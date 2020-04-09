Trade Analyst

Trade Analyst es un panel de rendimiento multisímbolo para MetaTrader 5 que le muestra, en un panel limpio, cómo cada símbolo en su cartera está realmente funcionando desde una fecha de inicio elegida. Está diseñado para la rejilla, cesta y multi-par algorítmica comerciantes que necesitan estadísticas rápidas y fiables directamente en el gráfico sin excavar a través de la historia o exportar a Excel.

Qué muestra Trade Analyst

  • PnL cerrado por símbolo y número de operaciones cerradas desde la fecha de inicio seleccionada.

  • PnL abierto por símbolo y número de posiciones abiertas actualmente

  • Reducción máxima por símbolo, calculada a partir de la curva de renta variable de las operaciones cerradas (de máximo a mínimo, en la divisa de la cuenta).

  • PnL cerrado total de la cartera, PnL abierto, PnL combinado y reducción máxima global para todos los símbolos juntos.

Toda esta información se muestra en un único panel de fondo sólido en la esquina superior izquierda del gráfico, por lo que siempre permanece visible por encima de las velas, la cuadrícula, los niveles de operación y los marcadores del historial.

Características principales

  • Funciona con todos los símbolos de Market Watch (o con toda la lista de símbolos, dependiendo de su configuración de entrada) con una sola ejecución de script.

  • Diseño de texto limpio: encabezado ("Trade Analyst By abhaykushwaha1 (telegram)"), línea de periodo de análisis, línea de cartera total, y luego una línea por símbolo.

  • La reducción máxima se calcula utilizando un método clásico de curva de renta variable: el script recorre el historial de operaciones y registra la caída desde cada nuevo pico de renta variable, por símbolo y para toda la cartera.

  • Utiliza únicamente las funciones oficiales de MQL5 Trade and History y la librería estándar, siguiendo las directrices de codificación y descripción del Mercado para que sea apto para su publicación y venta.

Entradas y personalización

  • Fecha de inicio del análisis (por ejemplo, desde el inicio de una nueva estrategia o cuenta)

  • Opción de utilizar sólo los símbolos de Market Watch o todos los símbolos disponibles

  • Posición del panel (desplazamiento X/Y), anchura, altura de la línea, nombre de la fuente, tamaño de la fuente, color del texto, fondo del panel y colores del borde

Cómo lo utilizan los operadores

  • Audite rápidamente el rendimiento de un EA de rejilla o cesta en más de 20-30 pares sin cambiar de gráfico ni de terminal.

  • Identifique los símbolos que más contribuyen a los beneficios, al riesgo y a la reducción para poder desactivarlos o reponderarlos.

  • Supervise cuentas reales en tiempo real: vuelva a ejecutar el script para actualizar el panel siempre que necesite una instantánea del riesgo y el rendimiento.

Esta herramienta convierte su gráfico MT5 en un compacto panel de análisis de operaciones, que le ofrece una imagen clara de la rentabilidad y el riesgo por símbolo y para toda la cartera de un solo vistazo.


