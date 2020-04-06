PylonEA MT5

PylonEA - Sistema Gratuito de Trading de Cuadrícula

Este es un EA gratuito que contiene solo 2 estrategias del portafolio de ThemisEA - ambas estrategias operan EURUSD.

Características principales:

  • Cada posición tiene un stop loss
  • Sistema de rejilla avanzado con espaciado dinámico de posiciones
  • Posiciones máximas por estrategia: 18 posiciones (cuadrícula no infinita - riesgo controlado)
  • Tamaño mínimo de cuenta recomendado: $2000 USD
  • Nota: Menos diversificado que ThemisEA - sólo opera con un par de divisas, la curva de la renta variable será menos suave con más volatilidad

Fácil instalación:

  • Simplemente conecte el EA a cualquier gráfico (por ejemplo, EURUSD H1) - el EA se encarga de todo automáticamente
  • Cada posición tiene un comentario único que muestra a qué estrategia pertenece
  • El nombre del símbolo se puede ajustar en las entradas si su broker utiliza una nomenclatura ligeramente diferente (por ejemplo, "EURUSD.m" en lugar de "EURUSD")

Aviso importante:

  • Esto NO es un bot de IA o un sistema sobre-optimizado
  • Es normal que se produzcan caídas y periodos de pérdidas.
  • El comercio basado en la cuadrícula conlleva riesgos inherentes - utilícelo bajo su propio riesgo
  • Todas las estrategias optimizadas desde 2012 hasta la actualidad utilizando 1/2 período fuera de la muestra
  • Sólo se han seleccionado las estrategias que también funcionaban antes de 2012

Metodología de prueba:

  • Cada estrategia se volvió a probar manualmente en tres conjuntos de datos: Roboforex, Darwinex, y Pepperstone
  • Centrado en la solidez a través de diferentes condiciones de mercado

Recomendaciones:

  • Utilice brokers con zona horaria clásica GMT+2/GMT+3 para obtener mejores resultados.
  • Comience con el tamaño de lote mínimo (0,01)
  • Ajuste el tamaño del lote en función de sus propios resultados de backtest y de su tolerancia al riesgo
  • Pruebe las condiciones de su broker antes de operar en vivo

Para una mayor diversificación y una curva de renta variable más suave, considere la versión completa de ThemisEA con 13 estrategias en 3 pares de divisas. Para sistemas sin rejilla, consulte mi AthenaEA que tiene resultados tempranos en cuenta real (aunque todavía corto período de prueba).


