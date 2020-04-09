PropGuard Basic

PropGuard Basic - Protección de libre comercio para impugnaciones de Prop Firm

🛡️ Proteja su cuenta de Prop Firm de las infracciones de las normas

PropGuard Basic es un EA GRATUITO diseñado para ayudar a los operadores de Prop Firm a mantenerse dentro de las reglas de impugnación. No vuelva a incumplir accidentalmente sus objetivos diarios de reducción o beneficios.

Características principales

📊 Monitorización en tiempo real - La barra de rendimiento visual muestra su posición entre el límite de drawdown y el objetivo de beneficio con el estado codificado por colores.

🎯 Protección del objetivo debeneficios - Cierra automáticamente todas las operaciones cuando se alcanza el objetivo diario, evitando el overtrading

📉 Protección Drawdown - Supervisión en tiempo real con 80% de advertencia de audio y cierre automático cuando se acerca a los límites

📰 Protección de Noticias - 2 eventos manuales + integración de calendario FFC con auto-detección, auto-cierre, y bloqueo de operaciones durante ventanas de noticias volátiles

📅 Autocierre de viernes - Cierra automáticamente las posiciones antes del fin de semana

🏆Challenge Tracker - Barra de progreso, vista de estadísticas, vista de gráfico con curva de balance, soporta reducción estática y de arrastre

🚨Alertas visuales - Fondos de gráficos rojos, mensajes en pantalla, temporizador de cuenta atrás, alertas sonoras

⚙️ Fácil configuración

  1. Adjuntar a cualquier gráfico
  2. Establezca los porcentajes de reducción y objetivo de beneficios
  3. Configure la protección contra noticias si lo desea
  4. Habilite el seguimiento de retos
  5. ¡Listo! PropGuard le protege automáticamente

⚠️ Notas importantes

  • USTED debe desactivar Algo Trading cuando se le solicite
  • Añada https://nfs.faireconomy.media a WebRequest para noticias FFC
  • Funciona en cualquier marco de tiempo, cualquier símbolo

💬 Soporte

¿Tienes preguntas? ¡Deja un comentario o envíame un mensaje!

🚀 ¡ACTUALIZA A LA VERSIÓN COMPLETA DE PROPGUARD!

🔓 Características Premium:

💥 MT5 Auto-Shutdown - Se apaga automáticamente MT5 cuando se alcanzan los límites. MT5 se cierra de forma segura y auto-reabre cuando termina la restricción, garantizando cero operaciones durante las ventanas protegidas. Incluye cierre de fin de semana con auto-reinicio.

⏱️ Min Hold Time Protection - Garantiza que las operaciones cumplan los requisitos mínimos de mantenimiento con un panel de temporizador visual.

📊 Gestión de órdenes pendientes - Mantenga, cancele temporalmente o cancele permanentemente las órdenes durante las noticias.

🎚️ Gestión de SL/TP - Elimina temporalmente SL/TP durante las noticias, auto-restaura después

📈 Basket Profit Mode - Seguimiento y cierre de múltiples operaciones como una sola cesta

🔢 Límites del recuento de operaciones - Establezca el máximo de operaciones globalmente y por símbolo

📱 Notificaciones Push - Alertas en tu teléfono para todos los eventos

💰 Configuración de comisiones - Comisión configurable por lote para una cuenta de resultados precisa

🎨 Personalización completa - Tamaños de panel (720p/1080p/4K), alternar todas las alertas, sonidos personalizados

🌍Filtrado FFC avanzado - Filtro por divisa con pares personalizados por divisa

🔐 Botón de reinicio y búfer de seguridad DD - Anulación manual y margen de seguridad configurable

📊 Comparación de funciones

Característica Básica COMPLETO
Barra de prestaciones
Protección de los beneficios/DD
Protección de noticias
Autocierre de los viernes
Rastreador de desafíos
Alertas visuales
Desconexión automática MT5
Tiempo de retención mín.
Gestión de órdenes pendientes
Retirada temporal de SL/TP
Modo de ganancia de la cesta
Límites del recuento de operaciones
Notificaciones Push
Ajustes de la Comisión
Personalización completa
Filtros de divisas FFC

🔗 Obtener PropGuard Versión Completa

https://www.mql5.com/en/market/product/154888?source=Site+Market+My+Products+Page

PropGuard - Porque superar el reto de tu empresa de atrezzo no debería ser cuestión de suerte.


