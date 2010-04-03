Asesor Experto - Sistema Avanzado de Trading Multi-Algoritmo AI/ML

Deep Q-Network + 5-Network Ensemble con Aprendizaje Continuo y Reconocimiento de Patrones

ESPECIFICACIONES Y CAPACIDADES PRINCIPALES Estrategia de IA:

Componente Tipo Principal Red Q profunda Conjunto 5 redes neuronales Aprendizaje Refuerzo + Meta Patrón Reconocimiento de gráficos Régimen Clasificación de Mercados Especificaciones comerciales:

Parámetro Valor TF Primario M15 Análisis M1-D1 Multi-TF Instrumentos Todos los mercados Depósito Mínimo $500+ Tamaño del lote 0.1 Default Protección contra riesgos:

Característica Ajuste DD máx. 20% Stop Pérdida diaria 5% Límite Seguimiento Basado en ATR SL/TP Dinámico Posición Basado en la confianza El paquete incluye:

SISTEMA COMPLETO Asesor Experto en Inteligencia Artificial ✓ Interfaz gráfica de usuario estilo Bloomberg Autenticación en la nube Modelos específicos de símbolos ✓ Aprendizaje en tiempo real

FUNCIONES AVANZADAS DE AI E INDICADORES TÉCNICOS Lógica de entrada:

Detección de regímenes de mercado Votación conjunta de 5 redes Motor de reconocimiento de patrones Análisis de soporte/resistencia Detección de divergencias Confluencia de múltiples marcos temporales Lógica de salida:

Trailing Stops adaptativos Mecanismo de bloqueo de beneficios Stop Loss basado en ATR Escalado de confianza AI Filtrado de diferenciales Salidas ajustadas al régimen Indicadores técnicos:

ATR - ADX - RSI Medias móviles Bandas de Bollinger Osciladores de Momento Escáner de Patrones Gráficos Análisis del Perfil de Volumen Ventajas únicas:

Aprendizaje en vivo continuo Buffer de Repetición de Experiencias Formación específica por símbolo Sincronización de saldos en la nube Aprendizaje priorizado Adaptación del metaaprendizaje

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN RECOMENDADOS Parámetro Predeterminado Descripción InpTrainingBars 10000 Barras históricas para el entrenamiento inicial de la IA InpTrainingEpochs 200 Épocas de entrenamiento (200-500 recomendadas para la optimización) InpUseDQN verdadero Habilita el aprendizaje por refuerzo Deep Q-Network InpFixedLotSize 0.1 Tamaño de lote fijo (anulado por el dimensionamiento basado en la confianza) InpMaxDrawdownPercent 20.0 Porcentaje máximo de reducción antes de la parada automática InpDailyLossLimit 5.0 Porcentaje de protección del límite diario de pérdidas InpLearningRate 0.0005 Tasa de aprendizaje de la red neuronal para el entrenamiento adaptativo InpExplorationRate 0.15 Equilibrio entre exploración y explotación en Q-Learning

PAQUETE PROFESIONAL Y SOPORTE Lo que recibe:

Asesor Experto completo (.ex5) Panel GUI estilo Bloomberg Sistema de autenticación en la nube Modelos de IA específicos para cada símbolo Panel de rendimiento en tiempo real Guía de instalación y configuración Manual de optimización de la configuración Mercados objetivo:

Pares principales y secundarios de divisas Oro y metales preciosos Índices bursátiles (US30, NAS100, etc.) Materias primas (petróleo, plata, etc.) Pares de Criptodivisas Cualquier instrumento CFD Soporte Profesional:

ACTUALIZACIONES DE POR VIDA Soporte de instalación incluido Asistencia para la configuración Ayuda para la optimización del rendimiento Gestión de licencias en la nube Garantía de devolución del dinero en 30 días