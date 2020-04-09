PropGuard Basic
- Utilidades
- Stephen J Martret
- Versión: 1.0
🛡️ Proteja su cuenta de Prop Firm de las infracciones de las normas
PropGuard Basic es un EA GRATUITO diseñado para ayudar a los operadores de Prop Firm a mantenerse dentro de las reglas de impugnación. No vuelva a incumplir accidentalmente sus objetivos diarios de reducción o beneficios.
Características principales
📊 Monitorización en tiempo real - La barra de rendimiento visual muestra su posición entre el límite de drawdown y el objetivo de beneficio con el estado codificado por colores.
🎯 Protección del objetivo debeneficios - Cierra automáticamente todas las operaciones cuando se alcanza el objetivo diario, evitando el overtrading
📉 Protección Drawdown - Supervisión en tiempo real con 80% de advertencia de audio y cierre automático cuando se acerca a los límites
📰 Protección de Noticias - 2 eventos manuales + integración de calendario FFC con auto-detección, auto-cierre, y bloqueo de operaciones durante ventanas de noticias volátiles
📅 Autocierre de viernes - Cierra automáticamente las posiciones antes del fin de semana
🏆Challenge Tracker - Barra de progreso, vista de estadísticas, vista de gráfico con curva de balance, soporta reducción estática y de arrastre
🚨Alertas visuales - Fondos de gráficos rojos, mensajes en pantalla, temporizador de cuenta atrás, alertas sonoras
⚙️ Fácil configuración
- Adjuntar a cualquier gráfico
- Establezca los porcentajes de reducción y objetivo de beneficios
- Configure la protección contra noticias si lo desea
- Habilite el seguimiento de retos
- ¡Listo! PropGuard le protege automáticamente
⚠️ Notas importantes
- USTED debe desactivar Algo Trading cuando se le solicite
- Añada https://nfs.faireconomy.media a WebRequest para noticias FFC
- Funciona en cualquier marco de tiempo, cualquier símbolo
💬 Soporte
¿Tienes preguntas? ¡Deja un comentario o envíame un mensaje!🚀 ¡ACTUALIZA A LA VERSIÓN COMPLETA DE PROPGUARD!
🔓 Características Premium:
💥 MT5 Auto-Shutdown - Se apaga automáticamente MT5 cuando se alcanzan los límites. MT5 se cierra de forma segura y auto-reabre cuando termina la restricción, garantizando cero operaciones durante las ventanas protegidas. Incluye cierre de fin de semana con auto-reinicio.
⏱️ Min Hold Time Protection - Garantiza que las operaciones cumplan los requisitos mínimos de mantenimiento con un panel de temporizador visual.
📊 Gestión de órdenes pendientes - Mantenga, cancele temporalmente o cancele permanentemente las órdenes durante las noticias.
🎚️ Gestión de SL/TP - Elimina temporalmente SL/TP durante las noticias, auto-restaura después
📈 Basket Profit Mode - Seguimiento y cierre de múltiples operaciones como una sola cesta
🔢 Límites del recuento de operaciones - Establezca el máximo de operaciones globalmente y por símbolo
📱 Notificaciones Push - Alertas en tu teléfono para todos los eventos
💰 Configuración de comisiones - Comisión configurable por lote para una cuenta de resultados precisa
🎨 Personalización completa - Tamaños de panel (720p/1080p/4K), alternar todas las alertas, sonidos personalizados
🌍Filtrado FFC avanzado - Filtro por divisa con pares personalizados por divisa
🔐 Botón de reinicio y búfer de seguridad DD - Anulación manual y margen de seguridad configurable
📊 Comparación de funciones
|Característica
|Básica
|COMPLETO
|Barra de prestaciones
|✅
|✅
|Protección de los beneficios/DD
|✅
|✅
|Protección de noticias
|✅
|✅
|Autocierre de los viernes
|✅
|✅
|Rastreador de desafíos
|✅
|✅
|Alertas visuales
|✅
|✅
|Desconexión automática MT5
|❌
|✅
|Tiempo de retención mín.
|❌
|✅
|Gestión de órdenes pendientes
|❌
|✅
|Retirada temporal de SL/TP
|❌
|✅
|Modo de ganancia de la cesta
|❌
|✅
|Límites del recuento de operaciones
|❌
|✅
|Notificaciones Push
|❌
|✅
|Ajustes de la Comisión
|❌
|✅
|Personalización completa
|❌
|✅
|Filtros de divisas FFC
|❌
|✅
🔗 Obtener PropGuard Versión Completa
https://www.mql5.com/en/market/product/154888?source=Site+Market+My+Products+Page
PropGuard - Porque superar el reto de tu empresa de atrezzo no debería ser cuestión de suerte.