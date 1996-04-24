Prop Draw Down Protector Expert MT5

Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 5

El Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 5 es una herramienta avanzada de gestión de riesgos desarrollada para los operadores profesionales, especialmente aquellos que operan bajo las reglas de las empresas de apoyo o que gestionan carteras Forex de alto rendimiento.

Este Asesor Experto permite a los usuarios establecer parámetros de negociación precisos que se alinean con sus estrategias, dándoles un control total sobre los beneficios, las pérdidas y la disciplina de ejecución. Su interfaz está organizada en siete pestañas claras y fáciles de usar, lo que ayuda a los operadores a mantener el control emocional y seguir de forma coherente sus planes de trading predefinidos.

Visión general del EA



Categoría Gestión de Capital - Herramienta de Riesgo - Utilidad de Trading Plataforma MetaTrader 5 Nivel de habilidad Avanzado / Traders experimentados Tipo Control de Riesgo - Gestión de Dinero Marcos temporales Compatible con todos los marcos temporales Estilos de negociación Scalping - Day Trading - Intradía Mercados Divisas - Acciones - Índices

Características principales de un vistazo



El EA Prop Drawdown Protector está diseñado para ayudar a los operadores a cumplir con los requisitos de la firma prop sin esfuerzo. Incluye:

Tamaño de la posición y control del volumen

Ventanas programadas de entrada y salida de operaciones

Límites de riesgo en % / pips / USD

Alertas de noticias y filtrado de eventos

Parámetros SL/TP reforzados

Restricciones de acceso a símbolos

En conjunto, estas funciones ayudan a tomar decisiones disciplinadas, reducen los comportamientos de negociación emocionales y promueven la rentabilidad a largo plazo.

Activación de la licencia

Se requiere una licencia válida para activar el EA.

Puede solicitar un código de activación, u obtener una licencia gratuita, poniéndose en contacto con nosotros a través del chat en vivo del sitio web, Telegram o WhatsApp.

Controles de Volumen



La pestaña Volumen ayuda a los operadores a gestionar el tamaño de las operaciones y a garantizar que se mantienen dentro de los parámetros de riesgo:

Tamaño máximo de operación - Volumen límite por operación

Tamaño máximo diario - Volumen total permitido por día

Operaciones diarias máximas : número de operaciones diarias.

Límites diarios de rachas perdedoras/ganadoras

Límites semanales de volumen y número de operaciones

Controles semanales de rachas ganadoras/perdedoras

Estas salvaguardas ayudan a evitar el exceso de operaciones y a proteger el capital de la cuenta.

Gestión del tiempo



Esta pestaña restringe las operaciones a horas o sesiones específicas para evitar operaciones impulsivas o condiciones de mercado de baja calidad.

Hora de inicio/fin

Ajustes individuales de lunes a domingo

Esto anima a los operadores a operar sólo durante las ventanas estratégicas del mercado.

Límites de pérdidas y ganancias



La pestaña P/L define los umbrales máximos de rendimiento diario y semanal en porcentajes, pips o dólares.

Límites diarios de pérdidas y ganancias

Límites de pérdidas y ganancias semanales

Estos ajustes preservan la salud de la cuenta y apoyan un rendimiento consistente durante periodos más largos.

Control de acceso a símbolos



Los operadores pueden autorizar o bloquear mercados específicos:

Gráfico Actual

Todos los gráficos

Símbolos de Vigilancia del Mercado

Listas de símbolos personalizadas

Limitar los instrumentos de negociación reduce las distracciones y refuerza el cumplimiento de la estrategia.

Resumen de operaciones

Esta sección proporciona un resumen detallado del estado, incluyendo:

Saldos iniciales diarios/semanales

Ganancias diarias/semanales en tiempo real

Rachas de ganancias y pérdidas

Reducción diaria y semanal

Se puede activar una visualización de datos en el gráfico para un seguimiento constante.

Ajustes de Take Profit y Stop Loss

Este panel garantiza que las operaciones sigan siempre las normas de gestión de riesgos adecuadas:

Colocación obligatoria de SL/TP

Alertas si faltan TP/SL

Restricciones en el ajuste de los niveles TP/SL

Estas funciones evitan la toma de decisiones emocionales y protegen contra pérdidas innecesarias.

Filtro de noticias y alertas



Esta pestaña integra alertas de eventos económicos para los principales pares de divisas:

Configure alertas antes/después de eventos clave

Elija la duración de la alerta

Filtrar por símbolo o tipo de noticia

Estar al tanto de los acontecimientos de gran repercusión ayuda a los operadores a evitar una volatilidad inesperada.

Conclusión



El EA Prop Drawdown Protector es una solución completa para los operadores que valoran el control estricto del riesgo, la disciplina de negociación y el cumplimiento de las normas de las empresas de apoyo.

Su amplio conjunto de funciones -desde límites de volumen hasta filtrado de símbolos y protección de noticias- lo hace muy adecuado para ICT, SMC y otros sistemas de negociación basados en reglas.

Al integrar este EA en su rutina de negociación, obtendrá un mejor control, reducirá la negociación emocional y mejorará la coherencia, ayudando en última instancia a salvaguardar las cuentas de infracciones, grandes detracciones y riesgos de margen.