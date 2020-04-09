🛡️ Proteja su cuenta de Prop Firm de las infracciones de las normas

PropGuard Basic - Protección de libre comercio para impugnaciones de Prop Firm

PropGuard Basic es un EA GRATUITO diseñado para ayudar a los operadores de Prop Firm a mantenerse dentro de las reglas de impugnación. No vuelva a incumplir accidentalmente sus objetivos diarios de reducción o beneficios.

Características principales

📊 Monitorización en tiempo real - La barra de rendimiento visual muestra su posición entre el límite de drawdown y el objetivo de beneficio con el estado codificado por colores.

🎯 Protección del objetivo debeneficios - Cierra automáticamente todas las operaciones cuando se alcanza el objetivo diario, evitando el overtrading

📉 Protección Drawdown - Supervisión en tiempo real con 80% de advertencia de audio y cierre automático cuando se acerca a los límites

📰 Protección de Noticias - 2 eventos manuales + integración de calendario FFC con auto-detección, auto-cierre, y bloqueo de operaciones durante ventanas de noticias volátiles

📅 Autocierre de viernes - Cierra automáticamente las posiciones antes del fin de semana

🏆Challenge Tracker - Barra de progreso, vista de estadísticas, vista de gráfico con curva de balance, soporta reducción estática y de arrastre

🚨Alertas visuales - Fondos de gráficos rojos, mensajes en pantalla, temporizador de cuenta atrás, alertas sonoras

⚙️ Fácil configuración

Adjuntar a cualquier gráfico Establezca los porcentajes de reducción y objetivo de beneficios Configure la protección contra noticias si lo desea Habilite el seguimiento de retos ¡Listo! PropGuard le protege automáticamente

⚠️ Notas importantes

USTED debe desactivar Algo Trading cuando se le solicite

Añada https://nfs.faireconomy.media a WebRequest para noticias FFC

Funciona en cualquier marco de tiempo, cualquier símbolo

💬 Soporte

¿Tienes preguntas? ¡Deja un comentario o envíame un mensaje!

🔓 Características Premium:

🚀 ¡ACTUALIZA A LA VERSIÓN COMPLETA DE PROPGUARD!

💥 MT5 Auto-Shutdown - Se apaga automáticamente MT5 cuando se alcanzan los límites. MT5 se cierra de forma segura y auto-reabre cuando termina la restricción, garantizando cero operaciones durante las ventanas protegidas. Incluye cierre de fin de semana con auto-reinicio.

⏱️ Min Hold Time Protection - Garantiza que las operaciones cumplan los requisitos mínimos de mantenimiento con un panel de temporizador visual.

📊 Gestión de órdenes pendientes - Mantenga, cancele temporalmente o cancele permanentemente las órdenes durante las noticias.

🎚️ Gestión de SL/TP - Elimina temporalmente SL/TP durante las noticias, auto-restaura después

📈 Basket Profit Mode - Seguimiento y cierre de múltiples operaciones como una sola cesta

🔢 Límites del recuento de operaciones - Establezca el máximo de operaciones globalmente y por símbolo

📱 Notificaciones Push - Alertas en tu teléfono para todos los eventos

💰 Configuración de comisiones - Comisión configurable por lote para una cuenta de resultados precisa

🎨 Personalización completa - Tamaños de panel (720p/1080p/4K), alternar todas las alertas, sonidos personalizados

🌍Filtrado FFC avanzado - Filtro por divisa con pares personalizados por divisa

🔐 Botón de reinicio y búfer de seguridad DD - Anulación manual y margen de seguridad configurable

📊 Comparación de funciones

Característica Básica COMPLETO Barra de prestaciones ✅ ✅ Protección de los beneficios/DD ✅ ✅ Protección de noticias ✅ ✅ Autocierre de los viernes ✅ ✅ Rastreador de desafíos ✅ ✅ Alertas visuales ✅ ✅ Desconexión automática MT5 ❌ ✅ Tiempo de retención mín. ❌ ✅ Gestión de órdenes pendientes ❌ ✅ Retirada temporal de SL/TP ❌ ✅ Modo de ganancia de la cesta ❌ ✅ Límites del recuento de operaciones ❌ ✅ Notificaciones Push ❌ ✅ Ajustes de la Comisión ❌ ✅ Personalización completa ❌ ✅ Filtros de divisas FFC ❌ ✅

🔗 Obtener PropGuard Versión Completa

https://www.mql5.com/en/market/product/154888?source=Site+Market+My+Products+Page

PropGuard - Porque superar el reto de tu empresa de atrezzo no debería ser cuestión de suerte.