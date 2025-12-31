Basket Toolkit

Basket Toolkit es una herramienta profesional de comercio multisímbolo y gestión de riesgos para MetaTrader 5. Permite a los operadores detectar, organizar, visualizar y controlar las operaciones como cestas unificadas, con funciones avanzadas de gestión de riesgos y un panel de control limpio e interactivo.


Características principales

1. Gestión de cestas multisímbolo

    • Detecte operaciones manuales, operaciones de EA u operaciones específicas por número mágico.
    • Agrupa operaciones de múltiples símbolos en cestas unificadas para un control centralizado.
    • Admite tanto la supervisión de la cuenta completa como el seguimiento de símbolos individuales.

2. Control avanzado de riesgos y operaciones

  • Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop y BreakEven unificados aplicados a nivel de cesta.
  • Modos de riesgo ajustables: Puntos, Porcentaje o Dinero.
  • Cierre automático de la cesta cuando se alcanzan los umbrales de beneficios o pérdidas.
  • Soporte de promedios para SL y TP.

3. Automatización de la parrilla y la cesta

  • Soporte opcional de rejilla para gestionar entradas adicionales de forma inteligente.
  • Mantiene la integridad adecuada de la cesta, evitando posiciones omitidas o inconsistencias.

4. Panel de control interactivo

  • Interfaz gráfica de usuario limpia y profesional.
  • Acciones globales en la fila superior: cerrar todas las operaciones rentables o perdedoras.
  • Controles específicos de la cesta anclados en la parte inferior.
  • La lista de cestas activas llena el área principal con filas seleccionables.
  • Estadísticas en tiempo real: cestas totales, beneficio total.

5. Seguridad y protección de la cuenta

    • Aplicación de stop-loss y beneficio máximo a nivel de cuenta.
    • Diseñado para evitar la sobreexposición accidental o las pérdidas desbocadas de la red.
    • La detección inteligente de posiciones garantiza que no se dupliquen los procesos.


Ventajas clave

  • Consolide múltiples operaciones en una única vista procesable.
  • Reduzca el riesgo y proteja su cuenta automáticamente.
  • Mejore la eficacia de la supervisión de las operaciones para la negociación manual o automatizada.
  • Interfaz visual y fácil de usar que se adapta al tamaño del gráfico.


A quién va dirigida esta utilidad

  • Operadores manuales que desean un control unificado de la cesta.
  • Estrategias y carteras multisímbolo.
  • Sistemas de rejilla o de promediación que buscan seguridad de riesgo a nivel de cuenta.


Parámetros de entrada

Parámetro Por defecto Descripción
Modo de riesgo Puntos - Determina cómo se calcula el riesgo para cada cesta.
Opciones:
- Puntos - riesgo medido en puntos
- Porcentaje - riesgo medido en % del saldo de la cuenta (%)
- Dinero - riesgo medido en la divisa de la cuenta ($)
Tamaño del lote 0.10 Tamaño de lote fijo a utilizar si se selecciona el tamaño de lote manual.
Deslizamiento 5 Deslizamiento máximo permitido en puntos para la ejecución de la operación.
Ajustes de Riesgo de Cuadrícula y Cesta (ponga 0 para desactivar)
Paso de Rejilla 0 Distancia entre niveles de rejilla en puntos/porcentaje/dinero.
Cesta StopLoss 0 Stop Loss aplicado a nivel de cesta en puntos/porcentaje/dinero.
Cesta TakeProfit 0 Take Profit aplicado a nivel de cesta en puntos/porcentaje/dinero.
Trailing Stop 0 Distancia del Trailing Stop para la cesta.
Paso de arrastre 0 Paso para la actualización del trailing stop.
Protección de cuenta (ponga 0 para desactivar)
Beneficio Máximo 0.0 $ Cierra automáticamente las operaciones de la cesta cuando el beneficio total supera este valor.
Pérdida Máxima 0.0 $ Cierra automáticamente las operaciones de la cesta cuando la pérdida total supera este valor.
Detección de Operaciones
Detectar Operaciones Manuales verdadero Permite la detección y gestión de operaciones abiertas manualmente.
Detectar por número mágico falso Sólo detecta operaciones con el número mágico exacto.
Número Mágico 12345 Número mágico que debe coincidir si Detectar por Número Mágico está activado.
Opciones de Promedio
Promedio para StopLoss falso Utiliza el precio medio de la cesta para calcular el StopLoss.
Promedio para TakeProfit falso Utiliza el precio medio de la cesta para calcular el TakeProfit.
Opciones de BreakEven
Habilitar el BreakEven de la Cesta false Ajusta automáticamente el StopLoss de la cesta al punto de equilibrio cuando es rentable.
Idioma y General
Idioma de la interfaz LOCALE_ENG Idioma utilizado en la interfaz y los registros de EA.
Símbolos "" Lista separada por comas de los símbolos a monitorizar. Dejar vacío ("") para el símbolo del gráfico actual.


Futuras actualizaciones

  • Soporte completo multisímbolo - actualmente parcial, soportará todos los símbolos monitorizados.
  • Carga/Guardado persistente del panel - recuerda el diseño y la configuración entre sesiones.
  • Colores y temas para el panel: personalice la interfaz para mejorar la visibilidad y las preferencias.
  • Opciones ampliadas de detección de operaciones: incluye prefijos de números mágicos, sufijos y detección basada en comentarios.
  • Ampliación de la cesta desde la vista de lista: posibilidad de abrir cada cesta en un panel independiente que muestra las posiciones individuales.


Resumen

  • Basket Toolkit no abre operaciones automáticamente - gestiona las operaciones existentes.
  • Diseñado para trabajar junto con otros EAs o trading manual.
  • Las funciones de rejilla y promediado son opcionales y configurables por cesta.
Otros productos de este autor
Multi Timeframe Chart in Seconds
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
5 (1)
Indicadores
Multi Timeframe Chart in Seconds es un indicador que permite visualizar datos de precio de marcos de tiempo personalizados directamente en un solo gráfico. Soporta cálculos en segundos, minutos y horas y muestra la acción del precio como velas de colores . Agrega datos de marcos de tiempo no estándar o superiores/inferiores y los representa con precisión, evitando abrir múltiples gráficos. Para quién es Diseñado para traders que analizan la estructura del mercado en segundos, minutos u horas y
FREE
Trade History on Chart
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Utilidades
El Historial de Operaciones en el Gráfico es un sencillo indicador de utilidad que muestra el beneficio, la duración, el volumen y otras propiedades de las operaciones cerradas a partir del historial. Características: Filtrar el historial para mostrar sólo las ganancias o pérdidas de la operación. Muestra el tiempo de mantenimiento de la operación. Acumula los beneficios diarios, semanales, etc. Cambiar para mostrar sólo los cuadros de texto. Cambiar los colores del texto. Rápido y fácil de usa
FREE
Pip Rounded Candles
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Indicadores
PipRoundedCandles redondea los precios OHLC al intervalo de pips más cercano y muestra velas codificadas por colores, ayudando a los operadores a visualizar rápidamente los niveles de precios clave para tomar mejores decisiones de entrada y salida. Características: Redondea los precios OHLC a los N pips más cercanos. Velas codificadas por colores: alcistas y bajistas. Funciona en cualquier símbolo y marco temporal. Redondeo de pips ajustable. No repinta, ligero, actualizaciones en tiempo real.
FREE
Multi Timeframe Indicators in Seconds
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Indicadores
Multi Timeframe Indicators in Seconds es un conjunto de indicadores personalizados estándar ubicados en MQL5/Indicators/Examples/ , adaptados para cálculos en múltiples marcos temporales, incluidos intervalos basados en segundos y marcos temporales personalizados. Permite mostrar varios indicadores calculados en diferentes marcos temporales dentro de un solo gráfico. La selección del indicador y del marco temporal de cálculo se realiza mediante un indicador cargador. Se admiten marcos temporales
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario