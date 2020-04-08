🚨🚨 ¡GRAN RECOMPENSA DE FIDELIDAD PARA LOS COMPRADORES ACTUALES! 🚨🚨





💎 ICT Gold Sweeper: La forma más inteligente de operar con bloques de órdenes

Deja de operar en zonas débiles. El mercado está lleno de ruido, pero solo unas pocas zonas importan de verdad. ICT Gold Swe eper es un sistema de trading profesional que filtra el 80% de las malas señales y destaca sólo las Zonas "Doradas" de Alta Probabilidad utilizando un revolucionario Motor Multi-Timeframe.

🔥 La "Lógica Dorada" (Por qué funciona)

La mayoría de los indicadores dibujan ciegamente cada bloque. Esto crea confusión. ICT Gold Sweeper piensa como un trader institucional:

🧠 Escanea el Fondo: Analiza silenciosamente los plazos superiores (HTF) como H1 o H4. 🔄 Detecta Confluencia: Comprueba si un bloque de tu gráfico actual se solapa con un bloque HTF. 🟡 Se vuelve ORO: Cuando se encuentra una coincidencia, el bloque se vuelve ORO.

🟢 Verde/Rojo: Zonas frescas estándar.

🟡 O RO: Zonas institucionales (máxima probabilidad).

🎛 El Panel del "Centro de Mando" (Interactivo)

Olvídate de indagar en complejas configuraciones. Controla todo tu gráfico con un solo clic:

📊 Sesgo de Mercado: No adivines la tendencia. Vea al instante si la estructura es ALCISTA o BAJA .

👁 Limpieza con un clic: ¿Un gráfico demasiado desordenado? Haga clic en "Ocultar usados" para eliminar al instante los bloques rotos o probados. Mantén tu mente despejada.

📏 Modo Francotirador: Alterne la Línea CE (50%) para colocar órdenes limitadas de precisión.

🔄 Timeframe Shifter: Cambia el Timeframe de solapamiento al instante usando los botones < > sin cambiar tu gráfico.

📱 Alertas inteligentes: Alterne las alertas móviles, sonoras y emergentes directamente desde el tablero.

🚀 Potentes funciones

✅ Detección automática inteligente: Identifica Bloques de Suspensión alcistas y bajistas con alta precisión. ✅ S eguimiento del estado en vivo:

Plata: Mitigado (Precio tocado/órdenes cumplidas).

Gris : Invalidado (Estructura rota).

Oro: Fuerte Confluencia (¡Opera aquí!). Alertas de Cero Retraso: Las alertas se activan SÓLO en velas vivas. No hay alertas molestas de datos históricos. ✅ Diseño Moderno: Construido con fuentes Segoe UI y una interfaz profesional Dark/Glass.

💡 Simple Estrategia de 3 Pasos

Compruebe el sesgo: Mire el panel. ¿Es verde (alcista)? Busque Compras. Espereal Oro: Sea paciente. Espere a que se forme un Bloque Dorado. Entre: Coloque su entrada en la Línea CE (50%) para un Stop Loss más ajustado y mayor Riesgo:Recompensa.

⚙️ Parámetros

General: Timeframe de Origen, Profundidad del Historial.

Parámetros del Panel: Posición, Tamaño, Fuentes.

Motor Dorado: Activar/Desactivar solapamiento, HTF por defecto.

Notificaciones: Popup, Push, Sonido.

👉 Pro Tip: Este indicador está optimizado para XAUUSD (Oro), EURUSD y GBPUSD, pero funciona en todos los activos.

Listo para arrasar en el mercado? Descarga la Demo ahora y experimenta el poder de Golden Zones.

⚠️ ¿Quiere probarlo primero en un gráfico EN VIVO? El botón "Descargar Demo" sólo funciona en el Probador de Estrategias. Para probar el indicador en un gráfico en tiempo real, puede descargar la Versión Básica aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/157420?source=Site+Profile