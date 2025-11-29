RoyaleXAUV6
- Asesores Expertos
- Mustafa Alayan
- Versión: 26.5
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 10
RoyaleXAU Scalper - Mejor Script de 2025
Sistema Swing Añadido
Impresora de Dinero en Tiempo Real - 88.81% Tasa de Ganancias
¡La Tasa de Ganancias más Alta en MQL5!
Soporte: T.me/royalexau
🎯 SISTEMA PROFESIONAL DE TRADING MULTI TIMEFRAME CON GESTIÓN AVANZADA DE POSICIONES.
Transforma tu trading con este sofisticado Asesor Experto que combina análisis multi-timeframe de nivel institucional con tecnología inteligente de gestión de posiciones.
⭐ Principales características y ventajas
Sistema de confluencia multitrama
-
Analiza hasta 3 horizontes temporales simultáneamente para entradas de alta probabilidad.
-
Asegura la alineación a través de múltiples horizontes temporales antes de ejecutar las operaciones.
-
Filtra las señales falsas exigiendo confirmación de plazos superiores.
-
Selección de marco temporal personalizable para adaptarse a su estilo de negociación.
Gestión avanzada de posiciones
-
Escalado inteligente de posiciones basado en cuadrícula con parámetros personalizables.
-
Ajuste automático del tamaño de la posición mediante una progresión matemática probada.
-
Límites máximos de posición para controlar la exposición y el riesgo.
-
Gestión unificada de stop-loss en todas las posiciones para un control óptimo del riesgo.
✅ Gestión sofisticada del riesgo
-
Gestión de posiciones agrupadas: todas las posiciones se gestionan como una sola unidad.
-
Stop-loss y take-profit dinámicos basados en la entrada media ponderada.
-
Protege el capital cerrando todas las posiciones si se alcanza el stop-loss del grupo.
-
Garantiza la rentabilidad gestionando las posiciones de forma colectiva, no individual.
Funciones de negociación profesional
-
Oscilador de impulso incorporado para la detección de extremos del mercado.
-
Niveles de sobrecompra/sobreventa personalizables para diferentes condiciones de mercado.
-
Ajustes de parámetros flexibles tanto para traders conservadores como agresivos.
-
Código limpio y eficiente con un uso mínimo de la CPU.
💡 ¿Qué hace que este EA sea especial?
A diferencia de los EAs simples de entrada única, RoyaleXAU emplea técnicas de construcción de posiciones de nivel institucional:
-
Sistema de Entrada Inteligente - espera la alineación perfecta a través de múltiples marcos temporales.
-
Escalado de posiciones: crea posiciones estratégicamente durante condiciones favorables.
-
Gestión Unificada - trata múltiples posiciones como una única operación estratégica.
-
Ventaja matemática: utiliza algoritmos probados de dimensionamiento de posiciones para obtener resultados óptimos.
Perfecto para
-
Traders que buscan un enfoque consistente y sistemático.
-
Aquellos que entienden el poder de las estrategias de escalado de posiciones.
-
Inversores que buscan un trading automatizado manos libres.
-
Tanto principiantes (configuración por defecto) como traders avanzados (totalmente personalizable).
-
Todos los estilos de negociación: Scalping
⚙️ Parámetros personalizables
Parámetros de análisis de mercado
-
Periodos y niveles de sensibilidad de los osciladores
-
Umbrales de sobrecompra/sobreventa
-
Selección del campo de precio(Cierre/Cierre o Mínimo/Alto)
-
Parámetros de suavizado
Configuración del marco temporal
-
Elija entre 2 y 3 marcos temporales para el análisis
-
Opción de requerir confirmación en 2 o 3 marcos temporales
-
Funciona en todos los marcos temporales M1 → Mensual
Gestión de posiciones
-
Tamaño inicial de la posición
-
Multiplicador de escalado de posiciones
-
Distancia entre las posiciones
-
Límite máximo de la posición
Parámetros de riesgo
-
Distancia stop-loss (puntos)
-
Distancia Take-profit (puntos)
-
Posiciones simultáneas máximas
-
Número mágico para la identificación de operaciones
🛡️ Características de seguridad
-
Nunca arriesgue más allá de su stop-loss predeterminado
-
Los límites de posición incorporados evitan la sobreexposición
-
Validación automática de parámetros al iniciarse
-
Registro claro de todas las decisiones de negociación
-
Compatible con todos los tipos de brokers y tamaños de cuenta
Configuración recomendada
-
Depósito mínimo: 500 $ (tamaño de lote 0,01)
-
Pares recomendados: Principales pares de divisas, oro, índices
-
Funciona en todos los marcos temporales pero optimizado para M5 → H1
-
VPS recomendado para un funcionamiento ininterrumpido 24/5
💬 Lo que dicen los traders
-
"La confirmación multi timeframe ha reducido drásticamente las entradas falsas".
-
"El escalado de posiciones durante los drawdowns convirtió las operaciones perdedoras en ganadoras."
-
"Por fin un EA que gestiona el riesgo adecuadamente con posiciones agrupadas".
-
"Las opciones de personalización me permiten adaptarlo perfectamente a mi estilo de trading."
🎁 Lo que obtienes
-
EA totalmente automatizado (adjuntar al gráfico y ¡listo!)
-
Manual de usuario detallado con consejos de optimización
-
Ajustes recomendados para diferentes condiciones de mercado
-
Actualizaciones y mejoras gratuitas
-
Soporte profesional para la configuración y preguntas
⚡ ¡Actúe ahora!
Deje de perder operaciones rentables debido a una mala sincronización o decisiones emocionales. Deje que RoyaleXAU Scalper maneje sus operaciones con precisión matemática y técnicas probadas de gestión de posiciones.
⚠️ Descargo de responsabilidad
El comercio implica un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Pruebe siempre primero en una cuenta demo y opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.
Versión: 2.00 | Plataforma: MetaTrader 5 | Soporte: T.me/Royale_support
-
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración