Aquila Gridmaster PropVersion

AquilaGridMaster Prop Guardian es una versión optimizada del sistema AquilaGridMaster - diseñado específicamente para su uso en las evaluaciones de Prop Firm y cuentas Prop en vivo, con el tablero OnChart.

El EA combina la lógica de la rejilla de scalping con una estricta gestión del riesgo diario que cumple con las reglas y que garantiza automáticamente que se respeten los límites de reducción diarios.

The Prop Guardian funciona en contra de la tendencia y utiliza el espaciado dinámico de la cuadrícula para aprovechar las correcciones de precios a corto plazo. Una vez completada una cesta, los beneficios se obtienen inmediatamente, lo que resulta ideal para la acumulación continua de capital con un riesgo controlado.

Se adjuntan capturas de pantalla de las pruebas retrospectivas en EURUSD H1 para los años 2024 y 2025, tamaño de cuenta simulado 100.000 USD y un preajuste de ejemplo utilizado para las pruebas.

Descargo de responsabilidad:

El Asesor Experto está destinado a los comerciantes que saben cómo las estrategias de cuadrícula de trabajo y conscientemente con el riesgo y la gestión del capital. A continuación encontrará ejemplos de ajustes.

Cada usuario/comprador asume su propia responsabilidad al operar con el EA. La descripción es sólo para fines de documentación y no constituye asesoramiento de inversión.

Cumplimiento de Prop Firm - Automatizado

✔ Drawdown diario hard cut en USD

→ Si se alcanza la pérdida diaria definida:

Cierre total inmediato + stop de negociación hasta cambio de día.

✔ Límite de volumen total

→ evita errores de broker como "Límite de volumen alcanzado" en el Mercado MetaQuotes.

✔ Modo de protección y rescate de márgenes

→ Evita profundas cuadrículas en fases de fuerte tendencia, especialmente en caso de riesgo debido a factores geopolíticos y macroeconómicos cada vez más turbulentos.

✔ Sin conflictos de cobertura

→ Dirección clara y conmutación inteligente.

Diseñado para tener en cuenta las estrictas normas de negociación cuando se utilizan cuentas de utilería: totalmente automático.

Característica adicional: OnChart Dashboard