Basket Toolkit
- Utilidades
- Tshidiso Ephraim Mpakanyane
- Versión: 1.0
- Activaciones: 16
Basket Toolkit es una herramienta profesional de comercio multisímbolo y gestión de riesgos para MetaTrader 5. Permite a los operadores detectar, organizar, visualizar y controlar las operaciones como cestas unificadas, con funciones avanzadas de gestión de riesgos y un panel de control limpio e interactivo.
Características principales
1. Gestión de cestas multisímbolo
- Detecte operaciones manuales, operaciones de EA u operaciones específicas por número mágico.
- Agrupa operaciones de múltiples símbolos en cestas unificadas para un control centralizado.
- Admite tanto la supervisión de la cuenta completa como el seguimiento de símbolos individuales.
2. Control avanzado de riesgos y operaciones
- Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop y BreakEven unificados aplicados a nivel de cesta.
- Modos de riesgo ajustables: Puntos, Porcentaje o Dinero.
- Cierre automático de la cesta cuando se alcanzan los umbrales de beneficios o pérdidas.
- Soporte de promedios para SL y TP.
3. Automatización de la parrilla y la cesta
- Soporte opcional de rejilla para gestionar entradas adicionales de forma inteligente.
- Mantiene la integridad adecuada de la cesta, evitando posiciones omitidas o inconsistencias.
4. Panel de control interactivo
- Interfaz gráfica de usuario limpia y profesional.
- Acciones globales en la fila superior: cerrar todas las operaciones rentables o perdedoras.
- Controles específicos de la cesta anclados en la parte inferior.
- La lista de cestas activas llena el área principal con filas seleccionables.
- Estadísticas en tiempo real: cestas totales, beneficio total.
5. Seguridad y protección de la cuenta
- Aplicación de stop-loss y beneficio máximo a nivel de cuenta.
- Diseñado para evitar la sobreexposición accidental o las pérdidas desbocadas de la red.
- La detección inteligente de posiciones garantiza que no se dupliquen los procesos.
Ventajas clave
- Consolide múltiples operaciones en una única vista procesable.
- Reduzca el riesgo y proteja su cuenta automáticamente.
- Mejore la eficacia de la supervisión de las operaciones para la negociación manual o automatizada.
- Interfaz visual y fácil de usar que se adapta al tamaño del gráfico.
A quién va dirigida esta utilidad
- Operadores manuales que desean un control unificado de la cesta.
- Estrategias y carteras multisímbolo.
- Sistemas de rejilla o de promediación que buscan seguridad de riesgo a nivel de cuenta.
Parámetros de entrada
|Parámetro
|Por defecto
|Descripción
|Modo de riesgo
|Puntos -
|Determina cómo se calcula el riesgo para cada cesta.
Opciones:
- Puntos - riesgo medido en puntos
- Porcentaje - riesgo medido en % del saldo de la cuenta (%)
- Dinero - riesgo medido en la divisa de la cuenta ($)
|Tamaño del lote
|0.10
|Tamaño de lote fijo a utilizar si se selecciona el tamaño de lote manual.
|Deslizamiento
|5
|Deslizamiento máximo permitido en puntos para la ejecución de la operación.
|Ajustes de Riesgo de Cuadrícula y Cesta (ponga 0 para desactivar)
|Paso de Rejilla
|0
|Distancia entre niveles de rejilla en puntos/porcentaje/dinero.
|Cesta StopLoss
|0
|Stop Loss aplicado a nivel de cesta en puntos/porcentaje/dinero.
|Cesta TakeProfit
|0
|Take Profit aplicado a nivel de cesta en puntos/porcentaje/dinero.
|Trailing Stop
|0
|Distancia del Trailing Stop para la cesta.
|Paso de arrastre
|0
|Paso para la actualización del trailing stop.
|Protección de cuenta (ponga 0 para desactivar)
|Beneficio Máximo
|0.0 $
|Cierra automáticamente las operaciones de la cesta cuando el beneficio total supera este valor.
|Pérdida Máxima
|0.0 $
|Cierra automáticamente las operaciones de la cesta cuando la pérdida total supera este valor.
|Detección de Operaciones
|Detectar Operaciones Manuales
|verdadero
|Permite la detección y gestión de operaciones abiertas manualmente.
|Detectar por número mágico
|falso
|Sólo detecta operaciones con el número mágico exacto.
|Número Mágico
|12345
|Número mágico que debe coincidir si Detectar por Número Mágico está activado.
|Opciones de Promedio
|Promedio para StopLoss
|falso
|Utiliza el precio medio de la cesta para calcular el StopLoss.
|Promedio para TakeProfit
|falso
|Utiliza el precio medio de la cesta para calcular el TakeProfit.
|Opciones de BreakEven
|Habilitar el BreakEven de la Cesta
|false
|Ajusta automáticamente el StopLoss de la cesta al punto de equilibrio cuando es rentable.
|Idioma y General
|Idioma de la interfaz
|LOCALE_ENG
|Idioma utilizado en la interfaz y los registros de EA.
|Símbolos
|""
|Lista separada por comas de los símbolos a monitorizar. Dejar vacío ("") para el símbolo del gráfico actual.
|
Futuras actualizaciones
Resumen
- Basket Toolkit no abre operaciones automáticamente - gestiona las operaciones existentes.
- Diseñado para trabajar junto con otros EAs o trading manual.
- Las funciones de rejilla y promediado son opcionales y configurables por cesta.