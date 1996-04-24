Prop Draw Down Protector Expert MT5
- Utilidades
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.1
- Activaciones: 10
Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 5
El Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 5 es una herramienta avanzada de gestión de riesgos desarrollada para los operadores profesionales, especialmente aquellos que operan bajo las reglas de las empresas de apoyo o que gestionan carteras Forex de alto rendimiento.
Este Asesor Experto permite a los usuarios establecer parámetros de negociación precisos que se alinean con sus estrategias, dándoles un control total sobre los beneficios, las pérdidas y la disciplina de ejecución. Su interfaz está organizada en siete pestañas claras y fáciles de usar, lo que ayuda a los operadores a mantener el control emocional y seguir de forma coherente sus planes de trading predefinidos.
Visión general del EA
|
Categoría
|
Gestión de Capital - Herramienta de Riesgo - Utilidad de Trading
|
Plataforma
|
MetaTrader 5
|
Nivel de habilidad
|
Avanzado / Traders experimentados
|
Tipo
|
Control de Riesgo - Gestión de Dinero
|
Marcos temporales
|
Compatible con todos los marcos temporales
|
Estilos de negociación
|
Scalping - Day Trading - Intradía
|
Mercados
|
Divisas - Acciones - Índices
Características principales de un vistazo
El EA Prop Drawdown Protector está diseñado para ayudar a los operadores a cumplir con los requisitos de la firma prop sin esfuerzo. Incluye:
- Tamaño de la posición y control del volumen
- Ventanas programadas de entrada y salida de operaciones
- Límites de riesgo en % / pips / USD
- Alertas de noticias y filtrado de eventos
- Parámetros SL/TP reforzados
- Restricciones de acceso a símbolos
En conjunto, estas funciones ayudan a tomar decisiones disciplinadas, reducen los comportamientos de negociación emocionales y promueven la rentabilidad a largo plazo.
Activación de la licencia
Se requiere una licencia válida para activar el EA.
Puede solicitar un código de activación, u obtener una licencia gratuita, poniéndose en contacto con nosotros a través del chat en vivo del sitio web, Telegram o WhatsApp.
Controles de Volumen
La pestaña Volumen ayuda a los operadores a gestionar el tamaño de las operaciones y a garantizar que se mantienen dentro de los parámetros de riesgo:
- Tamaño máximo de operación - Volumen límite por operación
- Tamaño máximo diario - Volumen total permitido por día
- Operaciones diarias máximas: número de operaciones diarias.
- Límites diarios de rachas perdedoras/ganadoras
- Límites semanales de volumen y número de operaciones
- Controles semanales de rachas ganadoras/perdedoras
Estas salvaguardas ayudan a evitar el exceso de operaciones y a proteger el capital de la cuenta.
Gestión del tiempo
Esta pestaña restringe las operaciones a horas o sesiones específicas para evitar operaciones impulsivas o condiciones de mercado de baja calidad.
- Hora de inicio/fin
- Ajustes individuales de lunes a domingo
Esto anima a los operadores a operar sólo durante las ventanas estratégicas del mercado.
Límites de pérdidas y ganancias
La pestaña P/L define los umbrales máximos de rendimiento diario y semanal en porcentajes, pips o dólares.
- Límites diarios de pérdidas y ganancias
- Límites de pérdidas y ganancias semanales
Estos ajustes preservan la salud de la cuenta y apoyan un rendimiento consistente durante periodos más largos.
Control de acceso a símbolos
Los operadores pueden autorizar o bloquear mercados específicos:
- Gráfico Actual
- Todos los gráficos
- Símbolos de Vigilancia del Mercado
- Listas de símbolos personalizadas
Limitar los instrumentos de negociación reduce las distracciones y refuerza el cumplimiento de la estrategia.
Resumen de operaciones
Esta sección proporciona un resumen detallado del estado, incluyendo:
- Saldos iniciales diarios/semanales
- Ganancias diarias/semanales en tiempo real
- Rachas de ganancias y pérdidas
- Reducción diaria y semanal
Se puede activar una visualización de datos en el gráfico para un seguimiento constante.
Ajustes de Take Profit y Stop Loss
Este panel garantiza que las operaciones sigan siempre las normas de gestión de riesgos adecuadas:
- Colocación obligatoria de SL/TP
- Alertas si faltan TP/SL
- Restricciones en el ajuste de los niveles TP/SL
Estas funciones evitan la toma de decisiones emocionales y protegen contra pérdidas innecesarias.
Filtro de noticias y alertas
Esta pestaña integra alertas de eventos económicos para los principales pares de divisas:
- Configure alertas antes/después de eventos clave
- Elija la duración de la alerta
- Filtrar por símbolo o tipo de noticia
Estar al tanto de los acontecimientos de gran repercusión ayuda a los operadores a evitar una volatilidad inesperada.
Conclusión
El EA Prop Drawdown Protector es una solución completa para los operadores que valoran el control estricto del riesgo, la disciplina de negociación y el cumplimiento de las normas de las empresas de apoyo.
Su amplio conjunto de funciones -desde límites de volumen hasta filtrado de símbolos y protección de noticias- lo hace muy adecuado para ICT, SMC y otros sistemas de negociación basados en reglas.
Al integrar este EA en su rutina de negociación, obtendrá un mejor control, reducirá la negociación emocional y mejorará la coherencia, ayudando en última instancia a salvaguardar las cuentas de infracciones, grandes detracciones y riesgos de margen.
Nota
El EA Prop Drawdown Protector estátotalmente aprobado y es compatible con las principales firmas de props a nivel mundial, incluyendo:
- The 5%ers
- Funding Traders
- FundedNext
- Alpha Capital Group
- FTMO
Esto garantiza un uso seguro en estas plataformas sin infringir las normas de reducción o de cumplimiento.