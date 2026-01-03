¡Silkroad scalp el innovador asesor experto para MT4 está cambiando la forma de operar con los pares de divisas GBPUSD, USDCHF, EURAUD, EURCHF, GBPJPY...! Desarrollado por un equipo de traders experimentados con más de 11 años de experiencia en el mercado de divisas. La versión actual añade una serie de características que ayudan a aumentar la consistencia del sistema. Opere con la estrategia de scalping en el marco de tiempo M5. Las órdenes siempre vienen con un nivel fijo de stop loss y take profit.

Los robots no utilizan estrategias potencialmente arriesgadas. el robot no tiene martingala, ni red. Único método de trading basado en reglas estrictas con stop loss y take profit completos.

Muy fácil de configurar, no hay necesidad de cambiar ninguna configuración, la configuración predeterminada es perfecta para la mayoría de los corredores que utilizan GMT + 2 con la hora del servidor DST. Si su corredor tiene un tiempo de servidor diferente, hacer ajustes a la configuración de tiempo en consecuencia.

Utilice VPS para mantener su EA funcionando 24/7 (Altamente recomendado)

El precio se incrementará en $50 por cada 5 compras. El precio final es de $110.

Silkroad scalp se destaca de otros asesores expertos con su enfoque superior para optimizar los puntos de entrada. Para limitar las pérdidas, EA utiliza stop loss y take profit fijos para cada operación.

Esta estrategia única permite al scalping Strategist optimizar la gestión del riesgo y minimizar las pérdidas. Al aprovechar el poder de la negociación con múltiples pares de divisas, demuestra un mayor nivel de adaptabilidad y resistencia en condiciones de mercado difíciles.





Recomendaciones



Par de divisas: GBPUSD, GBPJPY, USDCHF, EURCHF, EURAUD...

Marco temporal: M5

Depósito mínimo: $100

Tipo de cuenta: ECN, Raw o Zero con spreads muy bajos.

Broker: Exness, Tickmill, IC Markets

Instalación recomendada

TimeFrames = 5

PeriodoRSI=14

Deslizamiento = 3

Autolot = true

Lotes = 0.01

Riesgo = 5

Spreads = 10

StopLoss = 15

TakeProfit = 10

ProfitTrailing = false

Tralling=false

TrailingStop = 10

TrailingStep = 3

Comentario = SilkRoad scalp

Número mágico de compra = 2345

Número mágico de venta = 6789



