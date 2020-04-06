Ea GoldscalperPRO

EA GoldScalperPRO

Scalping inteligente con gestión avanzada del riesgo

Optimizado para brokers de bajo spread y precios XAUUSD de 2 dígitos


Descripción General

GoldScalperPRO es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con XAUUSD.

Utiliza un enfoque de negociación basado en:

  • Lógica de scalping de baja exposición

  • Indicadores direccionales

  • Sistema de recuperación lineal controlada (no martingala)

  • Gestión inteligente del riesgo basada en ciclos

El sistema está construido para operar en condiciones de bajo spread y precios XAUUSD de 2 dígitos, como los que ofrecen los brokers ECN/RAW de alta calidad.


Características principales

Diseño de scalping estable

  • Recuperación lineal (NO martingala, NO rejilla agresiva)

  • Tamaño de lote fijo y constante en cada paso

  • Recuperación basada sólo en: pips perdidos en la secuencia

  • TP ajustado dinámicamente

  • objetivo positivo mínimo


Lógica de ciclo diario

Una vez completado un ciclo de trading, el EA deja de operar hasta el día siguiente.
Esto ayuda a reducir la exposición y evita el overtrading.


Gestión Visual Avanzada

GoldScalperPRO muestra los siguientes datos directamente en el gráfico:

  • Saldo

  • Capital

  • Margen libre

  • Reducción actual


Principales parámetros configurables

  • SymbolsList - lista multisímbolo

  • BaseLots - tamaño de lote base

  • PyramidTrades - operaciones mínimas por paso


Requisitos recomendados para un mejor rendimiento

  • Broker ECN o RAW Spread

  • XAUUSD cotizado con 2 decimales

  • VPS estable con baja latencia

  • Margen suficiente para los pasos de recuperación configurados


⚠️ ADVERTENCIA: TRADING DE ALTO RIESGO

No hay garantía de ganancias

El uso de GoldScalperPRO no garantiza ganancias. El trading siempre implica el riesgo de pérdida parcial o total de su capital.

Utilice el capital de forma responsable

Solo opere con dinero que pueda permitirse perder. No invierta fondos necesarios para fines personales, familiares o comerciales.

Mercado Arriesgado de Oro (XAUUSD)

Este EA está diseñado exclusivamente para el oro. Su volatilidad y apalancamiento pueden conducir a rápidas pérdidas financieras.

Supervisión recomendada

Aunque está automatizado, recomendamos supervisar las posiciones periódicamente y comprender plenamente cómo funciona el EA antes de utilizarlo en cuentas reales.

No Responsabilidad por Pérdidas

El desarrollador no se hace responsable de ninguna pérdida financiera -directa o indirecta- derivada del uso de este EA.

Educación y concienciación

Los usuarios deben comprender los mercados financieros, el análisis técnico, la gestión de riesgos y las herramientas de trading automático antes de utilizar el EA.

Pruebas y simulación

Se recomienda encarecidamente realizar pruebas en una cuenta demo antes de utilizar GoldScalperPRO en cuentas reales.




Otros productos de este autor
TelegramTradeReports
Vincenzo Lungard
Utilidades
TelegramTradeReports - Tu trading siempre bajo control TelegramTradeReports es el Asesor Experto esencial para el trader que nunca quiere perder el ritmo. Conecta instantáneamente tu terminal MT4 a tu cuenta de Telegram, enviando notificaciones en tiempo real sobre cada evento de trading e informes periódicos sobre el rendimiento de tu cuenta. Ideal para aquellos que gestionan Asesores Expertos, señales o trading discrecional y necesitan monitorizar la actividad de la cuenta incluso cuando
