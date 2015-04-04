KnightWatcher Trade Sync Utility

TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) es una herramienta ligera y segura para sincronizar datos, diseñada para conectar su actividad de trading en MT4/MT5 con su diario de trading KnightWatcher. Lee automáticamente todas las posiciones abiertas e historial de operaciones cerradas sin ejecutar, modificar ni gestionar ninguna operación en su cuenta. La utilidad envía actualizaciones cada 5 segundos para garantizar que su panel muestre siempre información precisa y en tiempo real de ganancias, pérdidas y posiciones. Utiliza su API Key y Secret para autenticarse de forma segura con su perfil de KnightWatcher.
TradeSync se ejecuta silenciosamente en segundo plano y no afecta el rendimiento ni la ejecución de sus operaciones. La instalación es simple, solo requiere habilitar WebRequest y agregar la URL de la API de KnightWatcher.
Esta herramienta es ideal para traders que desean llevar un registro automático, análisis y seguimiento sin introducir datos manualmente.
Tanto principiantes como traders avanzados se benefician de su integración sencilla y flujo de datos limpio.
Proporciona total transparencia con registros de depuración opcionales y rastrea cada intento de sincronización.
La guía completa de configuración está disponible aquí: https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-in-MT5
