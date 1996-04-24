Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT5

Copiador Local Rápido de Operaciones Single Multi TF Expert MT5

El Fast Local Trade Copier Single Multi TF Expert MT5 es un Asesor Experto altamente especializado diseñado para replicar la actividad comercial a través de múltiples cuentas con precisión instantánea. Con un panel de control flotante adaptable, permite a los usuarios configurar los ajustes de copia, gestionar los parámetros de riesgo y coordinar la ejecución de las operaciones entre terminales en tiempo real.

Esta herramienta no sólo copia las entradas y salidas de operaciones, sino que también garantiza una sincronización precisa de los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en todas las cuentas conectadas.

Especificaciones - Fast Local Trade Copier Expert

A continuación encontrará una descripción concisa de las principales características y detalles de configuración:

Categoría Utilidad de negociación Plataforma MetaTrader 5 Nivel de destreza Profesional Tipo de Experto Ejecución de Señal - Entrada/Salida Automatizada Marco temporal Soporte Multi-Tiempo Estilo de negociación Intradía - Scalping - Alta frecuencia

Visión general de Fast Trade Copier Expert

Para sincronizar dos terminales, configure la cuenta principal como Maestro y la cuenta receptora como Esclavo. El terminal Esclavo se conecta al Maestro introduciendo su ID o dirección de terminal, creando un enlace seguro para la duplicación de operaciones.

Una vez conectado, cualquier operación ejecutada en la cuenta Maestra -junto con sus valores TP y SL- es instantáneamente duplicada en la cuenta Esclava sin demora o entrada manual.

Replicación de órdenes de compra

En el gráfico NZD/USD H1, una operación de compra realizada en la cuenta principal se duplica inmediatamente en la cuenta secundaria con todos los parámetros de gestión de riesgos aplicados automáticamente.

Replicación de órdenes de venta

En el ejemplo AUD/USD M30, una orden de venta ejecutada en el terminal Maestro se copia instantáneamente en la cuenta Esclava con los niveles SL y TP conservados con precisión.

Ajustes clave del Copiador Rápido de Operaciones

El Asesor Experto proporciona un amplio conjunto de configuraciones dentro de su panel de control flotante:

Selección de Modo

Elija el tipo de terminal:

Maestro - La cuenta que genera las órdenes originales

Esclavo - La cuenta que recibe las órdenes copiadas

Configuración de la Cuenta Maestra

Seleccione los días de negociación activos

Activar la copia de un solo gráfico o de todos los gráficos

Sincronización automática con los símbolos de Market Watch

Adelantar niveles de SL y TP

Configuración de la Cuenta Esclava

Introducir ID(s) de terminal maestro

Aplicar mapeo de símbolos para instrumentos con nombres diferentes

Gestionar la recepción de datos y la compatibilidad de gráficos

Resumen



Fast Local Trade Copier Single Multi TF Expert MT5 ofrece una solución potente y eficaz para duplicar operaciones entre plataformas con una precisión excepcional. Su compatibilidad con múltiples marcos temporales y su compatibilidad con la copia de operaciones entre plataformas MT4/MT5 lo convierten en una herramienta esencial para los operadores profesionales.

Gracias a su panel de control modular y a la flexibilidad de su configuración, esta utilidad es idónea tanto para entornos de negociación personales como institucionales.