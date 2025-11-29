RoyaleXAUV6

RoyaleXAU Scalper - Mejor Script de 2025

Sistema Swing Añadido

Impresora de Dinero en Tiempo Real - 88.81% Tasa de Ganancias
¡La Tasa de Ganancias más Alta en MQL5!

Soporte: T.me/royalexau

🎯 SISTEMA PROFESIONAL DE TRADING MULTI TIMEFRAME CON GESTIÓN AVANZADA DE POSICIONES.

Transforma tu trading con este sofisticado Asesor Experto que combina análisis multi-timeframe de nivel institucional con tecnología inteligente de gestión de posiciones.

⭐ Principales características y ventajas

Sistema de confluencia multitrama

  • Analiza hasta 3 horizontes temporales simultáneamente para entradas de alta probabilidad.

  • Asegura la alineación a través de múltiples horizontes temporales antes de ejecutar las operaciones.

  • Filtra las señales falsas exigiendo confirmación de plazos superiores.

  • Selección de marco temporal personalizable para adaptarse a su estilo de negociación.

Gestión avanzada de posiciones

  • Escalado inteligente de posiciones basado en cuadrícula con parámetros personalizables.

  • Ajuste automático del tamaño de la posición mediante una progresión matemática probada.

  • Límites máximos de posición para controlar la exposición y el riesgo.

  • Gestión unificada de stop-loss en todas las posiciones para un control óptimo del riesgo.

✅ Gestión sofisticada del riesgo

  • Gestión de posiciones agrupadas: todas las posiciones se gestionan como una sola unidad.

  • Stop-loss y take-profit dinámicos basados en la entrada media ponderada.

  • Protege el capital cerrando todas las posiciones si se alcanza el stop-loss del grupo.

  • Garantiza la rentabilidad gestionando las posiciones de forma colectiva, no individual.

Funciones de negociación profesional

  • Oscilador de impulso incorporado para la detección de extremos del mercado.

  • Niveles de sobrecompra/sobreventa personalizables para diferentes condiciones de mercado.

  • Ajustes de parámetros flexibles tanto para traders conservadores como agresivos.

  • Código limpio y eficiente con un uso mínimo de la CPU.

💡 ¿Qué hace que este EA sea especial?

A diferencia de los EAs simples de entrada única, RoyaleXAU emplea técnicas de construcción de posiciones de nivel institucional:

  1. Sistema de Entrada Inteligente - espera la alineación perfecta a través de múltiples marcos temporales.

  2. Escalado de posiciones: crea posiciones estratégicamente durante condiciones favorables.

  3. Gestión Unificada - trata múltiples posiciones como una única operación estratégica.

  4. Ventaja matemática: utiliza algoritmos probados de dimensionamiento de posiciones para obtener resultados óptimos.

Perfecto para

  • Traders que buscan un enfoque consistente y sistemático.

  • Aquellos que entienden el poder de las estrategias de escalado de posiciones.

  • Inversores que buscan un trading automatizado manos libres.

  • Tanto principiantes (configuración por defecto) como traders avanzados (totalmente personalizable).

  • Todos los estilos de negociación: Scalping

    ⚙️ Parámetros personalizables

    Parámetros de análisis de mercado

    • Periodos y niveles de sensibilidad de los osciladores

    • Umbrales de sobrecompra/sobreventa

    • Selección del campo de precio(Cierre/Cierre o Mínimo/Alto)

    • Parámetros de suavizado

    Configuración del marco temporal

    • Elija entre 2 y 3 marcos temporales para el análisis

    • Opción de requerir confirmación en 2 o 3 marcos temporales

    • Funciona en todos los marcos temporales M1 → Mensual

    Gestión de posiciones

    • Tamaño inicial de la posición

    • Multiplicador de escalado de posiciones

    • Distancia entre las posiciones

    • Límite máximo de la posición

    Parámetros de riesgo

    • Distancia stop-loss (puntos)

    • Distancia Take-profit (puntos)

    • Posiciones simultáneas máximas

    • Número mágico para la identificación de operaciones

    🛡️ Características de seguridad

    • Nunca arriesgue más allá de su stop-loss predeterminado

    • Los límites de posición incorporados evitan la sobreexposición

    • Validación automática de parámetros al iniciarse

    • Registro claro de todas las decisiones de negociación

    • Compatible con todos los tipos de brokers y tamaños de cuenta

    Configuración recomendada

    • Depósito mínimo: 500 $ (tamaño de lote 0,01)

    • Pares recomendados: Principales pares de divisas, oro, índices

    • Funciona en todos los marcos temporales pero optimizado para M5 → H1

    • VPS recomendado para un funcionamiento ininterrumpido 24/5

    💬 Lo que dicen los traders

    • "La confirmación multi timeframe ha reducido drásticamente las entradas falsas".

    • "El escalado de posiciones durante los drawdowns convirtió las operaciones perdedoras en ganadoras."

    • "Por fin un EA que gestiona el riesgo adecuadamente con posiciones agrupadas".

    • "Las opciones de personalización me permiten adaptarlo perfectamente a mi estilo de trading."

    🎁 Lo que obtienes

    • EA totalmente automatizado (adjuntar al gráfico y ¡listo!)

    • Manual de usuario detallado con consejos de optimización

    • Ajustes recomendados para diferentes condiciones de mercado

    • Actualizaciones y mejoras gratuitas

    • Soporte profesional para la configuración y preguntas

    ⚡ ¡Actúe ahora!

    Deje de perder operaciones rentables debido a una mala sincronización o decisiones emocionales. Deje que RoyaleXAU Scalper maneje sus operaciones con precisión matemática y técnicas probadas de gestión de posiciones.

    ⚠️ Descargo de responsabilidad

    El comercio implica un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Pruebe siempre primero en una cuenta demo y opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.

    Versión: 2.00 | Plataforma: MetaTrader 5 | Soporte: T.me/Royale_support

