BTC American Session
- Asesores Expertos
- Angel Torres
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
BTC American Session es un bot diseñado para atacar la sesión americana de BTC en H1, tomando las mejores ventanas de volatilidad diaria. Está optimizado en Vantage (UTC+2) y puedes re-optimizarlo fácilmente para cualquier otro bróker que trabaje en UTC+2, ajustando solo el set de parámetros para alinearlo con el horario y las condiciones de tu bróker de confianza.
El modelo se comporta como un sistema de alta precisión: concentra la mayoría de las entradas entre las 14:00 y las 23:00 (sesión USA), mantiene una curva de beneficios estable durante casi todos los meses del año y combina una tasa de acierto muy alta con rachas largas de operaciones ganadoras. Ideal para cuentas que buscan explotar la volatilidad americana de BTC con control de riesgo y una gestión estadísticamente sólida.
Estadísticas clave del backtest (BTC American Session H1)
-
Capital inicial del test: 200 USD
-
Ganancia neta total: 3 019.53 USD
-
Rendimiento aproximado: +1 509 % sobre el capital inicial
-
Total de operaciones: 334 (668 deals)
-
Operaciones ganadoras: 330 (≈98.80 %)
-
Operaciones perdedoras: 4 (≈1.20 %)
-
Factor de beneficio (Profit Factor): 6.27
-
Recovery Factor: 16.56
-
Payoff esperado por trade: 9.04 USD
-
Beneficio medio por operación ganadora: 10.89 USD
-
Pérdida media por operación perdedora: –143.14 USD
-
Mayor operación ganadora: 15.85 USD
-
Mayor operación perdedora (Stop Loss completo): –149.91 USD
-
Máxima racha de ganancias: 88 operaciones consecutivas (+952.32 USD)
-
Máxima racha de pérdidas: 1 operación (–149.91 USD)
-
Máxima caída de equity (relative): 34.07 % (≈102.58 USD)
-
Sharpe Ratio: 14.44
-
Z-Score: 1.47 (85.84 %, indica alta consistencia estadística)
En resumen, BTC American Session H1 está pensado para cuentas desde 200 USD en adelante en Vantage, con la flexibilidad de ser re-optimizado en cualquier bróker UTC+2, manteniendo el mismo enfoque: explotar de forma agresiva pero estadísticamente controlada la sesión americana de BTC.