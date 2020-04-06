Anti Scalping Trader mh

"ANTI SCALPING TRADER EA" es un sistema avanzado de trading automático basado en la última investigación de la acción del precio.





¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡14 Set_files disponibles!





Descarga los Set_files del EA para probar y operar:





Esta idea de trading se basa en un patrón de acción del precio totalmente nuevo que descubrí por mi cuenta.





"ANTI SCALPING TRADER" es una excelente inversión: te funcionará durante años, ya que todos los Set_files tienen una esperanza matemática positiva.





Características del Asesor Experto (EA):

- El EA puede operar con 14 pares simultáneamente.

- Cada operación busca obtener una buena ganancia; esto no se considera un enfoque de scalping.

- El sistema no malgasta dinero en comisiones como muchos scalpers.

- No requiere spreads ajustados. El EA se puede usar en cualquier cuenta.

- El sistema no utiliza métodos de cuadrícula peligrosos.

- El EA incorpora una gestión de capital con interés compuesto por defecto.

- Cada operación tiene SL y TP, que no son visibles para el bróker.

- SL y TP son dinámicos: se adaptan a la volatilidad del mercado por defecto.

- El modo de compensación está disponible en la configuración del EA.

- Pares de trading: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Periodo de tiempo: solo D1. - Tiempo de funcionamiento: El Asesor Experto busca oportunidades de entrada al final de la vela diaria. Si el sistema no establece órdenes tras la formación de la vela diaria, significa que no hay señales de entrada disponibles en el gráfico.





Cómo instalar el sistema de trading:

- Abra los siguientes 14 gráficos:

XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Seleccione el marco temporal D1 en cada gráfico.

- Adjunte un Asesor Experto a cada gráfico.

- Aplique el "Set_file" correspondiente al Asesor Experto en cada gráfico.

- El robot lo hace todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 y dejarlo funcionando en su PC 24/7 (o simplemente use un VPS en lugar de un PC).





Es un producto original que solo se ofrece en este sitio web de MQL5.