QS Kiwi Confluence

QS Kiwi Confluencia

La Confluencia Kiwi de QuantumScale, creada para el símbolo NZDUSD, se ejecuta en el marco temporal H1 y combina el análisis del impulso y la fuerza de la tendencia en un motor de negociación disciplinado. Utiliza una señal basada en el CCI para detectar nuevos impulsos direccionales y un filtro de actividad basado en el ADX para operar sólo cuando el mercado muestra un movimiento significativo. Las salidas se gestionan mediante una lógica basada en el RSI que reacciona a las ralentizaciones y retrocesos del impulso, con el apoyo de un stop loss configurable, un take profit y un trailing stop opcional.

Datos clave de la estrategia

Índice del canal de materias primas (CCI)

  • Generador básico de señales de entrada, que controla la desviación del precio de su media reciente.
  • Utiliza cruces de umbrales para identificar cambios de impulso alcistas y bajistas.
  • Proporciona la decisión direccional inicial.

Módulo de actividad del índice direccional medio (ADX)

  • Funciona como un filtro de actividad/fuerza de tendencia para las señales del CCI.
  • Evalúa periodos de actividad direccional creciente para evitar mercados planos y de baja volatilidad.
  • Ajusta la puntuación de entrada interna para dar prioridad a las señales del CCI en condiciones fuertes y restar importancia a los entornos débiles.

Lógica de entrada combinada

  • El CCI define la dirección; el ADX modula la confianza en esa dirección.
  • Sólo se considera una operación cuando el valor de decisión agregado supera un umbral de entrada mínimo, lo que ayuda a filtrar las configuraciones marginales.

Lógica de salida basada en RSI

  • Un módulo de cruce del umbral R SI supervisa cuándo el impulso se sobredimensiona o pierde fuerza.
  • Genera decisiones de salida cuando el RSI cruza zonas predefinidas o cambia de régimen, señalando que es probable que el impulso original se haya agotado.
  • Las decisiones de salida deben superar un umbral de salida mínimo antes de poder cerrar una operación abierta, lo que reduce las salidas prematuras en fluctuaciones menores.

Nuestro compromiso de calidad

El mercado está inundado de Asesores Expertos que muestran curvas de backtest sobreoptimizadas pero fracasan en el éxito a largo plazo.

Nuestro objetivo no es la venta rápida, sino el éxito sólido a largo plazo. Desarrollamos algoritmos basados en principios de mercado reales, diseñados para adaptarse a un mercado en constante cambio.

Por esta razón, ofrecemos nuestros EAs en un modelo de suscripción justo:

  • Solidez a largo plazo por encima de la exageración a corto plazo: Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest.
  • Actualizaciones y mantenimiento continuos: Los clientes activos reciben actualizaciones y mejoras continuas, lo que garantiza que el EA evoluciona con los mercados cambiantes en lugar de quedar obsoleto tras una única versión.

El objetivo es mantener relaciones a largo plazo con los clientes, con costes predecibles y manejables, no ventas puntuales basadas en backtests sobreoptimizados.

Concepto de estrategia

Arquitectura de la estrategia: La filosofía central de este EA es "Momento Confirmado". Muchos bots fracasan porque introducen operaciones durante mercados planos y oscilantes en los que la acción del precio es aleatoria. Nuestro algoritmo aborda esto apilando tres capas distintas de análisis técnico para asegurar que cada operación tenga una probabilidad estadística de éxito basada en la energía actual del mercado.

El Mecanismo de Entrada: El proceso de decisión de entrada comienza con el Índice del Canal de Materias Primas (CCI). El algoritmo vigila el CCI en busca de cruces de umbrales específicos que indiquen una ruptura de un estado de equilibrio. Sin embargo, una ruptura por sí sola no es suficiente. La señal se cruza inmediatamente con el Índice Direccional Medio (ADX). El ADX actúa como guardián de la volatilidad; si la actividad del mercado aumenta y se alinea con la dirección del CCI, se autoriza la entrada de la operación. Esta sinergia asegura que el bot sólo entre cuando el NZDUSD está mostrando una fuerza direccional genuina, filtrando los falsos débiles.

El mecanismo de salida: Saber cuándo salir del mercado es tan crítico como la entrada. Mientras que la entrada sigue la tendencia, la lógica de salida es táctica. El bot utiliza el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para vigilar el agotamiento de la tendencia. Si el precio se mueve demasiado rápido y el RSI supera umbrales de sensibilidad específicos, el EA activa una señal de salida dinámica. Esto permite a la estrategia asegurar los beneficios antes de que se produzca la inevitable corrección o inversión del mercado.

Gestión de riesgos

Todos los aspectos de nuestros EA están diseñados para preservar el capital y controlar el riesgo.

  • Stop Lossfijo: Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja.
  • Sin Martingala: El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante.
  • No Grid: El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos.
  • Trailing stop: Se puede activar un trailing stop incorporado para bloquear los beneficios una vez que una operación se mueve en territorio favorable. La lógica del trailing stop es sencilla y transparente, y está diseñada para complementar la lógica de salida basada en el ADX, no para sustituirla.

Guía de configuración y recomendaciones

  • Símbolo: NZDUSD
  • Marco temporal: H1
  • Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales).
  • Capital mínimo: 75 euros (volumen de negociación: 0,01 lote; con apalancamiento de 1:500; si el apalancamiento es inferior: aumente el capital en consecuencia)

Brokers recomendados:

Nuestros mejores resultados de prueba se lograron con:

Sobre nosotros

QuantumScale es una empresa fintech con sede en Munich, Alemania. Nos especializamos en el desarrollo de sistemas de trading cuantitativos y algorítmicos. Nuestra misión es crear soluciones de trading robustas, transparentes y de éxito a largo plazo para traders privados y profesionales.

Descargo de responsabilidad

Todos los resultados de backtest y los datos de rendimiento mostrados para este Asesor Experto se basan en datos históricos. No garantizan ni predicen ningún rendimiento futuro. Los resultados de las operaciones pueden diferir de las pruebas retrospectivas debido a factores tales como las condiciones específicas de su corredor y tipo de cuenta.


QS Velocity AUDUSD
Lucas Leibl
Asesores Expertos
QuantumScale Velocity AUD QuantumScale Velocity AUD combina señales de impulso estrictamente validadas con lógica de inversión para ejecutar entradas de alta probabilidad en el marco temporal AUDUSD M15. En lugar de basarse únicamente en objetivos estáticos, el algoritmo utiliza un mecanismo de salida dinámico basado en la volatilidad para cerrar posiciones inmediatamente cuando la fuerza de la tendencia se desvanece, garantizando la protección de las ganancias realizadas. Datos clave de la estr
QS YenSense Pro
Lucas Leibl
Asesores Expertos
QS YenSense Pro El QuantumScale YenSense Pro es un Asesor Experto diseñado para el par de divisas EURJPY en el marco de tiempo M15. Utiliza una sofisticada mezcla de indicadores de momento y volatilidad incluyendo el MACD, Bulls Power, Bears Power, y ATR para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Este EA está diseñado para capturar los movimientos de precios a corto y medio plazo impulsados por los cambios en el impulso del mercado, empleando una estricta gestión del riesgo
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
Asesores Expertos
QS NorthStar USDCAD El QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor es un robot de trading centrado en el símbolo y construido específicamente para USDCAD en el marco temporal M15. A diferencia de los robots básicos de un solo indicador, este EA utiliza un sofisticado Sistema Compuesto de Puntuación de Señales . Agrega datos de los indicadores de impulso y fuerza del mercado para filtrar el ruido del mercado. Sólo ejecuta operaciones cuando una convergencia de factores confirma una configuración
QS Dual Impulse Yen
Lucas Leibl
Asesores Expertos
QS Dual-Impulse Yen El QuantumScale Dual-Impulse Yen es un Asesor Experto diseñado para el par de divisas USDJPY en el marco temporal M15 . Combina una señal dinámica de acción RSI con un filtro de impulso Bulls Power para generar entradas selectivas en mercados impulsivos y de tendencia. Un módulo adicional de tendencia R SI gestiona las salidas y ayuda a evitar la permanencia excesiva en movimientos débiles. Datos clave de la estrategia Lógica de entrada Tanto la señal de acción RSI como el mó
QS Yen Pulse Scalper
Lucas Leibl
Asesores Expertos
Escalador QS Yen Pulse El QuantumScale Yen Pulse Scalper es un Asesor Experto intradía para el par de divisas USDJPY en el marco temporal M5 . Emplea un sofisticado enfoque basado en indicadores, centrándose en la reversión del impulso para identificar puntos de entrada de alta probabilidad. La estrategia utiliza el Williams' Percent Range (WPR) para identificar las condiciones de sobrecompra/sobreventa, mientras que la lógica de salida dinámica, impulsada por el Average True Range (ATR) y la De
QS Band Edge Scalper
Lucas Leibl
Asesores Expertos
Escalador QuantumScale Band Edge El QuantumScale Band Edge Scalper es un Asesor Experto dedicado al NZDUSD M5 que combina entradas dinámicas envolventes con salidas basadas en la banda de Bollinger. El algoritmo escanea la acción del precio intradía en busca de rupturas limpias a través de un canal de volatilidad y convierte esos eventos en una decisión de entrada ponderada. A continuación, las posiciones son gestionadas por un motor de salida sensible a la tendencia que bloquea los movimientos
