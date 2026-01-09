Pricertrap scalp
- Asesores Expertos
- Van Hoa Nguyen
- Versión: 1.3
- Activaciones: 11
Pricetrap scalp fue desarrollado para ser un EA profesional de scalping, un sistema potente y sofisticado diseñado para optimizar el rendimiento en el mercado de divisas. Utilizando estrategias avanzadas, King Cobra Mt4 apoya tanto a los traders principiantes como a los profesionales, permitiéndoles afrontar con seguridad los retos y aprovechar las oportunidades de este dinámico mercado.Pricetrap scalp es un sistema que combina inteligencia adaptativa, análisis de estrategias de acción del precio, ajuste automático de las operaciones y un estricto control del riesgo. Esta adaptabilidad convierte al EA en un potente asistente, capaz de reaccionar rápidamente a los cambios del mercado, garantizando al mismo tiempo la seguridad de su capital a largo plazo. El objetivo principal del sistema King Cobra Mt4 es un mayor rendimiento y seguridad en las operaciones. Después de instalar y configurar el modo experto, el sistema funciona en modo totalmente automático.
SOLO QUEDAN 05 COPIAS A $50. PROXIMO PRECIO ES $100
Caracteristicas:
- Drawdown bajo
- Pequeño stop loss
- Sin estrategia Martingale
- Sin estrategia Grid
- Pequeñas operaciones seguras
- Detección de volatilidad
Corredor
- Ejecución rápida (ejecución de mercado)
- Buena liquidez (no hay picos en los spreads durante la volatilidad, spreads consistentemente bajos - alrededor de 3 a 10 para GPBUSD
- Bajo deslizamiento (deslizamiento 3 o menos)
- Instalación recomendada
- Marco temporal: M5
- Pares: GBPUSD, EURAUD, USDCHF
Instalación recomendada
- Tradingsettings = USDCHF, EURCHF, EURAUD, GBPUSD
- Plazos = 5
- Márgenes = 10
- Deslizamiento = 3
- TamañoLote Fijo = 0.01
- AutoLot = true
- AutoLotSize = 0.5
- StopLoss = 25
- TakeProfit = 10
- Kperiodo = 5
- Dperiodo = 3
- Ralentización = 3
- Zona de compra = 20
- SellZone = 80
- Comentarios = Pricetrap scalp