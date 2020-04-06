BTC AsiaEuro Sessions es un bot para BTC en temporalidad H1, diseñado para capturar los movimientos clave de las sesiones de Asia y Europa. En el backtest, partiendo de un capital inicial de 500 USD, el sistema consigue un beneficio neto de 5 011.23 USD con un drawdown máximo de equity de solo 6.71% y un Profit Factor de 2.06. El Recovery Factor alcanza 13.82 y el Sharpe Ratio 7.20, con 284 operaciones y un 74.65% de trades ganadores. Esto se traduce en un beneficio esperado cercano a 17.65 USD por operación, con un crecimiento medio compuesto por trade alrededor del 0.85–0.89%.

El set actual está optimizado para Vantage en servidores UTC+2, pero el algoritmo se adapta fácilmente a cualquier broker con este mismo huso horario: solo es necesario realizar una optimización básica sobre el historial de su broker de confianza para ajustar spreads, comisiones y condiciones específicas, con el fin de obtener resultados aún más estables. Las entradas se concentran en las horas de mayor liquidez de Asia y Europa, y el sistema mantiene una distribución equilibrada de operaciones a lo largo de la semana y de los meses analizados, con todos los meses cerrando en positivo dentro del periodo de prueba. Los resultados son de backtest y no garantizan rendimientos futuros, pero muestran el comportamiento esperado del bot BTC AsiaEuro Sessions en H1 con una gestión de riesgo controlada y un capital inicial de referencia de 500 USD.