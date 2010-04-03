Bloomberg

Asesor Experto - Sistema Avanzado de Trading Multi-Algoritmo AI/ML
Deep Q-Network + 5-Network Ensemble con Aprendizaje Continuo y Reconocimiento de Patrones
ESPECIFICACIONES Y CAPACIDADES PRINCIPALES
Estrategia de IA:
Componente Tipo
Principal Red Q profunda
Conjunto 5 redes neuronales
Aprendizaje Refuerzo + Meta
Patrón Reconocimiento de gráficos
Régimen Clasificación de Mercados
Especificaciones comerciales:
Parámetro Valor
TF Primario M15
Análisis M1-D1 Multi-TF
Instrumentos Todos los mercados
Depósito Mínimo $500+
Tamaño del lote 0.1 Default
Protección contra riesgos:
Característica Ajuste
DD máx. 20% Stop
Pérdida diaria 5% Límite
Seguimiento Basado en ATR
SL/TP Dinámico
Posición Basado en la confianza
El paquete incluye:
SISTEMA COMPLETO
Asesor Experto en Inteligencia Artificial
✓ Interfaz gráfica de usuario estilo Bloomberg
Autenticación en la nube
Modelos específicos de símbolos
✓ Aprendizaje en tiempo real
FUNCIONES AVANZADAS DE AI E INDICADORES TÉCNICOS
Lógica de entrada:
Detección de regímenes de mercado
Votación conjunta de 5 redes
Motor de reconocimiento de patrones
Análisis de soporte/resistencia
Detección de divergencias
Confluencia de múltiples marcos temporales
Lógica de salida:
Trailing Stops adaptativos
Mecanismo de bloqueo de beneficios
Stop Loss basado en ATR
Escalado de confianza AI
Filtrado de diferenciales
Salidas ajustadas al régimen
Indicadores técnicos:
ATR - ADX - RSI
Medias móviles
Bandas de Bollinger
Osciladores de Momento
Escáner de Patrones Gráficos
Análisis del Perfil de Volumen
Ventajas únicas:
Aprendizaje en vivo continuo
Buffer de Repetición de Experiencias
Formación específica por símbolo
Sincronización de saldos en la nube
Aprendizaje priorizado
Adaptación del metaaprendizaje
PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN RECOMENDADOS
Parámetro Predeterminado Descripción
InpTrainingBars 10000 Barras históricas para el entrenamiento inicial de la IA
InpTrainingEpochs 200 Épocas de entrenamiento (200-500 recomendadas para la optimización)
InpUseDQN verdadero Habilita el aprendizaje por refuerzo Deep Q-Network
InpFixedLotSize 0.1 Tamaño de lote fijo (anulado por el dimensionamiento basado en la confianza)
InpMaxDrawdownPercent 20.0 Porcentaje máximo de reducción antes de la parada automática
InpDailyLossLimit 5.0 Porcentaje de protección del límite diario de pérdidas
InpLearningRate 0.0005 Tasa de aprendizaje de la red neuronal para el entrenamiento adaptativo
InpExplorationRate 0.15 Equilibrio entre exploración y explotación en Q-Learning
PAQUETE PROFESIONAL Y SOPORTE
Lo que recibe:
Asesor Experto completo (.ex5)
Panel GUI estilo Bloomberg
Sistema de autenticación en la nube
Modelos de IA específicos para cada símbolo
Panel de rendimiento en tiempo real
Guía de instalación y configuración
Manual de optimización de la configuración
Mercados objetivo:
Pares principales y secundarios de divisas
Oro y metales preciosos
Índices bursátiles (US30, NAS100, etc.)
Materias primas (petróleo, plata, etc.)
Pares de Criptodivisas
Cualquier instrumento CFD
Soporte Profesional:
ACTUALIZACIONES DE POR VIDA
Soporte de instalación incluido
Asistencia para la configuración
Ayuda para la optimización del rendimiento
Gestión de licencias en la nube
Garantía de devolución del dinero en 30 días
Sistema avanzado de negociación con IA para operadores algorítmicos profesionales
Adecuado para operadores que buscan una negociación con IA totalmente automatizada con aprendizaje continuo y gestión de riesgos de nivel institucional.
Productos recomendados
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Asesores Expertos
UsdJpy RangeBot Pro - Asesor Experto para Operaciones de Ruptura UsdJpy RangeBot Pro es un Asesor Experto basado en la ruptura desarrollado para el par USDJPY. Identifica oportunidades de trading durante las primeras horas de la sesión de Londres analizando un rango definido y ejecutando órdenes pendientes por encima o por debajo del mismo. El EA aplica una lógica fija, elementos visuales claros y controles de riesgo incorporados. Esta herramienta está diseñada para la negociación disciplina
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallL
FREE
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Asesores Expertos
¡Solo quedan 7/10 copias al precio de lanzamiento de $85! Filosofía — “Construir solo cuando el mercado dice que sí.” La mayoría de las rejillas colocan niveles en el gráfico y esperan. MAM White primero pide permiso: al mercado, a la volatilidad y a tu bróker. Solo construye una rejilla LIMIT unilateral cuando la EMA rápida está alineada con una fuerte tendencia de EMA lenta y el precio mantiene la distancia adecuada desde el centro. ¿No hay tendencia? No construye. ¿Cambio fresco? Tiempo
FREE
Ultimate Arbitrage Machines
Themichl LLC
3 (1)
Asesores Expertos
El EA Ultimate Arbitrage Machines es una solución profesional diseñada para el arbitraje estadístico y triangular en los mercados de divisas. Este EA captura de forma adaptativa las oportunidades de reversión a la media mientras emplea sólidos controles de riesgo. Cuenta con ajuste dinámico del umbral, gestión adaptativa del riesgo, ejecución multiestrategia y adaptación al mercado en tiempo real. El AE calibra automáticamente los parámetros de Z-Score, posiciona de forma inteligente TP/SL y ut
FREE
Tick Trader 2
Igor Widiger
Asesores Expertos
Tick Trader 2 negocia a intervalos de tick en el precio. La estrategia se basa en tiempo fijo. ¡La gestión de riesgos y los trailing stops acompañan sus posiciones y le protegen de grandes pérdidas! EA fue probado en EURUSD, GBPUSD, XAUUSD en el probador de estrategias y por defecto a estos símbolos. Por favor, sugiera sus ideas en la discusión. Voy a poner en práctica tan pronto como sea posible. Este EA ofrece características: Gestión de riesgo y dinero, filtro de días de negociación, filtro
FREE
MikenekoDream
Noriyuki Suzuki
Asesores Expertos
MikenekoDream es un EA simple que realiza operaciones de inversión basado en la tasa de desviación de la media móvil. Sólo opera en la apertura de cada marco temporal. Entra en una operación cuando el precio de cierre de la barra anterior supera la tasa de desviación establecida, y sale cuando ocurre lo contrario. Debido a que la lógica es simple, puede ser utilizado para el comercio de otras monedas. Tiene una buena afinidad con divisas como el euro y el dólar canadiense, pero poca con el USD/
FREE
MADayLevelAssistant
Azamat Mullayanov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un asistente para operar con el indicador MADayLevel (https://www.mql5.com/ru/market/product/41130) . Se puede utilizar como un netbook y para el comercio intradía. Como el Asesor Experto está más diseñado para el trading manual, en el trading automático sólo se utilizan 4 niveles: cuando la barra anterior está completamente cerrada entre 6 y 5, -6 y -5, por encima de 6 y por debajo de -6. Una vez más, lo más importante es trabajar en modo manual junto con el indicador. Pe
FREE
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Asesores Expertos
Surf EA es un Asesor Experto totalmente automático basado en la cuadrícula que busca áreas de inversión en el gráfico. Versión MT4: https: //www.mql5.com/ru/market/product/96627 Naturaleza del trabajo: El EA utiliza varios patrones, indicadores y otras condiciones importantes para buscar señales Las posiciones de compra y venta son independientes entre sí Sólo se puede abrir una orden en una barra del período actual Los indicadores utilizados en el EA están incluidos en el conjunto estándar del
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Asesores Expertos
La característica especial de Brent Trend Bot son sus sencillas herramientas básicas y su lógica de funcionamiento. No hay muchas estrategias y docenas de ajustes, como otros EAs, funciona de acuerdo a un algoritmo. El principio de funcionamiento es una estrategia de seguimiento de tendencia con un intento de obtener la máxima rentabilidad ajustada al riesgo. Por lo tanto, puede ser recomendado para principiantes. Su punto fuerte es el principio de cierre de operaciones. Su objetivo no es perse
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
SK Stochastic Candle Moves EA MT5
Mr Sakkarin Yartfoong
Asesores Expertos
SK Stochastic Candle Moves EA basado en el oscilador estocástico , se utiliza para generar señales de sobrecompra y sobreventa. Fácil de usar y simple No Martingale Recomendado GBPUSD,EURUSD Timeframe M30,H1 otros marcos de tiempo con la configuración adecuada. Funciona para ECN / No-ECN corredores y 2-3-4-5 símbolos de dígitos Un vps de baja latencia es y un corredor de propagación más baja es siempre recomendable. Apoyenos abriendo Mi broker recomendado. Exness Tickmill ¿Cómo funciona? Las ve
FREE
Big Trend Catcher
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del Experto El sistema de negociación del Asesor Experto se basa en la entrada y salida en una determinada desviación del precio del activo del valor de la media móvil. El Asesor Experto tiene una serie de parámetros, mediante la manipulación de los cuales se pueden implementar diferentes sistemas de negociación y también obtener diferentes resultados al operar con diferentes activos, Tenga esto en cuenta al configurar un Asesor Experto y no utilice la configuración estándar en tod
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Asesores Expertos
MACD RSI Optimized EA es un robot de trading gratuito y totalmente automatizado diseñado para capturar tendencias utilizando una combinación clásica de indicadores. Mediante la fusión de las capacidades de seguimiento de tendencias del MACD (Moving Average Convergence Divergence) con el filtrado de impulso del RSI (Relative Strength Index), este EA tiene como objetivo filtrar el ruido del mercado y entrar en operaciones con mayor probabilidad. Esta versión se ha optimizado específicamente para e
FREE
TrendFollowMT Free
King Lok Leung
Asesores Expertos
TrendFollowMT es un sistema de comercio totalmente automatizado que está utilizando gran marco de tiempo para determinar la tendencia y el uso de marco de tiempo pequeño para encontrar el punto de entrada . Una vez que la tendencia cambia al lado opuesto, el sistema esperará otro punto de entrada para recuperar con un tamaño de lote más grande. El objetivo es cubrir el coste del tiempo de espera y el riesgo. La versión gratuita sólo opera con señales de compra y bloquea el tamaño de lote inicia
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Asesores Expertos
FusionTrailing EA - ¡Tu arma definitiva para dominar el mercado! Transforme sus operaciones y aplaste cada movimiento del mercado con el sistema de trailing stop más avanzado disponible. FusionTrailing EA ofrece un poder imparable con su configuración de modo dual: - Modo Fusión: Establece automáticamente un stop loss a prueba de balas utilizando un umbral de pérdida máxima y activa el trailing inteligente sólo cuando el mercado le favorece, asegurando un riesgo mínimo y la máxima protección de
FREE
Regime Adaptive RR Trail
Choawana Malaikitsanachalee
Asesores Expertos
# Régimen Adaptativo RR Trail (Validator-Safe Build) **Un Asesor Experto práctico para condiciones de tendencia y rango con controles de riesgo conservadores, aplicación de una operación por barra, y RR step-lock trailing. Incluye un validador preestablecido para pasar los controles de mercado MQL5. --- ## Qué hace (alto nivel) * Detecta el **régimen de mercado** (Tendencia / Rango / Tranquilo / Volátil) y aplica un **estilo de entrada** apropiado. * Aplica **1 operación por barra** (hard l
FREE
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Asesores Expertos
El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Asesores Expertos
Bienvenido al futuro del trading algorítmico. El Nascore Scalper EA es un robot de scalping diseñado con precisión e inspirado en la IA y construido exclusivamente para operar con el NAS100 (US Tech 100 Index) . Analiza las huellas del dinero inteligente, las zonas de ruptura y el sesgo del marco temporal alto para capturar entradas de scalping de alta probabilidad. Características principales: Optimizado para NAS100 (US100) - Negociación de índices rápidos basados en el Nasdaq. Conceptos de di
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Grid Engulfing MT5
Yudi Sri Warsito
4.83 (6)
Asesores Expertos
Grid Engulfing es una estrategia de trading que combina el grid trading con patrones engulfing. Grid Trading: Una estrategia de negociación de cuadrícula consiste en colocar órdenes de compra y venta a intervalos regulares (tamaño de la cuadrícula) por encima y por debajo de un nivel de precios establecido. El objetivo es beneficiarse de los pequeños movimientos de precios dentro de un mercado de rango limitado. Patrones envolventes: Los patrones envolventes son un tipo de patrón de velas que i
FREE
Morgen und Uhr open
Grigorii Isaakian
3 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto está diseñado para scalping en la apertura de las operaciones MICEX (comienza a trabajar unos segundos después de 10=00) y continúa scalping en la apertura de cada barra. Es una continuación del producto Morgen Open https://www.mql5.com/ru/market/product/47596. El Asesor Experto debe trabajar preferentemente en el marco de tiempo horario o M30. El Asesor Experto trabaja en el número entero de lotes especificado por el usuario, el control es mínimo, ¡¡¡no se proporciona martinga
FREE
Classic v1
Sergio Tiscar Ortega
Asesores Expertos
Presentamos nuestro avanzado Expert Advisor (EA) meticulosamente diseñado para navegar el mercado de divisas utilizando dos indicadores técnicos prominentes: el Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El MACD es un indicador de impulso versátil que sigue la tendencia, destacando cambios en la fuerza, dirección, impulso y duración de una tendencia. Mientras tanto, el RSI es un oscilador popular que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de
FREE
MNG Mt5
TDINVEST LLP
4.3 (10)
Asesores Expertos
IMPORTANTE : Cuando pruebe el EA o lo ejecute en vivo, asegúrese de establecer "Activar MNG Martingale" en "Verdadero". Hola y bienvenido a MNG MNG es un EA de martingala que permite configurar un montón de características que detallaré a continuación. Pero antes, me gustaría insistir en el hecho de que un EA de martingala nunca es seguro, no importa si tiene un buen historial de más de 5 años, si muestra resultados de backtest increíbles, si se comercializa como el mejor EA o cualquiera que
FREE
MA Udemy
Jefferson Judge Metha
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) es un proyecto integral vinculado a un curso Udemy diseñado para guiarle a través del proceso paso a paso de subir su producto al Mercado MQL5. El curso no sólo le enseña los aspectos técnicos del desarrollo de EA, sino que también incluye conocimientos prácticos sobre la creación de un producto listo para el mercado, la adhesión a las estrictas normas de publicación de MQL5, y la optimización de sus posibilidades de éxito en el mercado.
FREE
FxS Moving Average EA
Churchill Sipho Mashinini
Asesores Expertos
FxS Moving Average EA  Un asesor experto de medias móviles multiestrategia para MetaTrader 5       Descripción general El Asesor Experto de Medias Móviles FxS es un potente y fácil de usar que integra seis estrategias de medias móviles probadas en un sistema de trading flexible. Diseñado para traders que valoran la simplicidad, el rendimiento y la personalización, este Asesor Experto le ofrece control total sobre su enfoque de trading preferido, parámetros de riesgo y filtros de tie
FREE
Osiris Royal Arises
Victor Chege Macharia
Asesores Expertos
Osiris Royal Arises es una integración del lenguaje de programación Python, la máquina de aprendizaje profundo y el código mql5 para poder predecir los movimientos de precios de USDCAD,USDCHF y EURUSD con el fin de producir las entradas y salidas más rentables con un riesgo medio mínimo por orden. ¿Por qué Osiris Royal Arises ? + Osiris Royal Arises ha estado en fase de investigación y desarrollo durante casi 1 año, y ha superado la fase de pruebas. + Osiris Royal Arises utiliza la martingala
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario