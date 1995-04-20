Swift sniper mql4
- Indicadores
- Jaya Patel
- Versión: 5.2
- Activaciones: 20
SWIFT SNIPER COMBO combina un motor de cruce de medias móviles suavizadas con un detector de pivotes. Las señales sólo se generan cuando ambos motores coinciden: la dirección de la tendencia del sistema MA y una confirmación estructural de swing bajo/alto del detector de pivote. Esta comprobación multicapa reduce el ruido y filtra los movimientos débiles.
Principales ventajas
- Lógica de doble confirmación: Crossover + pivote estructural reducen las entradas falsas.
- Sin repintado: Las señales utilizan datos de barras confirmadas (i-1 vs i-2), por lo que las flechas y los niveles no se repintan.
- Niveles de riesgo incorporados: Stop-loss automático y tres objetivos de toma de beneficios escalonados que se muestran en el gráfico.
- Alertas en tiempo real: ventanas emergentes y señales visuales cuando se forman nuevas señales.
- Totalmente configurable: Controle la longitud de las MA, el suavizado, la retrospección del pivote, el tamaño de TP/SL y las opciones de visualización.
- Multi-Symbol & Multi-TF Friendly: Adecuado para scalping o swing setups dependiendo del timeframe.
Cómo funcionan las señales (reglas sencillas)
- Compra: El motor MA produce un cruce alcista y el precio forma un mínimo de oscilación confirmado → flecha de compra + TP/SL aparecen.
- Vender: El motor de la MA produce un cruce bajista y el precio forma un máximo de oscilación confirmado → aparecen la flecha de venta + TP/SL.
- Gestión de operaciones: El indicador traza una línea SL y tres líneas TP (TP1, TP2, TP3). Utilice estos niveles para escalar o seguir el beneficio.
Uso recomendado
- Plazos: M1-M15 para scalping; M30-H4 para intradía; H1-D1 para swing trades.
- Mercados: Los principales mercados de divisas , índices y metales (XAUUSD) funcionan bien; realice pruebas retrospectivas en cada instrumento.
- Tamaño de la posición: combine la distancia SL del indicador con su propio porcentaje de riesgo por operación (por ejemplo, 0,5%-1% del capital).
- Confirmación: Para una mayor convicción, requiera un acuerdo de mayor TF o una confirmación de volumen/estructura.
Entradas (Valores por defecto)
Nota Importante (Divulgación de Riesgos)
Este indicador sólo proporciona señales de negociación y niveles de riesgo de referencia; no es un sistema automatizado de gestión monetaria. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Valídelo siempre en una cuenta de demostración, realice pruebas retrospectivas con distintos símbolos y plazos, y siga reglas sólidas de dimensionamiento de posiciones. El vendedor y la administración no son responsables de los resultados de las operaciones (según las condiciones del mercado).
Añada SWIFT SNIPER COMBO a su conjunto de herramientas para ajustar las entradas, automatizar los niveles de riesgo visibles y operar con una convicción más clara.