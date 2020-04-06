ImperialX

🌐 Sitio web y soporte
Sitio oficial: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/
Contacto: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact

📌 Información técnica esencial
Símbolo recomendado: EURUSD (funciona en todos los pares con los parámetros adecuados)
Marcos temporales: M15 a H1
Soporte multimoneda: SÍ (con los parámetros correctos)
Soporte Netting / Hedge: SÍ (siempre mejor en hedge)
Depósito mínimo: 200 USD (se recomienda modo de muy bajo riesgo)
Depósito recomendado (alto potencial): 1,000 USD
Depósito óptimo (potencial seguro completo): 5,000 – 10,000 USD
Apalancamiento: funciona desde 1:30 — óptimo 1:500
Compatible con todos los brokers: SÍ (se recomienda ECN — cuenta estándar de IC Markets perfecta)
Funciona inmediatamente sin configuración: SÍ (parámetros por defecto optimizados para EURUSD)
Parámetros especializados para otros pares: enviados a solicitud después de la compra
VPS recomendado: SÍ

⭐ Resumen
ImperialX es un Expert Advisor premium de la familia algorítmica Imperium, diseñado para analizar el mercado mediante un sistema probabilístico avanzado reforzado por un motor externo de machine learning.

El EA combina rigor, precisión estadística y adaptación dinámica para ofrecer una experiencia de trading estable, eficiente y duradera.

Basado en un motor probabilístico evolutivo, ImperialX calcula continuamente los mejores resultados posibles mediante datos enriquecidos por una IA externa. No se limita a ejecutar señales: selecciona los escenarios más probables y se adapta en tiempo real a los cambios del mercado.

🔥 Características principales de ImperialX
✔ Motor probabilístico avanzado
Cada decisión se evalúa en función de:

  • la calidad del contexto de mercado

  • la probabilidad estadística de un movimiento

  • la fuerza de la señal

  • la estructura y dinámica de la volatilidad

Una posición solo se abre cuando la puntuación de probabilidad interna supera los umbrales definidos.

✔ Machine learning externo
ImperialX está alimentado por un sistema de aprendizaje automático entrenado en:

  • tendencias principales

  • rangos prolongados

  • fases de alta volatilidad

  • movimientos extremos

  • estructuras de precios repetitivas

Estos datos optimizan continuamente la selección de escenarios y refuerzan la robustez del motor probabilístico.

✔ Frecuencia de trading alta pero controlada
ImperialX puede operar con mucha frecuencia cuando las condiciones son óptimas. Sin embargo, durante fases desfavorables, puede reducir voluntariamente su actividad durante horas o incluso días para preservar el capital y evitar entradas de baja calidad.

✔ Multidivisa — Optimizado por defecto para EURUSD
El EA funciona en todos los pares Forex. Los parámetros especializados para cada símbolo pueden ser enviados tras la compra, a petición.

✔ Instalación ultra sencilla

  • Adjuntar el EA al gráfico

  • Elegir su nivel de riesgo (opcional)

  • ImperialX funciona inmediatamente

Los parámetros por defecto para EURUSD permiten un despliegue instantáneo.

✔ Diseñado para rendimiento y estabilidad
ImperialX ofrece:

  • lógica ultra robusta

  • adaptación dinámica

  • exposición controlada

  • frecuencia optimizada

  • riesgo controlado

  • compatibilidad perfecta (ECN / RAW / Standard)

Brokers recomendados: IC Markets, FP Markets, Pepperstone, BlackBull, Admirals, etc.

⚙️ Requisitos mínimos y recomendaciones
Elemento\tValor
Depósito mínimo\t200 USD
Recomendado (alto potencial)\t1,000 USD
Óptimo (seguridad + máxima potencia)\t5,000 – 10,000 USD
Apalancamiento mínimo\t1:30
Apalancamiento óptimo\t1:500
Tipo de cuenta\tCualquiera
VPS\tRecomendado

🧩 ¿Para quién está diseñado ImperialX?
Para traders que buscan:

  • un Expert Advisor premium

  • una estrategia probabilística real

  • capacidad de adaptación a todas las condiciones de mercado

  • disciplina estricta y estabilidad a largo plazo

  • uso sencillo sin configuraciones complejas

ImperialX está diseñado para ofrecer un rendimiento constante manteniendo un riesgo controlado.

💼 Disponibilidad
Disponible para alquiler para uso flexible. Versión completa (compra de por vida) también disponible para aprovechar todo el poder de ImperialX sin limitaciones.

🔎 Transparencia y filosofía Imperium
La mayoría de los robots del mercado presentan backtests irreales, “IA” falsas u optimizaciones excesivas que no sobreviven en condiciones reales. Resultado: más del 80% de los compradores pierden dinero en trading real.

Con ImperialX, somos uno de los pocos proyectos que aplican lógica estricta:

  • Resultados realistas, sin cifras infladas

  • Riesgo controlado, lógica disciplinada

  • Arquitectura fiable, probada y verificada

  • Visión a largo plazo, sin milagros ni promesas imposibles

No buscamos impresionar: buscamos formar parte del 20% que realmente rinde. La transparencia y la rigurosidad están en el corazón de la filosofía Imperium.

👥 Desarrollo y equipo
ImperialX es el resultado de la colaboración entre: 3 traders experimentados y 2 desarrolladores MQL5 especializados — lo que garantiza un EA de alto rendimiento, realista y transparente diseñado para mercados reales.

Para cualquier pregunta, asistencia o para recibir sus parámetros personalizados después de la compra, puede contactarnos a través de:

  • Mensajería MQL5

  • o directamente a través de nuestro sitio web oficial

🎯 Conclusión
ImperialX es un Expert Advisor premium que combina probabilidades avanzadas, machine learning externo y estabilidad operacional.

Se instala en segundos, se adapta automáticamente al mercado y ofrece un rendimiento constante gracias a su arquitectura inteligente.

ImperialX — Rule The Market.


FREE
