BTC American Session es un bot diseñado para atacar la sesión americana de BTC en H1, tomando las mejores ventanas de volatilidad diaria. Está optimizado en Vantage (UTC+2) y puedes re-optimizarlo fácilmente para cualquier otro bróker que trabaje en UTC+2, ajustando solo el set de parámetros para alinearlo con el horario y las condiciones de tu bróker de confianza.

El modelo se comporta como un sistema de alta precisión: concentra la mayoría de las entradas entre las 14:00 y las 23:00 (sesión USA), mantiene una curva de beneficios estable durante casi todos los meses del año y combina una tasa de acierto muy alta con rachas largas de operaciones ganadoras. Ideal para cuentas que buscan explotar la volatilidad americana de BTC con control de riesgo y una gestión estadísticamente sólida.

Estadísticas clave del backtest (BTC American Session H1)

Capital inicial del test: 200 USD

Ganancia neta total: 3 019.53 USD

Rendimiento aproximado: +1 509 % sobre el capital inicial

Total de operaciones: 334 (668 deals)

Operaciones ganadoras: 330 (≈98.80 %)

Operaciones perdedoras: 4 (≈1.20 %)

Factor de beneficio (Profit Factor): 6.27

Recovery Factor: 16.56

Payoff esperado por trade: 9.04 USD

Beneficio medio por operación ganadora: 10.89 USD

Pérdida media por operación perdedora: –143.14 USD

Mayor operación ganadora: 15.85 USD

Mayor operación perdedora (Stop Loss completo): –149.91 USD

Máxima racha de ganancias: 88 operaciones consecutivas (+952.32 USD)

Máxima racha de pérdidas: 1 operación (–149.91 USD)

Máxima caída de equity (relative): 34.07 % (≈102.58 USD)

Sharpe Ratio: 14.44

Z-Score: 1.47 (85.84 %, indica alta consistencia estadística)

En resumen, BTC American Session H1 está pensado para cuentas desde 200 USD en adelante en Vantage, con la flexibilidad de ser re-optimizado en cualquier bróker UTC+2, manteniendo el mismo enfoque: explotar de forma agresiva pero estadísticamente controlada la sesión americana de BTC.