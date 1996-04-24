Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT5
- Utilidades
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.1
- Activaciones: 10
Entry TP and SL Time Trader Manager Experto para MetaTrader 5
El Entry TP and SL Time Trader Manager es una robusta herramienta semiautomatizada para MetaTrader 5, diseñada para simplificar la configuración de las operaciones, gestionar las estrategias de salida y ejecutar las órdenes con un tiempo preciso. Este asesor experto permite a los operadores optimizar sus planes de trading estableciendo parámetros clave como los niveles de entrada, el tamaño de la operación y los tiempos de ejecución programados, garantizando una experiencia de trading más eficiente.
Tabla de Especificaciones - Entry TP y SL Time Trader Manager para MT5
|
Categoría
|
Herramienta de negociación
|
Plataforma
|
MetaTrader 5
|
Nivel de habilidad
|
Principiante
|
Tipo de Indicador
|
-
|
Marco temporal
|
Multi-marco de tiempo
|
Estilo de negociación
|
-
|
Tipo de mercado
|
Todos los tipos de mercado
Visión general
Desarrollado por Trading Finder, este asesor experto viene con una interfaz fácil de usar con un panel lateral incorporado. Los operadores pueden seleccionar fácilmente el tipo de posición (compra/venta) y establecer el tamaño de los lotes directamente desde el panel. Una línea de tiempo vertical personalizable aparece en el gráfico, permitiendo a los usuarios programar el momento preciso para activar una orden. Una vez que se cumplen las condiciones predefinidas de tiempo y mercado, el EA ejecuta la operación automáticamente.
Instrucciones de configuración inicial
Antes de utilizar el EA, asegúrese de que los siguientes ajustes están habilitados en MetaTrader 5:
- "Permitir importaciones de DLL"
- "Permitir importaciones de expertos externos"
- "Permitir operaciones en vivo"
Después de ajustar estas configuraciones en la ventana de entrada del EA, haga clic en OK para activarlo.
Cómo colocar una operación
Siga estos pasos para configurar una operación con el Entry TP y SL Time Trader Manager:
Paso 1 - Inicializar la configuración de la operación
Haga clic en "Abrir" en el panel izquierdo del gráfico para comenzar .
Paso 2 - Elija la Dirección de la Operación
Seleccione " Abrir " en la interfaz del lado derecho. Aparecerá una ventana emergente donde podrá elegir Comprar o Vender e introducir el tamaño del lote. Haga clic en Confirmar para continuar.
Paso 3 - Programar la hora de entrada
Después de confirmar el tipo de orden, aparecerá una línea vertical discontinua verde. Arrastre esta línea hasta la vela futura deseada para fijar la hora de ejecución de la operación.
Paso 4 - Confirme las Condiciones de Entrada
La operación se ejecutará sólo si :
- Ha transcurrido la hora programada (línea verde)
- El mercado alcanza el precio de entrada especificado
Consejo: Siga los registros y alertas en la pestaña Experto de la Caja de Herramientas de MT5.
Cómo gestionar las salidas de operaciones
El EA permite salidas automatizadas con ajustes personalizables de tiempo y volumen:
Paso 1 - Abra el Panel de Cierre
Haga clic en "Cerrar" en el panel de la izquierda para acceder a las opciones de salida en el lado derecho del gráfico .
Paso 2 - Seleccione el Tipo de Salida
Utilice los botones superiores para filtrar las operaciones a cerrar :
- L (Pérdida): Cerrar sólo operaciones perdedoras
- P (Beneficio): Cerrar sólo operaciones ganadoras
- P&L: Cerrar todas las operaciones
Paso 3 - Establecer volumen para cerrar
Elija la parte de la posición que desea cerrar :
- 25%: Cerrar un cuarto de la posición
- 50%: Cerrar la mitad
- 100%: Cerrar toda la posición
Paso 4 - Programar la hora de salida
Aparecerá una línea vertical discontinua de color rojo. Arrástrela hasta el momento exacto en que desea que se produzca la salida.
Paso 5 - ConfirmarSalida
Haga clic en Confirmar para finalizar la salida automática. El EA cerrará la posición (total o parcialmente) a la hora programada si se cumplen las condiciones de precio.
Conclusión
El Entry TP and SL Time Trader Manager para MetaTrader 5 combina una sincronización precisa, un control inteligente del volumen y activadores dinámicos de precios en una única y eficiente herramienta. Es ideal para los operadores de Forex y criptomonedas que buscan mejorar la precisión y consistencia de la ejecución de sus operaciones.