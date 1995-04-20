Breve eslogan del producto

Volume-RSI es un indicador profesional de MT4 que aplica la fórmula clásica del RSI al volumen alcista y bajista, mostrando si los compradores o los vendedores dominan el mercado.

Descripción principal (Inglés)

Volume-RSI es un indicador personalizado de MetaTrader 4 que mide la fuerza relativa del volumen alcista y bajista en lugar del precio. Se comporta como un oscilador RSI clásico, pero la entrada es el volumen alcista y bajista, por lo que se ve inmediatamente si la actividad comercial real apoya el movimiento del precio. Los valores oscilan entre 0 y 100, con niveles por defecto en 30, 50 y 70.

El indicador analiza las últimas N velas (por defecto 14). Para cada vela clasifica el volumen como alcista (cierre > apertura), bajista (cierre < apertura) o neutral (cierre = apertura). El volumen alcista y bajista se acumulan por separado y se introducen en la fórmula estándar del RSI. El resultado se dibuja en una ventana separada con una línea azul suave, igual que el RSI incorporado, pero basado puramente en la fuerza del volumen.

El volumen RSI le ayuda a filtrar las falsas rupturas y a confirmar las tendencias:

Las lecturas superiores a 70 muestran un fuerte dominio del volumen alcista y suelen aparecer en tendencias alcistas saludables.

Las lecturas por debajo de 30 muestran un fuerte dominio del volumen bajista y suelen aparecer en tendencias bajistas saludables.

El nivel 50 actúa como una "línea media" de volumen: por encima de 50 dominan los compradores, por debajo de 50 dominan los vendedores.

Las divergencias entre el precio y el Volumen-RSI pueden advertir de agotamiento cuando el precio hace un nuevo máximo pero la fuerza del volumen no.

El indicador es ligero, no se repinta y funciona en cualquier símbolo y marco temporal soportado por su broker (forex, índices, metales, cripto, CFDs). Los ajustes por defecto están optimizados para el comercio intradía y swing, pero se puede ajustar libremente el período y el marco de tiempo para que coincida con su estrategia.

Lista de características

Oscilador de ventana independiente, visualmente similar al RSI clásico.

Utiliza el volumen real al alza y a la baja en lugar de los cambios de precio.

Escala fija de 0 a 100 con niveles a 30 / 50 / 70.

Funciona en todos los símbolos y marcos temporales de MT4.

Sin repintado ni suavizado multipase retardado.

Parámetros simples e intuitivos (sólo periodo y marco temporal).

Compatible con todas las versiones modernas de MT4.

Ejemplos básicos de uso

Confirmación de tendencia: En una tendencia alcista, prefiera configuraciones largas cuando el Volumen-RSI se mantenga por encima de 50 y retroceda de la zona 40-50. En una tendencia bajista, prefiera configuraciones cortas cuando se mantiene por debajo de 50 y rechaza la zona 50-60.

Filtro de ruptura: Tome sólo las rupturas en las que el Volumen-RSI se mueva por encima de 60 en rupturas alcistas o por debajo de 40 en rupturas bajistas, lo que indica una participación real.

Señales de reversión: Observe si el precio hace un nuevo máximo mientras el Volumen-RSI no hace un nuevo máximo (divergencia bajista) o si el precio hace un nuevo mínimo mientras el Volumen-RSI se mantiene más alto (divergencia alcista).

Parámetros de entrada (para la descripción)