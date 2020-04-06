BTC American Session

BTC American Session es un bot diseñado para atacar la sesión americana de BTC en H1, tomando las mejores ventanas de volatilidad diaria. Está optimizado en Vantage (UTC+2) y puedes re-optimizarlo fácilmente para cualquier otro bróker que trabaje en UTC+2, ajustando solo el set de parámetros para alinearlo con el horario y las condiciones de tu bróker de confianza.

El modelo se comporta como un sistema de alta precisión: concentra la mayoría de las entradas entre las 14:00 y las 23:00 (sesión USA), mantiene una curva de beneficios estable durante casi todos los meses del año y combina una tasa de acierto muy alta con rachas largas de operaciones ganadoras. Ideal para cuentas que buscan explotar la volatilidad americana de BTC con control de riesgo y una gestión estadísticamente sólida.

Estadísticas clave del backtest (BTC American Session H1)

  • Capital inicial del test: 200 USD

  • Ganancia neta total: 3 019.53 USD

  • Rendimiento aproximado: +1 509 % sobre el capital inicial

  • Total de operaciones: 334 (668 deals)

  • Operaciones ganadoras: 330 (≈98.80 %)

  • Operaciones perdedoras: 4 (≈1.20 %)

  • Factor de beneficio (Profit Factor): 6.27

  • Recovery Factor: 16.56

  • Payoff esperado por trade: 9.04 USD

  • Beneficio medio por operación ganadora: 10.89 USD

  • Pérdida media por operación perdedora: –143.14 USD

  • Mayor operación ganadora: 15.85 USD

  • Mayor operación perdedora (Stop Loss completo): –149.91 USD

  • Máxima racha de ganancias: 88 operaciones consecutivas (+952.32 USD)

  • Máxima racha de pérdidas: 1 operación (–149.91 USD)

  • Máxima caída de equity (relative): 34.07 % (≈102.58 USD)

  • Sharpe Ratio: 14.44

  • Z-Score: 1.47 (85.84 %, indica alta consistencia estadística)

En resumen, BTC American Session H1 está pensado para cuentas desde 200 USD en adelante en Vantage, con la flexibilidad de ser re-optimizado en cualquier bróker UTC+2, manteniendo el mismo enfoque: explotar de forma agresiva pero estadísticamente controlada la sesión americana de BTC.


Otros productos de este autor
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Asesores Expertos
EA GainX 400 – Weltrade (Índices Sintéticos | M15) Depósito mínimo recomendado: 50 USD El GainX 400 es un algoritmo especializado para operar Índices Sintéticos en el Broker Weltrade, optimizado y calibrado para la volatilidad y microestructura de sus activos. Trabaja en temporalidad M15, identificando expansiones direccionales para capturar movimientos amplios con una estructura de Alto Ratio (High Ratio): pequeñas pérdidas controladas y ganancias grandes que compensan y superan ampliamente la
BTC Stable
Angel Torres
5 (2)
Asesores Expertos
BTC Stable – Estrategia Automatizada para BTCUSD (M30) BTC Stable es un Asesor Experto diseñado para operar el par BTCUSD en la temporalidad M30, con enfoque en estabilidad y crecimiento constante. La estrategia se basa en entradas de alta probabilidad y salidas controladas, buscando mantener una curva de capital limpia, progresiva y sostenida en el tiempo. Está optimizado para operar en Exness, donde los spreads y la ejecución suelen ser favorables; sin embargo, también es adaptable a otros br
Index FlipX 1
Angel Torres
Asesores Expertos
FlipX 1 – Versión inicial Activo: FlipX 1 – H1 Broker exclusivo: WelTrade Estrategia optimizada con enfoque en interés compuesto Resultados destacables de FlipX 1: Ganancia neta total: 253,887.34 USD Depósito inicial: 20 USD Factor de beneficio: 2.93 Recovery Factor: 15.31 Payoff esperado: 1,410.49 USD Ganancia bruta: 385,122.87 USD Pérdida bruta: -131,235.53 USD Máximo drawdown absoluto: 11,740.00 USD (9.22%) Total de operaciones: 180 Porcentaje de operaciones ganadoras: 48.89% Ratio Sharpe: 5
BTC Asia Europe Sessions
Angel Torres
Asesores Expertos
Nota importante: antes de poner el EA en marcha, es obligatorio cargar el archivo .set con la configuración optimizada. El valor por defecto del EA tiene el Stop Loss más extendido; si no usas el archivo .set, debes editar el parámetro de SL y fijarlo en 1.5. Esto es clave para una correcta gestión del riesgo. El archivo .set estará disponible en el área de Discusión o en la sección de comentarios de esta página en MQL5. BTC Asia Europe Sessions es un Asesor Experto para BTCUSD en H1, diseñado
Btc A I
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC A I, Versión 1.7, un Asesor Experto (EA) diseñado para el par BTCUSD en el marco temporal H1. Esta versión actualizada mantiene el mismo algoritmo central, pero incluye parámetros optimizados para adaptarse a las condiciones actuales del mercado, asegurando una sincronización con los últimos cambios y movimientos. La retroalimentación y comunicación con nuestros usuarios es fundamental para implementar estas mejoras y novedades de manera oportuna, por lo que recomendamos instalar esta actua
BTC High Ratio
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC High Ratio Versión 1.6 es una herramienta optimizada para operar BTCUSD en temporalidad M15, diseñada específicamente para cuentas PRO del broker Exness, con un rendimiento ideal en VPS con delays inferiores a 30 ms. Esta versión presenta un cambio total en el algoritmo, alineado con las condiciones actuales del mercado, adaptándose a los nuevos patrones de volatilidad y comportamiento del precio. Este EA emplea una lógica basada en la detección de microtendencias y correcciones, con entrad
ETH Now
Angel Torres
4 (1)
Asesores Expertos
ETH Now v1.6 – ETH M15 Nueva versión optimizada del bot para ETH en temporalidad M15, ahora con algoritmo interpretativo que lee mejor la volatilidad y la estructura de las sesiones. Tendrá actualizaciones semanales o quincenales, afinando los parámetros para asimilar los nuevos movimientos del mercado sin perder la esencia de la estrategia original. Estadísticas promedio del backtest (depósito 100 USD): Rentabilidad neta: +1 177.01 USD (aprox. +1 177 % sobre el capital inicial). Factor de benef
Savage Gold
Angel Torres
Asesores Expertos
Savage Gold H1 Importante: antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, carga el archivo .set que dejaré en la sección de comentarios o discusión. Activa UseMoneyManagement = true y establece mmRiskPercent = 5.0 (riesgo fijo por operación). Esta configuración replica los resultados del test y mantiene una gestión de riesgo coherente para XAUUSD en H1. Descripción Savage Gold H1 es un sistema 100% automatizado para XAUUSD en H1. Combina una señal de tendencia con EMA y confirmación de i
Gold Hold
Angel Torres
Asesores Expertos
Señal en Vivo: https://www.fxblue.com/live/settings/goldholdea Importante Debes cargar el archivo .set o archivo de configuración correcto antes de ejecutar el sistema. La plataforma no permite colocar un Stop Loss demasiado bajo o ajustado. Si utilizas los parámetros predeterminados, los resultados serán inferiores a lo esperado. El archivo de configuración está disponible en el área de Discusión, junto con resultados y, próximamente, cuentas auditadas del sistema. Oferta especial Primeras 5 co
Fx Vol 20 WinRate
Angel Torres
Asesores Expertos
Fx Vol 20 WinRate M30    Brokers: Weltrade Importante: Antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, debes cargar el archivo .set que se dejará en la sección de comentarios o discusión. MQL5 restringe el uso del interés compuesto, por lo tanto, los parámetros de riesgo deben configurarse manualmente. Asegúrate de activar UseMoneyManagement = true y establecer mmRiskPercent = 10 , ya que esta configuración mantiene la lógica original del sistema con un riesgo fijo por operación y sin ac
Gold Epic
Angel Torres
Asesores Expertos
Gold Epic H1 Importante: Antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, debes cargar el archivo .set correspondiente desde la sección de comentarios. Activa UseMoneyManagement = true y ajusta mmRiskPercent = 10 , ya que esta configuración replica el comportamiento y el nivel de riesgo del sistema original. Descripción general Gold Epic H1 es un sistema 100% automatizado diseñado para operar XAUUSD (Oro) en temporalidad H1 , optimizado para condiciones de alta liquidez y volatilidad. Uti
ETH High Ratio
Angel Torres
Asesores Expertos
Aviso importante: después de instalar ETH High Ratio M30 es obligatorio cargar el archivo .set optimizado, ubicado en el área de Discusión o Comentarios de este producto. La configuración predeterminada solo es de ejemplo y no es adecuada para trabajar con interés compuesto ni para los cálculos de lotaje basados en ATR. ETH High Ratio es un algoritmo para ETH en temporalidad M30 diseñado para buscar relaciones beneficio/riesgo amplias, aprovechando los tramos fuertes de tendencia y filtrando la
Step Deriv Apex
Angel Torres
Asesores Expertos
Step Deriv Apex H2 Nota importante: Antes de ejecutar el EA, carga el archivo .set correspondiente. Este archivo contiene los parámetros optimizados para la temporalidad H2 del Step Index (Deriv) . Si no se usa el set adecuado, el rendimiento y la gestión del riesgo pueden variar significativamente. Resumen técnico Step Deriv Apex H2 es un sistema automático de ruptura escalonada con gestión dinámica de posiciones. Está diseñado para operar Step Index en Deriv , optimizado con calidad de sim
BTC AsiaEuro Sessions
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC AsiaEuro Sessions es un bot para BTC en temporalidad H1, diseñado para capturar los movimientos clave de las sesiones de Asia y Europa. En el backtest, partiendo de un capital inicial de 500 USD, el sistema consigue un beneficio neto de 5 011.23 USD con un drawdown máximo de equity de solo 6.71% y un Profit Factor de 2.06. El Recovery Factor alcanza 13.82 y el Sharpe Ratio 7.20, con 284 operaciones y un 74.65% de trades ganadores. Esto se traduce en un beneficio esperado cercano a 17.65 USD
