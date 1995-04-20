OPR Median Pro MT4

🌍 Versión española

Visión General

OPR Median Pro es un potente indicador diseñado para los operadores que utilizan la estrategia Open Price Range (OPR).
Detecta automáticamente el rango de apertura del mercado y traza:

  • Los límites superior e inferior del OPR
  • La línea mediana
  • Y extiende estos niveles a lo largo de su sesión de negociación

Características principales.

  • ✅ Detección automática de OPR (ventana de tiempo personalizable)
  • ✅ Trazado preciso de los límites del rango y de la línea mediana
  • ✅ Extensión automática de niveles a lo largo de la sesión
  • ✅ Alertas visuales y sonoras cuando se forma el OPR
  • ✅ Traza las líneas TP y BE de venta y/o compra
  • ✅ Ajuste del SL con el ratón
  • ✅ Funciona en todos los mercados (Forex, índices, cripto, etc.)
  • ✅ Parámetros totalmente personalizables (colores, ajustes de tiempo, estilos de línea)
  • ✅ Compatible con Asesores Expertos - ejecute su Asistente de Comercio en la parte superior de la misma

Propósito

Simplifique sus operaciones de Open Price Range dejando que OPR Median Pro se encargue de todo el trazado.
Concéntrese en sus configuraciones, no en el trazado manual.

Cómo utilizarlo

  1. Defina sus horas OPR (por ejemplo, 8:00-9:00 o 15:30-16:00)
  2. Espere a que se forme el rango
  3. Reciba una alerta cuando esté listo
  4. Utilice la mediana y los límites como niveles de referencia para sus entradas y salidas

¿Por qué elegir OPR Median Pro?

  • Creado para operadores serios de OPR
  • Diseño limpio y profesional
  • Ligero y totalmente optimizado para MT4
  • Funciona en cualquier marco temporal
  • Actualizaciones gratuitas de por vida

Detalles técnicos

  • Plataforma: MetaTrader
  • Tipo de indicador Indicador (.ex4)
  • Compatible con: EAs, gestores de operaciones, alertas externas
