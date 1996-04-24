Three 3TP Easy Trade Pad for MT5

Tres 3TP Easy Trade Pad Expert para MetaTrader 5

El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada y especializada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la negociación eficiente en la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Equipado con un panel de gestión dedicado, este asesor experto ofrece a los operadores potentes funciones para agilizar y mejorar la ejecución de sus operaciones.

Entre sus principales funciones se incluyen el establecimiento de relaciones riesgo-recompensa, el cálculo de niveles de stop loss, la colocación de múltiples objetivos de toma de beneficios y la gestión de SL y TP con precisión. Estas funciones permiten a los operadores ejecutar sus estrategias con mayor precisión y profesionalidad.

Tabla de Especificaciones - 3TP Easy Trade Pad Expert

Categoría Gestión de capital - Gestión de riesgos - Herramienta de negociación latform MetaTrader 5 Nivel de habilidad Principiante Tipo de indicador Gestión de Riesgo y Capital Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Scalping - Day Trading - Intradía Mercados Operados Divisas - Acciones - Índices

3TP Easy Trade Pad Expert de un vistazo

3TP Easy Trade Pad Expert ayuda a los operadores a gestionar sus operaciones con facilidad, ofreciendo herramientas avanzadas de gestión de riesgos, múltiples opciones de toma de beneficios y funciones como Cierre Parcial y Punto de Equilibrio para asegurar los beneficios de forma eficaz.

El panel intuitivo del experto hace que la ejecución de las operaciones sea más cómoda y eficiente, permitiendo a los operadores controlar sus posiciones directamente desde el gráfico.

Operaciones de compra

En el gráfico EUR/USD H1, el experto "3TP Easy Trade Pad" muestra claramente sus características.

El punto de entrada aparece en púrpura, mientras que el nivel de take profit se muestra en verde, calculado a partir del stop loss y una relación riesgo-recompensa de 2.

El panel del experto puede desplazarse por el gráfico para facilitar el acceso, lo que ayuda a los operadores a mejorar la gestión de sus operaciones y a aumentar su rendimiento general.

Operaciones de venta

En el gráfico USD/JPY H1, se muestra una operación de venta con niveles definidos de entrada, stop loss y take profit.

Con 3TP Easy Trade Pad Expert, los operadores pueden reducir el riesgo y asegurar las ganancias utilizando las funciones de Cierre Parcial y Punto de Equilibrio, haciendo que la gestión de las operaciones sea más simple y efectiva.

Configuraciones del 3TP Easy Trade Pad Expert

Las siguientes secciones describen los ajustes disponibles en el panel del experto:

Ajustes

One Click Trading - Activar/desactivar la confirmación para la ejecución de operaciones

Tener Take Profit - Activar/desactivar la ejecución de TP

Tener Stop Loss - Activar/desactivar la ejecución de SL

TP y SL virtuales - Activar/desactivar órdenes virtuales

Cierre Parcial - Activar/desactivar el cierre del 50% de la posición

Mostrar todos los TP y SL - Mostrar los niveles TP/SL del servidor en la lista de expertos

Panel

Orden

Comprar / Vender - Ejecutar órdenes de mercado instantáneas

Comprar.p / Vender.p - Ejecutar órdenes pendientes

Lote

Definir el volumen de operaciones (N/A)

Riesgo

Tipo SL - Establecer stop loss basado en cantidad de dólares ($), porcentaje de saldo (%), o pips (P)

Recompensa

TP único RR - Configure la relación riesgo-recompensa

TP Múltiple - Configurar múltiples niveles de take-profit

PM (Gestión de posiciones)

B Todo - Hacer operaciones sin riesgo

C Todo - Cerrar todas las posiciones

C Última - Cierra la posición más reciente

Visual - Muestra visualmente la relación riesgo-recompensa

Tiempo hasta la siguiente barra - Mostrar el tiempo restante de la vela actual

Conclusión

El Easy Trade Pad Expert de 3TP es una herramienta de negociación potente y especializada que mejora la ejecución de las operaciones, la gestión del capital, el control del riesgo y la optimización de los beneficios.

Con configuraciones personalizables y un panel fácil de usar, los operadores pueden adaptar este experto para que coincida con su estrategia y ejecute las operaciones con mayor eficacia.