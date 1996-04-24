Account Guardian Pro
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ACCOUNT GUARDIAN PRO - Utilidad de Protección de Cuenta para MT5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
VERSIÓN BETA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Este producto está en fase beta. Algunas funciones están en desarrollo y puede encontrar errores menores. Sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos.
Por favor contácteme para solicitudes de funciones, soporte de idiomas o reportes de errores.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ACERCA DE ESTA UTILIDAD
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Account Guardian Pro es una utilidad de gestión de riesgos diseñada para ayudar a proteger su cuenta de trading MT5 de violaciones de drawdown diario y total. Adecuado para traders de firmas de fondeo y cuentas minoristas que requieren control de riesgos.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
PRESETS DE FIRMAS DE FONDEO - 8 Opciones Preconfiguradas
- FTMO (5% Diario, 10% Total)
- My Forex Funds (5% Diario, 12% Total)
- Funded Next (5% Diario, 10% Total)
- The5ers (4% Diario, 6% Total)
- E8 Funding (5% Diario, 8% Total)
- True Forex Funds (5% Diario, 10% Total)
- Topstep (3% Diario, 6% Total)
- Apex Trader (2.5% Diario, 5% Total)
MONITOREO DE DRAWDOWN
- Monitoreo de Drawdown Diario (basado en porcentaje)
- Monitoreo de Drawdown Total (nivel de cuenta)
- Opción de Búfer de Seguridad (cierra antes de alcanzar el límite)
- Opción de Drawdown Trailing
- Modos de Balance, Equity o Depósito Inicial Fijo
- Incluye swap y comisión en los cálculos
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
- Advertencias de Riesgo por Operación
- Detección de Sin Stop Loss y Alertas
- Monitoreo de Riesgo Total Abierto
- Limitador de Posiciones Abiertas Máximas
- Limitador de Operaciones Diarias Máximas
- Rastreador de Objetivo de Beneficio Diario
INDICADORES VISUALES
- Sistema de Semáforo (4 cajas de estado con código de colores)
- Barras de Progreso para visualización de drawdown
- Temporizador de Cuenta Regresiva para reinicio del día
- Modo Panel Mini (vista compacta)
- Visualización de valores en tiempo real
FILTRO DE SESIÓN DE TRADING
- Definir horas de trading permitidas
- Opción de cerrar posiciones fuera de sesión
- Filtrado basado en tiempo del servidor
ACCIONES AUTOMATIZADAS
- Cierre Automático de Posiciones en Violación de DD
- Modos: Cerrar Todo, Solo Perdedoras o FIFO
- Opción de Deshabilitar Auto-Trading
- Alertas de Sonido, Push y Email
PERSONALIZACIÓN
- Filtrado por Número Mágico para configuraciones multi-EA
- 4 opciones de posición del panel
- Colores y tamaños de fuente personalizables
- Alternar entre Panel Completo y Mini
- Funciona con todos los símbolos y marcos temporales
- Compatible con el Probador de Estrategias
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
PARA QUIÉN ES ESTO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Traders de Firmas de Fondeo gestionando reglas de drawdown
- Participantes de Desafíos monitoreando niveles de DD
- Traders Minoristas que desean herramientas de gestión de riesgos
- Gestores de Portafolio rastreando múltiples estrategias
- Day Traders que necesitan límites de sesión y diarios
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CÓMO FUNCIONA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. Seleccione su preset de firma de fondeo o establezca límites de DD personalizados
2. Adjunte el EA a cualquier gráfico
3. Monitoree el semáforo, barras de progreso y cuenta regresiva
4. El EA cierra posiciones cuando se alcanzan los límites
5. Alertas visuales y de audio lo mantienen informado
La utilidad monitorea su cuenta continuamente, calculando ganancias/pérdidas flotantes y cerradas para determinar los niveles actuales de drawdown. Cuando se acercan los límites, aparecen advertencias visuales.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
GUÍA DE CONFIGURACIÓN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Paso 1: Seleccionar Preset de Firma de Fondeo
Abra la configuración del EA y elija su firma o use Configuración Personalizada
Paso 2: Configurar Acciones
- Cierre Automático en Violación de DD: SÍ
- Deshabilitar AutoTrading en Violación: SÍ
- Configure alertas según desee
Paso 3: Personalizar Visualización (Opcional)
- Posición del Panel: Elija esquina
- Mostrar Semáforo: Recomendado
- Mostrar Barras de Progreso: Para retroalimentación visual
- Mostrar Cuenta Regresiva: Para temporizador de reinicio del día
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Plataforma: MetaTrader 5
- Tipo: EA de Utilidad (no es una estrategia de trading)
- Símbolos: Todos
- Marcos Temporales: Todos
- Cuentas: Demo, Real, Firma de Fondeo
- Pruebas: Compatible con Probador de Estrategias
- Uso de Recursos: Bajo
- Soporte Multi-EA: Sí (filtrado por número mágico)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
NOTAS IMPORTANTES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Esta es una utilidad de gestión de riesgos, no un sistema de trading
- Esta utilidad no garantiza ganancias ni protección contra pérdidas
- Siempre pruebe la configuración primero en una cuenta demo
- Asegúrese de que Allow Algo Trading esté habilitado en MT5
- Una instancia por cuenta es suficiente
- El reinicio del día ocurre a las 00:00 hora del servidor
- Funciona junto con cualquier estrategia de trading manual o automatizada
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SOPORTE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Agradecería mucho una reseña positiva si está satisfecho con su compra.
Por favor contácteme si experimenta algún problema para que podamos encontrar una solución.
Contacto: https://www.mql5.com/en/users/eagle71
