación de patrones de seguimiento de tendencias, reversión a la media y ruptura. Cada estrategia opera en base a la equidad de la cuenta, por lo que si un grupo está en reducción, los demás reducen su riesgo, trabajando juntos para optimizar el rendimiento. Una config
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
Mirror gold HFT plus
Haoyu Du
Asesores Expertos
Usted puede sólo hacer xuausd señal： https://www.mql5.com/en/signals/1548193?source=Site+Señales+Página Tiempo : 1 minuto Fijo parada pérdida : 100 + punto Beneficio fijo : 20 + puntos Adecuado para todos los mercados Se recomienda un depósito mínimo de $300 Una orden en un momento , sin posiciones adicionales , no Martin , negociación de alta frecuencia Basado en sólo algoritmo específico modelo . La tasa de éxito es aproximadamente 99% . Sólo cuentas ECN . 600-100 órdenes un mes . m
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Asesores Expertos
No hace falta estrategias ni pensar, solo contratarlo por 300$ o comprarlo. ¡Veo que este experto es bueno en Forex en 2026! Consejos: Nota: Estos ajustes se aplican a las flechas, puede cambiar la configuración. Vea el video más de una vez, ya que encontrará nueva información cada vez. No lo entenderás ni te beneficiarás de él si no ves el vídeo entero debido a la abrumadora cantidad de información. Experiencia real con este experto: Gana de $3,000 a $227,272 por mes y $2,500,000 por año grac
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Asesores Expertos
GAPHUNTERVIP - La ventaja institucional EA Explota el sistema. No sigas sus reglas. Lema Un agente de IA de nivel profesional diseñado para explotar las ineficiencias del mercado como Stop Hunts & FVGs con una gestión del riesgo de nivel institucional y un drawdown excepcionalmente bajo. Deje de operar como un minorista. Empieza a pensar como un hacker. Estás cansado de que tu stop loss sea cazado, sólo para que el precio se revierta momentos después? Esto no es una coincidencia. Es un
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
PatternSense Pro
Carlos Andre Lopes Spinola
5 (1)
Asesores Expertos
PatternSense Pro Descripción General PatternSense Pro es un Asesor Experto avanzado que identifica y capitaliza las reacciones de precio en niveles históricos significativos. Este algoritmo monitorea los puntos máximos y mínimos diarios, semanales y mensuales para ejecutar operaciones cuando el precio demuestra comportamientos específicos alrededor de estas zonas críticas. Características Principales Análisis Multi-Timeframe: Detecta y opera niveles clave de timeframes diarios, semanales y mensu
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Asesores Expertos
Precio a $499 7 Copias restantes Hybrid Coco EA es un moderno sistema de trading automatizado de temática tropical que combina simplicidad con tecnología de mercado de alto rendimiento. Inspirado en el equilibrio y la claridad de un coco joven y fresco, este EA ofrece un trading suave y potente utilizando indicadores basados en el momento en lugar de los tradicionales motores de velas. Diseñado para el oro y los principales pares de divisas, Hybrid Coco utiliza el análisis de impulso multicapa
Ai King EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los úl
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
Sasa Xauusd h1 Automated Expert Advisor
Sasa-mihael Miloievici
Asesores Expertos
Sasa XAUUSD H1 - Asesor Experto Premium para Operar con Oro Sasa XAUUSD H1 es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado exclusivamente para el mercado XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1 . Creado para operadores que valoran la estabilidad a largo plazo , el riesgo controlado y el rendimiento profesional , el sistema utiliza una estructura optimizada de ruptura a largo plazo , eliminando las señales de venta innecesarias y centrándose estrictamente en la dirección alcista estadísti
TerminatorCrash
Profxtwins (Pty) LTD
Asesores Expertos
El Terminator Crash Robot es un robot de trading totalmente automatizado. Está especialmente diseñado para operar los Índices Boom y Crash. El Robot sólo abre operaciones de compra. Compra el Crash. Compra el índice Boom. El mejor marco de tiempo para utilizar el robot es el 1m. El usuario puede poner desde 1 hasta n operaciones a la vez, usted puede decidir la cantidad de pips que está dispuesto a arriesgar en la configuración. El asesor experto se ejecuta sólo en deriv. Se aconseja arriesgar s
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Asesores Expertos
Algo Edge EA -DE40/ Tec100 EA trabajando con alta y baja de la última vela. Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización Configuración. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. Asesor Experto Multifuncional puede operar con todos los pares de divisas o Indize. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-21:30 -inp1_ =Hora de trab
FREE
Cupriavidus Bacteria
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Cupriavidus Bacteria es un sistema de trading automatizado basado en el tiempo, diseñado exclusivamente para operar en el mercado del oro (GOLD). Este asesor experto funciona bajo el principio de “plug and play”, lo que significa que no requiere ninguna configuración manual por parte del usuario. Toda la lógica de la estrategia, los horarios de ejecución y la gestión del riesgo están completamente integrados, lo que lo convierte en una solución ideal para traders que buscan simplicidad y fiabili
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Asesores Expertos
Robot de trading X Forts El scalper Forts EA está diseñado para el comercio de futuros en el mercado ruso de futuros (RTS, Sberbank, Gazprom, Rublo, etc.). Los principales instrumentos son los futuros sobre el índice RTS, SBRF. Plazos recomendados M1-M6. El EA no utiliza promedios. Cada operación tiene su propio stop loss. El tamaño del GO necesario para pruebas y operaciones en el instrumento seleccionado se toma del código del instrumento. Ajustes del robot de trading SL - stop loss Lots
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Asesores Expertos
Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia. Qué hace Aureus Trader Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez. El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad,
TrendScalp King
Tichaona Mahuni
Asesores Expertos
TrendScalp_King - EA de Élite de Seguimiento de Tendencia y Scalping para MT5 Precios de lanzamiento limitados (sólo 35 licencias disponibles) Nivel Precio Primeras 10 licencias/compras $799 25 licencias/compras siguientes $1,099 Precio Final (Después de 35 Vendidas) $1,599 El precio aumenta automáticamente cuando se agota cada nivel. ¡Asegúrese su copia ahora! Visión general TrendScalp_King es un Asesor Experto multi-estrategia de nivel profesional que combina: RSI optimizado por IA + Bandas de
AI Trading Buddy
Aii Karadag
5 (1)
Asesores Expertos
Importante: Después de la instalación utilice estas instrucciones descritas en los "Comentarios" para añadir la configuración AI-Trading-Buddy: https://www.mql5.com/de/market/product/124858?source=Site+Profile# !tab=comments&comment=55105781 Este EA no puede ser backtested en metatrader 5, ya que utiliza webrequests a ai-modelos como claude, chat-gpt o deepseek y su no es posible backtest con webrequests en mql5. En el escenario de backtest utilicé una simple estrategia rsi swing trade. AI Tra
PolePole
Simone Zappatini
Asesores Expertos
PolePole EA – Automatización de Trading Inteligente y Confiable PolePole EA es un Asesor Experto (EA) inteligente y fácil de usar, diseñado para operar en XAUUSD/XAUEUR utilizando una estrategia basada en múltiples indicadores. Desarrollado con el objetivo de combinar simplicidad y rendimiento, ayuda a traders de todos los niveles a automatizar sus operaciones con precisión y constancia. Señal en vivo aquí Después de comprar PolePole, contáctame para obtener acceso exclusivo al Trading Performan
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Asesores Expertos
Este es un EA de Cobertura para Mercados Laterales El mercado es lateral el 80% del tiempo. Este EA funciona bien durante esta fase y acepta stop-losses (SL) durante periodos de noticias fuertes y tendencias fuertes. El backtest a tiempo completo muestra buenos resultados, pero si lo ejecuta en vivo y activa y desactiva el EA durante los períodos críticos, su eficiencia será aún mayor. Ventajas: Take Profit (TP) para órdenes individuales , lo que es muy beneficioso para minimizar el deslizamien
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Asesores Expertos
SL Gold Scalper EA está optimizado para operar con el activo ORO (XAUUSD). Basado en el análisis del comportamiento del mercado una estrategia que minimiza las operaciones con pérdidas para implementar con éxito el método martingala. Incluye análisis multi-marco de tiempo para un mayor porcentaje de entradas seguras evitando la caza de stop loss (SL) por parte de los creadores de mercado. Líneas guía recomendadas por Expert Advisor ================================================ Ajustes de ent
ICT Master EA Suite
Andrew Hahn
Asesores Expertos
ICT Master Suite - Liquidez + OB + OTE + 6th Sense EA Adaptativo Desarrollado por un Trader Activo desde hace 16 años No Grid. Sin Martingala. No Black-Box. Llevo operando en los mercados financieros globales desde agosto de 2009. Este EA implementa mi metodología personal de trading - los filtros, reglas de riesgo y gestión de posiciones que utilizo en mis propias cuentas. Probado en múltiples condiciones de mercado desde 2023. Rendimiento del Backtest de 2 años - XAUUSD M10 (19 Nov 2023 -
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Asesores Expertos
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Asesores Expertos
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
Otros productos de este autor
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Gold Scalper Super es un sistema de trading fácil de usar. El indicador se puede utilizar como un sistema de scalping independiente en el marco de tiempo M1, así como parte de su sistema de comercio existente. Bonificación: al comprar un indicador, Trend Arrow Super se proporciona de forma gratuita, escríbanos después de la compra. ¡¡¡El indicador 100% no repinta!!! Si aparece una señal, ¡no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de un depósito, ya
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
¡¡¡ System Trend Pro - Este es el mejor indicador de comercio de tendencia!!! El indicador no repaint !!! El indicador tiene el modo MTF , que añade confianza al comercio en la tendencia ( no repaint ) . ¿Como operar? Todo es muy simple, esperamos la primera señal (flecha grande), luego esperamos la segunda señal (flecha pequeña) y entramos al mercado en la dirección de la flecha. (Ver pantallas 1 y 2.) Salir en la señal opuesta o tomar 20-30 pips, cerrar la mitad y mantener el resto hasta l
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
Tendencia Arrow Super El indicador no repintar o cambiar sus datos. Un profesional, pero muy fácil de usar sistema de Forex. El indicador da señales precisas de COMPRA/VENTA. Trend Arrow Super es muy fácil de usar, sólo tiene que adjuntarlo al gráfico y seguir unas sencillas recomendaciones de trading. Señal de compra: Flecha + Histograma en color verde, entrar inmediatamente en el mercado para comprar. Señal de venta: Flecha + Histograma de color rojo, entrar inmediatamente en el mercado par
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry es un potente sistema de trading de acción del precio basado en una de las estrategias más populares y conocidas entre los traders: ¡la estrategia de ruptura! Este indicador produce señales de compra y venta cristalinas basadas en rupturas de zonas clave de soporte y resistencia. A diferencia de los indicadores de ruptura típicos, utiliza cálculos avanzados para confirmar con precisión la ruptura. Cuando se produce una ruptu
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indicadores
Gold Pro Scalper ¡Puntos de entrada precisos para divisas, cripto, metales, acciones, índices! ¡¡¡Indicador 100% no repinta!!! ¡Si una señal apareció, no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal, y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Espere a que una señal del indicador y entrar en el acuerdo, de acuerdo con la flecha (Flecha azul - Comprar, Rojo - Vender). Recomiendo su uso co
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indicadores
Sistema Super Trend: Su estrategia personal todo incluido ¡¡¡ El indicador no repinta! !! System Super Trend - es un sistema de comercio fácil de usar. Es un indicador de flecha diseñado para Forex y cryptocurrencies. El indicador puede ser utilizado como un sistema independiente, así como parte de su sistema de comercio existente. ¿Cómo funciona System Super Trend? Tenemos 3 opciones para operar con nuestro indicador. Señales Globales - Puede operar fácilmente utilizando estas señales, Flecha
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Oferta especial h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Filtro de tendencia Pro Indicador de filtro de tendencia. Muy buen filtro para su sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - System Trend Pro o Quantum Entry PRO ¡ El indicador no repaint! Ajustes : Cambie el parámetro Período para un mejor filtrado ( por defecto es 90) ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?, siempre estoy dispuesto a ayudar, escríbeme en mensajes privados o En Telegram: https: //t.me/Trader35_Admin
FREE
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Señal Tendencia Super Indicador de entrada precisa en el mercado. Muy buen indicador de entrada para su sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - System Trend Pro y Professional Trade Arrow El indicador no se redibuja y no cambia sus datos. Espere hasta que la vela se cierre. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?, siempre estoy dispuesto a ayudar, escríbeme en mensajes privados o En Telegram
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Este es un sistema de gran alcance para las opciones binarias y el comercio intradía. El indicador ni repinta, ni cambia sus lecturas. Binary Reverse está diseñado para determinar los puntos donde el precio se invierte. El indicador fija tanto los retrocesos como los retrocesos ampliando considerablemente sus capacidades analíticas. No sólo muestra claramente los puntos de corrección e inversión, sino que también realiza un seguimiento d
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
Oferta especial h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Parabólico Global MT4 Indicador para scalping en M1-M5. Un indicador muy bueno para su sistema de comercio, que puede ser utilizado como un sistema independiente sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - Sistema de Tendencia Pro El indicador no se repinta y no cambia sus datos. Ajustes: Cambie el parámetro FILTRO para entradas precisas en el mercado. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita ayuda?, siempre estoy feliz de ayudar,
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
MT4 Nivel Oro Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Una gran ayuda para el comercio de Oro. Los niveles no se repintan y no cambian sus datos Recomendamos usarlo con el indicador - Professional Trade Arrow Los niveles se construyen todos los días, por lo que el comercio todos los días con el indicador. Nivel de Oro. Los márgenes de precios se muestran en el gráfico, después de alcanzar TP1 o SL1, se cierra la mitad de la posición, y el resto se transfiere al punto de equi
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Escalador AMS Un excelente indicador para el punto de entrada en el mercado, utilizamos las señales del indicador sólo de acuerdo a la tendencia. Ajustes: Rango - 50 (tamaño del rango para la búsqueda de señales.) Máximo de velas Back - 3 (después de cuántas velas para establecer una señal) P.D. Para que la señal aparezca en la vela cero, establezca 0. Recomendamos un indicador de tendencia - Quantum Entry PRO ¿Todavía tiene pr
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Indicadores
Flecha de comercio profesional Indicador técnico MT4 no repintado. funciona en todos los marcos temporales desde 1 minuto hasta el marco temporal mensual la flecha de compra y venta de trade vision es un indicador multidivisa y sintético La flecha Aqua busca oportunidades de venta La flecha carmesí busca oportunidades de compra. espere a que se cierre la vela y aparezca la flecha antes de realizar cualquier operación. Ajustes: Valor clave - 3.0 ( Este parámetro se ajusta para una mejor s
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Caja Scalper MT4 Estrategia totalmente preparada para operar en todos los mercados (Acciones, Futuros, Forex y Criptodivisas). ¡¡¡Las señales de los indicadores no se repintan!!! ¿Cómo operar? Espere una señal del indicador Scalper Box MT 4 (flecha azul - compra, flecha roja - venta). Después de la señal de entrar inmediatamente en el mercado, SL fijado detrás de la caja formada. Usando el indicador filtro de tendencia y la plantill
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
Comprar Vender Tormenta Indicador profesional para operar en los mercados financieros, diseñado para plataforma MT5 . Operar con el indicador es muy simple, flecha azul para comprar , flecha roja para vender . Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 El indicador no se redibuja y no cambia sus valores. (ver el video de la EA en el indicador). En la configuración por defecto el Período se establece en - 1 Puede cambiar este parámetro para obtener señales más precisas.
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
Top Quantum Entry MT4 indicador que da señales para entrar en operaciones. Puntos de entrada perfectos para divisas, criptodivisas, metales, acciones e índices. Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 ¡¡¡ El indicador 100% no se repinta!!! ¡Si una señal aparece, no desaparece más! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal, y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Espere a que
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro es un indicador muy potente basado en el concepto de bloques de órdenes y entradas fijas con los fvg y breakouts adecuados para crear un muy buen nivel de entrada como un trader profesional. Interfaz muy fácil de usar y fácil de entrar en las señales de compra y venta. ¡El indicador no se repinta y no cambia sus datos! Funciona mejor en M5-M15 marco de tiempo para el oro, bitcoin y pares de divisas. 4-5 operaciones diaria
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Indicadores
¡Puntos de entrada precisos para las operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices! ¡¡¡El indicador 100% no repinta!!! ¡Cómo utilizar el indicador! ¡Si una señal aparece, ya no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Esperamos la señal del indicador e introducimos la transacción según la flecha (Flecha azul - Compra, Roja - Venta). E
Golding Trend
Aleksandr Makarov
Indicadores
Golding Trend: 100% no repinta sus señales. Diseñado específicamente para el Oro GOLD/XAUUSD Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Golding Trend está diseñado para identificar las tendencias más relevantes del mercado financiero. Si busca una herramienta que prediga con precisión los movimientos, Golding Trend es su aliado. Operar con este indicador es muy sencillo. Esperamos una señal del indicador e introducimos la operación según la flecha (Flecha azul - Compra, roja -
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Arrow Candle - Estas son velas de colores que muestran la tendencia basada en el volumen y la pendiente de la tendencia. Este indicador le mostrará el cambio de color en la siguiente barra de la vela de confirmación. Velas azules = posible compra (el volumen aumenta), Velas rojas = debilidad alcista (el volumen disminuye) posible venta. Arrow Candle está optimizado para operar en cualquier mercado y se puede utilizar en mercados con tende
Sniper System
Aleksandr Makarov
Indicadores
Sistema Sniper ¡Puntos de entrada precisos para las operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices! El indicador 100% no repinta Todas las capturas de pantalla fueron tomadas en el momento de la publicación (¡sin ajustes en el historial!) ¡Si una señal aparece, ya no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Esperamos una señal del indic
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Indicadores
M1 Golding - Este es un sistema de trading fácil de usar. Es un indicador de flecha diseñado para el marco de tiempo M1-M5. El indicador se puede utilizar como un sistema de scalping independiente, así como parte de su sistema de comercio existente. Bonificación: Cuando usted compra el indicador, se obtiene un regalo - Trend Arrow Super También proporciono un indicador adicional de filtro de tendencia totalmente gratis - Filter La combinación de estos indicadores puede ayudarle a hacer sus ope
Reversal Super Pro
Aleksandr Makarov
Indicadores
Reversal Super Pro - ¡¡¡El mejor indicador de trading de seguimiento de tendencias!!! ¡¡¡Puntos de entrada precisos para divisas, criptodivisas, metales, acciones e índices!!! ¡¡¡Indicador 100% no repinta!!! ¡Una vez que una señal aparece, nunca desaparece! A diferencia de los indicadores que se repintan, que pueden conducir a la pérdida de depósitos, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarla. No se recomienda usarlo solo, solo con un indicador de tendencia adicional. Bonificación: A
ARM Pro
Aleksandr Makarov
Indicadores
El indicador ARM Pro es una herramienta excelente que mejorará el análisis de mercado de los operadores al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada y alertas de inversión. Este indicador permite a los usuarios navegar con confianza y precisión por las complejidades del mercado Forex. Principales ventajas: - Funciona en MT4 - Señales claras de compra y venta - No se repinta - Funciona en todos los activos ¡¡¡Indicador 100% no repinta!!! ¡Una vez que una señal aparece, nunca
Trend Arrow Super MT5
Aleksandr Makarov
Indicadores
Trend Arrow Super Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 El indicador no se redibuja y no cambia sus datos. Profesional, pero muy fácil de usar sistema de Forex. El indicador da señales precisas de COMPRA y VENTA. Trend Arrow Super es muy fácil de usar, sólo tiene que adjuntarlo a la carta y seguir las recomendaciones simples de comercio. Señal de compra: Flecha + histograma en color verde, entrar inmediatamente en el mercado para comprar. Señal de venta: Flecha + Histo
Buy Sell Storm
Aleksandr Makarov
Indicadores
Comprar Vender Tormenta Indicador profesional para operar en los mercados financieros, diseñado para plataforma MT5 . Operar con el indicador es muy simple, flecha azul para comprar , flecha roja para vender. Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 El indicador no se redibuja y no cambia sus valores. (ver el video de la EA en el indicador). En la configuración por defecto el Período se establece en - 1 Puede cambiar este parámetro para obtener señales más precisas.
Gold Trend Scalper Pro
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 ¡Puntos de entrada precisos para las operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices! ¡¡¡El indicador 100% no repinta!!! ¡Si aparece una señal, ya no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarlo. ¿Cómo utilizar el indicador? Operar con este indicador es muy fácil. Esperamos la señal del indicador e introducimos la transacción
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario