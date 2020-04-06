QS Kiwi Confluence

QS Kiwi Confluencia



La Confluencia Kiwi de QuantumScale, creada para el símbolo NZDUSD, se ejecuta en el marco temporal H1 y combina el análisis del impulso y la fuerza de la tendencia en un motor de negociación disciplinado. Utiliza una señal basada en el CCI para detectar nuevos impulsos direccionales y un filtro de actividad basado en el ADX para operar sólo cuando el mercado muestra un movimiento significativo. Las salidas se gestionan mediante una lógica basada en el RSI que reacciona a las ralentizaciones y retrocesos del impulso, con el apoyo de un stop loss configurable, un take profit y un trailing stop opcional.

Datos clave de la estrategia



Índice del canal de materias primas (CCI)

Generador básico de señales de entrada, que controla la desviación del precio de su media reciente.

básico controla la desviación del precio de su media reciente. Utiliza cruces de umbrales para identificar cambios de impulso alcistas y bajistas.

para identificar cambios de impulso alcistas y bajistas. Proporciona la decisión direccional inicial.

Funciona como un filtro de actividad/fuerza de tendencia para las señales del CCI.

para las señales del CCI. Evalúa periodos de actividad direccional creciente para evitar mercados planos y de baja volatilidad.

para evitar mercados planos y de baja volatilidad. Ajusta la puntuación de entrada interna para dar prioridad a las señales del CCI en condiciones fuertes y restar importancia a los entornos débiles.

Lógica de entrada combinada

El CCI define la dirección ; el ADX modula la confianza en esa dirección.

; el ADX modula la en esa dirección. Sólo se considera una operación cuando el valor de decisión agregado supera un umbral de entrada mínimo, lo que ayuda a filtrar las configuraciones marginales.

Lógica de salida basada en RSI

Un módulo de cruce del umbral R SI supervisa cuándo el impulso se sobredimensiona o pierde fuerza.

SI supervisa cuándo el impulso se sobredimensiona o pierde fuerza. Genera decisiones de salida cuando el RSI cruza zonas predefinidas o cambia de régimen, señalando que es probable que el impulso original se haya agotado.

Las decisiones de salida deben superar un umbral de salida mínimo antes de poder cerrar una operación abierta, lo que reduce las salidas prematuras en fluctuaciones menores.

Nuestro compromiso de calidad



El mercado está inundado de Asesores Expertos que muestran curvas de backtest sobreoptimizadas pero fracasan en el éxito a largo plazo.

Nuestro objetivo no es la venta rápida, sino el éxito sólido a largo plazo. Desarrollamos algoritmos basados en principios de mercado reales, diseñados para adaptarse a un mercado en constante cambio.

Por esta razón, ofrecemos nuestros EAs en un modelo de suscripción justo:

Solidez a largo plazo por encima de la exageración a corto plazo: Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest.

Actualizaciones y mantenimiento continuos: Los clientes activos reciben actualizaciones y mejoras continuas, lo que garantiza que el EA evoluciona con los mercados cambiantes en lugar de quedar obsoleto tras una única versión.

El objetivo es mantener relaciones a largo plazo con los clientes, con costes predecibles y manejables, no ventas puntuales basadas en backtests sobreoptimizados.

Concepto de estrategia



Arquitectura de la estrategia: La filosofía central de este EA es "Momento Confirmado". Muchos bots fracasan porque introducen operaciones durante mercados planos y oscilantes en los que la acción del precio es aleatoria. Nuestro algoritmo aborda esto apilando tres capas distintas de análisis técnico para asegurar que cada operación tenga una probabilidad estadística de éxito basada en la energía actual del mercado.

El Mecanismo de Entrada: El proceso de decisión de entrada comienza con el Índice del Canal de Materias Primas (CCI). El algoritmo vigila el CCI en busca de cruces de umbrales específicos que indiquen una ruptura de un estado de equilibrio. Sin embargo, una ruptura por sí sola no es suficiente. La señal se cruza inmediatamente con el Índice Direccional Medio (ADX). El ADX actúa como guardián de la volatilidad; si la actividad del mercado aumenta y se alinea con la dirección del CCI, se autoriza la entrada de la operación. Esta sinergia asegura que el bot sólo entre cuando el NZDUSD está mostrando una fuerza direccional genuina, filtrando los falsos débiles.

El mecanismo de salida: Saber cuándo salir del mercado es tan crítico como la entrada. Mientras que la entrada sigue la tendencia, la lógica de salida es táctica. El bot utiliza el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para vigilar el agotamiento de la tendencia. Si el precio se mueve demasiado rápido y el RSI supera umbrales de sensibilidad específicos, el EA activa una señal de salida dinámica. Esto permite a la estrategia asegurar los beneficios antes de que se produzca la inevitable corrección o inversión del mercado.

Gestión de riesgos



Todos los aspectos de nuestros EA están diseñados para preservar el capital y controlar el riesgo.

Stop Loss fijo: Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja.

Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja. Sin Martingala: El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante.

El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante. No Grid: El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos.

El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos. Trailing stop: Se puede activar un trailing stop incorporado para bloquear los beneficios una vez que una operación se mueve en territorio favorable. La lógica del trailing stop es sencilla y transparente, y está diseñada para complementar la lógica de salida basada en el ADX, no para sustituirla.

Guía de configuración y recomendaciones



Símbolo: NZDUSD

NZDUSD Marco temporal: H1

H1 Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales).

ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales). Capital mínimo: 75 euros (volumen de negociación: 0,01 lote; con apalancamiento de 1:500; si el apalancamiento es inferior: aumente el capital en consecuencia)

Brokers recomendados:



Nuestros mejores resultados de prueba se lograron con:

BlackBull Markets (Cuenta ECN Prime)

Sobre nosotros



QuantumScale es una empresa fintech con sede en Munich, Alemania. Nos especializamos en el desarrollo de sistemas de trading cuantitativos y algorítmicos. Nuestra misión es crear soluciones de trading robustas, transparentes y de éxito a largo plazo para traders privados y profesionales.

Descargo de responsabilidad



Todos los resultados de backtest y los datos de rendimiento mostrados para este Asesor Experto se basan en datos históricos. No garantizan ni predicen ningún rendimiento futuro. Los resultados de las operaciones pueden diferir de las pruebas retrospectivas debido a factores tales como las condiciones específicas de su corredor y tipo de cuenta.