RangeBreakPendingOrder

Órdenes Pendientes de Ruptura de Rango EA - Trading de Ruptura Inteligente Automatizado para MT5

Range Break Pending Orders EA es un potente sistema de trading de ruptura diseñado para capturar movimientos explosivos de precios en el momento en que el precio rompe un rango definido en el tiempo.

Ya sea que opere rangos matutinos, London Breakout, Asian Session Breakout, o configuraciones de compresión de volatilidad, este EA maneja todo automáticamente:

  • Identifica el rango de precios utilizando la hora de inicio y fin.
  • Coloca órdenes Buy Stop / Sell Stop.
  • Gestiona el riesgo de forma inteligente.
  • Cancela órdenes opuestas instantáneamente.
  • Adapta las compensaciones al ATR.
  • Envía alertas cuando cambia la tendencia del mercado.

Este EA aporta consistencia, disciplina y automatización a su estrategia de ruptura, eliminando las operaciones fallidas y las decisiones emocionales.


Por qué elegir este EA

1. Entradas Breakout totalmente automatizadas

Una vez establecido el tiempo de rango, el EA calculará automáticamente los niveles altos/bajos y colocará órdenes pendientes de ruptura con una precisión perfecta.

2. Gestión inteligente del riesgo

Elija entre:

  • Tamaño de Lote Fijo, o
  • Lote Automático Adaptativo basado en el % de Riesgo y la volatilidad ATR: El EA protege su cuenta de posiciones sobredimensionadas y picos de mercado inesperados.
3. Stop Loss y Take Profit basados en ATR

El EA ajusta el SL y el TP utilizando el ATR, asegurando que sus operaciones se adapten a las condiciones cambiantes del mercado.

4. Limpieza automática de órdenes

Cuando una orden pendiente se dispara, la contraria se elimina al instante, reduciendo el riesgo y evitando la doble exposición.

5. Alertas de sesgo de dirección

Reciba notificaciones cuando la tendencia cambie de alcista a bajista o de bajista a alcista.


Características principales

  • Detección automática del rango definido

  • Entradas de ruptura Buy Stop / Sell Stop

  • SL/TP basado en ATR para una adaptación dinámica de la volatilidad

  • Protección de spread y filtrado de deslizamiento

  • Cancelación automática de órdenes pendientes opuestas

  • Notificaciones de cambio de sesgo

  • Probado con XAUUSD, compatible con todos los símbolos y todos los marcos temporales

  • Tamaño de posición basado en el riesgo o lotes fijos

Un EA simple pero potente con una lógica inteligente, tanto si es un principiante como un trader experimentado, este EA le ofrece precisión, automatización y consistencia.


Parámetros de entrada

Ajustes de Rango

  • InicioHora, InicioMinuto
  • HoraFin, MinutoFin
  • PuntosBuffer

Riesgo / Dinero

  • UseAutoLot
  • Porcentaje de riesgo
  • FixedLotSize
    Configuración ATR
    • Periodo_ATR
    • ATR_Multiplicador_SL
    • ATR_Multiplicador_TP
    • Usar_ATR_SLTP
      Stop Loss / Take Profit
      • Puntos SL
      • Puntos_TP
        Controles de seguridad

        • DeleteOppositeOnTrigger

        El EA de órdenes pendientes de ruptura de rango ofrece una ejecución consistente, disciplinada y de nivel profesional.
        ¡No más vacilaciones! ¡No más rupturas fallidas! ¡No más posiciones con riesgo excesivo! Deje que el EA haga el trabajo, mientras usted se centra en la estrategia y los resultados.

        ¡Oferta anticipada, el precio aumenta cada 10 descargas!


        ¡Opere con responsabilidad!


