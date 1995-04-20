Stochastic with 2 Moving Averages ms

Indicador Crypto_Forex "Estocástico y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado.

- El oscilador estocástico es uno de los mejores indicadores del mercado: una herramienta ideal para muchos operadores.
- El indicador "Estocástico y 2 Medias Móviles" permite ver las medias móviles rápidas y lentas del oscilador estocástico.
- Zona de sobrecompra: por encima de 80; zona de sobreventa: por debajo de 20.
- Es ideal para tomar entradas de venta por encima de 80 y entradas de compra por debajo de 20.
- Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes.
- Considere las condiciones de la señal de compra:
(1) - La media móvil rápida cruza la media móvil lenta hacia arriba en sobreventa: abra una operación de compra.
(2) - El valor del estocástico está en la zona de sobrecompra y cruza la media móvil rápida hacia abajo: salga de la operación de compra.
(3) - Lo contrario para las operaciones de venta (ver imágenes).

Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.

