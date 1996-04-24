Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT5
- Utilidades
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.1
- Activaciones: 10
Copiador Local Rápido de Operaciones Single Multi TF Expert MT5
El Fast Local Trade Copier Single Multi TF Expert MT5 es un Asesor Experto altamente especializado diseñado para replicar la actividad comercial a través de múltiples cuentas con precisión instantánea. Con un panel de control flotante adaptable, permite a los usuarios configurar los ajustes de copia, gestionar los parámetros de riesgo y coordinar la ejecución de las operaciones entre terminales en tiempo real.
Esta herramienta no sólo copia las entradas y salidas de operaciones, sino que también garantiza una sincronización precisa de los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en todas las cuentas conectadas.
Especificaciones - Fast Local Trade Copier Expert
A continuación encontrará una descripción concisa de las principales características y detalles de configuración:
|
Categoría
|
Utilidad de negociación
|
Plataforma
|
MetaTrader 5
|
Nivel de destreza
|
Profesional
|
Tipo de Experto
|
Ejecución de Señal - Entrada/Salida Automatizada
|
Marco temporal
|
Soporte Multi-Tiempo
|
Estilo de negociación
|
Intradía - Scalping - Alta frecuencia
Visión general de Fast Trade Copier Expert
Para sincronizar dos terminales, configure la cuenta principal como Maestro y la cuenta receptora como Esclavo. El terminal Esclavo se conecta al Maestro introduciendo su ID o dirección de terminal, creando un enlace seguro para la duplicación de operaciones.
Una vez conectado, cualquier operación ejecutada en la cuenta Maestra -junto con sus valores TP y SL- es instantáneamente duplicada en la cuenta Esclava sin demora o entrada manual.
Replicación de órdenes de compra
En el gráfico NZD/USD H1, una operación de compra realizada en la cuenta principal se duplica inmediatamente en la cuenta secundaria con todos los parámetros de gestión de riesgos aplicados automáticamente.
Replicación de órdenes de venta
En el ejemplo AUD/USD M30, una orden de venta ejecutada en el terminal Maestro se copia instantáneamente en la cuenta Esclava con los niveles SL y TP conservados con precisión.
Ajustes clave del Copiador Rápido de Operaciones
El Asesor Experto proporciona un amplio conjunto de configuraciones dentro de su panel de control flotante:
Selección de Modo
Elija el tipo de terminal:
- Maestro - La cuenta que genera las órdenes originales
- Esclavo - La cuenta que recibe las órdenes copiadas
Configuración de la Cuenta Maestra
- Seleccione los días de negociación activos
- Activar la copia de un solo gráfico o de todos los gráficos
- Sincronización automática con los símbolos de Market Watch
- Adelantar niveles de SL y TP
Configuración de la Cuenta Esclava
- Introducir ID(s) de terminal maestro
- Aplicar mapeo de símbolos para instrumentos con nombres diferentes
- Gestionar la recepción de datos y la compatibilidad de gráficos
Resumen
Fast Local Trade Copier Single Multi TF Expert MT5 ofrece una solución potente y eficaz para duplicar operaciones entre plataformas con una precisión excepcional. Su compatibilidad con múltiples marcos temporales y su compatibilidad con la copia de operaciones entre plataformas MT4/MT5 lo convierten en una herramienta esencial para los operadores profesionales.
Gracias a su panel de control modular y a la flexibilidad de su configuración, esta utilidad es idónea tanto para entornos de negociación personales como institucionales.