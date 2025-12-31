Basket Toolkit

Futuras actualizaciones Soporte completo multisímbolo - actualmente parcial, soportará todos los símbolos monitorizados.

Carga/Guardado persistente del panel - recuerda el diseño y la configuración entre sesiones.

Colores y temas para el panel : personalice la interfaz para mejorar la visibilidad y las preferencias.

Opciones ampliadas de detección de operaciones : incluye prefijos de números mágicos, sufijos y detección basada en comentarios.

: incluye prefijos de números mágicos, sufijos y detección basada en comentarios. Ampliación de la cesta desde la vista de lista: posibilidad de abrir cada cesta en un panel independiente que muestra las posiciones individuales.