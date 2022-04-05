Signal Alert BBMA Oma Ally Technical Analyzer
- Utilidades
- I Made Amertayasa
- Versión: 1.1
- Actualizado: 18 diciembre 2025
📌 EA SIGNAL BBMA OA Analizador Técnico
EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer es un Asesor Experto profesional basado en la metodología BBMA Oma Ally, diseñado para detectar automáticamente configuraciones de Momentum (CSM) y Reentry.
Este EA ayuda a los traders a seguir las configuraciones BBMA sin tener que mirar constantemente el gráfico, ya que todas las señales se envían directamente a Telegram en un formato limpio y organizado.
Mis productos : https://www.mql5.com/en/market/product/156008?source=Site+Perfil+Vendedor : https://www.mql5.com/en/market/product/157024?source=Site+Perfil+Vendedor
-Para preguntas, discusiones y soporte:
Grupo de Telegram: https://t.me/+u0yfPx6hs8MxMzY1
⭐ Características principales
🔥 1. Detección automática de impulso (CSM)
El EA identifica las velas que rompen fuera de las Bandas de Bollinger como una señal de Momentum.
Ejemplo de señal de Momentum de la telegrama:
Nombre : Señal_BBMA_OA
Símbolo : XAUUSDm
Señal : CSM BUY || Time Frame: PERIOD_H1
Hora : 2025.11.28 01:00:00
🔁 2. Detección automática de reentrada
Después de que se produzca una señal de Momentum, el EA monitoriza el retroceso hasta MA5/10 para detectar configuraciones de Reentrada de Compra/Venta.
Ejemplo de Señal de Reentrada de Telegramas:
Nombre : Señal_BBMA_OA
Símbolo : XAUUSDm
Configuración : Reentry BUY || Time Frame: PERIOD_H1
Hora : 2025.11.28 01:00:00
🕒 3. Señal personalizable y marcos de tiempo de configuración
Los operadores pueden ajustar libremente el marco de tiempo Momentum, el marco de tiempo Reentry y otros filtros de señal en función de su estilo de negociación preferido.