Ea GoldscalperPRO
- Asesores Expertos
- Vincenzo Lungard
- Versión: 1.8
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Scalping inteligente con gestión avanzada del riesgo
Optimizado para brokers de bajo spread y precios XAUUSD de 2 dígitos
Descripción General
GoldScalperPRO es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con XAUUSD.
Utiliza un enfoque de negociación basado en:
-
Lógica de scalping de baja exposición
-
Indicadores direccionales
-
Sistema de recuperación lineal controlada (no martingala)
-
Gestión inteligente del riesgo basada en ciclos
El sistema está construido para operar en condiciones de bajo spread y precios XAUUSD de 2 dígitos, como los que ofrecen los brokers ECN/RAW de alta calidad.
Características principales
Diseño de scalping estable
-
Recuperación lineal (NO martingala, NO rejilla agresiva)
-
Tamaño de lote fijo y constante en cada paso
-
Recuperación basada sólo en: pips perdidos en la secuencia
-
TP ajustado dinámicamente
-
objetivo positivo mínimo
Lógica de ciclo diario
Una vez completado un ciclo de trading, el EA deja de operar hasta el día siguiente.
Esto ayuda a reducir la exposición y evita el overtrading.
Gestión Visual Avanzada
GoldScalperPRO muestra los siguientes datos directamente en el gráfico:
-
Saldo
-
Capital
-
Margen libre
-
Reducción actual
Principales parámetros configurables
-
SymbolsList - lista multisímbolo
-
BaseLots - tamaño de lote base
-
PyramidTrades - operaciones mínimas por paso
Requisitos recomendados para un mejor rendimiento
-
Broker ECN o RAW Spread
-
XAUUSD cotizado con 2 decimales
-
VPS estable con baja latencia
-
Margen suficiente para los pasos de recuperación configurados
⚠️ ADVERTENCIA: TRADING DE ALTO RIESGO
No hay garantía de ganancias
El uso de GoldScalperPRO no garantiza ganancias. El trading siempre implica el riesgo de pérdida parcial o total de su capital.
Utilice el capital de forma responsable
Solo opere con dinero que pueda permitirse perder. No invierta fondos necesarios para fines personales, familiares o comerciales.
Mercado Arriesgado de Oro (XAUUSD)
Este EA está diseñado exclusivamente para el oro. Su volatilidad y apalancamiento pueden conducir a rápidas pérdidas financieras.
Supervisión recomendada
Aunque está automatizado, recomendamos supervisar las posiciones periódicamente y comprender plenamente cómo funciona el EA antes de utilizarlo en cuentas reales.
No Responsabilidad por Pérdidas
El desarrollador no se hace responsable de ninguna pérdida financiera -directa o indirecta- derivada del uso de este EA.
Educación y concienciación
Los usuarios deben comprender los mercados financieros, el análisis técnico, la gestión de riesgos y las herramientas de trading automático antes de utilizar el EA.
Pruebas y simulación
Se recomienda encarecidamente realizar pruebas en una cuenta demo antes de utilizar GoldScalperPRO en cuentas reales.