ZEUS FX - Sistema de trading totalmente automatizado para XAUUSD (Oro)

2 copias tienen un precio de 150$, el siguiente precio es de 250$.

ZEUS FX es una solución de trading totalmente automatizada diseñada específicamente para el mercado del oro (XAUUSD).

A diferencia de los indicadores tradicionales, ZEUS FX utiliza un sofisticado algoritmo que controla la volatilidad de los precios y el impulso de las operaciones durante las sesiones asiáticas más tranquilas, sin dejar de ser muy fácil de usar.

La estrategia se basa en un modelo de ruptura y recuperación. Identifica fuertes movimientos de precios dentro de una ventana temporal definida y ejecuta operaciones basadas en la fuerza del impulso. Para garantizar la estabilidad a largo plazo, el Asesor Experto integra un mecanismo de recuperación inteligente y sólidos componentes de gestión de riesgos, incluido un stop-loss flotante basado en porcentajes, lo que lo hace totalmente compatible con las normas de las empresas de apuntalamiento.

Características principales

Sin estrategias peligrosas, sin Martingala, sin rejilla



1. Lógica de trading sensible al tiempo

Las operaciones se ejecutan únicamente dentro de un horario de negociación específico (de principio a fin), durante condiciones de mercado de baja liquidez y baja volatilidad.

2. Gestión inteligente del riesgo

Elija entre lotes fijos o tamaño de lote automático en función del saldo de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

3. Protección avanzada

Filtro de spreads: Bloquea la negociación durante eventos de alto spread o noticias de alto impacto.

Control de deslizamiento: Garantiza la ejecución precisa de las órdenes.

Porcentaje global de Stop-Loss: Cierra automáticamente todas las operaciones abiertas si la pérdida flotante alcanza un porcentaje especificado (StopLossProcent).

4. Estrategia de salida dinámica

Toma de beneficios predeterminada basada en puntos

Trailing stop para asegurar los beneficios a medida que el precio se mueve a su favor

5. Lógica de la estrategia

El EA monitoriza los cambios en el precio de compra/venta en intervalos cortos.

Si el precio se mueve un número específico de pips dentro de un marco de tiempo definido, se activa una operación.

Si el mercado se invierte, el EA utiliza un sistema calculado de recuperación de la media móvil para gestionar la cesta de operaciones y cerrarla con beneficios.

Recomendaciones

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M30

Broker: Cuenta ECN con bajo spread y baja latencia

VPS: Obligatorio para 24/7 tiempo de actividad y ejecución precisa de temporizador

Depósito mínimo: $200

- Gestión del dinero -

Riesgo: Porcentaje del saldo utilizado para el cálculo automático de lotes.

UseFixedLot: Establecer en True para activar el tamaño de lote fijo.

FixedLot: El tamaño de lote especificado (por ejemplo, 0,01).

- Ajustes de protección -

MaxSpreadPoints: Máximo spread permitido (en puntos) para abrir operaciones.

MaxSlippagePoints: Máximo deslizamiento permitido.

- Ajustes EA -