VR-Quant: The Regime Vector (Smart VSA Matrix)

Deje de Operar con Falsos Breakouts. Vea la "Verdad" Detrás del Precio.

La mayoría de los operadores pierden dinero porque persiguen el movimiento del precio sin entender la energía que hay detrás. Una vela verde masiva con volumen cero se ve igual que una vela masiva con volumen enorme, pero una es un Breakout, y la otra es una Trampa.

VR-Quant resuelve esto utilizando estadísticas de grado institucional para desacoplar el Volumen (Esfuerzo) del Rango (Resultado). Procesa estos dos flujos de datos por separado y los combina en una Matriz de 8 Estados para revelar exactamente lo que está haciendo el Dinero Inteligente.

Responde a la pregunta más importante en el trading: "¿Este movimiento es real o es un Fakeout?".


📊LaLógica: Vectores Desacoplados

A diferencia de los indicadores estándar que "promedian" los datos, VR-Quant trata el Volumen, el Rango y la salud del Cuerpo de la Vela como vectores separados:

  • ⬆️ BARRAS SUPERIORES (Energía Activa): Expansiones Válidas y Rechazos Violentos.
  • ⬇️ BARRAS INFERIORES (Pasiva/Hueca): Apretones, Absorciones (Muros) y Falsedades.

🎨 La Matriz de 8 Estados (Cómo leerla)

El color del histograma te indica el Régimen exacto de la vela actual:

1. LAS SEÑALES "GO" (Tendencia y Momentum)

  • 🟢 LIME - Expansión Explosiva: Volumen Extremo + Rango Extremo.
    • Significado: Ruptura válida. El Dinero Inteligente está presionando agresivamente el precio.
    • Acción: ENTRAR en la ruptura.
  • 🔵 AQUA - Expansión Suave/Robusta: Volumen Sostenible + Cuerpo de Vela Sano.
    • Significado: Tendencia Robusta. Aunque el volumen sea moderado, la acción del precio es dominante.
    • Acción: MANTENER posiciones.

2. LAS SEÑALES DE "REVERSAL" (Rechazo y Absorción)

  • 🟣 INDIGO - Rechazo Volátil: Volumen Alto + Rango Alto + Cuerpo Diminuto.
    • Significado: PINBAR / STOP HUNT. El precio explotó pero fue rechazado inmediatamente.
    • Acción: NEGOCIAR LA REVERSIÓN.
  • 🔵 AZUL - Absorción: Volumen alto + Rango bajo.
    • Significado: EL MURO. Esfuerzo masivo pero el precio está atascado (Órdenes Límite absorbiendo flujo).
    • Acción: TOMA GANANCIAS, aprieta stops o prepárate para un Reversal.

3. LAS SEÑALES "TRAMPA" (Fakeouts)

  • 🟣 MAGENTA - El Fakeout: Volumen Bajo + Rango Alto.
    • Significado: MOVIMIENTO FANTASMA. El precio se movió fácilmente porque los libros de órdenes eran delgados. No hay dinero real detrás.
    • Acción: NO PERSEGUIR. Espere que el precio retroceda.

4. LAS SEÑALES DE "ESPERA" (Squeeze)

  • 🟠 NARANJA- La compresión: Volatilidad extremadamente baja (-2 Sigma).
    • Significado: La calma antes de la tormenta. La energía se está enrollando.
    • Acción: Esperar a la ruptura.
  • 🔴 ROJO - Contracción profunda: El mercado está muerto.
  • GRIS - Neutral: Ruido en el mercado.

🚀 Inteligencia de Patrones Inteligentes (30+ Patrones)

VR-Quant no sólo muestra el estado actual; recuerda la historia. Detecta configuraciones institucionales complejas y las marca con Iconos en el gráfico.


Categoría A: Entradas de Alta Probabilidad (Flechas Verdes)

  • 🚀S queeze Breakout: Detecta cuando el mercado despierta de un estado "Muerto" con una explosión. La señal #1 más rentable.
  • 💥 Rompe Paredes: Detecta cuando la Absorción (Azul) es aplastada por la Expansión (Cal).
  • Recuperación de Trampa: Detecta cuando un Fakeout (Magenta) es revertido inmediatamente por volumen real.
  • 📈 V-Reversal: Detecta una Pinbar (Índigo) seguida inmediatamente de una Explosión.

Categoría B: Salidas y Advertencias (Flechas Rojas)

  • ⚠️ Agotamiento de Tendencia: Detecta cuando una Carrera (Lima) choca contra un Muro (Azul).
  • Salida Fallida: Detecta cuando una Explosión (Cal) muere en una Falsedad (Magenta).
  • 🛑 Turbo Reversión: Detecta cuando una tendencia muere en un Pinbar/Rejection.

Categoría C: Contexto y Lista de Vigilancia (Estrellas Amarillas)

  • 👁️ AcumulaciónOculta : Detecta el volumen que entra en un mercado muerto antes de que el precio se mueva.
  • 📉S hakeout Setup: Detecta una Trampa que aparece en un mercado muerto (precursor de un movimiento).

⚙️ Características Principales

Lógica de Tendencia Robusta: El nuevo algoritmo detecta "Tendencias Silenciosas" (Aqua) analizando la salud del Cuerpo de Velas, asegurando que no se pierda las derivas.

Normalización: Funciona con cualquier activo (criptomonedas, divisas, índices, acciones) y cualquier marco temporal sin necesidad de ajustes manuales.

Personalización total: Activa cualquiera de los más de 30 patrones individualmente. Apague lo que no opera.

Conjunto de Alertas: Alertas Pop-up, Push, Email y Sonido para cada patrón específico.

