Pricertrap scalp

Pricetrap scalp fue desarrollado para ser un EA profesional de scalping, un sistema potente y sofisticado diseñado para optimizar el rendimiento en el mercado de divisas. Utilizando estrategias avanzadas, King Cobra Mt4 apoya tanto a los traders principiantes como a los profesionales, permitiéndoles afrontar con seguridad los retos y aprovechar las oportunidades de este dinámico mercado.Pricetrap scalp es un sistema que combina inteligencia adaptativa, análisis de estrategias de acción del precio, ajuste automático de las operaciones y un estricto control del riesgo. Esta adaptabilidad convierte al EA en un potente asistente, capaz de reaccionar rápidamente a los cambios del mercado, garantizando al mismo tiempo la seguridad de su capital a largo plazo. El objetivo principal del sistema King Cobra Mt4 es un mayor rendimiento y seguridad en las operaciones. Después de instalar y configurar el modo experto, el sistema funciona en modo totalmente automático.

SOLO QUEDAN 05 COPIAS A $50. PROXIMO PRECIO ES $100

Caracteristicas:

  • Drawdown bajo
  • Pequeño stop loss
  • Sin estrategia Martingale
  • Sin estrategia Grid
  • Pequeñas operaciones seguras
  • Detección de volatilidad

Corredor

  • Ejecución rápida (ejecución de mercado)
  • Buena liquidez (no hay picos en los spreads durante la volatilidad, spreads consistentemente bajos - alrededor de 3 a 10 para GPBUSD
  • Bajo deslizamiento (deslizamiento 3 o menos)
  • Instalación recomendada
  • Marco temporal: M5
  • Pares: GBPUSD, EURAUD, USDCHF

Instalación recomendada

    • Tradingsettings = USDCHF, EURCHF, EURAUD, GBPUSD
    • Plazos = 5
    • Márgenes = 10
    • Deslizamiento = 3
    • TamañoLote Fijo = 0.01
    • AutoLot = true
    • AutoLotSize = 0.5
    • StopLoss = 25
    • TakeProfit = 10
    • Kperiodo = 5
    • Dperiodo = 3
    • Ralentización = 3
    • Zona de compra = 20
    • SellZone = 80
    • Comentarios = Pricetrap scalp



    Otros productos de este autor
    GoldMiner mt4 pro
    Van Hoa Nguyen
    Asesores Expertos
    GOLDMINER MT4 PRO es un robot para operar con Oro en el marco temporal M15 o H1, combinando patrones de velas, indicadores técnicos y rupturas de soporte y resistencia. El robot utiliza una estrategia inteligente de reconocimiento de tendencias para mantener el EA estable. Comprometido a acompañarle en nuevas versiones y siendo actualizado SETFILE siguiendo de cerca cada ciclo de mercado ayuda a que el robot sea estable y adecuado a la pendiente del mercado en cada momento. GOLDMINER MT4 PRO es
    Silkroad scalp
    Van Hoa Nguyen
    Asesores Expertos
    ¡Silkroad scalp el innovador asesor experto para MT4 está cambiando la forma de operar con los pares de divisas GBPUSD, USDCHF, EURAUD, EURCHF, GBPJPY...! Desarrollado por un equipo de traders experimentados con más de 11 años de experiencia en el mercado de divisas. La versión actual añade una serie de características que ayudan a aumentar la consistencia del sistema. Opere con la estrategia de scalping en el marco de tiempo M5. Las órdenes siempre vienen con un nivel fijo de stop loss y take p
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario