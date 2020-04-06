PylonEA MT5
- Asesores Expertos
- Jakub Zach
- Versión: 1.0
PylonEA - Sistema Gratuito de Trading de Cuadrícula
Este es un EA gratuito que contiene solo 2 estrategias del portafolio de ThemisEA - ambas estrategias operan EURUSD.
Características principales:
- Cada posición tiene un stop loss
- Sistema de rejilla avanzado con espaciado dinámico de posiciones
- Posiciones máximas por estrategia: 18 posiciones (cuadrícula no infinita - riesgo controlado)
- Tamaño mínimo de cuenta recomendado: $2000 USD
- Nota: Menos diversificado que ThemisEA - sólo opera con un par de divisas, la curva de la renta variable será menos suave con más volatilidad
Fácil instalación:
- Simplemente conecte el EA a cualquier gráfico (por ejemplo, EURUSD H1) - el EA se encarga de todo automáticamente
- Cada posición tiene un comentario único que muestra a qué estrategia pertenece
- El nombre del símbolo se puede ajustar en las entradas si su broker utiliza una nomenclatura ligeramente diferente (por ejemplo, "EURUSD.m" en lugar de "EURUSD")
Aviso importante:
- Esto NO es un bot de IA o un sistema sobre-optimizado
- Es normal que se produzcan caídas y periodos de pérdidas.
- El comercio basado en la cuadrícula conlleva riesgos inherentes - utilícelo bajo su propio riesgo
- Todas las estrategias optimizadas desde 2012 hasta la actualidad utilizando 1/2 período fuera de la muestra
- Sólo se han seleccionado las estrategias que también funcionaban antes de 2012
Metodología de prueba:
- Cada estrategia se volvió a probar manualmente en tres conjuntos de datos: Roboforex, Darwinex, y Pepperstone
- Centrado en la solidez a través de diferentes condiciones de mercado
Recomendaciones:
- Utilice brokers con zona horaria clásica GMT+2/GMT+3 para obtener mejores resultados.
- Comience con el tamaño de lote mínimo (0,01)
- Ajuste el tamaño del lote en función de sus propios resultados de backtest y de su tolerancia al riesgo
- Pruebe las condiciones de su broker antes de operar en vivo
Para una mayor diversificación y una curva de renta variable más suave, considere la versión completa de ThemisEA con 13 estrategias en 3 pares de divisas. Para sistemas sin rejilla, consulte mi AthenaEA que tiene resultados tempranos en cuenta real (aunque todavía corto período de prueba).