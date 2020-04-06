EA GoldScalperPRO

Scalping inteligente con gestión avanzada del riesgo

Optimizado para brokers de bajo spread y precios XAUUSD de 2 dígitos





Descripción General

GoldScalperPRO es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con XAUUSD.

Utiliza un enfoque de negociación basado en:

Lógica de scalping de baja exposición

Indicadores direccionales

Sistema de recuperación lineal controlada (no martingala)

Gestión inteligente del riesgo basada en ciclos

El sistema está construido para operar en condiciones de bajo spread y precios XAUUSD de 2 dígitos, como los que ofrecen los brokers ECN/RAW de alta calidad.





Características principales

Diseño de scalping estable

Recuperación lineal (NO martingala, NO rejilla agresiva)

Tamaño de lote fijo y constante en cada paso

Recuperación basada sólo en: pips perdidos en la secuencia

TP ajustado dinámicamente

objetivo positivo mínimo





Lógica de ciclo diario

Una vez completado un ciclo de trading, el EA deja de operar hasta el día siguiente.

Esto ayuda a reducir la exposición y evita el overtrading.





Gestión Visual Avanzada

GoldScalperPRO muestra los siguientes datos directamente en el gráfico:

Saldo

Capital

Margen libre

Reducción actual





Principales parámetros configurables

SymbolsList - lista multisímbolo

BaseLots - tamaño de lote base

PyramidTrades - operaciones mínimas por paso





Requisitos recomendados para un mejor rendimiento

Broker ECN o RAW Spread

XAUUSD cotizado con 2 decimales

VPS estable con baja latencia

Margen suficiente para los pasos de recuperación configurados





⚠️ ADVERTENCIA: TRADING DE ALTO RIESGO

No hay garantía de ganancias

El uso de GoldScalperPRO no garantiza ganancias. El trading siempre implica el riesgo de pérdida parcial o total de su capital.

Utilice el capital de forma responsable

Solo opere con dinero que pueda permitirse perder. No invierta fondos necesarios para fines personales, familiares o comerciales.

Mercado Arriesgado de Oro (XAUUSD)

Este EA está diseñado exclusivamente para el oro. Su volatilidad y apalancamiento pueden conducir a rápidas pérdidas financieras.

Supervisión recomendada

Aunque está automatizado, recomendamos supervisar las posiciones periódicamente y comprender plenamente cómo funciona el EA antes de utilizarlo en cuentas reales.

No Responsabilidad por Pérdidas

El desarrollador no se hace responsable de ninguna pérdida financiera -directa o indirecta- derivada del uso de este EA.

Educación y concienciación

Los usuarios deben comprender los mercados financieros, el análisis técnico, la gestión de riesgos y las herramientas de trading automático antes de utilizar el EA.

Pruebas y simulación