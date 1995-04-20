Swift sniper mql4

SWIFT SNIPER COMBO combina un motor de cruce de medias móviles suavizadas con un detector de pivotes. Las señales sólo se generan cuando ambos motores coinciden: la dirección de la tendencia del sistema MA y una confirmación estructural de swing bajo/alto del detector de pivote. Esta comprobación multicapa reduce el ruido y filtra los movimientos débiles.

Principales ventajas

Lógica de doble confirmación: Crossover + pivote estructural reducen las entradas falsas.

+ pivote estructural reducen las entradas falsas. Sin repintado: Las señales utilizan datos de barras confirmadas (i-1 vs i-2), por lo que las flechas y los niveles no se repintan.

utilizan datos de barras confirmadas (i-1 vs i-2), por lo que las flechas y los niveles no se repintan. Niveles de riesgo incorporados: Stop-loss automático y tres objetivos de toma de beneficios escalonados que se muestran en el gráfico.

Stop-loss y tres objetivos de toma de beneficios escalonados que se muestran en el gráfico. Alertas en tiempo real: ventanas emergentes y señales visuales cuando se forman nuevas señales.

y señales visuales cuando se forman nuevas señales. Totalmente configurable: Controle la longitud de las MA, el suavizado, la retrospección del pivote, el tamaño de TP/SL y las opciones de visualización.

la longitud de las MA, el suavizado, la retrospección del pivote, el tamaño de TP/SL y las opciones de visualización. Multi-Symbol & Multi-TF Friendly: Adecuado para scalping o swing setups dependiendo del timeframe.

Cómo funcionan las señales (reglas sencillas)

Compra : El motor MA produce un cruce alcista y el precio forma un mínimo de oscilación confirmado → flecha de compra + TP/SL aparecen.

El motor produce un cruce alcista y el precio forma un mínimo de oscilación confirmado → flecha de compra + TP/SL aparecen. Vender: El motor de la MA produce un cruce bajista y el precio forma un máximo de oscilación confirmado → aparecen la flecha de venta + TP/SL.

El motor de produce un cruce bajista y el precio forma un máximo de oscilación confirmado → aparecen la flecha de venta + TP/SL. Gestión de operaciones: El indicador traza una línea SL y tres líneas TP (TP1, TP2, TP3). Utilice estos niveles para escalar o seguir el beneficio.

Uso recomendado

Plazos: M1-M15 para scalping; M30-H4 para intradía; H1-D1 para swing trades.

para scalping; M30-H4 para intradía; H1-D1 para swing trades. Mercados: Los principales mercados de divisas , índices y metales (XAUUSD) funcionan bien; realice pruebas retrospectivas en cada instrumento.

Los principales mercados , índices y metales (XAUUSD) funcionan bien; realice pruebas retrospectivas en cada instrumento. Tamaño de la posición: combine la distancia SL del indicador con su propio porcentaje de riesgo por operación (por ejemplo, 0,5%-1% del capital).

la distancia SL del indicador con su propio porcentaje de riesgo por operación (por ejemplo, 0,5%-1% del capital). Confirmación: Para una mayor convicción, requiera un acuerdo de mayor TF o una confirmación de volumen/estructura.

Entradas (Valores por defecto)

Nota Importante (Divulgación de Riesgos)

Este indicador sólo proporciona señales de negociación y niveles de riesgo de referencia; no es un sistema automatizado de gestión monetaria. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Valídelo siempre en una cuenta de demostración, realice pruebas retrospectivas con distintos símbolos y plazos, y siga reglas sólidas de dimensionamiento de posiciones. El vendedor y la administración no son responsables de los resultados de las operaciones (según las condiciones del mercado).

Añada SWIFT SNIPER COMBO a su conjunto de herramientas para ajustar las entradas, automatizar los niveles de riesgo visibles y operar con una convicción más clara.