Zeus FX

ZEUS FX - Sistema de trading totalmente automatizado para XAUUSD (Oro)

2 copias tienen un precio de 150$, el siguiente precio es de 250$.

ZEUS FX es una solución de trading totalmente automatizada diseñada específicamente para el mercado del oro (XAUUSD).
A diferencia de los indicadores tradicionales, ZEUS FX utiliza un sofisticado algoritmo que controla la volatilidad de los precios y el impulso de las operaciones durante las sesiones asiáticas más tranquilas, sin dejar de ser muy fácil de usar.

La estrategia se basa en un modelo de ruptura y recuperación. Identifica fuertes movimientos de precios dentro de una ventana temporal definida y ejecuta operaciones basadas en la fuerza del impulso. Para garantizar la estabilidad a largo plazo, el Asesor Experto integra un mecanismo de recuperación inteligente y sólidos componentes de gestión de riesgos, incluido un stop-loss flotante basado en porcentajes, lo que lo hace totalmente compatible con las normas de las empresas de apuntalamiento.

Características principales

Sin estrategias peligrosas, sin Martingala, sin rejilla


1. Lógica de trading sensible al tiempo

Las operaciones se ejecutan únicamente dentro de un horario de negociación específico (de principio a fin), durante condiciones de mercado de baja liquidez y baja volatilidad.

2. Gestión inteligente del riesgo

  • Elija entre lotes fijos o tamaño de lote automático en función del saldo de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

3. Protección avanzada

  • Filtro de spreads: Bloquea la negociación durante eventos de alto spread o noticias de alto impacto.

  • Control de deslizamiento: Garantiza la ejecución precisa de las órdenes.

  • Porcentaje global de Stop-Loss: Cierra automáticamente todas las operaciones abiertas si la pérdida flotante alcanza un porcentaje especificado (StopLossProcent).

4. Estrategia de salida dinámica

  • Toma de beneficios predeterminada basada en puntos

  • Trailing stop para asegurar los beneficios a medida que el precio se mueve a su favor

5. Lógica de la estrategia

El EA monitoriza los cambios en el precio de compra/venta en intervalos cortos.
Si el precio se mueve un número específico de pips dentro de un marco de tiempo definido, se activa una operación.
Si el mercado se invierte, el EA utiliza un sistema calculado de recuperación de la media móvil para gestionar la cesta de operaciones y cerrarla con beneficios.

Recomendaciones

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M30

  • Broker: Cuenta ECN con bajo spread y baja latencia

  • VPS: Obligatorio para 24/7 tiempo de actividad y ejecución precisa de temporizador

  • Depósito mínimo: $200

Parámetros

- Gestión del dinero -

  • Riesgo: Porcentaje del saldo utilizado para el cálculo automático de lotes.

  • UseFixedLot: Establecer en True para activar el tamaño de lote fijo.

  • FixedLot: El tamaño de lote especificado (por ejemplo, 0,01).

- Ajustes de protección -

  • MaxSpreadPoints: Máximo spread permitido (en puntos) para abrir operaciones.

  • MaxSlippagePoints: Máximo deslizamiento permitido.

- Ajustes EA -

  • StopLossProcent: Porcentaje global de stop-loss de la cuenta.

  • TakeProfitPoints: TP por defecto para toda la cesta de órdenes.

  • Trail: Distancia del trailing stop (puntos).

  • TralStart: Beneficio (en pips) necesario para activar el trailing stop.

  • TimeStart / TimeEnd: Ventana de negociación permitida (hora del servidor).

  • PipStep: Distancia entre órdenes o umbral de volatilidad.

  • Magic: Identificador único para las operaciones del EA.


Productos recomendados
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Un experto profesional en trading automatizado que se basa en el indicador de Bandas de Bollinger para ejecutar operaciones precisas de compra y venta basadas en las interacciones de los precios con las bandas del indicador y Salir de la operación por desviación estándar. Mejor configuración: Descargar archivo SET Para XAUUSD Marco de Tiempo : 1 Min Características : Ventana de información inteligente que le permite ver las operaciones abiertas y los límites diarios. un filtro de noticias para e
Belle Power Mt5
Taha Saber Ashour Kamel
Asesores Expertos
Rich poderoso asesor experto mt5 contiene 13 estrategias comerciales súper avanzados y fuertes se encuentra todo en ese increíble ea usted puede hacer operaciones de alta Winrate menos drawdown y controlar todo a través de parámetros sorprendentes y entradas tan largas opciones estarán bajo su control con un solo clic se puede utilizar ese ea incluso usted es principiante o experto en el comercio es tan fácil de usar Como consejo después de comprar que ea de alta calidad y desea adjuntar a mt5 i
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Pick and Roll es un Software Automatizado Seguro para operar 28 pares simultáneamente. Pick and Roll está optimizado para 28 pares del mercado de divisas Funcionamiento del sistema Pick and Roll 1: TENDENCIA PREVIA 2: CONSOLIDACIÓN 3: RUPTURA No utilice este robot al mismo tiempo que otros, es un robot multivalor, por lo que gestiona 28 pares simultáneamente. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo totalmente automático capaz de analizar de forma independiente el mercado y tomar decisio
Recovery Grip Meta 5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
MANUAL DE AGARRE DE RECUPERACIÓN El sistema de agarre de recuperación puede recuperar tanto una pérdida aislada como una pérdida producida por un agarre o múltiples órdenes, el algoritmo compensa gradualmente las pérdidas hasta que el patrimonio vuelve a cero. El tiempo que tarda el algoritmo en revertir la pérdida es proporcional a la volatilidad del par y a la magnitud de la pérdida.Este sistema le permite probar el algoritmo antes de la compra.Para ello, dispone de un potente sistema de s
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FDow – Simplicidad Algorítmica con Robustez Profesional FDow es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el Dow Jones (US30) mediante una metodología minimalista pero extraordinariamente efectiva. Basado únicamente en dos de los indicadores más confiables del análisis técnico — SMA (Simple Moving Average) y ATR (Average True Range) — este sistema ofrece señales limpias, directas y fáciles de interpretar. A diferencia de estrategias complejas y sobreoptimizadas, FDow se apoya e
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Asesores Expertos
HFT Ghoul HFT Ghoul es un Asesor Experto para la plataforma MetaTrader 5, diseñado específicamente para entornos de negociación de alta frecuencia. Utiliza algoritmos basados en el impulso para detectar movimientos rápidos de los precios, centrándose especialmente en los picos de alta liquidez durante las sesiones de negociación volátiles. En lugar de la ejecución inmediata en el mercado, el Asesor Experto utiliza un mecanismo basado en órdenes pendientes de stop-loss. Este enfoque tiene como
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Nova RSW Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RSW Trad er es un Asesor Experto de estilo contrarian diseñado en torno al concepto de Barrido Inverso - identificando movimientos de mercado sobreextendidos y apuntando a retrocesos estructurados con precisión. En lugar de seguir al rebaño, Nova RSW Trader espera el agotamiento, el desequilibrio y los desencadenantes técnicos específicos antes de entrar en operaciones que buscan desvanecer los extremos y capitalizar la reversión a la media. Este EA está diseñado para los operadores que ent
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Asesores Expertos
¡Solo quedan 7/10 copias al precio de lanzamiento de $85! Filosofía — “Construir solo cuando el mercado dice que sí.” La mayoría de las rejillas colocan niveles en el gráfico y esperan. MAM White primero pide permiso: al mercado, a la volatilidad y a tu bróker. Solo construye una rejilla LIMIT unilateral cuando la EMA rápida está alineada con una fuerte tendencia de EMA lenta y el precio mantiene la distancia adecuada desde el centro. ¿No hay tendencia? No construye. ¿Cambio fresco? Tiempo
FREE
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FSilverTrend - Asesor Experto para operar con USD/JPY FSilverTrend es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar USD/JPY, aprovechando las tendencias del mercado con precisión y eficiencia. Basado en un enfoque algorítmico avanzado, este EA identifica la dirección predominante del mercado y ejecuta operaciones optimizadas para capturar movimientos sostenibles. Características principales: Estrategia basada en tendencias: Utiliza indicadores y patrones de acción del precio para identificar la
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
GALAXY es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. Arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales GALAXY Es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. SIN ENTRADA PARA SELECCIONAR PARA EL TRADER TODO AUTOMATIZADO ESTE SISTEMA ESTÁ SIEMPRE EN EL MERCADO EN LAS DOS DIRECCIONES HACER CICLOS GANADORES GALAXY . es un sistema
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
MADayLevelAssistant
Azamat Mullayanov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un asistente para operar con el indicador MADayLevel (https://www.mql5.com/ru/market/product/41130) . Se puede utilizar como un netbook y para el comercio intradía. Como el Asesor Experto está más diseñado para el trading manual, en el trading automático sólo se utilizan 4 niveles: cuando la barra anterior está completamente cerrada entre 6 y 5, -6 y -5, por encima de 6 y por debajo de -6. Una vez más, lo más importante es trabajar en modo manual junto con el indicador. Pe
FREE
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Asesores Expertos
Algo Edge EA Este EA solo COMPRA descarga el segundo EA para VENDER y Ejecutarlo ambos. -DE40/ Tec100 Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización Configuración. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. Asesor Experto Multifuncional puede operar con todos los pares de divisas o Indize. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-2
FREE
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Asesores Expertos
Surf EA es un Asesor Experto totalmente automático basado en la cuadrícula que busca áreas de inversión en el gráfico. Versión MT4: https: //www.mql5.com/ru/market/product/96627 Naturaleza del trabajo: El EA utiliza varios patrones, indicadores y otras condiciones importantes para buscar señales Las posiciones de compra y venta son independientes entre sí Sólo se puede abrir una orden en una barra del período actual Los indicadores utilizados en el EA están incluidos en el conjunto estándar del
FREE
Mogo Kio
Taha Saber Ashour Kamel
Asesores Expertos
Mogo Kio mt5 trading bot Es un EA AI Driven optimizado para el comercio de oro y el comercio de divisas que tiene tan buenas ventajas que le ayudan a controlar y gestionar inteligente de su capital que tiene el control de riesgos, control de lotes y las opciones dinámicas y objetivos Winrate y objetivos de beneficio, oculto tp / sl opciones también el comercio de sincronización, trailing stops sistema tan inteligente para obtener señales de alta precisión y las operaciones abiertas de acuerdo co
The Ring
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
The Ring Un EA para gobernarlos a todos The Ring es un Software Automatizado Seguro para operar 28 pares simultáneamente. The Ring está optimizado para 28 pares del mercado forex No utilice este robot al mismo tiempo que otros, es un robot multivalor, por lo tanto gestiona 28 pares simultáneamente. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo totalmente automático capaz de analizar de forma independiente el mercado y tomar decisiones comerciales The Ring tiene 6 redes neuronales para utilizar
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Asesores Expertos
King_Expert EA - Sistema de trading profesional Visión general King_Expert EA es un sofisticado sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 que combina estrategias de seguimiento de tendencias con una gestión inteligente del riesgo. El EA utiliza un enfoque de múltiples capas para identificar las oportunidades de negociación de alta probabilidad, mientras que la incorporación de características avanzadas como el promedio de rejilla y la gestión dinámica de posiciones. Estrategia de negocia
FREE
MMM MFI and Moving Averages
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia principal de este Asesor Experto se basa en el uso de dos tipos de indicadores: dos MFI (Money Flow Index) para medir las oscilaciones de los precios de los activos y dos medias móviles calculadas sobre los precios de apertura y cierre para confirmar las tendencias. Combina las señales de estos indicadores con el fin de obtener señales más fuertes y asegurar que el EA hará buenas operaciones comerciales. Protege su dinero porque está provisto de : Trailing stop loss para proteger s
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
Elasticity MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Elasticity - es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. Este EA modifica las distancias dependiendo de la situación del mercado, pudiendo acortar o aumentar las distancias dependiendo de cómo el algoritmo lee el mercado. El sistema opera en rupturas de mercado. Buscando el punto de mercado de mayor eficiencia ris/ beneficio , para minimizar los riesgos de margin call. El sistema utiliza dos algoritmos diferentes, uno para seguir la tendencia y otro para operar
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Asesores Expertos
El EA abre operaciones basadas en señales del indicador Fractals y utiliza un cálculo inteligente de promedios y volumen de posiciones. A diferencia de la mayoría de los asesores expertos de cuadrícula, Double Grid Pro abre posiciones de promediación sólo en las señales. El indicador Fractals se considera el más eficaz en este caso. El asesor experto se puede configurar para un estilo de negociación agresivo y conservador. El parámetro clave en la estrategia es el parámetro CorrectionValue , i
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos el Punisher Scalper MT5, EA para el par de divisas NZDUSD . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento de entrada correcta . Inicio de tendencia , reversión, dirección y fuerza. Soporte y Resistencia. TP y SL auto-optimizados . Para ello Punisher Scalper utiliza : Datos de varios marcos de tiempo al mismo tiempo . Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP
MS Expert
Nikolaos Pantzos
Asesores Expertos
MS_Expert está estructurado en base a un indicador específico de análisis técnico ( Oscilador MACD y Oscilador Estocástico ). Dispone de numerosos parámetros para que cada usuario pueda encontrar la configuración adecuada que se adapte a su perfil de inversión. Puede trabajar con 28 pares diferentes. La configuración de los parámetros por defecto es orientativa, Recomiendo que cada usuario experimente para encontrar sus propios ajustes.
FREE
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Asesores Expertos
Presentamos lo último en robots de negociación de noticias para forex MetaTrader 5 - diseñado específicamente para los operadores que quieren beneficiarse de la volatilidad del mercado durante los eventos noticiosos. Con este robot, puede configurar fácilmente dos órdenes pendientes - buy stop y sell stop - sólo 10 minutos antes de la publicación de la noticia. Simplemente ajuste la hora en el robot 10 minutos antes de la hora de publicación de la noticia (por ejemplo, si la noticia está program
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Asesores Expertos
Más información en el grupo de Telegram: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA utiliza una estrategia de retorno a la media junto con la detección de zonas de escape de compra y venta. ️ Asesor Experto para Forex ️ Cualquier Símbolo, CDFs, etc. ️ Desarrollado para Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Precisión superior al 95 ️ Reducción baja Indicadores disponibles para configuraciones EMA200 - media móvil de 200 periodos (también se pueden utilizar otros periodos con excelentes resultados)
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Otros productos de este autor
TurboGain EA
Sabrina Hellal
5 (2)
Asesores Expertos
TurboGain EA ////////////No vaya al mercado, deje que el mercado venga a usted.////////// Rendimiento real PRECIO ANTERIOR 1400$ Precio promocional de Navidad 300 Asesor Experto Automatizado Avanzado Potenciado por Inteligencia Artificial Trading totalmente automatizado - Inteligente - Fiable Informe de rendimiento en una cuenta real con FTMO Rendimiento real Rendimiento Demo Visión general: TurboGain EA es un Asesor Experto avanzado diseñado para el trading totalmente automatizado en activos
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Asesores Expertos
HFT Ghoul HFT Ghoul es un Asesor Experto para la plataforma MetaTrader 5, diseñado específicamente para entornos de negociación de alta frecuencia. Utiliza algoritmos basados en el impulso para detectar movimientos rápidos de los precios, centrándose especialmente en los picos de alta liquidez durante las sesiones de negociación volátiles. En lugar de la ejecución inmediata en el mercado, el Asesor Experto utiliza un mecanismo basado en órdenes pendientes de stop-loss. Este enfoque tiene como
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario