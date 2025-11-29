RoyaleXAUV6

RoyaleXAU Scalper - Mejor Script de 2025

Sistema Swing Añadido

Impresora de Dinero en Tiempo Real - 88.81% Tasa de Ganancias

¡La Tasa de Ganancias más Alta en MQL5!

Soporte: T.me/royalexau

🎯 SISTEMA PROFESIONAL DE TRADING MULTI TIMEFRAME CON GESTIÓN AVANZADA DE POSICIONES.

Transforma tu trading con este sofisticado Asesor Experto que combina análisis multi-timeframe de nivel institucional con tecnología inteligente de gestión de posiciones.

⭐ Principales características y ventajas

Sistema de confluencia multitrama

Analiza hasta 3 horizontes temporales simultáneamente para entradas de alta probabilidad.

Asegura la alineación a través de múltiples horizontes temporales antes de ejecutar las operaciones.

Filtra las señales falsas exigiendo confirmación de plazos superiores .

Selección de marco temporal personalizable para adaptarse a su estilo de negociación.

Gestión avanzada de posiciones

Escalado inteligente de posiciones basado en cuadrícula con parámetros personalizables.

Ajuste automático del tamaño de la posición mediante una progresión matemática probada.

Límites máximos de posición para controlar la exposición y el riesgo.

Gestión unificada de stop-loss en todas las posiciones para un control óptimo del riesgo.

✅ Gestión sofisticada del riesgo

Gestión de posiciones agrupadas : todas las posiciones se gestionan como una sola unidad.

Stop-loss y take-profit dinámicos basados en la entrada media ponderada.

Protege el capital cerrando todas las posiciones si se alcanza el stop-loss del grupo.

Garantiza la rentabilidad gestionando las posiciones de forma colectiva, no individual.

Funciones de negociación profesional

Oscilador de impulso incorporado para la detección de extremos del mercado.

Niveles de sobrecompra/sobreventa personalizables para diferentes condiciones de mercado.

Ajustes de parámetros flexibles tanto para traders conservadores como agresivos .

Código limpio y eficiente con un uso mínimo de la CPU.

💡 ¿Qué hace que este EA sea especial?

A diferencia de los EAs simples de entrada única, RoyaleXAU emplea técnicas de construcción de posiciones de nivel institucional:

Sistema de Entrada Inteligente - espera la alineación perfecta a través de múltiples marcos temporales. Escalado de posiciones: crea posiciones estratégicamente durante condiciones favorables. Gestión Unificada - trata múltiples posiciones como una única operación estratégica. Ventaja matemática: utiliza algoritmos probados de dimensionamiento de posiciones para obtener resultados óptimos.

Perfecto para